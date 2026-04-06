Premium|Effects of war on health : युद्धाच्या आगीत आरोग्याची होरपळ

डॉ. दिलीप निकमयुद्धाचा परिणाम केवळ तत्कालीन राहत नाहीत; तर तो संपूर्ण पिढीच्या शारीरिक आणि मानसिक आरोग्यावर आघात करतो. सध्या सुरू असलेली युद्धे संपुष्टात आणण्यासाठी तातडीने प्रयत्न केले पाहिजेत. आंतरराष्ट्रीय मानवाधिकारासारख्या संस्थांनी युद्धजन्य परिस्थिती टाळण्याकडे कटाक्षाने लक्ष देऊन प्रतिबंधात्मक उपाय योजले पाहिजेत.आखाती युद्धाची भीषणता दिवसेंदिवस अधिकच गडद होत आहे. त्याचे गंभीर परिणाम जगातील सर्वच क्षेत्रांवर होत आहेत... येत्या काळातही होतीलच. युद्धाचा सर्वाधिक परिणाम मानवी आरोग्यावर होणार आहे. जागतिक आरोग्य संघटना, युनायटेड नेशन्स आदींनी त्यावर आता चिंता व्यक्त करायला सुरुवात केली असली तरी एकूणच इस्राईल, इराण आणि इतर देशांमध्ये होत असलेल्या विविध प्रकारच्या क्षेपणास्त्रांच्या हल्ल्यांचे चित्र भयावह आहे. तेल आणि वायू कंपन्यांसोबत नैसर्गिक स्रोत उद्ध्वस्त करून एकमेकांची कोंडी केली जात असली तरी त्यात ज्यांचे बळी जाताहेत, ज्यांना आयुष्यभरासाठी अपंगत्व येतेय किंवा विविध आजारांना सामोरे जावे लागते, त्याबाबत फार चर्चा होत नाही. पाकिस्तानने अफगाणिस्तानमधील एका रुग्णालयावर केलेल्या भीषण हल्ल्यात ४०० पेक्षा जास्त रुग्णांचा आणि आरोग्य सेवा कर्मचाऱ्यांचा नाहक बळी गेला. हे सर्व पाहून मन बधिर होते. माणूसच माणसाला मारण्यासाठी एवढा का उतावीळ झाला आहे? युद्धांदरम्यान जखमींना उपचारासाठी रुग्णालयात नेले जाते. आता जर रुग्णालयेच युद्धात टार्गेट केली जात असतील तर रुग्णांचे उपचार करायचे तरी कसे, असे असंख्य प्रश्न आखाती देशातील युद्धाने निर्माण केले आहेत. .दीर्घकालीन दुष्परिणामयुद्धाचा आरोग्यावर होणारा परिणाम अत्यंत विनाशकारी असतो. त्यामध्ये वैयक्तिक दुखापतींसह अपंगत्व, भीती, नैराश्य आणि मानसिक आघात (ट्रामा) यांसारखे दीर्घकालीन दुष्परिणाम होतात. त्याव्यतिरिक्त, आरोग्य यंत्रणा कोलमडल्यामुळे दैनंदिन किरकोळ उपचारापासून ते कर्करोगासारख्या दुर्धर आजारावरील उपचार ठप्प होतात. मेडिसिन वॅक्सिनचा तुटवडा, औषधोपचारांचा अभाव, कुपोषण आणि संसर्गजन्य रोग पसरण्याचा धोका वाढतो. जागतिक आरोग्य संघटना (डब्ल्यूएचओ)नुसार, युद्धग्रस्त भागात मृत्युदर चार ते दहा पट वाढतो; तर मानसिक आजारांची टक्केवारी ३० ते ५० टक्क्यांपर्यंत पोहोचते.मानसिक परिणाम : युद्धाच्या भीषणतेमुळे भीती, अनिश्चितता आणि असुरक्षिततेची भावना निर्माण होते, ज्यामुळे मानसिक आरोग्य बिघडते. लहान मुले, गर्भवती स्त्रिया यांच्यावर खोल, दीर्घकालीन मानसिक आघात होऊ शकतो. युद्ध किंवा युद्धसदृश स्थितीचा मानसिक आघात किती भयावह असू शकतो ते मी अनुभवाने सांगू शकतो. कारण २००८ मधील '२६/११'च्या दहशतवादी हल्ल्यावेळी मी 'कामा व आल्ब्लेस' रुग्णालयात कार्यरत होतो. रक्ताने माखलेले मृतदेह, शरीरापासून वेगळे झालेले अवयव, वेदनेने तडफडणारी जिवंत शरीरे, कामा व गो. ते. रुग्णालयात पडलेले रक्ताचे सडे मी माझ्या डोळ्यांनी पाहिले-अनुभवले आहेत. रात्रभर 'एके-४७'मधून चाललेला बेछूट गोळीबार व हॅण्डमेड ग्रेनेड फुटल्याचा आवाज मनात कित्येक दिवस गुंजत राहिला. दिवाळीत फटाके फुटले तरी मन कावरेबावरे व्हायचे. मनात हलकीशी भीतीची लहर उठून जायची... अफगाणिस्तानात रुग्णालयावर झालेल्या हल्ल्याने पुन्हा त्या जुन्या जखमेवरची खपली गळून पडली.. तुम्ही तुमच्या मुलांबाबत अतिसुरक्षित वातावरण निर्माण करता, वाचा रिसर्च काय सांगतो...मानसिक आरोग्य हा युद्धाचा सर्वात अदृश्य परिणाम आहे. 'पीटीएसडी' (पोस्ट ट्रॉमॅटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर) ही प्रमुख समस्या आहे. इराक युद्धातील अमेरिकन सैनिकांमध्ये २० टक्के सैनिकांना 'पीटीएसडी' हा आजार झाला. चिंता, नैराश्य, सततचा धोका, कुटुंबातील मृत्यू इत्यादींमुळे ४० टक्के सामान्य नागरिकही प्रभावित होतात. परिणामी, मादक पदार्थांचे व्यसन, तणाव कमी करण्यासाठी अल्कोहोल वा ड्रग्जचा वापर वाढतो.बालमानसिकता : युद्धाच्या परिणामामुळे मुले हिंसक होतात. शिकण्याची क्षमता कमी होते. गाझा पट्ट्यातील अभ्यासानुसार, ७० टक्के मुलांमध्ये 'पीटीएसडी' लक्षणे आढळली. त्याचे दीर्घकालीन परिणामही समोर आले. युद्ध संपल्यावरही आत्महत्या दर दोन-तीन पट वाढतो. जर्मनीतील द्वितीय महायुद्धानंतरच्या पिढ्या प्रभावित झाल्या.शारीरिक दुखापत आणि मृत्यू : युद्धात प्रत्यक्ष हिंसा हे प्रमुख कारण असते. बॉम्बस्फोट, गोळीबार यामुळे मोठ्या प्रमाणात रक्तस्राव, मृत्यू आणि अपंगत्व येते. युद्धात लढणारी सर्व तरुण मंडळी असतात. त्यांच्या जाण्याने कुटुंबाचे वैयक्तिक नुकसान असतेच; पण देशाच्या क्रयशक्तीचीदेखील हानी होते. अफगाणिस्तान युद्धात २० टक्के जखमींना अम्प्युटेशनची गरज पडली. दुसरीकडे, परोक्ष किंवा अप्रत्यक्ष परिणाम अधिक घातक ठरतात.आरोग्य सुविधांचा अभाव : रुग्णालये नष्ट झाल्यामुळे किंवा पुरेशी औषधे उपलब्ध नसल्यामुळे सामान्य आजारांवरही उपचार मिळत नाहीत. व्हॅक्सिनच्या अभावामुळे पुढील पिढ्यांचे आरोग्य आपण धोक्यात घालत असतो. प्रसूतीसाठी रुग्णालये उपलब्ध नसणे किंवा वेळेवर रुग्णालयात दाखल न झाल्यामुळे, माता किंवा बालक मृत्युदर वाढण्याचा धोका असतो. एक लाख मातांमध्ये ५०० मृत्युदर इतकी गंभीर परिस्थिती होऊ शकते..संसर्गजन्य रोग : पिण्याचे स्वच्छ पाणी आणि अन्नाचा तुटवडा असल्याने कॉलरा, अतिसार यांसारखे साथीचे रोग पसरतात. युद्धामध्ये वापरण्यात आलेली वेगवेगळी रसायने, प्राण्यांचे कुजलेले मृतदेह इत्यादींमुळे पाणी, हवा व अन्न बाधित होऊन संसर्गजन्य आजारांना निमंत्रण मिळते. सीरिया युद्धात पाच लाखांहून अधिक नागरिकांचा डायरियामुळे मृत्यू झाला.दीर्घकालीन आजार : संपूर्ण आरोग्य यंत्रणा कोलमडल्यामुळे हृदयविकार, मधुमेह श्वसनाचे आजार तसेच कॅन्सर यांसारख्या आजारांवर उपचार न मिळाल्याने त्यांची तीव्रता वाढते.कुपोषण : अन्नसाठे नष्ट होतात, बाजार बंद पडतात. मुलांमध्ये स्टंटिंग (उंची कमी राहणे) २०-३० टक्के वाढते. बालके कुपोषित राहतात. अनेक गोरगरीब देशांतील गरिबांवर मोठे संकट येते. त्यातून अनेक देश सावरू शकत नाहीत. सामाजिक आणि पर्यावरणीय आरोग्य परिणाम युद्ध सामाजिक संरचना उद्ध्वस्त करते. लैंगिक हिंसा वाढते. काँगो युद्धात ४८ हजार बलात्कार नोंदवले गेले. महिलांमध्ये एचआयव्हीचा धोका वाढतो. विस्थापनामुळे शरणार्थी शिबिरांत गर्दी, अस्वच्छता होते. यूएनएचसीआरनुसार, जगात दहा कोटी शरणार्थी आहेत, ज्यात ४० टक्के आरोग्य समस्या उद्भवते. बॉम्बमुळे माती आणि पाणी दूषित होते. जपानमधील हिरोशिमा-नागासाकी युद्धानंतर कर्करोग वाढल्याचे आपण पाहिले आहे..युद्धाचा परिणाम केवळ तत्कालीन राहत नाहीत. त्याचा दीर्घकालीन परिणाम संपूर्ण पिढीच्या शारीरिक आणि मानसिक आरोग्यावर आघात करतो. परिणामी, आंतरराष्ट्रीय मानवाधिकारसारख्या संस्थांनी युद्धजन्य परिस्थिती टाळण्याकडे कटाक्षाने लक्ष देऊन प्रतिबंधात्मक उपाय योजले पाहिजेत. कर्करोगासारख्या दुर्धर आजारावर उपचार करताना आम्ही नेहमी रुग्णांना आधार देतो. आम्ही त्यांना सांगतो, 'कर्करोगावर उपचार करण्याचा सर्वोत्तम मार्ग म्हणजे प्रतिबंध'! हेच तत्त्व अनुसरून युद्ध होऊ नये म्हणून प्रतिबंधात्मक काळजी घेतली पाहिजे.राजकीय पातळीवर जीनेव्हा करारांचे पालन, शांतता चळवळी, यूएन शांतता मिशन, द्विपक्षीय संवाद इत्यादी आवश्यक आहे. सध्या सुरू असलेली रशिया-युक्रेन, अमेरिका-इस्राईल आणि इराण अन् पाकिस्तान-अफगाणिस्तानमधील युद्धे संपुष्टात आणण्यासाठी तातडीने प्रयत्न केले पाहिजेत. सामाजिक पातळीवरही शाळांमध्ये श Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.