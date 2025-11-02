Premium| History of Bandook: प्राचीन ग्रीकपासून आधुनिक काळापर्यंतचा बंदुकीचा इतिहास

गिरिजा दुधाटआयुधांमध्ये दोन प्रकार असतात - ‘शस्त्र’ म्हणजे हातांनी चालवली जाणारी आणि ‘अस्त्र’ म्हणजे यंत्र, अग्नि किंवा कुठल्याही बाह्य कृत्रिम शक्तीने चालवली जाणारी आयुधं! अस्त्रांच्या जगात आगीचा वापर हा भारतात, भारताबाहेर पूर्वापार होत होता. आगीचे पेटते बाण, भाले अशी शस्त्रं वापरात होतीच, पण त्यांना अधिक घातक स्वरूप मिळालं ते आगीला ‘बारूद’ अथवा ‘अग्निचूर्णा’ची जोड मिळाल्यावर! बारूद आणि अग्नी यांच्या मिश्रणाने युद्धभूमीवर एकाच वेळी मोठ्या संख्येने जीवितहानी करणं, विध्वंस करणं शक्य होऊ लागलं आणि आग्नेयास्त्रांनी युद्धांमध्ये वर्चस्व गाजवायला सुरुवात केली. या अस्त्रांमध्ये अग्निबाण, तोफा, जंबुरिये होते आणि सगळ्यात महत्त्वाच्या होत्या, त्या बंदुका! विकासकुठल्याही शस्त्राचा विकास होताना ते लहान आकारातून मोठ्या आकाराकडे जातं. अस्त्रांच्या बाबतीत मात्र ही साखळी उलटी आहे. म्हणजे असं की, जेव्हा तोफा विकसित झाल्या, तेव्हा त्या रणांगणावर प्रभावीपणे वापरल्या जाऊ लागल्या. तोफा चालवणाऱ्यांना वाटलं की, अरे, हे इतकं चांगलं अस्त्र आहे, याचा आकार थोडा छोटा केला तर.. अगदी हातात धरून वापरता येईल एवढा? म्हणजे ते कुठेही नेता येईल असा? याच विचारातून आणि गरजेतून बंदुकींचा विकास झाला. मोठ्या आकाराच्या तोफांमध्ये सुधारणा आणि तंत्रविकास होऊन त्यातून हळूहळू चौदाव्या-पंधराव्या शतकात बंदुका निर्माण झाल्या. याचमुळे बरीच वर्षें बंदुकांना ‘हॅन्ड कॅनन’ म्हणजे हातात धरून चालवायची तोफ असंच म्हटलं जायचं. बंदुकांसाठी इंग्रजीत वापरला जाणारा ‘गन’ हा विशिष्ट शब्द साधारण सोळाव्या शतकापासून रूढ झाला. .‘बंदूक’ शब्दाचा उगमआपण या अस्त्राला अगदी सहज ‘बंदूक..बंदूक’ म्हणतो, पण या अस्त्राला हे नाव मिळण्यामागेसुद्धा मोठी रंजक व्युत्पत्ती आहे! ‘बंदूक’ शब्दाचा प्रवास सुरू होतो, तो ते थेट प्राचीन ग्रीक भाषेमध्ये! इथे सुरुवातीला बंदुकीला म्हटलं जायचं - ‘पॉन्टिकन कॅरिअन’, पण याचा संबंध कुठल्याही शस्त्रास्त्राशी नव्हता. काळ्या समुद्राच्या दक्षिण किनारपट्टीजवळ भागातले ‘पॉन्टिक नट्स’ (अक्रोडासारखे फळ) हे अतिशय प्रसिद्ध होते. या भागातल्या त्या नट्सना ‘पॉन्टिकन कॅरिअन’ म्हटलं जायचं ज्याचा शब्दश: अर्थच ‘हेझलनट’ होतो. इटलीमधल्या व्हेनिस शहरातले व्यापारी हे प्रामुख्याने ‘पॉन्टस’ भागातल्या प्रसिद्ध ‘हेझलनट्स’चा इजिप्त आणि इतर भागांमध्ये व्यापार करायचे. त्यानंतरच्या काळात (साधारण दहाव्या-अकराव्या शतकात) अरबांनी ही ग्रीक संज्ञा स्वीकारली, पण त्यांनी त्याचा संबंध जोडला होता व्हेनिस शहराशी. कारण, तिथून हे नट्स आयात व्हायचे आणि ते या ‘हेझलनट्स’ना ‘अल-बंदुकिय्या’ म्हणू लागले. ‘अल-बंदुकिय्या’ हे व्हेनिस शहराचं अरबी नाव! इथपर्यंतसुद्धा ‘बंदुकिय्या’ शब्दाचा कुठल्या अस्त्राशी संबंध नव्हता. यानंतरच्या काळात म्हणजे साधारण तेराव्या-चौदाव्या शतकात युरोप आणि अरबी देशांमध्ये दस्त्याच्या प्रचलित धनुष्यांमधून बाणांऐवजी शिसे, माती, दगड यांच्या गोलाकार गोळ्या उडवायला सुरूवात झाली. .या नव्या धनुष्यांना ‘पेलट बोज’ म्हटलं जायचं. अरबी देशांमध्ये दस्त्यामधून प्रक्षेपित केल्या जाणाऱ्या ‘हेझलनट’च्या आकाराच्या मातीच्या / दगडाच्या गोळ्यांना या काळात पहिल्यांदा ‘बंदूक’ म्हटलं जाऊ लागलं! तेराव्या-चौदाव्या शतकापर्यंत धनुष्यातून प्रक्षेपित केल्या जाणाऱ्या गोळ्यांना ‘बंदूक’ म्हटलं जात होतं. यामध्ये अजूनही विशिष्ट शस्त्राचा अर्थ अभिप्रेत नव्हता. ज्या धनुष्यांमधून ह्या गोळ्या प्रक्षेपित केल्या जायच्या त्यांना अरबीमध्ये सुरूवातीला ‘कास-अल्-बंदुक’ (पेलट बो) म्हटलं जात होतं. हा शब्द रूढ होत होत हळूहळू ‘बंदुकिया’ हे लघुरूप प्रचलित झाले. .प्रवासचौदाव्या शतकापासून ‘बंदुकिया’ हा शब्द गोळ्यांऐवजी ज्या धनुष्यातून त्या प्रक्षेपित केल्या जायच्या, त्या शस्त्रासाठी हळूहळू रूढ झाला. साधारण याच सुमारास चीनमध्ये बारूदासहित पूर्ण विकसित झालेली मस्केटसारखी आद्य आग्नेयास्त्रे (फायरआर्म्स) मंगोल, युरोप असा प्रवास करत आखाती देशांपर्यंत पोहोचली होती. या आग्नेयास्त्रांमध्येही बारूदासोबत शिसे, लोखंड यांच्या गोल गोळ्या झाडल्या जायच्या. ‘गोल गोळ्या झाडणारं नवं आयुध’ या धारणेने नव्या आग्नेयास्त्रांना आखाती देशांमध्ये ‘बंदुकिय्या’ किंवा ‘बंदूक’ म्हटलं जाऊ लागलं.बंदूक हे यांत्रिक अस्त्र असल्याने याला सामान्य शस्त्राहून जास्त भाग असतात आणि मुख्य म्हणजे हे परस्परसंलग्न असतात. मध्ययुगीन बंदुकीच्या प्रत्येक भागाचे कार्य हे वैशिष्ट्यपूर्ण आणि दुसऱ्या भागाशी जोडले गेलेले होते.रचनाबंदुकीला असतात दोन मुख्य भाग - नळी आणि दस्ता. नळीमध्ये बारूद, गोळ्या भरून उडवल्या जातात, तर दस्ता बंदूक हातात धरायला, स्थिर करायला मदत करतो. मग या व्यतिरिक्त नळीमधल्या ठिणगीची बारूद ठेवण्यासाठी खोलगट ‘घोळ’/‘बारव’ असते. त्यामधली ठिणगी नळीमध्ये जाण्यासाठी लहान छिद्राचा ‘काना’, नेम धरण्यासाठी नळीच्या तोंडाशी बसवलेली ‘माशी’, गोळी नळीमधून बाहेर पडण्यासाठी दाबण्याचा ‘चाप’, बंदुकीला वात किंवा गारगोटी जोडण्यासाठी लावलेला धातूचा ‘घोडा’ किंवा ‘काकडा’, ठिणगीची गारगोटी आपटण्यासाठी ‘कानस’ असे किती तरी यांत्रिक भाग मध्ययुगातल्या बंदुकींना असायचे. .Premium|Indian economy : विकसित देश होण्याचं स्वप्न सत्यात कधी येणार?.प्रकारबंदुकींमध्ये बारूदाची ठिणगी कशा प्रकारे उडवली जाते, यावरून सोळाव्या-सतराव्या शतकात बंदुकींचे मुख्य तीन-चार प्रकार विकसित झाले होते. जिथे ठिणगीसाठी पेटती वात वापरली जायची ती होती ‘तोडेदार’ बंदूक, ज्यामध्ये ठिणगीसाठी गारगोटी वापरली जायची ती होती ‘चकमकी’ बंदूक, ज्यात धातूची लहान, गंधकमिश्रित टोपणं वापरली जायची ती होती ‘घोडेप्रहार’ बंदूक. बंदुकांचे प्रकार, त्यांचे लहान-मोठे आकार यावरून बंदूक मध्ययुगीन भारतात तुफंग़, तमंचा, जड बंदुकींसाठी सख-इ-तुफंग़ अशा विविध संज्ञा प्रचलित होत्या. हे प्रकार खरे तर एकातून दुसरे विकसित झाले होते आणि मुख्य म्हणजे नवे प्रकार विकसित झाल्यावरही जुने प्रकार लगेच हद्दपार झाले नाहीत! अठराव्या शतकाअखेर तोडेदार, चकमकी, घोडेप्रहार, बोल्टलॉक अशा सर्व प्रकारच्या बंदुकी कमीजास्त प्रमाणात भारतामध्ये वापरात होत्या.वेगमध्ययुगात वापरल्या जाणाऱ्या बंदुका तांत्रिकदृष्टया पूर्णतः विकसित नसल्याने त्या भरण्यासाठी, चालवण्यासाठी आणि पुन्हा भरण्यासाठी बराच वेळ (तीन ते चार मिनिटे एका गोळीसाठी!) लागायचा. आजच्या आधुनिक बंदुकींमध्ये एका मिनिटांत २५०० हून अधिक गोळ्या झाडल्या जाऊ शकतात! बंदूक भरून पुन्हा चालवण्यासाठी त्या मधल्या वेळात ‘बंदुकची’ला संरक्षणाची गरज पडायची, म्हणून मग बंदुकीच्या नळीला भाल्यासारखे एक टोकदार शस्त्र जोडले जायचे, ते म्हणजे ‘संगीन’. एकावेळी एकदाच वापरता येणारी बारूद व्यवस्था, पूर्णतः अचूक नसणारा नेम, बंदूक भरायला लागणाऱ्या वेळात अपुरे पडणारे संरक्षण अशा गोष्टींमुळे मध्ययुगीन भारतातल्या युद्धांमध्ये बंदुकींचा वापर शस्त्रांच्या तुलनेने मर्यादित राहिला. अतिशय प्रभावी अस्त्र असूनही भारतीयांनी याला पूर्णतः कधी स्वीकारलं नाही, हा अस्वीकार भारतीयांच्या आधुनिक काळातल्या अनेक मोठ्या पराभवांचं एक कारणंही ठरला! .Premium| Agnibaan rocket: 'अग्निबाण' हे प्रभावी भारतीय अस्त्र आज दुर्लक्षित का आहे आणि त्याचे स्वरूप काय होते?.आजही प्रभावी वापरसाधारण इसवी सनाच्या अठराव्या शतकापर्यंत शस्त्रांनी युद्धभूमीवर राज्य गाजवले. एकोणिसाव्या शतकापासून सुरू झालेल्या औद्योगिक क्रांतीने युद्धभूमीवरच्या यांत्रिक अस्त्रांचा लक्षणीय विकास झाला आणि युद्धांमधले त्यांचे वर्चस्व आणि महत्त्व वाढू लागले. रणभूमी गाजवलेली अनेक शस्त्रे आज कालबाह्य झाली आहेत, मात्र बंदुकांचे युग आजही आहे! 'हॅन्ड कॅनन'पासून चौदाव्या शतकात सुरू झालेला बंदुकांचा प्रवास आज अत्यंत विकसित, तंत्रनिष्ठ रूपात जगभर पसरलेला आहे. मध्ययुगीन भारतामध्ये हे शस्त्र पूर्णतः आयात झालेले असले, तरी त्याचा भारतामधला इतिहास इतर पारंपरिक शस्त्रांइतकाच रंजक आणि परिपूर्ण आहे. 