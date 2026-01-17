Premium|Somnath Swabhiman Parv : हजार वर्षांच्या संघर्षानंतरही अढळ सोमनाथ; स्वाभिमान पर्वातून इतिहासाचे स्मरण

आशिष तागडेसोमनाथ स्वाभिमान पर्व हे केवळ आध्यात्मिक पर्यटन नाही. आपल्या श्रद्धास्थानांवर झालेल्या हल्ल्याला प्रखरपणे दिलेल्या उत्तराचे स्मरण आहे. सोमनाथ मंदिरावर वारंवार झालेले हल्ले हे लुटीसाठी नव्हे, तर आपली संस्कृती, सांस्कृतिक अधिष्ठान नष्ट करण्याचा प्रयत्न होता. अनेकदा प्रयत्न होऊनही सोमनाथवरील सनातन धर्माचा ध्वज दिमाखात फडकत आहे. यामागे अनेकांचे बलिदान असून, अशा पावनभूमीला ते वंदन आहे. अढळ श्रद्धेचे हे गुणगान आहे. आपके लिए ये एक मंदिर होगा, लेकिन हमारे लिए ये सिर्फ मंदिर नाही...श्रद्धास्थान है, ये हमारा स्वाभिमान है, हमारे पुरखोंने दिया बलिदान का प्रतीक है.....ये विरासत हमें प्रेरणा देती हैं.....’’ शिवकुमार सांगत होता..‘‘ये मंदिर हमारी संस्कृती हैं. ये हमारे रोजगार साधन जरूर हैं...लेकिन उससे जादा हमारे सांस्कृतिक अधिष्ठान भी है. कई सालोंसे यहां पर्यटक, श्रद्धालू लोगोंकी भीड आने लगी हैं. यह आध्यात्मिक, पावनभूमीमे हमारा जन्म हुआ इसलिए हम खुदको बहुत खूशनसीब समजते हैं....’’ मंदिर परिसरातील व्यावसायिक पीयूष शहाचे हे सांगणे आहे.वरील दोन प्रतिक्रिया उदाहरणादाखल आहेत. 'सोमनाथ' हा शब्द उच्चारताच आपल्या मनात आणि हृदयात अभिमानाची भावना जागृत होते. हे आपल्या अंतर्आत्म्याचे शाश्वत प्रकटीकरण आहे. हे भव्य मंदिर, भारताच्या पश्चिम किनारपट्टीवर असलेल्या गुजरात राज्यातील 'भास पाटण' येथे आहे. एका बाजूला अथांग सागराची गाज आणि दुसऱ्या बाजूला भक्तीचा महापूर असे चित्र सोमनाथ मंदिरात नित्याचे आहे. द्वादश ज्योतिर्लिंग स्तोत्रामध्ये भारतातील बारा ज्योतिर्लिंगांचा उल्लेख आहे. या स्तोत्राची सुरुवातच 'सौराष्ट्रे सोमनाथं च'ने होते. यातून पहिल्या ज्योतिर्लिंगाच्या रूपात सोमनाथचे सांस्कृतिक आणि आध्यात्मिक महत्त्वच अधोरेखित होते. असे म्हटले जाते की,सोमलिङ्गं नरो दृष्ट्वा सर्वपापैः प्रमुच्यते ।लभते फलं मनोवाञ्छितं मृतः स्वर्गं समाश्रयेत् ॥याचा अर्थ आहे की, केवळ सोमनाथ शिवलिंगाच्या दर्शनानेच मनुष्य सर्व पापांतून मुक्त होतो, त्याला मनोवांछित फळ प्राप्त होते आणि मृत्यूनंतर तो स्वर्गात स्थान मिळवतो.. कोट्यवधी लोकांची श्रद्धा असलेल्या सोमनाथच्या मंदिरावर परकीय आक्रमकांनी हल्ले केले; त्यांचा हेतू केवळ मंदिराचे विध्वंस हाच होता असे नाही. तो मंदिराचा विध्वंस नसून, तो श्रद्धेवर केलेला हल्ला होता. त्यामुळे सोमनाथ मंदिरावर वारंवार हल्ले होत राहिले आणि तत्कालीन राजांनी या मंदिराचे पुनर्निर्माणही केले. सोमनाथ मंदिरासाठी २०२६ हे वर्ष अत्यंत महत्त्वाचे आहे. या महान तीर्थक्षेत्रावर झालेल्या पहिल्या हल्ल्याला एक हजार वर्षे पूर्ण होत आहेत. जानेवारी १०२६मध्ये महमंद गझनीने या मंदिरावर हल्ला केला होता. श्रद्धा आणि नागरी संस्कृतीचे हे महान प्रतीक नष्ट करण्याचा त्याचा प्रयत्न होता. तरीही, एक हजार वर्षांनंतरही हे मंदिर आजही तितक्याच वैभवात उभे आहे. कारण, सोमनाथच्या वैभवाचे पुनरुज्जीवन करण्यासाठी असंख्य प्रयत्न केले गेले. अशाच एका महत्त्वपूर्ण टप्प्याला २०२६मध्ये ७५ वर्षे पूर्ण होत आहेत. स्वातंत्र्यानंतर सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्या पुढाकाराने मंदिराचा जीर्णोद्धार सुरू झाला. या जीर्णोद्धार झालेल्या मंदिराचे दरवाजे ११ मे १९५१ रोजी भारताचे तत्कालीन राष्ट्रपती डॉ. राजेंद्रप्रसाद यांच्या उपस्थितीत एका सोहळ्याद्वारे भक्तांसाठी उघडण्यात आले होते.या पार्श्वभूमीवर सोमनाथ येथे ८ ते ११ जानेवारी दरम्यान सोमनाथ स्वाभिमान पर्वाचे आयोजन करण्यात आले होते. या पर्वात पंतप्रधान नरेंद्र मोदीही दोन दिवस सहभागी झाले होते. शौर्य सभेच्या माध्यमातून त्यांनी सोमनाथवरील आजपर्यंत झालेल्या हल्ल्यांचा वेध घेत असताना मंदिराचे पुनर्निर्माण करणाऱ्यांचा गौरवपूर्ण उल्लेख केला..बारा ज्योतिर्लिंगापैकी सर्वप्रथम असलेल्या सोमनाथला आध्यात्मिक अधिष्ठान तर आहेच, त्याचबरोबर व्यापारी केंद्र म्हणूनही तितकेच महत्त्व होते. हे मंदिर समुद्रकिनाऱ्यावर असल्याने आर्थिकदृष्ट्या प्रबळ असलेल्या समाजाला ते बळ देत असे. समुद्रमार्गाने व्यापार करणारे व्यापारी आणि दर्यावद या मंदिराच्या वैभवाच्या गाथा दूरदूरपर्यंत सांगत. सोमनाथवर पहिल्यांदा झालेल्या आक्रमणाला एक हजार वर्षे उलटून गेल्यानंतरही, आजचा इतिहास त्या विनाशासाठी नव्हे, तर साहसासाठी आणि धैर्यासाठीच ओळखला जातो. हजारो वर्षांपूर्वी सोमनाथ मंदिरावर आक्रमण झाले आणि सातत्याने हल्ले होऊनही सोमनाथ मंदिर पुन्हा उभे राहू शकत असेल, तर आपणही आपल्या महान राष्ट्राला आक्रमणापूर्वी असलेल्या हजारो वर्षांपूर्वीच्या वैभवापर्यंत निश्चितच पुन्हा पोहोचवू शकतो, हा यामागचा संदेश आहे. सोमनाथ स्वाभिमान पर्वाच्या माध्यमातून सांस्कृतिक गौरवाला अधोरेखित करत असताना या माध्यमातून रोजगाराच्या चांगल्या संधी निश्चित उभ्या राहत असल्याचे दिसते. अयोध्येतील राम मंदिर उभे राहिल्यानंतर त्या परिसरातील आर्थिक उलाढालीत कमालीचा फरक पडला. पर्यटन व्यवसाय भरभराटीला आला. या निमित्ताने भाविक, पर्यटक मंदिर पाहण्यासाठी येत असले परतताना मात्र श्रद्धा बरोबर घेऊन जातात.विकासकामांना चालनामंदिर निर्माण म्हणजे केवळ श्रद्धा, आध्यात्मिकता यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी नाही, हे या निमित्ताने प्रकर्षाने जाणवते. श्रद्धेबरोबर विकासाचा प्रशस्त राजमार्ग या निमित्ताने खुला झाला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सोमनाथ ट्रस्टचे अध्यक्ष आहेत. सुमारे वीस वर्षांत या ठिकाणी विविध विकास करण्यात आली आहेत. सोमनाथला भाविकांना येणे सुलभ व्हावे यासाठी सुमारे ८२८ कोटी रुपये खर्च करून जेतपूर-सोमनाथ या चौपदरी महामार्ग निर्माण करण्यात आला आहे. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे, येथे स्थापन केलेल्या संस्कृत पाठशाळेचे विस्तारीकरण करण्यात आले आहे. याठिकाणी पाठशाळेच्या शिक्षणाबरोबर बारावीपर्यंतचे शिक्षणही आता तेथील विद्यार्थ्यांना घेता येणार आहे. ही पाठशाळा गुरुकुल डॅशबोर्डासारख्या अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून चालवली जाते. पंतप्रधान मोदी यांनी शौर्यसभेत संस्कृत विश्वविद्यालयाची निर्मिती करण्याची घोषणा केली आहे. या विश्वविद्यालयात सनातन धर्म, वेद त्याचबरोबर उपनिषदांचे शिक्षण दिले जाणार आहे. सोमनाथ येथील कचरा व्यवस्थापन विशेष कौतुकास्पद आहे. मंदिर आणि परिसरात यावर खास करून लक्ष दिले जाते. मंदिरात सोमनाथावर वाहिल्या जाणाऱ्या फुलांवर प्रक्रिया करून त्याचे खत तयार केले जाते. त्यातून पर्यावरणाच्या संरक्षणाबरोबर अनेक देशी वृक्षांचे जतन केले जाते. सांडपाण्यावर प्रक्रिया करणारी यंत्रणा या ठिकाणी विकसित केली आहे. स्थापत्य शास्त्राचा अद्वितीय नमुना असलेले हे मंदिर समुद्राच्या अगदी किनाऱ्यावर आहे. मंदिराच्या पार्श्वभूमीवर समुद्राची गाज ऐकत शिवाच्या नामस्मरणात रममाण होण्यासाठी विशेष रचना केलेली आहे.. यात्रेदरम्यान शंख सर्कल ते हमीरजी सर्कलपर्यंतचा संपूर्ण मार्ग सांस्कृतिक वैभव आणि राष्ट्रीय चेतनेचा अनोखा मंच ठरला. या मार्गावर २०हून अधिक सांस्कृतिक मंच उभारण्यात आले होते. देशभरातील विविध राज्यांतून आलेल्या कलाकारांनी या मंचावर आपापल्या सांस्कृतिक परंपरांचे सादरीकरण केले. कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात आदी राज्यांच्या लोक कलाकारांनी शास्त्रीय तसेच पारंपरिक कला सादर करत या आयोजनाला राष्ट्रीय स्वरूप दिले आहे. यक्षगान, कुचिपुडी नृत्य, मणियारो रास, भरतनाट्यम, लोकनृत्य, पारंपरिक वाद्यसंगीत आणि रंगतदार सादरीकरणांमधून प्रेक्षकांना भारताच्या सांस्कृतिक वैविध्याचे दर्शन घडले. हजारो भाविक, स्थानिक नागरिक, पर्यटक आणि युवक शौर्य यात्रा मार्गावर एकत्र येऊन या सादरीकरणांचे साक्षीदार झाले. या कार्यक्रमांमधून भारताची विविधतेची ताकद असून, तीच देशाला एका सूत्रात बांधते, हा संदेश अधोरेखित झाला. या सांस्कृतिक कार्यक्रमांनी केवळ मनोरंजनच केले नाही, तर भारतीय परंपरा, लोककथा, ऐतिहासिक गाथा आणि सांस्कृतिक मूल्ये प्रभावीपणे मांडली. कलाकारांच्या सादरीकरणात राष्ट्रभक्ती, सामाजिक समरसता आणि सांस्कृतिक गौरवाची स्पष्ट झलक दिसली.या अनोख्या यात्रेमुळे सोमनाथ परिसरात श्रद्धा, भक्तीमय वातावरण निर्माण झाले. एका बाजूला सोमनाथ मंदिर परिसरात समुद्रलाटांची धीरगंभीर गाज, शिवभक्तीचे मंत्र आणि संगीताच्या मधुर स्वरांनी एक अद्वितीय आध्यात्मिक अनुभूती मिळाली.सोमनाथ हे केवळ धार्मिक पर्यटन नाही. त्याला आध्यात्मिक आणि शौर्याचा मोठा वारसा आहे. महंमद गझनीपासून ते औरंगजेबापर्यंत अनेक आक्रमकांनी हा वारसा नष्ट करण्याचा प्रयत्न केला, परंतु तो करता आला नाही. सोमनाथ मंदिर कायमच दिमाखात उभे राहिले आहे. भारताच्या स्वातंत्र्यानंतर इतिहास चुकीचा सांगितला गेला, हा शौर्यसभेत पंतप्रधान मोदी यांनी मांडलेला मुद्दा महत्त्वाचा आहे. इतिहासाची मोडतोड करूनच अनेक विषय मांडले गेले. त्यामुळे सोमनाथ स्वाभिमान पर्वचे महत्त्व अधोरेखित होते. नवीन पिढीसमोर देशाचा योग्य इतिहास मांडला जाण्याची आवश्यकता आहे. त्यातून नव्या पिढीसमोर योग्य मूल्य येऊ शकतात. संस्कृती टिकली तर समाज टिकणार आहे. संस्कृती जतनाचे कार्य अधिक जोरकसपणे होणे ही काळाची गरज आहे..ओंकाराची धून आणि नयनरम्य देखावेसोमनाथ मंदिर परिसरात प्रवेश करताना वेगळ्या आध्यात्मिक ऊर्जेची जाणीव व्हायला सुरुवात झाली. स्वाभिमान पर्वाच्या निमित्ताने परिसरातील झाडांवर केलेल्या रोषणाईने सारा परिसर उजळून निघाला होता. विविध झांडावर लावलेले त्रिशुल, घंटा, शंख लक्ष वेधून घेत होते. मंदिराच्या बाहेर असलेल्या चौकात उभे केलेले भव्य शिवलिंग विलक्षण होते. अमृतमंथनाचा देखावा आणि रस्त्यांच्या दुतर्फा लावलेल्या भगवा पताकांनी अत्यंत भावनिक वातावरण निर्माण झाले होते. स्वाभिमान पर्वाच्या निमित्ताने अखंड ओंकाराची धून दर्शनासाठी आलेल्या भाविक, पर्यटकांना ध्यानधारणा करण्यास भाग पाडत होती. ओंकाराचा धीरगंभीर स्वराने सारे शहर भक्तीरसात डुंबून गेले होते.. 