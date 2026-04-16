Premium|Study Room : सत्तेचा मोह की व्यवस्थेचा दबाव? भारतीय प्रशासकीय सेवेतील नैतिकतेचा 'ऱ्हास' आणि त्यामागची खरी कारणे

लेखक - अभिजित मोदेनैतिकतेचा ऱ्हास कसा आणि का होतोय?नैतिकता म्हणजे योग्य-अनुचित यातील भेद समजणे आणि चांगले काम करणे. सार्वजनिक अधिकाऱ्यांमध्ये हा भेद हरवला आहे. आता ते सत्तेचा आणि पैशाचा गैरवापर करतात. उदाहरणार्थ, २जी स्पेक्ट्रम घोटाळ्यात अनेक मोठे अधिकारी अडकले होते. हा ऱ्हास हळूहळू झाला आहे. १९९० नंतर आर्थिक उदारीकरणाने स्पर्धा वाढली, पण नैतिक मूल्ये कमी झाली.मुख्य कारणे राजकीय दबाव आणि हस्तक्षेप हे पहिले मुख्य कारण आहे. राजकीय नेते निवडणुकांसाठी अधिकाऱ्यांचा वापर करतात आणि ट्रान्सफर-पोस्टिंगचा धाक दाखवतात. यामुळे अधिकारी चुकीचे निर्णय घेतात. उदाहरणार्थ, काही जिल्हाधिकारी राजकीय फोनवर प्रकरणांचे निकाल देतात. आर्थिक कमतरता आणि लाचखोरी हे दुसरे कारण आहे. IAS चा सुरुवातीचा पगार कमी असतो आणि महागाई वाढते, पण पगार वाढत नाही. म्हणून ते लाच घेतात. एका अभ्यासानुसार, ६०% अधिकाऱ्यांनी लाच घेतल्याचे कबूल केले आहे.कुटुंब आणि सामाजिक दबाव हे तिसरे कारण आहे. अधिकाऱ्यांना कुटुंबासाठी मोठे घर आणि गाडी हवी असते आणि शेजारी लोभ लावतात. यामुळे ते नियम मोडतात आणि कुटुंबातील सदस्यांना कॉन्ट्रॅक्ट देतात. शिक्षण आणि प्रशिक्षणातील दोष हे चौथे कारण आहे. LBSNAA सारख्या संस्थांमध्ये प्रशिक्षण दिले जाते, पण नैतिकतेवर कमी भर असतो आणि व्यावसायिक कौशल्यावर जास्त लक्ष जाते. यामुळे मानवी मूल्ये विसरली जातात.सोशल मीडिया आणि पाश्चिमात्य प्रभाव हे पाचवे कारण आहे. फेसबुक आणि इन्स्टाग्रामवर दिखावा करण्याचा प्रयत्न होतो आणि वेगवान श्रीमंतीची हौस होते. यामुळे शॉर्टकट घेण्याची सवय लागते. कार्यसंस्कृतीतील बदल हे सहावे कारण आहे. आता काम कमी आणि पेपरवर्क जास्त होते, तसेच जबाबदारी टाळणे सामान्य झाले आहे..या ऱ्हासाचे गंभीर परिणामनैतिकतेचा अभाव केवळ वैयक्तिक समस्या नाही, तर तो संपूर्ण प्रशासनाला हानी पोहोचवतो. जनतेला न्याय मिळत नाही आणि विकास थांबतो. सार्वजनिक अधिकाऱ्यांच्या चुकीमुळे देशाच्या प्रगतीला मोठा अडथळा येतो.सामाजिक आणि आर्थिक परिणामजनतेचा विश्वास हरवला आहे. लोक सरकारी कार्यालयात जातच नाहीत आणि खासगी मार्ग शोधतात, ज्यामुळे असमानता वाढते. उदाहरणार्थ, आधार कार्ड किंवा रेशन कार्डसाठी दलालांकडे जावे लागते आणि त्यांना जास्त पैसे द्यावे लागतात. विकास योजना अयशस्वी होतात कारण रस्ते आणि शाळा बांधकामात कमकुवत माल वापरून पैसे खाल्ले जातात. कोविड काळात लसीकरणात गोंधळ झाला होता ज्यामुळे लाखो लोकांना वेळेवर लस मिळाली नाही आणि मृत्यू वाढले. अर्थव्यवस्थेला धक्का बसतो कारण भ्रष्टाचारामुळे गुंतवणूक कमी होते आणि GDP चा १-२% भाग हरवतो. वर्ल्ड बँकेच्या अहवालानुसार, भारतात भ्रष्टाचारामुळे दरवर्षी ५० अब्ज डॉलरचा तोटा होतो. सामाजिक अन्याय वाढतो ज्यात गरीब आणि आदिवासींना न्याय मिळत नाही आणि दलितांसाठी आरक्षणाचा गैरवापर होतो. उदाहरण, मनरेगा योजनेत नावे लिहून पैसे खाणे सामान्य आहे. आंतरराष्ट्रीय बदनामीही होते ज्यामुळे जगासमोर भारताची प्रतिमा खराब होते आणि FDI साठी अडचणी येतात. २०२४ च्या ट्रान्सफरन्सी इंडेक्समध्ये भारत ८५ व्या क्रमांकावर आहे, ज्यामुळे परदेशी कंपन्या भारतात गुंतवणूक टाळतात..राजकीय आणि प्रशासकीय परिणामराजकीय अस्थिरता वाढते कारण भ्रष्टाचाराच्या आरोपांमुळे सरकार पडण्याची शक्यता असते. नोटाबंदी किंवा इलेक्टोरल बॉंड्ससारख्या योजनांमध्ये गोंधळ होतो. प्रशासनात कामाची गती मंदावते. फाइल्स अडवल्या जातात आणि निर्णय घेण्यासाठी आठवडे लागतात. यामुळे आपत्कालीन परिस्थितीत संकट येते, जसे की पूर किंवा दुष्काळात मदत उशिरा पोहोचते.पर्यावरणीय आणि आरोग्य परिणामपर्यावरण संरक्षणाच्या प्रकल्पांत भ्रष्टाचार होतो. वृक्षारोपणासाठी पैसे घेतले जातात पण रोपे लावली जात नाहीत. प्रदूषण नियंत्रणासाठी मंजुरी विकली जाते, ज्यामुळे नद्या आणि हवा प्रदूषित होतात. आरोग्य क्षेत्रात औषध खरेदीमध्ये निम्न दर्जाचे सामान येते. उदाहरण, सीरम इन्स्टिट्यूटच्या घोटाळ्यात लाखो लोकांचे नुकसान झाले. यामुळे सार्वजनिक आरोग्य धोक्यात येते आणि रोग वाढतात.दीर्घकालीन सामाजिक परिणामयुवा वर्गात निराशा वाढते. ते नागरी सेवा सोडून खासगी नोकऱ्या शोधतात किंवा परदेश जातात. ब्रेन ड्रेन होतो. महिलांसाठी सुरक्षित वातावरण नसते कारण पोलिस आणि अधिकाऱ्यांवर विश्वास नाही. गुन्हे वाढतात आणि समाजात हिंसा वाढते. शेवटी, लोकशाही कमकुवत होते कारण जनता मतदानही टाळते..नैतिकता वाढवण्यासाठी उपाययोजना तात्काळ उपायकायद्यांचा कठोर अंमल करण्यासाठी लोकपाल आणि लोकायुक्तांना पूर्ण ताकद द्यावी लागेल आणि CBI ला पूर्ण स्वायत्तता देऊन त्यांना राजकीय हस्तक्षेपापासून मुक्त करावे लागेल, ज्यामुळे भ्रष्टाचाराच्या प्रत्येक प्रकरणाची त्वरित चौकशी होईल. दोषी आढळलेल्या अधिकाऱ्यांना ताबडतोब निलंबित करून त्यांना झटपट न्यायालयीन शिक्षा द्याव्यात, जेणेकरून इतरांना धाक बसेल आणि भ्रष्टाचार रोखला जाईल. ई-गव्हर्नन्स आणि डिजिटलायझेशनच्या माध्यमातून सर्व सरकारी फाइल्स ऑनलाइन आणाव्यात आणि आधार लिंकिंगचा वापर करून प्रत्येक व्यवहार पारदर्शक करावा, उदाहरणार्थ डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्स्फर (DBT) योजनेमुळे सबसिडी थेट लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात पोहोचल्या आणि मध्यस्थांची लाचखोरी थांबली. अधिकाऱ्यांचा पगार, भत्ते, घर आणि वाहनाची सवलत वाढवावी, ज्यामुळे त्यांची आर्थिक गरज भागेल आणि लाच घेण्याची प्रथा कमी होईल.दीर्घकालीन उपायनैतिक प्रशिक्षणासाठी दरवर्षी किमान १० दिवसांचे विशेष कोर्सेस आयोजित करावेत, ज्यात महात्मा गांधी आणि स्वामी विवेकानंद यांच्या शिकवणींचा समावेश असावा तसेच निवृत्त झालेल्या प्रामाणिक अधिकाऱ्यांकडून व्याख्याने घ्यावीत, ज्यामुळे तरुण अधिकाऱ्यांमध्ये कर्तव्यनिष्ठेची भावना निर्माण होईल. UPSC सारख्या निवड प्रक्रियांमध्ये नैतिकतेच्या पेपरचा वाटा वाढवावा आणि मुलाखतीत उमेदवाराचे चरित्र कसून तपासले जावे, जेणेकरून फक्त बुद्धिमान नव्हे तर नैतिकदृष्ट्या मजबूत व्यक्ती निवडल्या जातील. प्रामाणिक अधिकाऱ्यांसाठी ''रत्न'' सारखे विशेष पुरस्कार प्रणाली आणावी आणि जनतेनेही त्यांना सन्मान द्यावा, ज्यामुळे इतरांना प्रेरणा मिळेल. शाळा आणि महाविद्यालयांमध्ये नैतिकतेचे विषय शिकवले जावेत आणि RTI चा योग्य वापर कसा करायचा हे विद्यार्थ्यांना शिकवले जावे, जेणेकरून पुढील पिढी जागरूक नागरिक तयार होईल. सिव्हिल सोसायटी आणि NGO कडून स्वतंत्र ऑडिटिंगची व्यवस्था करावी, ज्यामुळे सरकारी कामाचे पारदर्शक निरीक्षण शक्य होईल आणि भ्रष्टाचाराची रोखठोक प्रतिबंधक उपाययोजना राबवता येईल.सार्वजनिक अधिकाऱ्यांमधील नैतिकतेचा ऱ्हास हे राष्ट्रीय संकट आहे. पण बदल शक्य आहे. प्रत्येकाने छोटे पाऊल उचलले तर मोठा बदल होईल. प्रामाणिक प्रशासनाने भारताला सुपरपॉवर बनवता येईल. जनता जागरूक राहिली आणि अधिकारी कर्तव्यनिष्ठ राहिले तर हे एकत्रित प्रयत्नाने नक्कीच शक्य आहे. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.