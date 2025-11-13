Premium|Bonded labor in Maharashtra: देवकीबाईची वेठबिगारीतून सुटका झाली, पोलिस आणि मालकधार्जिण्या व्यवस्थेचं खरं रूप समोर आलं

आजही व्यवस्थेत असंख्य पठाण-शेटे भेटतातच. जशी मंगल्या-देवकीबाईची वेदना आजही आम्हाला जागोजागी भेटतेय तशाच पठाण-शेटे या मालकधार्जिण्या कोडग्या मानसिकताही भेटतात. त्यांच्याशी लढताना संघटना कधी जिंकते; तर कधी संघटनेला उपेक्षा, पराभवालाही सामोरं जावं लागतंय... ‘आपला कधीच विजय होणार नाही.’ असं वाटावं इतकं नैराश्य लढताना आजही संघटनेला येतं; पण तरीही संघटना अशा असंख्य मंगल्या-देवकीबाईंसाठी लढतेय. लढत राहील...एकूण परिस्थिती कायद्याच्या दृष्टीने बिनतोड होती; पण पोलिसांच्या भयापोटी देवकीबाईला वेठबिगारीतून सुटका नको होती, कारण पोलिसांची नाराजी तिला टाळायची होती. त्यामुळे आमची लाख इच्छा असली तरी कोणताच कायदा आमच्या मदतीला येऊ शकत नव्हता. जून १९८५... सोमवारचा दिवस होता तो. उच्च न्यायालयातील सुनावणीचा दिवस अखेर उजाडला होता. मंगल्या न्यायालयीन प्रक्रियेपासून पूर्णपणे अनभिज्ञ होता. तो न्यायालयच आयुष्यात प्रथम पाहत होता. मुसळधार पावसामुळे त्या दिवशी मुंबई बंद होती. दुसऱ्या दिवशी म्हणजे मंगळवारी सरकारी वकील बदलले. चौकशीबाबत नवे सरकारी वकील काहीच सांगू शकले नाहीत. अखेरीस देवकीबाई आणि तिच्या आईला ८ जुलैला कोर्टात हजर करा, असा लेखी आदेश न्यायमूर्ती बी. एस. शहा आणि न्यायमूर्ती एस. एम. खत्री यांना द्यावा लागला. त्याच दिवशी संध्याकाळी चौकशीचे निष्कर्ष असलेलं प्रतिज्ञापत्र घेऊन रबाळे पोलिस ठाण्याचे अधिकारी हजर झाले. .विजय तेंडुलकर हे या युगातील ख्यातनाम नाटककार. त्यांनी लेखनातूनही समाजाला दिशा दिली. बातम्यांमुळे त्यांना आमचा परिचय होताच. मंगल्याची कथा ऐकताच त्यांनी विनाविलंब आमच्यासोबत येण्याचं मंजूर केलं..‘‘मी ए. आर. पठाण, उपनिरीक्षक रबाळे पोलिस स्टेशन, शपथपूर्वक सांगतो, की हे प्रकरण चौकशीसाठी माझ्याकडे येताच प्रथम बुधाजी पाटील यांची भेट घेऊन त्यांचा जबाब घेतला. मंगल्या काय किंवा देवकीबाई काय, कुणीही कधीही आपल्याकडे काम करीत नव्हतं. मंगल्याला आणि त्याच्या सासऱ्याला मारहाण केल्याचे आरोप खोटे आहेत. आपण देवकीबाईला कधीही अडकवून ठेवलेलं नाही, असं त्यांचं मत पडलं. नंतर मी देवकीबाईकडे गेलो. मंगल्याचा अर्ज खोटा आहे. मंगल्याशी भांडण झाले म्हणून आपण स्वत: खारीगावात आपल्या आईकडे राहते, असं तिने स्पष्ट केलं. बुधाजी शेठकडे गेली वीस वर्षं काम करणाऱ्या दोघा मजुरांकडे मी चौकशी केली. त्यांनीही बुधाजी शेठवरील आरोप खोटे आहेत, असं ठामपणे सांगितलं. या जबाबावरून एक गोष्ट स्पष्ट होते, की बुधाजी शेठविरोधी कायदेशीर कारवाई करण्याचा प्रश्न उद्भवत नाही. याप्रकरणी आम्ही कुठेही कर्तव्याला चुकलेलो नाही.’’ असं प्रशासकीय धाटणीचं प्रस्थापितांना धार्जिणे प्रतिज्ञापत्र रबाळे पोलिस ठाण्याच्या उपनिरीक्षकांनी न्यायालयात दाखल केलं. .देवकीबाई कोणाच्या तरी दडपणाखाली असावी, त्यामुळे तिची प्रत्यक्ष भेट घ्यावी आणि तिची इच्छा असेल, तर या दाम्पत्याला तिच्या डोहला गावी न्यावं, असं आम्हाला वाटलं. कुठूनही देवकीबाईवरील पोलिसांचा दबाव मोकळा करून तिला सत्य जबाब देण्याचं बळ द्यावं, याकरिता आम्ही प्रयत्न करीत होतो. मी आणि विद्युल्लता ठाण्याला ज्येष्ठ वार्ताहर श्री. स. सहस्रबुद्धे यांना जाऊन भेटलो. ठाणे जिल्हा परिषदेच्या कार्यालयाच्या जवळपास एका छोट्याशा खोलीमध्ये सहस्रबुद्धे राहत. ते आणि त्यांची पत्नी असे दोघेच त्या छोट्याशा घरात राहत. सहस्रबुद्धेंचं त्या वेळी वय नव्वदीत होतं. दोन्ही कानांना श्रवणयंत्रं बसवूनही त्यांना नीट ऐकू येत नसतानाही ठाण्यातील सरकारी कार्यालयं फिरून ते बातम्या गोळा करण्याचं काम करीत. अत्यंत साधी राहणी. हातात छोटीशी प्लॅस्टिकची पिशवी असे. त्यात एक रायटिंग पॅड, एक पेन्सिल, एक पेन आणि खायच्या पानांची चंची असे. पत्रकारिता हा त्यांचा फक्त व्यवसाय वा नोकरी नव्हती, तर तो त्यांचा श्वास होता. आम्ही कधीही भेटायला गेलो, की आमच्या दोघांचं ते खूप आनंदाने स्वागत करीत. ते जरी वयाने, अनुभवाने ज्येष्ठ असले तरी मला ते ‘अहो पंडित’ असं म्हणत. पत्रकारिता व्रत कसं असतं, हे त्यांनी मला शिकवलं. ‘‘अहो पंडित, माझी बातमी चार दिवस उशिरा येईल; पण एक शब्द इकडचा तिकडे होणार नाही,’’ इतकी पत्रकारितेवर त्यांची निष्ठा होती. त्यांना मी ही घटना सांगितली. अॅड. नितीन प्रधान आणि सतीश कामत यांच्याशी बोलताना एक गोष्ट नितीनने सांगितली, ‘‘तुझ्याकडे सर्वोच्च न्यायालयाने दोन आयुक्त पाठवले होते. ते सर्वोच्च न्यायालयाने नेमलेले होते. आपण लोकांच्या वतीने कुणाला तरी पाठवले पाहिजे. त्याने शब्द वापरला ‘पब्लिक कमिशनर’ म्हणून. .आपण एक पक्षकार आहोत आणि पोलिस किंवा बुधाजी पाटील हे दुसरे पक्षकार आहेत. न्यायालयाला त्रयस्थपणे नि:पक्षपातीपणे आपली बाजू कशी समजवायची? याकरिता आपल्याला या प्रकरणात त्रयस्थ असलेले पब्लिक कमिशनर लागतील, जे घटना त्रयस्थपणे न्यायालयापुढे मांडू शकतील आणि त्याकरिता विजय तेंडुलकर आपल्या बाजूने येऊ शकतील का?’’ असा प्रश्न त्याने केला. विजय तेंडुलकर हे या युगातील ख्यातनाम नाटककार. तेंडुलकरांनी लेखनातूनही समाजाला दिशा दिली. समाजाच्या डोळ्यात झणझणीत अंजन घातलं. त्यामुळे या कामाकरिता तेच एकमेव योग्य आहेत, असं आम्हालाही वाटलं. मी आणि विद्युल्लता आम्ही दोघं त्यांना भेटण्यास गेलो. वर्तमानपत्रांतील बातम्यांमुळे त्यांना आमचा परिचय होताच. मंगल्याची कथा ऐकताच त्यांनी विनाविलंब आमच्यासोबत येण्याचं मंजूर केलं. मी, विद्युलता, मंगल्या, वयोवृद्ध पत्रकार सहस्रबुद्धे आणि तेंडुलकर असे आम्ही सारे २९ जूनला सकाळी खारीगावात पोहोचलो. मंगल्या, देवकीबाईला भेटलो. त्यांचं दु:ख, भय ऐकून घेतलं. सारं पाहून तेंडुलकर इतके अस्वस्थ झाले, की त्यांनी उच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर करायचं ठरवलं. त्यांना वर्तमानपत्रातून आमच्या कामाची माहिती होती; पण त्यावर विश्वास ठेवून ते मंगल्या-देवकीसाठीच्या लढ्यात कोणतेही आढेवेढे न घेता लागलीच उतरले. तेव्हा तेंडुलकर प्रसिद्धीच्या उंचीवर होते; पण कोणतीच अहंमन्यता त्यांच्यात नव्हती. मंगल्या-देवकीच्या वेदना ऐकताच त्यांच्यात ती तंतोतंत उतरली. शब्द हे एकमेव माहितीसाठी माध्यम असतं. त्याच्यापाशी बाकी कोणतंही साधन नसतं. ते शब्दच त्याला लोकमान्यता आणि प्रसिद्धी देतात; पण ते शब्द वाचकाच्या मनास भिडावे लागतात, त्याच्यात भिनावे लागतात. एखादी घटना, विचार किंवा भावना शब्दांच्या पखाली अनेक उंबऱ्यांशी नेता येतात... पखालच निकृष्ट असेल, तर त्यात पाणी सामावणार नाही आणि सामावलं तरी वाचकांच्या स्मृतीतून काही अवधीतच त्याला गळती लागेल अन् ते कायमचं रिक्त होईल. त्यामुळे कोणत्याही घटनेची, व्यक्तीची, पात्राची, त्यातल्या वेदनेची सहअनुभूती घेण्याची लेखकाची जितकी क्षमता असेल तितकी त्याच्या शब्दांची पखाल गुणात्मकदृष्ट्या उत्कृष्ट. .अशा उत्कृष्ट पखालीतून वाहत नेलेले शब्द वाचकांच्या स्मृतीत कायमचे कोरले-जपले जातात आणि त्यातूनही साहित्य अजरामर होत असते. तेंडुलकर हे सामर्थ्याने अजरामर आणि असे ख्यातनाम नाटककार-साहित्यिक प्रतिज्ञापत्र घेऊन स्वत: न्यायालयात हजरही झाले. प्रतिज्ञापत्रात त्यांनी म्हटलं होतं, की खारीगावात आम्ही पोहोचलो तेव्हा साडेअकरा होत आले होते. एका फॅक्टरीजवळ आम्ही जीप उभी केली. फॅक्टरीच्या मागेच एका झोपडीत देवकीबाई राहत होती. मंगल्या आणि इतर आदिवासी महिलांना घेऊन विद्युल्लता पंडित देवकीबाईकडे निघाली. आम्ही जीपमध्येच वाट पाहात थांबलो. गणवेशातील एक पोलिस अधिकारी मुख्य रस्त्यावर मोटारसायकलवरून फेऱ्या मारत होता. मागे एक शिपाई बसला होता. हेच उपनिरीक्षक पठाण असल्याचं आम्हाला नंतर कळलं. त्याने आम्हाला पाहिलं होतं. तासाभराने विद्युल्लता पंडित, मंगल्या आणि इतर महिला कार्यकर्त्यांबरोबर आमच्या दिशेने येताना आम्हाला दिसल्या. देवकीबाई आणि तिची आई लक्ष्मीबाई यांनी निर्णय घेतला होता. त्यावेळी पठाण आणि पोलिस शिपाई पुन्हा मोटारसायकलवरून परत फिरले. देवकीबाई आणि इतरांना पाहून त्यांनी मोटारसायकलचा वेग कमी केला. काही क्षण ते थबकले आणि नंतर मोटारसायकलची दिशा या गटाकडे वळवली. उपनिरीक्षक पठाण दिसताच देवकीबाई व लक्ष्मीबाईची पावलं मंदावली. अनामिक भीतीने त्या पछाडल्यासारख्या झाल्या. हळूहळू सर्वच थांबले. पठाणने देवकीबाई व तिच्या आईला अडवलं. ‘कुठे चालला आहात? समन्स आहे का?’ त्याच्या आवाजात जरब आणि अधिकाराचा दर्प होता. ‘देवकीबाई तिच्या पतीकडे चालली आहे. समन्सची आवश्यकताच नाही’ विद्युल्लता पंडित यांनी पठाणला ठणकावून सुनावलं. देवकीबाई आणि लक्ष्मीबाई या संवादाने जागीच थबकल्या. त्यांच्या चेहऱ्यावर तणाव स्पष्ट दिसत होता. देवकीबाई कुठे जात आहे याची माहिती देण्यासाठी पोलिस ठाण्यावर आम्ही निघालो आहोत, असंही विद्युल्लता पंडित यांनी त्यांना सांगितलं. रबाळे पोलिस ठाण्याकडे आमची जीप निघाली, तशी जीपमागून येण्याऐवजी पठाणने आपली मोटारसायकल सतत जीपबरोबर राहील, अशी काळजी घेतली. जणू काय अटक केलेले गुन्हेगारच ते घेऊन चालले असावेत. .थोड्याच वेळात आणखी एका मोटारसायकलची त्यात भर पडली. साध्या वेशातील एक इसम आणि त्याच्यामागे पोलिस शिपाई त्यात सामील झाले. हे सारं एकप्रकारे देवकीबाई व लक्ष्मीबाईवर दबावच आणू पाहत होते. दहशत निर्माण करण्याचा त्यांचा हेतू होता आणि त्याचा हवा तो परिणाम दोन्ही आदिवासी महिलांवर होऊ लागला होता. दोघी भेदरून गेल्या होत्या. लक्ष्मीबाई सतत देवकीबाईला सांगत होती, ‘पोलिसांना आधी दिलेला जबाब आता बदलला; तर पोलिसांकडून आपल्याला जबर मारहाण होईल.’ विद्युल्लताच्या समोर देवकीबाईने खरी हकीकत सांगून मंगल्याकडे जायची तिची इच्छा व्यक्त केली होती. आता मात्र देवकीबाई पोलिसांच्या भयापोटी तिची नवऱ्याकडे जाण्याची इच्छा आतल्या आत दाबून मंगल्याविरोधात दिलेल्या पूर्वीच्या जबानीकडे जाण्याची चिन्हं स्पष्ट दिसू लागली. इथे बुधाजी शेठला धार्जिणी व्यवस्था जिंकली होती. अखेर मंगल्याच्या गावी जाण्याचा देवकीबाईचा विचार पालटला. पोलिसांच्या भीतीने ती संघटनेविरोधी, मंगल्याविरोधी बोलू लागली.रबाळे पोलिस ठाण्यावर आमचं स्वागत झालं. इन्स्पेक्टर शेटे यांनी चहा देऊ केला. रितीबाहेर जाऊन ते आमच्याशी आर्जवाने आणि सौजन्याने बोलले. देवकीबाईला पतीकडे जायचं असेल, तर आपण कशाला अडवावं, असंही ते म्हणाले. देवकीबाईला त्यांनी विचारलं, ‘काय गं, तुला जायचं आहे का?’ आणि देवकीबाई ‘नाही’ म्हणाली. मनातून तिला नवऱ्याकडे जायचं होतं; पण आपल्या भावी संसाराची स्वप्नं आतल्या आत चुरडून ती पोलिसांना हवं तेच बोलू लागली... तिच्या स्वप्नांचा आवंढा तिने आत्यंतिक दु:खाने गिळला. दारिद्र्याच्या झळा या स्त्रीला पुरुषांपेक्षा अधिक अगतिक आणि दुर्दैवी बनवितात. लिंगभाव समानतेचे विचार, मूल्यं दारिद्र्यापाशी व्यर्थ नि कुचकामी ठरत असावेत. नेमकं तेच दुर्दैव देवकीबाईचं असावं. .आता देवकीबाईला मंगल्याकडे जायचं नव्हतं. लक्ष्मीबाईने तिला लागलीच पाठिंबा दिला. दुर्दैवापुढे शरण झालेल्या या दोघींना असं अगतिक पाहताना पठाण आणि शेटे यांना मात्र गंमत वाटत होती. इन्स्पेक्टर शेटे उगीचच वडीलकीचा आव आणत आम्हाला म्हणाले, ‘नवरा आणि बायकोतील हे भांडण आहे. तुमची तयारी असेल, तर मार्ग काढता येईल. तसे मी प्रयत्न करू शकतो. अर्थात ते माझं काम नव्हे; पण एक व्यक्ती म्हणून प्रयत्न करतो’... ‘आम्ही इथवर आलो आहोत ते यासाठी नाही, तर कायद्याच्या चौकटीत वेठबिगार सोडवण्यासाठी’ हे त्यांना समजावून देण्याचा आम्ही आमच्यापरीने प्रयत्न केला. एक पोलिस अधिकारी म्हणून नव्हे; तर माणूस म्हणून हेच काम आपण वर्षानुवर्षे करीत आहे, असा खोटा आव आणत शेटे बोलत होते. पोलिस चौकशी किती पक्षपातीपणे केली जात आहे, याकडे पत्रकार सहस्रबुद्धे यांनी त्यांचं लक्ष वेधलं; पण अडचणीच्या प्रश्नांवर त्यांनी बेमालूमपणे मौन पाळलं. वेठबिगारीचा कायदा धाब्यावर बसवणाऱ्या आणि गरिबांना नाडणाऱ्या सावकारांच्या बाजूने पोलिसांनी उभं राहावं यावर मी तीव्र आक्षेप नोंदवला. मात्र त्यावर त्यांनी चेहरा निर्विकार आणि ढम्म केला. अडचणीच्या या परिस्थितीतून बाहेर पडण्याचा त्यांचा केविलवाणा प्रयत्न होता. शेटे यांना त्यांची सद्सद्विवेकबुद्धी बोचत होती, हे मला जाणवत होतं. अचानक ते उद्गारले, ‘ठीक आहे, झाले ते झाले... यापुढे असं होणार नाही. एक पोलिस अधिकारी म्हणून नव्हे; तर एक माणूस म्हणून मी शब्द देतो.’ या उद्गाराचा अर्थ स्पष्ट होता, यापूर्वी नको ते घडले होते. अखेर त्यांनी अप्रत्यक्षरीत्या कबुलीच दिली होती.एकूण परिस्थिती कायद्याच्या दृष्टीने बिनतोड होती; पण पोलिसांच्या भयापोटी देवकीबाईला वेठबिगारीतून सुटका नको होती, कारण पोलिसांची नाराजी तिला टाळायची होती. त्यामुळे आमची लाख इच्छा असली तरी कोणताच कायदा आमच्या मदतीला येऊ शकत नव्हता. मालकधार्जिण्या पोलिस यंत्रणेचा विजय झाला होता. आम्ही दु:खी अंत:करणाने पोलिस ठाण्याच्या बाहेर पडलो. संबंधित लोकप्रतिनिधी आणि पोलिसांची हातमिळवणी अशीच चालू राहिली, तर आपला कधीच विजय होणार नाही, याची खंत तेंडुलकरांच्या चेहऱ्यावर स्पष्ट दिसत होती. .देवकीबाई व लक्ष्मीबाईला ८ जुलैला न्यायालयात हजर करण्यात आलं. पठाण स्वत: आले होतेच. तेंडुलकरांचं प्रतिज्ञापत्र न्यायमूर्ती शाह आणि न्यायमूर्ती खत्री यांनी वाचलं. दोघा आदिवासी महिलांना आपण आपल्या दालनात बोलावू, असं न्यायमूर्तींनी स्पष्ट केलं. देवकीबाईशी न्यायमूर्ती बोलताना विद्युल्लता हिलाही सोबत येऊ द्यावं, ही अॅड. नितीन प्रधान यांची विनंतीसुद्धा न्यायालयाने मान्य केली. न्यायमूर्ती विद्युल्लतासमोर देवकीबाईशी बोलले. त्यानंतर न्यायमूर्तींनी भर कोर्टात वकिलांना दालनात पाचारण केलं. देवकीबाईने पतीकडे जाण्यास नकार दिला होता. दोघे न्यायमूर्ती कोर्टात आले. अॅड. नितीन प्रधान यांनी नाईलाजाने मंगल्याच्या वतीने केलेला अर्ज मागे घेतला. १९८५ मध्ये जो पराभव तेंडुलकरांनी आपल्या शब्दात प्रतिज्ञापत्रात मांडला होता, तसे पराभव २०२५ मध्येही पदोपदी आजही होत आहेत. तेंडुलकरांच्या प्रतिज्ञापत्रातील वेदनेचा पीळ आजही अशा हजारो ज्ञात-अज्ञात मंगल्या-देवकीबाईमध्ये संघटनेला रोज अनुभवायला येतोय... या वेदनेचा पीळ सैल करायला संघटना १९८२पासून २०२५पर्यंत कायद्याच्या अस्त्राने अथक लढतेय... आजही व्यवस्थेत असंख्य पठाण-शेटे भेटतातच. जशी मंगल्या-देवकीबाईची वेदना आजही आम्हाला जागोजागी भेटतेय, तशीच पठाण-शेटे या मालकधार्जिण्या कोडग्या मानसिकताही भेटतात. त्यांच्याशी लढताना संघटना कधी जिंकते; तर कधी संघटनेला उपेक्षा, पराभवालाही सामोरं जावं लागतंय... ‘आपला कधीच विजय होणार नाही’ असं वाटावं इतकं नैराश्य लढताना आजही संघटनेला येतं; पण तरीही संघटना अशा असंख्य मंगल्या-देवकीबाईसाठी लढतेय. लढत राहील. या समाजातील अखेरच्या मंगल्या-देवकी त्यांच्या वेदनेतून मुक्त होईपर्यंत... व्यवस्थेतला शेवटचा बुधाजी शेठ, उपनिरीक्षक पठाण-शेटे पराभूत होईपर्यंत... 