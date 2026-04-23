Premium|BSBD account rules : शून्य शिल्लक, मोफत डिजिटल सेवा; बीएसबीडी खात्यांचे नवे नियम १ एप्रिल २०२६पासून लागू

दिलीप घाटे - dilipghate२@gmail.comआजच्या डिजिटल युगात बँक खाते असणे ही केवळ गरज नसून, आर्थिक सुरक्षिततेची पहिली पायरी बनली आहे. तरीही अनेक नागरिक अजूनही बँकिंग व्यवस्थेपासून दूर आहेत. अशा परिस्थितीत 'बेसिक सेव्हिंग्ज बँक डिपॉझिट (बीएसबीडी- BSBD) खाते' ही योजना सर्वांसाठी सुलभ आणि परवडणारे बँकिंग उपलब्ध करून देणारा महत्त्वाचा पर्याय ठरते. रिझर्व्ह बँकेने या खात्यांशी संबंधित नियमांमध्ये सुधारणा केली आहे. हे नवे नियम १ एप्रिल २०२६ पासून लागू होत आहेत.भारतामध्ये दीर्घकाळ बँकिंग व्यवस्था प्रामुख्याने शहरी आणि मध्यमवर्गापुरती मर्यादित होती. ग्रामीण भागातील नागरिक, अल्प उत्पन्न गट, रोजंदारी कामगार आणि स्थलांतरित मजूर यांचा बँकिंग सेवांशी संपर्क कमी होता. किमान शिल्लक ठेवण्याची अट, सेवाशुल्क आणि कागदपत्रांची अडचण ही त्यामागील प्रमुख कारणे होती. या पार्श्वभूमीवर आर्थिक सर्वसमावेशन वाढविण्यासाठी भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (आरबीआय) २००५ मध्ये 'नो-फ्रिल्स अकाउंट' ही संकल्पना सुरू केली. कोणतीही अतिरिक्त अट न लावता सर्वसामान्य नागरिकांना मुलभूत बँकिंग सेवा उपलब्ध करून देणे हा या खात्यांचा मुख्य उद्देश होता. शून्य किंवा अत्यल्प शिल्लक ठेवण्याची सुविधा हे त्याचे प्रमुख वैशिष्ट्य होते. मात्र, 'नो-फ्रिल्स' या शब्दाचा नकारात्मक अर्थ घेतला जाऊ लागल्याने या खात्यांकडे दुय्यम दृष्टीने पाहिले जाऊ लागले. त्यामुळे रिझर्व्ह बँकेने या खात्यांचे नाव बदलून 'बेसिक सेव्हिंग्ज बँक डिपॉझिट (बीएसबीडी) खाते' असे केले आणि त्यांना स्पष्ट ओळख व अधिकार दिले. आर्थिक सर्वसमावेशकता अधिक बळकट करण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेने या खात्यांशी संबंधित नियमांमध्ये सुधारणा केली आहे. हे नवे नियम एक एप्रिल २०२६ पासून लागू होत असून, त्यांचा मुख्य उद्देश म्हणजे ग्राहकांना अधिकाधिक मोफत आणि सुलभ सेवा उपलब्ध करून देणे हा आहे. सायबर गुन्हेगार तुमची आयुष्यभराची कमाई कशी लुटतात?.'बीएसबीडी' खात्यांसाठी नवे नियमया नव्या नियमांनुसार, 'बीएसबीडी' खात्यांमध्ये किमान शिल्लक ठेवण्याची अट पूर्णपणे रद्द करण्यात आली आहे. तसेच डिजिटल बँकिंग, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बँकिंग आणि चेकबुक या सुविधा ग्राहकाच्या मागणीनुसार विनामूल्य उपलब्ध करून देणे बँकांसाठी अनिवार्य करण्यात आले आहे. याशिवाय एक महत्त्वाचा बदल म्हणजे डिजिटल व्यवहार (यूपीआय, एनईएफटी, आरटीजीएस, आयएमपीएस आदी) आता 'पैसे काढण्याचा व्यवहार' (withdrawals) म्हणून मोजले जाणार नाहीत. त्यामुळे डिजिटल व्यवहार करणाऱ्या ग्राहकांसाठी अधिक सोयीस्कर वातावरण निर्माण झाले आहे.'बीएसबीडी' व जन-धन खाते'बीएसबीडी' आणि जन-धन (PMJDY) ही दोन्ही शून्य शिल्लक बँक खाती असली, तरी त्यांच्यात काही महत्त्वाचे फरक आहेत.मूळ संकल्पना : 'बीएसबीडी' हे सर्वसामान्यांसाठी असलेले मूलभूत खाते आहे, तर जन-धन योजना आर्थिक सर्वसमावेशनासाठी विशेषतः सुरू करण्यात आली आहे.अतिरिक्त लाभ : जन-धन खात्यात रुपे डेबिट कार्ड, दोन लाख रुपयांचा अपघात विमा आणि १०,००० रुपयांपर्यंत ओव्हरड्राफ्ट सुविधा (अटींसह) मिळते.ओव्हरड्राफ्ट सुविधा : ही सुविधा केवळ जन-धन खात्यात उपलब्ध असते.पात्रता : 'बीएसबीडी' खाते कोणीही उघडू शकतो, तर जन-धन खाते प्रामुख्याने बँकिंगपासून वंचित घटकांसाठी आहे.थोडक्यात, सर्व जन-धन खाती ही 'बीएसबीडी' खाती असतात; मात्र सर्व 'बीएसबीडी' खाती ही जन-धन खाती नसतात..कोणते खाते निवडावे?'बीएसबीडी' खाते योग्य आहे जर...तुम्ही डिजिटल व्यवहार जास्त करताखात्यात कमी शिल्लक ठेवताविद्यार्थी किंवा नवखे खातेदार आहातनियमित बचत खाते योग्य आहे जर...तुम्ही वारंवार रोख व्यवहार करताखात्यात स्थिर व जास्त शिल्लक ठेवू शकता.निष्कर्षरिझर्व्ह बँकेने 'बीएसबीडी' खात्यांसाठी केलेले नवे नियम हे अधिक न्याय्य, सुलभ आणि सर्वसमावेशक बँकिंग व्यवस्थेकडे टाकलेले महत्त्वाचे पाऊल आहे. शून्य शिल्लक, मोफत सुविधा, डिजिटल व्यवहारांची सुलभता आणि ग्राहक-केंद्रित धोरण यामुळे 'बीएसबीडी' खाते खऱ्या अर्थाने 'सर्वांसाठी बँक खाते' ठरते. ज्यांचे अजून बँक खाते नाही, त्यांच्यासाठी हे खाते मुख्य आर्थिक प्रवाहात येण्याचे सुरक्षित आणि सोपे माध्यम आहे. ही माहिती प्रत्येक नागरिकापर्यंत पोहोचवून त्यांना बँकिंग व्यवस्थेशी जोडणे ही काळाची गरज आहे. योग्य अंमलबजावणी झाल्यास भारत अधिक आर्थिकदृष्ट्या साक्षर, सक्षम आणि समावेशक होईल, यात शंका नाही..एक एप्रिलपासून लागू होणारे नियम१. शून्य किमान शिल्लकखात्यात कोणतीही किमान रक्कम ठेवण्याची गरज नाही.२. सर्व मूलभूत सेवा मोफतरोख रक्कम जमायूपीआय, एनईएफटी, आरटीजीएस, आयएमपीएसद्वारे व्यवहारएटीएम/डेबिट कार्ड (वार्षिक शुल्क नाही)वर्षातून किमान २५ पानांचे चेकबुकइंटरनेट आणि मोबाइल बँकिंगपासबुक/स्टेटमेंट३. विनामूल्य पैसे काढणेदर महिन्याला किमान चार विनामूल्य व्यवहार(एटीएम/ट्रान्स्फर).डिजिटल व्यवहार या मर्यादेत गणले जाणार नाहीत.४. खात्याचे रूपांतरबचत खाते 'बीएसबीडी' खात्यात रूपांतरित करता येते. सात दिवसांत प्रक्रिया पूर्ण करणे बँकेसाठी बंधनकारक.५. एकच 'बीएसबीडी' खातेएका व्यक्तीकडे एकच 'बीएसबीडी' खाते असू शकते.६. ग्राहकाच्या निवडीला प्राधान्यएटीएम कार्ड, चेकबुक किंवा डिजिटल सुविधा ग्राहकाच्या मागणीनुसार दिल्या जातील.'बीएसबीडी' व नियमित बचत खाते फरकवैशिष्ट्ये 'बीएसबीडी' खाते नियमित बचत खातेकिमान शिल्लक नाही आवश्यकडिजिटल सुविधा मोफत (मागणीनुसार) सहसा मोफतएटीएम कार्ड मोफत (मागणीनुसार) सहसा उपलब्धचेकबुक मागणीनुसार मोफत अनेकदा आपोआपरोख व्यवहार मर्यादित अमर्यादितयोग्य कोणासाठी कमी शिल्लक, डिजिटल वापरकर्ते नियमित उत्पन्न असलेले(लेखक निवृत्त बँक अधिकारी आहेत. ९९२३०५६६४६) 