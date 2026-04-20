Premium|Women Reservation Bill Controversy : चीत भी मेरी, पट भी मेरी

सुनील चावके, ‘सकाळ’च्या नवी दिल्ली ब्यूरोचे प्रमुखमहिला आरक्षणाचा विषय मतदारसंघांच्या पुनर्रचनेशी जोडला गेला. सर्वपक्षीय सहमती न करताच त्याविषयी एकतर्फी निर्णय घेऊन त्यावर संसदेचे शिक्कामोर्तब करून घेण्याचा भाजपचा उद्देश होता. विरोधी पक्षांना अडकविण्यासाठी टाकलेला हा सापळा होता. क्रिकेटमध्ये अनेकदा कव्हर ड्राइव्ह मारण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या फलंदाजाच्या बॅटची कड घेऊन चेंडू थर्डमॅन सीमेबाहेर जाऊन पडतो. संसदेत भाजपने २०२९ मध्ये महिला आरक्षणाची अंमलबजावणी करण्यासाठी मोदी सरकारने आणलेल्या १३१व्या घटनादुरुस्ती विधेयकाचेही असेच झाले आहे. अर्थात, क्रिकेटच्या खेळात अशा फसलेल्या फटक्यांचे षटकारात रूपांतर योगायोगाने होते. ‘चीत भी मेरी, पट भी मेरी’ अशा पूर्वनियोजित दुहेरी उद्देशाने आणलेले हे विधेयक फेटाळले जाणे म्हणजे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि भाजपसाठी ‘चुकलेला’ मास्टरस्ट्रोक ठरला आहे. . Women Reservation Bill: नवीन आणि जुन्या महिला आरक्षण विधेयकात काय फरक? सीट रोटेशनवरून वाद का? वाचा नव्या नियमांमागचं गणित....लोकसभेत दोनतृतीयांश मतांची जुळणी होणार नाही, याची कल्पना असतानाही १३१ व्या घटनादुरुस्तीसोबत संलग्नित असलेले महिला आरक्षण विधेयक मांडून ओढवून घेतलेल्या अपेक्षित पराभवात भाजप अनेक शक्यता बघत आहे. लोकसभेत विधेयक फेटाळले जाताच मोदी सरकार आणि भाजपने वेळ न दवडता आक्रमक प्रचाराची देशव्यापी मोहीम सुरु केली. मोदींनी तर थेट देशाच्या जनतेला उद्देशून भाषण केले. विरोधकांनी त्यावर आक्षेप घेतला आहे.या विधेयकामुळे आता भाजपच्या रडारवर आलेल्या काँग्रेस, समाजवादी पार्टी, तृणमूल काँग्रेस आणि द्रमुक या चार पक्षांना पंतप्रधान मोदी यांनी गुन्हेगार ठरविले आहे. तमिळनाडू आणि पश्चिम बंगालमधील विधानसभा निवडणूक प्रचाराच्या निर्णायक टप्प्यात द्रमुक आणि तृणमूल काँग्रेस महिला आरक्षणविरोधी असल्याचा पंतप्रधान मोदी आणि भाजपच्या आरोपांचे २९ एप्रिलपर्यंत ठळक मथळे होताना दिसतील. या दोन्ही राज्यांमध्ये काँग्रेस पक्ष सत्तेच्या स्पर्धेत नसला तरी राष्ट्राला संबोधून केलेल्या भाषणात मोदींनी ५९ वेळा उल्लेख करीत काँग्रेस आणि राहुल गांधी यांना खलनायक ठरविण्याच्या दीर्घकालीन प्रचारी रणनीतीची सुरुवात केली आहे..पडसाद प. बंगालमध्ये मतदारयाद्यांच्या सखोल विशेष पुनरावलोकनामुळे लाखो मतदारांची नावे गाळली गेल्याने यावेळी पश्चिम बंगालची निवडणूक चांगलीच अटीतटीची होणार आहे. ही निवडणूक भाजपने जिंकली तर महिला आरक्षण विधेयक पाडण्यात तृणमूल काँग्रेसने हातभार लावल्यामुळे शेवटच्या दहा दिवसात पश्चिम बंगालची निवडणूक नाट्यमयरित्या फिरली, असा भाजपला तर्क देण्याची सोय झाली आहे. हे विधेयक नामंजूर केल्याबद्दल विरोधकांना पश्चाताप करावा लागेल, असा गंभीर इशारा पंतप्रधान मोदी यांनी दिलाच आहे. त्या पश्चातापाची सुरुवात तृणमूल काँग्रेसच्या पराभवापासून झाली, असा देशव्यापी प्रचार करुन पंतप्रधान मोदी, गृहमंत्री अमित शहा आणि भाजपला विरोधी पक्षांचे मनोबल खच्ची करुन काँग्रेस आणि इंडिया आघाडीतील अन्य मित्रपक्षांमध्ये फूट पाडणे शक्य होणार आहे.‘अब की बार, चारसौ पार’ची घोषणा २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीतच फलद्रूप झाली असती तर विरोधकांच्या आडमुठेपणामुळे २०२९ च्या लोकसभा निवडणुकीत महिलांवर ३३ टक्के आरक्षणापासून वंचित राहण्याची वेळ आली नसती. त्यामुळे नारी शक्ती वंदन कायदा अंमलात आणायचा असेल आणि देशहितासाठी इतर कायद्यांमध्ये दुरुस्त्या करायच्या असतील तर २०२९ मध्ये आम्हाला लोकसभेत दोन तृतीयांश बहुमत मिळालेच पाहिजे, असा पुढची तीन वर्षे आक्रमक आणि आग्रही प्रचार करण्याची संधी लोकसभेतील पराभवामुळे मोदी सरकारने पदरी पाडून घेतली आहे. गेल्या बारा वर्षांतील सत्ताकाळात भाजपचा देशव्यापी राजकीय अजेंडा जवळपास संपलेला आहे. अशा स्थितीत अयोध्येतील भव्य राममंदिर, कलम ३७० आणि समान नागरी कायद्याप्रमाणे महिला आरक्षण हा गेमचेंजर मुद्दा बनवून त्यावर केंद्रात आणि राज्यांवर दीर्घकाळ सत्ता गाजविण्याचे भाजपचे उद्दिष्ट असेल..Premium|Women's Reservation Bill\n : नारी शक्ती वंदन कायद्यात २७२ नव्या जागांची भर : लोकसभा ८१५ सदस्यांची, पुरुष विरोध शमवण्यामागचा राजकीय डाव कोणाचा?.पाकिस्तानसारख्या मोडीत निघालेल्या शेजाऱ्याने आंतरराष्ट्रीय मुत्सद्देगिरीमध्ये भारतावर केलेली कुरघोडी, अमेरिका-इस्राईलच्या इराणविरुद्धच्या युद्धामुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेवर दाटलेली संकटाची सावली, एपस्टिन फाईल्सवरुन मोदी सरकारवर होत असलेले आरोप, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याविषयी समाजमाध्यमांमध्ये होत असलेली व्यक्तिगत पातळीवरील कुजबूज अशा नकारात्मक मुद्यांवरुन लक्ष उडवून देशातील महिलांचे कैवारी असल्याचे चित्र निर्माण करण्यासाठी मुद्दाम १३१व्या घटनादुरुस्ती विधेयकासाठी संसदेचे तीन दिवसांचे विशेष अधिवेशन बोलविले, असा आरोप विरोधी पक्ष करीत आहेत. सर्वपक्षीय सहमती न करताच मतदारसंघांच्या पुनर्रचनेविषयी एकतर्फी निर्णय घेऊन त्यावर संसदेचे शिक्कामोर्तब करुन घेण्याचा त्यामागचा उद्देश होता. विरोधी पक्षांना अडकविण्यासाठी हा सापळाच होता. कारण या विधेयकाचे विरोधकांनी समर्थन केले असते तर २०२९च्या लोकसभा निवडणुकीत ५४५ वरुन ८५० जागांच्या विस्तारासोबत भाजपला लोकसभेच्या मतदारसंघांची हवी तशी पुनर्रचना करण्याची मुभा मिळाली असती.उत्तर प्रदेशसारख्या राज्याच्या तुलनेत अन्य राज्यांचे लोकसभेतील संख्याबळातील अंतर आणखी वाढले असते. लोकसभेच्या ८५० जागांच्या तुलनेत राज्यसभेचे २४५ चे संख्याबळ तुटपुंजे ठरले असते. दक्षिणेतील राज्यांच्या सहभागाशिवाय केंद्रात सरकार स्थापन करणे शक्य झाले असते. छोट्या राज्यांचा संसदेतील आवाज आणखीच क्षीण झाला असता. प्रमुख विरोधी पक्ष आणि विरोधात असलेले अन्य प्रादेशिक पक्षांच्या अस्तित्वाला घरघर लागून भाजपसाठी देशावर एकहाती वर्चस्व करण्याचा मार्ग प्रशस्त झाला असता. दुसरीकडे हे विधेयक पराभूत झाले तरी भाजपला विरोधी पक्षांवर कुरघोडी करण्याची संधी मिळणारच होती. विरोधकांना पर्यायच नव्हता. त्यांनी विधेयक फेटाळून लावण्याचा पर्याय स्वीकारला. जो मोदी सरकारला हवाच होता. हे विधेयक पारित करण्यासाठी मोदी सरकारने नेहमीप्रमाणे पडद्याआडून होतात तसे कोणतेही गंभीर प्रयत्न यावेळी केले नाहीत, हेही महत्त्वाचे ठरते..संकटात संधीपुढच्या तीन वर्षांमध्ये भाजप सारी ताकद महिला आरक्षणाच्या मुद्यावरच केंद्रित करणार हे आता उघड आहे. पण अयोध्येत राम मंदिराच्या उभारणीच्या मुद्याप्रमाणे महिला आरक्षण विधेयकावरुन देशव्यापी वातावरण निर्मिती होऊ शकेल काय, हा प्रश्न महत्त्वाचा आहे. ७३ आणि ७४ व्या घटनादुरुस्तीमुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिलांना ३३ ते ५० टक्के आरक्षण मिळायला सुरुवात होऊन तीन दशकांहून अधिक काळ लोटला आहे. देशातील सुमारे १४ लाख ५० हजार महिलांचे त्यामुळे तळागाळाच्या राजकारणात सक्षमीकरण झाले आहे. त्यानंतर आलेला लोकसभा आणि विधानसभेत ३३ टक्के महिला आरक्षणाचा मुद्दा १९९६ पासून सतत चर्चेत राहिला आहे. पण त्यावरुन आजवर महिला मतदारांची नाराजी विधानसभा किंवा लोकसभा निवडणुकांच्या निकालांवर परिणाम करून गेल्याचा इतिहास नाही.महिला आरक्षण विधेयकामुळे देशभरातील २८ राज्ये आणि तीन केंद्रशासित प्रदेशांच्या विधानसभांमध्ये महिलांसाठी दोन हजार ६२ जागा वाढणार आहेत, तर लोकसभेत २७३ जागा. म्हणजे सर्व विधानसभा आणि लोकसभा मिळून एकूण २ हजार ३३५ जागा. लोकसभा आणि विधानसभांतील या आरक्षित जागांवर वर्णी लागावी म्हणून मुख्यत्वे करुन स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये प्रतिनिधित्व करणाऱ्या १४ लाख ५० हजार महिलाच उत्सुक असतील. .त्यातील ५०-६० टक्के महिला भाजप-रालोआच्या प्रतिनिधी तर उरलेल्या विरोधी पक्षांच्या असतील. त्यामुळे प्रस्तावित महिला आरक्षण विधेयकाची सर्वाधिक प्रतीक्षा स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये सक्रिय असलेल्या महिला लोकप्रतिनिधींनाच असेल. त्यांच्याव्यतिरिक्त सर्वसामान्य महिला या मुद्यावरुन संवेदनशील असल्या तरीही त्यांना आमदार आणि खासदार होण्यात कितपत स्वारस्य असेल आणि संधी मिळेल याविषयी शंकाच आहे. सक्षमीकरणाविषयी देशातील महिला जागरूक असल्या तरी या मुद्यावरुन त्यांचे मनोविश्व ढवळून काढण्याचे आव्हान भाजपपुढे असेल. लोकसभेत फेटाळले जावे म्हणून मांडलेले घटनादुरुस्ती विधेयक भाजपसाठी इष्टापत्ती ठरले आहे. 'चुकलेल्या' मास्टरस्ट्रोकमधून मोदी सरकारने ही संधी निर्माण केली आहे. 