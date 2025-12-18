Premium|Digital Personal Data Protection Act : डेटाच्या तिजोरीवरील पहारा

डॉ. रवींद्र उटगीकरवैयक्तिक डिजिटल डेटा संरक्षण कायद्याची नियमावली केंद्र सरकारने अलीकडेच जारी केली. डेटा गुप्तता व सुरक्षितता हा विषय सध्याच्या तंत्रयुगात ऐरणीवर आला असताना अशा कायद्याची गरज तीव्रतेने व्यक्त होत होती. यानिमित्ताने देश म्हणून आपण डिजिटल युगातील संमती, स्पष्टता आणि उत्तरदायित्व या दिशांनी महत्त्वाचे पाऊल टाकले आहे... आपल्याला लोकांविषयी काय जाणून घ्यायचे आहे, ही बाब गौण आहे. लोकांना स्वतःविषयी इतरेजनांपर्यंत काय पोचवायचे आहे, हे खरे महत्त्वाचे आहे..मार्क झकेरबर्गएकविसावे शतक जगाला एका नव्या युगाकडे ढकलत आहे. नैसर्गिक साधनसंपत्तीएवढेच एका मानवनिर्मित साधनसंपत्तीलाही अफाट महत्त्व असणारे हे युग आहे. ही साधनसंपत्ती आहे डेटाच्या रूपात आपण प्रत्येकानेच निर्माण केलेली; आपल्या प्रत्येकाच्या डिजिटल पाऊलखुणांची. संप्रेषण, व्यवसाय, प्रशासन, आरोग्यसेवा, मनोरंजन, दळणवळण अशा आयुष्याच्या प्रत्येक परिघात हा डेटाच ‘पायाची वीट’ म्हणून भूमिका बजावू लागला आहे. या प्रत्येक क्षेत्रातील निर्णय, त्याची दिशा आणि त्याचे परिणाम यांना तोच आकार देत आहे.डेटा ही बदलत्या काळाची अपरिहार्यता तर केव्हाच झाली आहे. त्यामुळेच, ती आपले जीवन सुकर कसे करेल आणि ते करताना नवी गुंतागुंत, नवे प्रश्न किंवा नव्या डोकेदुखी कशा किमान स्तरावर ठेवता येतील, हा विचार आवश्यक आहे. ही गुंतागुंत कशामुळे निर्माण होत आहे, याचा विस्ताराने विचार करू.वैयक्तिक गुप्ततेचा भंग : आपल्या मोबाइलमधील ॲप्लिकेशन्स, ई-व्यापारासारखे काही मंच आणि तंत्रव्यवसाय संस्था आपल्याकडून आवश्यकतेपेक्षा अधिक माहिती जमा करतात, हे सर्वसामान्य नागरिक म्हणून आपल्यालाही जाणवत असते. आपल्या संपर्कयादीतील नावे, आपण इंटरनेटवर केलेली मुशाफिरी अशा अनेक बाबी जाणून घेण्यासाठीची परवानगी त्या आपल्याकडून घेतात..Premium|Study Room : भारतातील कृषीविकास - मागील दशकातील यश, आव्हाने आणि भविष्याची दिशा.माहितीचे अनधिकृत हस्तांतर : आपण दिलेला हा माहितीसाठा आपल्या संमतीविना जाहिरातदार किंवा डेटा-साठेबाज, डेटा-दलाल यांच्या हाती चोरपावलांनी जातो. त्यामुळे तर सर्वसामान्य नागरिक अजाणतेपणाने कोणाच्या तरी ‘प्रयोगशाळां’त पोचतात किंवा कोणाच्या तरी चाचण्यांची उत्पादने होतात. त्यातून विश्वासार्हतेचा भंग होतो.सुरक्षिततेचा भंग किंवा सायबरचौर्य : समाजमाध्यमांत उपलब्ध डेटाला किंवा बँका, दूरसंचार कंपन्या, एवढेच काय अगदी सरकारी व्यवस्थांकडे असणाऱ्या डेटाला पाय फुटल्याच्या घटना घडताहेत, त्यातून ‘डिजिटल अरेस्ट’सारख्या गैरप्रकारांत होणारी वाढ चिंतांमध्ये भर टाकत आहे.डिजिटल पाळत : आजच्या डिजिटल युगामध्ये खासगी गुप्तचर कंपन्यांपासून सरकारी यंत्रणांपर्यंत अनेकांवर जगभर डिजिटल पाळत ठेवण्याचे आक्षेप नोंदवले जातात. ज्यांच्या हाती डेटानियंत्रण किंवा ज्यांच्या हाती डेटासुरक्षा भेदण्याचे तंत्रज्ञान, ते आपल्याला प्यादे म्हणून वापरण्याचा धोका मोठा आहे..नव्या कायद्याची नियमावलीजगभरात काही उपाय केले जात आहेत. भारत सरकारनेही २०२३मध्ये वैयक्तिक डिजिटल डेटा संरक्षण कायदा संमत केला. डेटा संकलनासाठी स्पष्ट आणि पडताळणीयोग्य परवानगी, डेटासंकलनासाठीच्या हेतूंविषयी स्पष्टता, आवश्यक त्या स्वरूपाचेच डेटासंकलन, संकलित केलेल्या डेटाचे पुनरावलोकन, दुरुस्ती किंवा तो काढून टाकण्याचा अधिकार, डेटा संकलनाविषयीच्या सूचनांचे सुस्पष्ट लेखन-प्रदर्शन अशा या कायद्यातील काही ठळक तरतुदी आहेत. डेटा संकलन करणाऱ्यांचे उत्तरदायित्व, तो संग्रही ठेवण्याच्या मर्यादा आणि या तरतुदींचे उल्लंघन केल्यास दंड यांविषयीही या कायद्याद्वारे सरकारने स्पष्टता आणली आहे.स्वाभाविकच, डेटाची साठेबाजी करून हवा तेव्हा आणि हवा तसा त्याचा वापर करण्याला चाप लागणार आहे. परवानगीविना कोणाच्याही डिजिटल व्यवहारांवर पाळत ठेवणे, पूर्वसूचनेविना तो डेटा परस्पर हस्तांतरित करणे, जाहीर वाच्यता केलेल्या उद्देशाच्या पूर्ततेनंतरही तो संग्रही ठेवणे या सर्वांना प्रतिबंध करण्यात आला आहे. वापरासाठीची परवागी घेतल्याच्या नोंदीही संबंधितांना ठेवाव्या लागणार आहेत. याचा अर्थ, डेटा संकलन व साठवणूक या दोहोंसाठीचे सनदशीर मार्ग आता सरकारने आखून दिले आहेत. त्यामुळे, जाहिरात वा व्यवसायप्रसार यांसाठी बेकायदेशीर मार्गाने जमा केलेला डेटा हा कायद्याने संमत नसेल. आपण ज्यांना आपली माहितीच दिलेली नाही किंवा ज्यांचे उत्पादन-सेवा खरेदी करण्याचा आपला इरादाच ज्यांच्यापर्यंत पोचवलेला नाही, अशा व्यवसायसंस्थांना आपल्यापर्यंत पोचण्यास या तरतुदी कायदेशीरदृष्ट्या अटकाव करणाऱ्या आहेत. आपली डिजिटल माहिती आपण ज्यांना दिली आहे आणि वापरण्याची परवानगी दिली आहे, त्यांनाही ती त्या उद्देशांच्या चौकटीत वापरण्यासाठी अधिक विश्वासार्ह पावले उचलावी लागतील. .या तरतुदींचा समावेश नागरिकांचे अधिकार म्हणून करण्यात आला आहे. मुलांचा डेटा सुरक्षित ठेवण्याच्या, अल्पवयीनांना उद्देशून डिजिटल जाहिराती करण्याच्या किंवा वापरकर्त्यांची दिशाभूल करून त्यांच्याकडून अहेतुकपणे एखादे पाऊल उचलले जावे यासाठी त्यांना प्रवृत्त करण्याच्या विरोधात तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. परंतु, कागदावर उमटेल ती प्रत्येक बाब प्रत्यक्षात उतरेल, अशी हमी कोणी देऊ शकत नाही. ही चर्चा खुद्द केंद्र सरकारनेच उचललेल्या एका पावलामुळे त्यांच्या संदर्भानेच सुरू झाली आणि तिला पूर्णविरामही सरकारलाच द्यावा लागला. हे निमित्त होते ‘संचार साथी’या सरकारपुरस्कृत मोबाइल ॲपचे. हे ॲप सिम कार्डांचा गैरवापर रोखणारे, गैरप्रकार करू इच्छिणाऱ्या मोबाइल क्रमांकांना संपर्कापासून प्रतिबंध करू शकणारे आणि आपल्या संपर्क क्रमांकाचा गैरवापर करू पाहिला गेल्यास त्याविषयी सावधगिरीची सूचना देणारे आहे. परंतु त्या कारणांसाठी ते भारतातील सर्व मोबाइल ग्राहकांच्या संचांमध्ये समाविष्ट करूनच ते विक्रीला (प्री-लोडेड) ठेवावे, अशी अनिवार्यता सरकार करणार होते. परंतु एकीकडे डेटा संरक्षण कायदा आणणारे सरकार दुसरीकडे स्वतःच त्या डेटावर अनधिकृतरीत्या घाला घालू पाहात आहे, अशी झोड उठली आणि हे पाऊल मागे घ्यावे लागले. सरकार या ॲपमधून डिजिटल पाळतही ठेवण्याचा धोका हा आणखी व्यापक व गंभीर होता. त्यामुळे या टीकेपुढे सरकारला नमते घ्यावे लागले..एकूणच वैयक्तिक डेटासंदर्भात कोणत्याही गाऱ्हाण्याची दखल घेणाऱ्या मंडळाची, अशा संस्थेत जबाबदार गुप्तता अधिकारी नेमला जाण्याची आणि विशेषतः वित्तीय, आरोग्यसेवा, दूरसंचार व कृत्रिम बुद्धिमत्ता अशा क्षेत्रांसाठी स्वतंत्र नियमावलींची गरज आहे. तूर्तास, या नव्या कायद्याने संबंधित क्षेत्रांतील नियामक संस्थांच्या अटी-शर्तींना आपल्या कक्षेत सामावून घेतले आहे. डिजिटल क्रांतीने दैनंदिन व्यवहार सुकर केले. परंतु याच डिजिटल परिवर्तनानिमित्त होणाऱ्या डेटा संकलनातून सर्वसामान्यांच्या गोपनीय माहितीचे अनावश्यक साठे व वापर होण्याचेही मार्ग खुले झाले. आपण या डेटाचौर्याला चाप देऊन जबाबदार डेटासंस्कृतीकडे जाण्याचा मार्ग आता प्रशस्त करत आहोत. हे या तंत्रयुगात वावरण्यासाठी मिळणारे अधिकृत आणि भक्कम पाठबळ म्हणता येईल... आणि तसे केले तरच झकेरबर्ग यांच्यासारखे तंत्रसम्राट त्यांची उक्ती कृतीमध्ये आणण्यास उद्युक्त होतील..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 