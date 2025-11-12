Premium| The Chronicle Project: फ्लेम विद्यापीठात 'द क्रॉनिकल प्रोजेक्ट'ची सुरुवात, भारतातील जिल्ह्यांचे सखोल दस्तावेजीकरण ज्ञानाचे भंडार उघडे करणार

युगांक गोयलप्रत्येक जिल्ह्याच्या माहितीची सविस्तर नोंद करण्यासाठी फ्लेम विद्यापीठात ‘द क्रॉनिकल प्रोजेक्ट’ची सुरुवात झाली आहे. भारताचे जिल्हानिहाय दस्तावेजीकरण करणारा हा महत्त्वाकांक्षी उपक्रम आहे. वैविध्याने नटलेल्या भारताचा सांख्यिकी आणि सांस्कृतिक आशय टिपणाऱ्या, विश्वकोशासारख्या व्यापक स्वरूपातील माहितीची संहिता निर्माण करणे, हा या प्रकल्पाचा मूळ उद्देश आहे.भारताच्या आर्थिक प्रगतीविषयी किंवा सांस्कृतिक वारशाबद्दल बोलताना आपण अनेकदा तपशीलवार राष्ट्रीय रचित कथन मांडतो. पण आपल्या देशाची रचना तशी नाही. गोंदियातील वस्तुस्थिती कोल्हापूरपेक्षा पूर्णपणे भिन्न असते. अन् या दोन्ही ठिकाणच्या वास्तवांचा मुंबईशी तर काही संबंधच नसतो. तरीही या दोन्ही स्थानिक वास्तवांचा सखोल, विश्वासार्ह आणि सर्वसमावेशक माहिती मिळवणे आश्चर्यकारकरीत्या कठीण आहे. ही माहितीची कमतरता अन् तफावत फक्त शैक्षणिकदृष्ट्या अडचणीची नसून तिचे वास्तवात गंभीर परिणाम दिसतात. उदाहरणार्थ काही मोजक्या महानगरांचा अपवाद सोडला तर भारतातील कोणत्याही जिल्ह्याबद्दल तपशीलवार आणि सहज उपलब्ध माहिती शोधून बघा. काही अपुऱ्या, सांगोपांग नसलेल्या नोंदी सापडतीलही. पण संबंधित भागाची बोलीभाषा, पारंपरिक कलाप्रकार, शेतीपद्धती किंवा आर्थिक संरचना याबद्दल माहिती मिळत नाही. मग ती कुठे मिळवायची, हा प्रश्न उरतोच. .‘द क्रॉनिकल प्रोजेक्ट’भारताच्या जिल्ह्यांच्या माहितीची सविस्तर अन् सखोल नोंद व्हावी याच हेतूने ‘फ्लेम’ विद्यापीठात आम्ही ‘द क्रॉनिकल प्रोजेक्ट’ची सुरुवात केली आहे. भारताचे जिल्हानिहाय दस्तावेजीकरण करणारा हा एक महत्त्वाकांक्षी उपक्रम आहे. आपल्या विविधतेने नटलेल्या देशातील सांख्यिकी आणि सांस्कृतिक आशय टिपणाऱ्या, व्यापक प्रमाणावर विश्वकोशासारख्या माहितीची संहिता निर्माण करणे, हा या प्रकल्पाचा मूळ उद्देश आहे. ‘फ्लेम’ विद्यापीठात भारत सरकारचे मुख्य आर्थिक सल्लागार डॉ. व्ही. आनंद नागेश्वरन यांच्या हस्ते या प्रकल्पाचे उद्घाटन झाले असून, या दस्तावेजीकरणाची सुरुवात महाराष्ट्रापासून होत आहे. पुढे या प्रकल्पाचा विस्तार संपूर्ण देशभर करायचा आहे. पण हा प्रकल्प फक्त आणखी एक ‘डेटाबेस’ किंवा शैक्षणिक दृष्टिकोनातून माहितीचे संकलन नाही. हा प्रकल्प यापेक्षा भिन्न आणि नवोन्मेषी पद्धतीने राबविण्यात येणार आहे. www.indiandistricts.in हे एक खुले, सहज वापरण्यास योग्य असे व्यासपीठ आहे. या माध्यमातून जटिल अन् क्लीष्ट माहिती सर्वांसाठी समजण्याजोग्या सुगम ज्ञानात रूपांतरित केली जाते. त्यामुळे सामान्य नागरिक माहिती सहज मिळवू शकतात अन् तिचे विश्लेषण करू शकतात. .प्रकल्पाचे कसे काम चालते?‘द क्रॉनिकल प्रोजेक्ट’च्या मूलभूत केंद्रस्थानी आहे www.indiandistricts.in हे सुबद्ध आणि तपशीलवार संकेतस्थळ (वेबसाइट). प्रत्येक जिल्ह्याची माहिती येथे संस्कृती आणि सांख्यिकीय माहिती या दोन मोठ्या विभागांत विभागली आहे. ‘संस्कृती’ विभागात वास्तुकला, कलाप्रकार, सांस्कृतिक स्थळे, अन्नसंस्कृती, भाषा, बाजारपेठा, स्थानिक लोककथा, उत्सव-जत्रा, इतिहास, स्थानिक राजकारण, क्रीडा आणि पारंपरिक खेळांच्या माहितीचा समावेश आहे. ‘सांख्यिकीय माहिती’ विभागात शेती, लोकसंख्या, शिक्षण, निवडणुका, पर्यावरण, आरोग्य, उद्योग, कामगार, पशुधन आणि मत्स्यव्यवसाय, पोलिस-न्यायव्यवस्था, महसूल व खर्च, तसेच वाहतूक व दळणवळण या विषयांची सविस्तर माहिती उपलब्ध आहे. ही माहिती संकलित कशी केली जाते? दुय्यम स्रोतांमधील अभ्यासाशिवाय या प्रकल्पात जिल्हा पाठ्यवृत्ती संशोधकांचा (फेलो) समावेश असतो. हे संशोधक आपल्या नियुक्त जिल्ह्यांत दीर्घ काळ वास्तव्यास राहून सखोल अभ्यास करतात. हे ‘फेलो’ पूर्वनियोजित गृहितके बाळगत नाहीत. ते संबंधित प्रदेशाला आर उलगडू देतात. ते गद्य आणि छायाचित्रांमधून स्थानिक माहिती, कथने, कथा संकलित करतात, बोलीभाषांची नोंद करतात, सण-उत्सवांचे दृक-श्राव्य संकलन करतात, बाजारपेठांचे भू नकाशे तयार करतात आणि स्थानिक इतिहास संकलित करतात. .विशेष म्हणजे या संकेतस्थळाला भेट देणारे अभ्यागत माहितीतील सुधारणा सुचवू शकतात, उणिवा दाखवून देऊ शकतात, आणि स्थानिक ज्ञान या प्रकल्पात थेट योगदान देऊ शकतात. सतत विकसित होणारा, समृद्ध होणारा असा हा प्रकल्प आहे. त्यात अधिकाधिक अचूकता आणि सर्वसमावेशकतेसाठी वापरकर्त्यांच्या योगदानाची गरज आहे.महाराष्ट्राच्या २०१९ मधील जिल्हानिहाय अर्थव्यवस्थेच्या तक्त्यांकडे पहा : जिल्हांतर्गत सकल उत्पादन आणि जिल्हांतर्गत प्रति व्यक्ति सकल उत्पादन हे दोन निर्देशांक या तक्त्यांत दिसतात. प्रति व्यक्ती उत्पादन सर्वाधिक आणि सर्वात कमी असलेल्या जिल्ह्यांची तुलना करा. मुंबईचा प्रति व्यक्ति उत्पादन हा नंदुरबारच्या जवळपास चार पट आहे. हे फक्त तळटीपेत नोंदवण्यासारखे निरीक्षण नाही. यामुळे कुठे मूलभूत पायाभूत सुविधा, आरोग्य, शिक्षण आणि बाजारपेठेची कमतरता आहे. तर कुठे वाहतूक, मालवाहतूक आणि कर्जपुरवठा व्यवस्थापन अपुरे आहे आणि कुठे लक्ष्यकेंद्रित शासकीय हस्तक्षेप उत्पादकतेचे दरवाजे खुले करू शकतो, हे यातून स्पष्ट होते. तसेच यामुळे ‘महाराष्ट्राचे सरासरी चित्र’ हा एक भ्रम आहे. प्रत्येक जिल्ह्याचे वेगळे आर्थिक चित्र आहे, हेही अधोरेखित होते. .या आलेखांतून अजून दोन प्रकारची माहिती झटपट मिळते. पहिली माहिती म्हणजे किनारपट्टीतील प्रतिव्यक्ती उत्पन्नातील विरोधाभास दिसतो. उदा : सिंधुदुर्ग (प्रति व्यक्ति एक लाख ५८ हजार ८०६ रुपये सरासरी उत्पन्न) अन् रत्नागिरी (एक लाख ४७ हजार २३८ रुपये सरासरी उत्पन्न) या आकडेवारीतून पर्यटनातील प्रकार, फळबागांचे स्वरूप अन् कोकण सोडून अन्यत्र, तसेच परदेशात काम करून तेथील कमाईतील वाटा कोकणात एकाच सागर किनाऱ्यावरील दोन भिन्न जिल्ह्यांत वेगवेगळ्या प्रकारे समृद्धी-प्रगती घडवतात असे दिसते. दुसरा दृष्टिकोन म्हणजे अंतर्भागातील प्रदेशावर औद्योगिक क्षेत्राचा प्रभाव. कोल्हापूर (एक लाख ७२ हजार ६४२ प्रतिव्यक्ती) हा अनेक मोठ्या जिल्ह्यांच्या तुलनेत लक्षणीयरीत्या पुढे आहे. याचा अर्थ मोठ्या तीन महानगरांच्या बाहेरही लघु व सुक्ष्म उद्योग क्षेत्राची घनता, अभियांत्रिकी मूल्यसाखळ्या आणि कौशल्य विकास परिसंस्था किती मजबूत असतील, याच्या माहिती संकलनाकडे विशेष लक्ष देण्याची गरज आहे. मुख्य मुद्दा असा, की स्पष्ट अन् सुलभ जिल्हानिहाय आलेख-तक्ते उपलब्ध असतील तर भावनिक अंदाजापेक्षा वस्तुस्थितीवर आधारित माहिती संकलित होते. आपण प्रश्न अधिक नेमकेपणाने उपस्थित करू शकतो अन् त्याची उत्तरेही तितकीच नेमकेपणाने मिळवू शकतो. .छुपा सांस्कृतिक खजिना‘द क्रॉनिकल प्रोजेक्ट’ सांख्यिकीय माहितीपलीकडे अशा स्थानिक सांस्कृतिक माहिती देतो, ज्याचा मुख्य प्रवाहात विरळाच उल्लेख होतो. उदा. महाराष्ट्रात तिबेटी निर्वासितांची फक्त एकच वसाहत आहे, हे आपणास माहीत आहे का? १९७२ मध्ये गोंदिया जिल्ह्यातील गोठणगाव येथे स्थापन झालेली 'नॉरग्येलिंग' वसाहत तंबूंत वसवली गेली होती. आज या वसाहतीत मठ, शाळा आणि शेतीजमिनी असलेला समुदायाच्या वस्तीत रूपांतरित झाली आहे. तेथील नागरिक अद्यापही 'सेंट्रल तिबेटन ॲडमिनिस्ट्रेशन'च्या अधिपत्याखाली कार्य करतात. तसेच २०२३ मध्ये उस्मानाबादचे नाव बदलून धाराशिव करण्यात आले. आठव्या शतकातील गुंफांत या नावाचा उल्लेख आढळतो. स्थानिक परंपरेनुसार हे नाव तेर या प्राचीन व्यापारी नगरातील शिव नावाच्या राजावरून आले असावे किंवा धरा आणि शिव नावाच्या दोन अंगरक्षकांच्या कथेतून त्याचा उद्गम झाला असावा. .ऐतिहासिक कोरीव लेखदेखील या उत्पत्ती निजामकाळापेक्षाही हजार वर्षांहून जुनी असल्याचे दर्शवतात. महाराष्ट्रातील भाषिक विश्वदेखील तितकेच समृद्ध आहे. नाशिकमध्ये तिसऱ्या क्रमांकाची बोलीभाषा असलेली आहिराणी ही केवळ आधुनिक बोली नाही; रामायण आणि महाभारतासारख्या प्राचीन महाकाव्यांमध्येही तिचा उल्लेख आढळतो. भरतमुनींच्या नाट्यशास्त्रात तर ही भाषा आहिरांची बोलीभाषा म्हणून ओळखली आहे. १२०६ मधील पाटन येथील श्रीभवानी मंदिरातील शिलालेखात आहिराणी भाषेतील लेख आहेत, जे भास्कराचार्यांच्या नातू चांगदेव यांनी कोरले असून, स्थानिक ज्योतिषशाळेच्या स्थापनेची ऐतिहासिक नोंदही यात आढळते. ही तर केवळ झलक आहे. या संकेतस्थळावर (वेबसाइट) अशा प्रकारची मोठ्या प्रमाणावर रंजक माहिती अन् शेकडो कथा आहेत. विस्मृतीत गेलेल्या व्यापारमार्गांविषयी, स्थानिक परिसंस्थांशी जुळवून घेतलेल्या शेतीपद्धतींबद्दल, शतकानुशतके सांस्कृतिक देवाणघेवाण प्रतिबिंबित करणाऱ्या स्थापत्यशैलींबद्दल, स्थानिक उत्सवांविषयी अन् पिढ्यान्पिढ्यांनी समुदाय केंद्र म्हणून टिकून राहिलेल्या बाजारपेठांविषयीच्या अनेक कथा आपल्याला येथे वाचायला मिळतील. .शोधयात्रेचे आमंत्रण!'द क्रॉनिकल प्रोजेक्ट' हे केवळ एक संकेतस्थळ (वेबसाइट) नाही. ते स्थानिक ज्ञानाच्या शोधाचे आमंत्रण आहे. आपण धोरणनिर्माते असाल, उद्योजक, अर्थतज्ज्ञ, विद्यार्थी किंवा फक्त आपल्या आपल्या मायभूमीला समजून घेणारे जिज्ञासू असाल तर आपल्याला या व्यासपीठावर अशी माहिती मिळेल जी अनेक वर्षे विस्कळीत अथवा अप्राप्य होती. हे संकेतस्थळ पाहताना एखादी गोष्ट नोंदली न गेल्याचे आपल्याला जाणवू शकते. आमच्या चमूला नेमके हेच निदर्शनास आणून देणे अपेक्षित आहे. भारताच्या विविधतेचे खरे दस्तावेजीकरण हे केवळ सामूहिक योगदानातूनच शक्य आहे. जिज्ञासूंनी आवर्जून www.indiandistricts.in ला भेट द्यावी अन् जिल्ह्यांचा अभ्यास करावा. आपल्या निवासी स्थळांबद्दल जाणून घ्या अथवा अनोळखी प्रदेशांची ओळख करून घ्या. आणि हे करत असताना कृपया आम्ही माहिती संकलनात चुकलो असेल तर आम्हालाही नक्की कळवा. 