Premium|Study Room : गाझा शांतता आराखडा आणि भारताचे‘लुक वेस्ट’ धोरण

गाझा शांतता आराखड्याविषयी सुरू असलेल्या चर्चा या पश्चिम आशियाच्या इतिहासातील एक अत्यंत महत्त्वाचा क्षण आहे. भू-राजकीय बदल, मानवी मूल्य जोपासण्याची निकड आणि प्रादेशिक समीकरणांमध्ये झालेल्या हालचाली यांनी मिळून या प्रदेशात शांततेसाठी एक छोटी पण महत्त्वाची संधी निर्माण केली आहे. ऑक्टोबर २०२३ मध्ये हमासने इस्रायलवर केलेल्या अभूतपूर्व हल्ल्यानंतर आणि त्यावर इस्रायलने केलेल्या सैनिकी प्रतिसादानंतर सुरू झालेल्या युद्धाने जगाच्या अंतःकरणाला हादरा दिला. मानवतावादी संकट, राजकीय अस्थिरता आणि आर्थिक हालचाल यामुळे जगातील मोठ्या शक्तींना पुन्हा एकदा इस्रायल-पॅलेस्टाईन प्रश्नाकडे लक्ष द्यावे लागले आहे. भारतासाठी, जो मागील काही वर्षांपासून आपल्या ‘लुक वेस्ट’ धोरणाद्वारे पश्चिम आशियात आपला प्रभाव वाढवत आहे, हा क्षण एक आव्हान आणि एक संधी दोन्ही आहे. गाझा शांतता आराखडा फक्त एक कागदी प्रस्ताव नसून ती आंतरराष्ट्रीय इच्छाशक्तीची परीक्षा आहे आणि भारताच्या वाढत्या आर्थिक, सामरिक आणि सांस्कृतिक हितांशी थेट जोडलेला आहे..गाझा संघर्षाची ऐतिहासिक पार्श्वभूमीआजच्या शांतता प्रयत्नांचे महत्त्व समजून घेण्यासाठी गाझा संघर्षाची ऐतिहासिक पाळेमुळे आठवावी लागतात. १९४८ च्या अरब- इस्रायल युद्धानंतर आणि पॅलेस्टाईनच्या विस्थापनानंतर गाझाचा प्रश्न तीव्र झाला. १९६७ च्या ‘सिक्स-डे वॉर’मध्ये इस्रायलने गाझा आपल्या ताब्यात घेतल्यापासून हा प्रदेश अस्थिरता आणि असंतोषाचे केंद्र बनला. १९९०च्या दशकातील ‘ओस्लो करारां’मुळे निर्माण झालेली आशा लवकरच नष्ट झाली आणि हिंसा पुन्हा उसळली. गाझामध्ये हमास आणि वेस्ट बँकमध्ये फतह यांच्या राजकीय विभाजनामुळे परिस्थिती अधिकच गुंतागुंतीची झाली. २००७ पासून हमासने गाझावर संपूर्ण नियंत्रण घेतल्यापासून हा परिसर नाकेबंदी, सतत युद्ध आणि गंभीर मानवी संकटाने त्रस्त आहे. २००८, २०१२, २०१४, २०२१आणि २०२३-२४ मधील विध्वंसक युद्धांमुळे गाझा जगातील सर्वाधिक सैनिकीकरण आणि गरिबी अनुभवणाऱ्या प्रदेशांपैकी एक बनला आहे..Premium|Study Room भारताची परराष्ट्रनीती : गेल्या दशकातील प्रवास आणि पुढील दिशा.गाझा शांतता आराखड्याकडे नेणारे अलीकडचा घटनाक्रम२०२३-२४ मधील युद्ध हमासच्या हल्ल्यांपासून सुरू झाले आणि इस्रायलच्या मोठ्या प्रमाणात केलेल्या लष्करी कारवाईमुळे ते आणखी भयानक बनले. हजारो नागरीक मृत्यूमुखी पडले, लाखो लोक विस्थापित झाले, पायाभूत सुविधा नष्ट झाल्या आणि अन्न, पाण्याचा पुरवठा आणि औषधांचा तीव्र तुटवडा निर्माण झाला. मानवी संकटामुळे निर्माण झालेल्या जागतिक संतापाने आणि युद्ध इतर देशांमध्ये पसरू शकते या भीतीने मोठ्या शक्तींना पुन्हा चर्चेसाठी पुढाकार घ्यावा लागला. याच पार्श्वभूमीवर अमेरिका, इजिप्त, कतार, संयुक्त राष्ट्रे, युरोपियन देश आणि महत्त्वाच्या अरब राष्ट्रांनी हा गाझा शांतता आराखडा तयार केला .हा आराखडा टप्प्याटप्प्याने शांततेकडे जाणारा मार्ग दाखवतो. तात्काळ युद्धविराम, बंधकांची सुटका, इस्रायली सैन्याची टप्प्याटप्प्याने माघार, गाझासाठी तात्पुरता आंतरराष्ट्रीय प्रशासनाचा मॉडल, पुनर्बांधणी आणि शेवटी दोन राष्ट्रांच्या समाधानाकडे जाणारी राजकीय प्रक्रिया. हमासचे राजकीय भविष्य, इस्रायलच्या सुरक्षेच्या चिंता आणि आंतरराष्ट्रीय प्रशासनाची व्यावहारिकता यांसारखे अनेक प्रश्न असले तरी प्रादेशिक आणि जागतिक हितांचा मिळून आलेला दबाव या आराखड्याची गंभीर किनार आहे..बदलती प्रादेशिक समीकरणे : नवीन कूटनीतिक वास्तवया नव्या प्रयत्नामागे पश्चिम आशियातील राजकीय समीकरणांमध्ये झालेला मोठा बदल आहे. अब्राहम करारांनंतर आणि सौदी-इराण समझोत्यानंतर या प्रदेशात कूटनीतिक शांतता वाढत होती. मात्र २०२३-२४ च्या गाझा युद्धाने संपूर्ण परिसर हादरला आणि पॅलेस्टाईन प्रश्न पुन्हा मध्यवर्ती ठरला. सौदी अरेबियाने इस्रायलसोबतचे संभाव्य संबंध सुधारण्यासाठी ‘विश्वसनीय पॅलेस्टाईन राष्ट्र प्रक्रियेची’ अट घातली. हीच अट शांततेच्या संरचित आराखड्याला गती देणारी ठरली. तसेच, हे युद्ध लेबनॉन, रेड सी आणि गल्फपर्यंत पसरू शकते या भीतीने अरब राष्ट्र अधिक एकत्र आले.भारताचे ‘लुक वेस्ट’ धोरण : विकास आणि रणनीतीया संकटात भारताची भूमिका सातत्यपूर्ण आणि संतुलित राहिली आहे. दहशतवादाचा निषेध, इस्रायलच्या आत्मरक्षणाच्या अधिकाराचा स्वीकार, आंतरराष्ट्रीय मानवी कायद्याचे पालन आणि दोन राष्ट्र धोरणाला ठाम समर्थन. ही भूमिका भारताच्या परिपक्व होत असलेल्या पश्चिम आशिया धोरणाचे प्रतिबिंब आहे, जिथे हितसंबंध फक्त नैतिक समर्थनापुरती मर्यादित नसून व्यापक सामरिक आणि आर्थिक आहेत. गेल्या दोन दशकांत भारताने विकसित केलेले ‘लुक वेस्ट’ धोरण ऊर्जा सुरक्षितता, भारतीय कामगारांचे संरक्षण, व्यापार, संरक्षण, सांस्कृतिक नातेसंबंध आणि सामरिक सहकार्य यांसह सर्व पातळ्यांवर विस्तारले आहे..Premium|New Welfarism Economic Policy : सत्तेसाठी ‘शॉर्टकट’ किती काळ?.भारतासाठी पश्चिम आशियातील स्थैर्य का महत्त्वाचे? भारताच्या राष्ट्रीय हितांचा पश्चिम आशियाच्या स्थिरतेशी सरळ संबंध आहे. गल्फ देश भारताच्या सुमारे ६० टक्के कच्च्या तेलाचा पुरवठा करतात आणि तिथे ९० लाखांहून अधिक भारतीय काम करतात. त्यामुळे या प्रदेशातील शांतता आणि स्थिरता भारताच्या अर्थव्यवस्थेसाठी तसेच भारतीय प्रवासींच्या सुरक्षेसाठी अत्यंत आवश्यक आहे. मागील दशकात भारताने सौदी अरेबिया, यूएई, कतार, ओमान, इराण आणि इस्रायलसोबत संबंधांना नवी उंची दिली. I2U2 (भारत–इस्रायल–यूएई–अमेरिका), हिंद महासागरातील सागरी सुरक्षा आणि भारत-मध्य पूर्व-युरोप इकॉनॉमिक कॉरिडॉर सारख्या प्रकल्पांमुळे पश्चिम आशिया भारताच्या जागतिक भूमिकेचा प्रमुख आधारस्तंभ बनत आहे.गाझा शांतता आराखडा आणि भारताचे कूटनीतिक हित या पार्श्वभूमीवर गाझा शांतता आराखडा भारताच्या ‘लुक वेस्ट’ धोरणाशी थेट जोडला जातो. पश्चिम आशियातील स्थिरता भारताच्या दीर्घकालीन आर्थिक आणि कूटनीतिक उद्दिष्टांसाठी अत्यावश्यक आहे. दीर्घकाळ चालणारे युद्ध ऊर्जा बाजार अस्थिर करते, व्यापार मार्गांवर परिणाम करते आणि भारतीय प्रवासींसाठी धोके निर्माण करते. त्यामुळे शांतता प्रस्थापित झाल्यास भारताला पायाभूत सुविधा, डिजिटल सहकार्य, व्यापार आणि सुरक्षा भागीदारी अधिक उभारता येईल. शांतता साध्य झाल्यास भारताला इस्रायल आणि अरब जगताशी संतुलित संबंध राखणे आणखी सोपे होईल. भारताची वाढती जागतिक प्रतिमा आणि आंतरराष्ट्रीय संकटांमध्ये निभावलेली भूमिका त्याच्या ‘जबाबदार जागतिक शक्ती’च्या प्रतिमेला बळ देते. तसेच संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेवरील कायमस्वरूपी सदस्य या भारताच्या दाव्यालाही हे बळकटी देते..पुढील दिशा : संधी आणि जबाबदारीचा क्षण गाझा शांतता आराखडा अजूनही नाजूक स्थितीत आहे आणि त्याचे यश निश्चित नाही. अविश्वास, राजकीय फूट, यांची वास्तविकता चर्चेला कठीण बनवते. तरीही, जागतिक आणि प्रादेशिक हितसंबंधांचा एकत्रित क्षण निर्माण झाला आहे. भारतासाठी हा क्षण आपली कूटनीतिक प्रगल्भता सिद्ध करण्याची, आपले हित सुरक्षित करण्याची आणि या ऐतिहासिक व सांस्कृतिकदृष्ट्या जवळच्या प्रदेशात रचनात्मक भूमिका बजावण्याची संधी आहे. जग पाहत आहे आणि गाझा पुन्हा एका वळणावर उभा आहे. हा शांतता आराखडा एक निर्णायक वळण ठरणार की आणखी एक हरवलेली संधी हे संबंधित पक्षांच्या धैर्य, बांधिलकी आणि दूरदृष्टीवर अवलंबून आहे. भारतासाठी मार्ग स्पष्ट आहे. सहभाग, समन्वय आणि शांत, स्थिर व समावेशक पश्चिम आशियाच्या निर्मितीत भागीदारी. ‘लुक वेस्ट’ धोरणाच्या बळावर भारत ही भूमिका अधिक खात्रीने निभावू शकतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 