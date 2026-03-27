Premium|Five State Assembly Elections 2026 : तमिळनाडू ते पश्चिम बंगाल; विधानसभा निवडणुकांमुळे राजकीय समीकरणे बदलणार

संजय कुमार प्राध्यापक - सीएसडीएस अर्थात सेंटर फॉर स्टडी ऑफ डेव्हलपिंग सोसायटीज देशातील बहुचर्चित, महत्त्वाच्या अशा तमिळनाडू, पश्चिम बंगाल, आसाम, केरळ व पुदुच्चेरी या पाच राज्यांतील विधानसभांसाठी ८२४ जागांच्या निवडणुकांच्या तारखा जाहीर झाल्या आहेत. या राज्यातील निकालांचा परिणाम राष्ट्रीय राजकारणाच्या स्थिरतेवर होणार नसला तरी राष्ट्रीय राजकारणात ज्या राष्ट्रीय आघाड्या आहेत. त्यांच्यावर मात्र नक्की परिणाम होणार आहे. देशातील महत्त्वाच्या अशा पाच राज्यात विधानसभा निवडणुकीच्या तारखा जाहीर झाल्या आहेत. या पाच राज्यांत लोकसभेच्या ११६ जागा येतात हे महत्वाचे आहे. त्या दृष्टीने या निवडणुका राष्ट्रीय व प्रादेशिक पक्षांच्या अस्तित्वाचीच ही लढाई असणार आहे. आसाम आणि केरळसारख्या राज्यात भाजप, काँग्रेस व डावी आघाडी या राष्ट्रीय पक्षांत थेट लढत होईल. तर तमिळनाडू, पुदुच्चेरी व पश्चिम बंगालसारख्या राज्यांत तृणमूल काँग्रेस (टीएमसी), द्रविड मुनेत्र कळघम (डीएमके) व आॅल इंडिया अण्णा द्रविड मुनेत्र कळघम (एआयएडीएमके) या प्रादेशिक पक्षांची या निवडणुकीत महत्त्वाची भूमिका असेल. त्याशिवाय तमिळनाडू, आसाम व केरळमध्ये या पक्षांशिवाय इतरही महत्वाचे प्रादेशिक आहेत जे आपली राजकीय ताकद आजमावून बघणार आहेत. मात्र यातील बहुतांश पक्ष त्या त्या राज्यांतील प्रमुख राजकीय पक्षांच्या आघाड्यांचा एक भाग आहेत. या निवडणुका पुन्हा एकदा या पक्षांना त्यांच्या राज्यांत असणारा राजकीय पाठिंबा, संघटनात्मक ताकद व विविध राजकीय पक्षाच्या नेत्यांचे नेतृत्व गुणाची परीक्षा घेणाऱ्या असतील. या परीक्षेवरच या पक्षांच्या भविष्यातील वाटचालीचे राजकीय यश जोखले जाईल. केवळ प्रशासकीय यश किंवा लोककल्याणकारी राजकारणच नव्हे, ते तर महत्त्वाचे आहेच मात्र त्याशिवाय संघटनात्मक ताकद व नेतृत्वगुणांची गुणवत्ता ही कौशल्येही सर्वाधिक महत्त्वाची आहेत. .Premium| Bihar Election: तेजस्वी यादवांचा तरुण चेहरा सत्तापालट घडवणार का? महाआघाडीमध्ये उपमुख्यमंत्री पदावरून बिघाडी होणार?.आसामः हिंमता बिस्व सरमा यांची परीक्षाभाजपला आपल्या पक्षाचे सरकार आसाम व पुदुच्चेरीमध्ये वाचवायचे आहे. तर तृणमूल काँग्रेस व द्रमुक या दोन प्रादेशिक पक्षांना आपापली सरकारे अनुक्रमे पश्चिम बंगाल व तमिळनाडू या राज्यांत वाचवायची आहेत. डाव्या पक्षांच्या नेतृत्वाखालील डावी आघाडीला केरळमध्ये आपले सरकार सुरक्षित ठेवायचे आहे. भाजपसमोर सर्वात महत्त्वाचे आव्हान आसाम व पुदुच्चेरीमधील सरकार टिकवणे आणि त्यानंतर पश्चिम बंगालमधील १५ वर्षांपासूनचे ममता बॅनर्जींचे सरकार खाली खेचणे हे आहे. आसाममधील २०२१ च्या विधानसभा निवडणुकीत भाजप व मित्रपक्षांनी ७५ जागा जिंकून ४३.९ टक्के मते मिळवली होती. तर विरोधकांच्या इंडिया आघाडीने ५० जागा जिंकून ४२.३ टक्के एवढी मते मिळवली होती. या आघाडीला आसाममध्ये महाज्योत आघाडी असे म्हणतात. भाजपच्या नेतृत्वाखालील एनडीए व महाज्योत आघाडीला मिळालेल्या जागांत मोठा फरक असला तरी या दोन्ही आघाड्यांना मिळालेल्या मतांच्या प्रमाणात केवळ १.६ टक्क्यांचा फरक आहे.दोन्ही आघाड्यांना मिळालेल्या समर्थनात असलेला हा छोटा फरक असे दर्शवतो की लोकप्रियता असली तरी एनडीएच्या यशाचे गणित बिघडू शकते. आसाममधील यशाची गुरुकिल्ली ही हे राष्ट्रीय पक्ष आपल्या इतर छोट्या पक्षांसोबतच्या आघाड्या किती समर्थ व सक्षमपणे करताहेत यावर अवलंबून आहे. काँग्रेस व भाजप हे मोठे राजकीय पक्ष छोटे आदिवासी समाज व समुहांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्यासोबत आघाड्या करू इच्छितात..Premium|New Political Parties India : नव्या पक्षांची ‘एन्ट्री’; यश-अपयशाची मिश्र कहाणी.पश्चिम बंगाल : तृणमूल काँग्रेसचा बालेकिल्लापश्चिम बंगालमध्ये होणारी आगामी विधानसभा निवडणूक अतिशय चुरशीची होणार असल्याची लक्षणे दिसत आहेत. तृणमूल काँग्रेस त्यांची सत्ता पुन्हा राखण्याचा प्रयत्न करणार आहे. तर भाजप त्यांच्या हातून ही सत्ता हिसकावण्याचा प्रयत्न करणार आहे. गेल्या १५ वर्षांपासून तृणमूल काँग्रेसची बंगालमध्ये सत्ता आहे. त्यांच्या विरोधात असलेली सत्ताविरोधी लाट, मतदारांमध्ये असलेले असमाधान, असंतोष हे त्यांच्यापुढील आव्हान आहे. सत्ताविरोधी लाटेचे आव्हान थोपविण्यासाठी त्यांना चांगलाच संघर्ष करावा लागणार आहे. या लाटेला थोपविण्यासाठी सरकारने सरकारी कर्मचाऱ्यांना द्यावयाच्या प्रलंबित अशा महागाई भत्त्यात वाढ केली आहे. मात्र ही घोषणा ऐन निवडणूक जाहीर होण्याच्या पूर्वसंध्येला जाहीर केली गेली. तसेच या निर्णयाला मंजुरीचा प्रश्न निर्माण झाल्याने हे कर्मचारी घोषणा होऊनही सत्ताधाऱ्यांवर नाराज आहेत. तृणमूल काँग्रेसने पुरोहित (हिंदू पुजारी) व मुझ्जिन (मुस्लिम पुजारी) यांचे मानधन १५०० रूपयांवरून २००० रूपयांवर नेण्याचा निर्णयही घेतला आहे. हिंदू व मुस्लिम या दोन्ही संप्रदायांची समान काळजी घेत असल्याचा संदेश सरकारने या निर्णयाद्वारे दिला आहे.राज्यात काही महिन्यांपूर्वी महिलांवर अत्याचाराच्या घटना झाल्या. तसेच शिक्षण भरती प्रक्रियेत काही गैरप्रकार व प्रसिद्ध फुटबॉलपटू मेस्सी यांच्या दौऱ्यात झालेल्या गैरव्यवस्थेच्या प्रकारावरून सरकारसमोर आव्हाने उभा राहिली. या घटनांनी सरकारच्या प्रतिमेला तडा गेला. या घटनांवरून केंद्रातील भाजप सत्ताधारी आघाडीच्या विरोधात राजकारण करत आहे. तसेच बंगालमध्ये होत असलेल्या घुसखोरीचे राजकारण करून धार्मिक ध्रुवीकरण करण्याचा प्रयत्नही भाजप करणार आहे.पंधरा वर्षांची सत्ता हा तसा कोणत्याही पक्षाच्या दृष्टीने मोठा काळ असतो. खूप काळ सत्तेवर राहिल्यानंतर मतदारांनी त्या सरकारांना सत्तेबाहेर फेकून दिल्याचे आपण अनेकदा पाहिले आहे. मात्र हे सांगताना आपण भाजपच्या गुजरात मॉडेलचे उदाहरण दुर्लक्षित करून चालणार नाही. या राज्यात भाजपची सत्ता १९९५ पासून अखंडपणे केवळ टिकलेलीच नाही तर शेवटच्या म्हणजे २०२२ च्या विधानसभा निवडणुकीत ती अधिक मजबूत झाल्याचेही आपण पाहिले आहे. पण प्रश्न बंगालमध्ये अजूनही प्रश्न उरतोच की तृणमूल काँग्रेस आपला पाया भक्कम राखणार की भाजपच्या रूपाने नवी राजकीय शक्ती तिथे सत्तेच्या रूपाने उदयाला येणार? भाजप या राज्यात प्रत्येक निवडणुकीत बलाढ्य अशा तृणमूल काँग्रेसशी कडवी लढत देत आहे. भाजपला आजपर्यंत तृणमूलशी लढताना मोठे यश मिळाले नसले तरी ७७ जागा जिंकून व ३८.१ टक्के घेत प्रमुख विरोधी पक्ष बनला आहे. त्याने अजूनही तृणमूलला संपूर्णपणे पराभूत केलेले नाही. मात्र राज्यातील डावे पक्ष व काँग्रेसला मागे सरकावून त्यांना तिसऱ्या व चौथ्या क्रमांकावर ढकलण्यात भाजपला यश मिळाले आहे. हे करताना या दोन्ही पक्षांच्या मतांच्या टक्केवारी एका आकड्यांवर गेली आहे..केरळ : भाजपला यश मिळेल काय?भाजप केरळमध्ये यशासाठी कठीण परिश्रम घेत आहे. खरे म्हणजे या राज्यात डावी आघाडी व संयुक्त लोकशाही आघाडीत समोरासमोर थेट लढत आहे. या दोन्ही आघाड्यांना आजवर एकाआड एक अशावेळेस विजय मिळवला आहे. अपवाद २०२१ च्या विधानसभा निवडणुकीचा. या निवडणुकीत डाव्या आघाडीने आपली सत्ता सलग राखण्यात यश मिळवले. या दोन्ही आघाड्यांच्या पारंपरिक लढाईत भाजपने सातत्याने इथे पक्षाचा विस्तार करण्याचे जोरदार प्रयत्न केले. त्यातूनच त्रिशूर लोकसभा मतदारसंघात पक्षाला यश मिळाले. तसेच नुकत्याच झालेल्या तिरुअनंतपुरम महापालिका निवडणुकीत पक्षाने १०१ पैकी ५० जागा जिंकल्या. हे भाजपच्या राज्यातील वाढत्या राजकीय पाठिंब्याचे लक्षण मानायचे का केवळ स्थानिक विषय म्हणून हे यश दुर्लक्षित करावयाचे? काहीही असो, भाजप या राज्यात चांगली तयारी करून उतरणार आहे.तमिळनाडू : विजय काय करणार?तमिळनाडू या राज्यात सातत्याने दोन ध्रुवीय लढती दोन पारंपरिक राजकीय प्रतिस्पर्धी द्रमुक व एआयएडीएके या पक्षांत होत असतात. यात आता अभिनेता जे विजय चंद्रशेखर अर्थात थलपती विजय यांचा नवीन राजकीय पक्ष तमिळगा वेट्टरी कळघम यांचाही प्रवेश झाला आहे. सद्यस्थितीत थलपती विजय यांचा टीव्हीके पक्ष राज्याची राजकीय समीकरणे बदलून टाकेल, अशी शक्यता व्यक्त केली जात आहे. या पक्षाच्या प्रचंड गर्दी झालेल्या सभेत चेंगराचेंगरीत काही जणांचा मृत्यू झाला असला तरी या पक्षाला मिळत असलेला प्राथमिक प्रतिसाद उत्साहवर्धक आहे. पण त्यांच्या सभांना होणारी गर्दी ही मतांत परावर्तीत होऊ शकते, का याविषयी शंका आहेत..राष्ट्रीय राजकारणावर परिणामइंडिया आघाडीचे राजकीय वजन व काँग्रेसचे राजकीय भवितव्य प्रादेशिक पक्षांच्या कामगिरीवर अवलंबून असेल. तसेच काँग्रेस स्वतःही अनेक राज्यात लढत असल्याने स्वतःचीही कामगिरी पणाला लागणार आहे. इंडिया आघाडीच्या भवितव्यासाठी तिचा पश्चिम बंगालमधील भागीदार तृणमूल व तमिळनाडूत द्रविड मुनेत्र कळघमची सत्ता पुन्हा कायम राहणे अत्यावश्यक आहे. इंडिया आघाडीत काँग्रेसच्या नेत्यांची प्रतिष्ठा व प्रतिमा या राज्यांत हा पक्ष कसा लढतो, यावरही अवंलबून असणार आहे. जर २०२६च्या या विधानसभांच्या निवडणुकीत जर काँग्रेसला पराभवाचा धक्का बसला तर राहुल गांधी यांच्या नेतृत्वाच्या क्षमतेवरच प्रश्नचिन्ह उभे राहणार आहे.भाजपची वाटचाल व धोरणभाजपला नितीन नवीन यांच्या रूपाने नुकताच कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष लाभला आहे. भाजपसारख्या मोठ्या राष्ट्रीय पक्षाच्या अध्यक्ष म्हणून ते खूपच नवीन व अननुभवी असले तरी त्यांच्यासाठी सुद्धा आसाम, पश्चिम बंगाल व केरळ येथील विधानसभा निवडणूक परीक्षाच असणार आहे. भाजपने यापैकी कांही राज्यांत चांगले यश मिळवले तर नवीन यांची प्रतिमा त्यांच्या पक्षात उंचावणार आहे. त्याचरितीने आसाममध्ये पुन्हा यश मिळाले तर मुख्यमंत्री हेमंता विश्व सरमा यांना राष्ट्रीय राजकारणात प्रवेश करण्याची संधी मिळण्याची शक्यता वाढणार आहे. या सर्वांचा एकच अर्थ आहे तो म्हणजे या पाच राज्यातील निवडणुकीच्या निमित्ताने हे वर्ष सर्वच राजकीय पक्षांच्या दृष्टीने अतिशय महत्वाचे आहे.(या लेखात व्यक्त करण्यात आलेली मते लेखकाची वैयक्तिक आहेत.) 