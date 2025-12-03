Premium|Karvatkati Saree GI Tag : करवतकाठी साडीचा जगात डंका

प्राची गावस्करसध्या मराठी फॅशन वीकमुळे सर्वत्र गाजत आहे ती विदर्भातील पारंपरिक टसर सिल्कची करवतकाठी साडी. मंदिरांच्या शिखरांप्रमाणे किंवा करवतीच्या दात्यांप्रमाणे नक्षी असलेले काठ, संपूर्ण साडी आणि पदरावर नाजूक बुट्टे असलेली ही साडी सर्वांना भुरळ घालत आहे. मराठी फॅशन वीकमध्ये झालेल्या फॅशन शोमध्ये भंडारा जिल्ह्यातील आंधळगाव येथील ग्रीष्मा हँडलूमचे गोपीचंद निनावे यांनी तयार केलेली सुंदर करवतकाठी साडी अभिनेत्री सोनाली कुलकर्णी हिने परिधान केली होती. महाराष्ट्राचा सांस्कृतिक वारसा आणि विदर्भाची शान असलेल्या साडीच्या सौंदर्याने सर्वांनाच प्रभावित केले..Premium|Hoysaleswara Temple: कर्नाटकमधील हळेबिडूचे होयसळेश्वर मंदिर; शिल्पकला आणि सांस्कृतिक ठेवा.‘करवतकाठी’ म्हणून ओळखली जाणारी साडी विदर्भाची शान आहे. विदर्भात ही वधूची पारंपरिक वेशभूषा असते. उत्सव, सणसमारंभ, शुभविधींसाठी ही साडी आवर्जून वापरली जाते. आता या साडीला ‘जीआय टॅग’ही (जिओग्राफिकल आयडेंटिफिकेशन टॅग) मिळाला आहे. अलीकडच्या काळात सिनेकलाकार, उच्चभ्रू वर्गात तसेच चोखंदळ साडीप्रेमी महिलावर्गात ही साडी लोकप्रिय ठरत आहे, त्यामुळे तिची मागणी वाढत आहे. देशपरदेशातही या साडीला मागणी आहे. या साडीचे सौंदर्य प्रामुख्याने तिच्या काठांमध्ये लपलेले आहे. करवतीच्या पात्याप्रमाणे नक्षी असलेले काठ आकर्षक रंगांमध्ये विणलेले असतात. एकाच रंगात दोन्ही काठ असतात. किंवा गंगा-जमना म्हणजे एक काठ एका रंगात आणि दुसरा काठ दुसऱ्या रंगात अशी आकर्षक रंगसंगतीही या साडीचे सौंदर्य खुलवते. पदरावर पारंपरिक पद्धतीच्या फुलांची, रेषांची, बुट्ट्यांची रचना असते. ही संपूर्ण साडी रेशमाच्या मूळ रंगाची, म्हणजे ऑफव्हाइट रंगाची असते. ती इतर विविध आकर्षक रंगांच्या संगतीमध्ये तयार केली जाते. साडीवर आकर्षक रंगसंगतीचे बुट्टे असतात. अतिशय तलमपणा हे तिचे वैशिष्ट्य. त्यामुळे ही साडी शरीरावर अतिशय व्यवस्थित बसते. तिचा साधेपणा तिला अभिजात सौंदर्य बहाल करतो..आरोग्यदायी टसर सिल्कविदर्भाच्या कडक उन्हातही ही साडी थंडावा देते, शरीराचे तापमान नियंत्रणात ठेवण्यास मदत करते, कारण ती नैसर्गिक रेशमापासून तयार झालेली असते. टसर सिल्क हे नैसर्गिक रेशीम आहे. ते थंड आणि आरामदायी असते. त्यामुळे उन्हाळा, हिवाळा कोणत्याही ऋतूमध्ये ही साडी परिधान करणे आरामदायी ठरते.महिलांच्या पुढाकाराने आशानवी पिढी या कलेकडे वळत नसली, तरी आता महिला या कामाकडे वळू लागल्या आहेत. घरातील पारंपरिक व्यवसाय पुढे चालवण्यास नव्या पिढीतील मुले तयार नसल्याने आपला घरगुती व्यवसाय, परंपरा टिकावी या उद्देशाने काही महिलांनी पुढाकार घेत हे काम शिकून घेतले. आणि आता त्याही साडी विणण्याचे काम करू लागल्या आहेत. अशा काही महिलांचा बचतगट करून गोपीचंद निनावे आणि त्यांच्या पत्नी साधना निनावे यांनी जास्तीत जास्त महिला कारागिरांना प्रशिक्षण देण्याचे काम सुरू केले आहे. त्याला चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. महिला पुढे येत असल्याने ही परंपरा टिकून राहण्याची आशा वाढली आहे. त्यांना सर्व स्तरांतून पाठबळ मिळण्याची गरज आहे..Premium|Everest Sherpas: एव्हरेस्टच्या वाटेवर मृत्युमुखी पडणाऱ्या माणसांपैकी एक तृतीयांश माणसं शेर्पा जमातीतली.रेशीम कोश उत्पादनात महिला सक्रियमहिला विणकरांची संख्या कमी असली, तरी ही साडी तयार करण्यासाठी लागणाऱ्या रेशीम कोशांचे उत्पादन करण्यात महिलांचा मोठा वाटा आहे. भंडारा जिल्ह्यातील पवनी तालुक्यातील निष्टी या गावातील दीडशे कुटुंबे रेशीम कोश उत्पादन करत आहेत. हे काम प्रामुख्याने महिला करतात. त्यांना रेशीम किड्याची अंडी दिली जातात, ती ऐनाच्या झाडाच्या पानांवर ठेवावी लागतात. त्यातून अळ्या बाहेर आल्या, की त्यांना पानांवर ठेवावे लागते. त्यांचे नीट पालनपोषण होत आहे ना, याकडे लक्ष द्यावे लागते. एका झाडावरून दुसऱ्या झाडावर ठेवावे लागते, त्यानंतर चांगला कोश तयार झाल्यानंतर तो काढून घ्यावा लागतो. या कोशांपासून आंधळगावातील महिला रेशीम धागे तयार करतात आणि करवतकाठी साडी विणतात.नितीन गडकरींचे प्रोत्साहनविदर्भातील या कलेला प्रोत्साहन देण्यासाठी केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी पुढाकार घेतला आहे. त्यांनी या साड्या विकत घेऊन सुमित्रा महाजन, निर्मला सीतारामन, स्मृती इराणी, हेमा मालिनी, प्रिती झिंटा, प्रियांका चोप्रा यांना भेट दिल्या. त्यांना ही साडी आवडली आणि त्यांनी आणखी साड्या विकत घेण्यासाठी चौकशीही केली. त्यामुळे या साडीची प्रसिद्धी होण्यास हातभार लागला आहे.करवतकाठी साडी आता साडीप्रेमी महिलांच्या बकेट लिस्टमध्ये प्राधान्यक्रमावर येत असून, ही साडी सहजपणे उपलब्ध झाल्यास तिची मागणी आणखी वाढेल आणि ही परंपरा टिकून राहणे शक्य होईल..आंधळगावाने जपली आहे पारंपरिक कलाया साडीचा प्राचीन इतिहास कोणाला ज्ञात नाही. मात्र, सध्या भंडारा जिल्ह्यातील आंधळगाव आणि मोहाडी या दोन गावांतच या साडीचे विणकाम केले जाते. हातमाग महामंडळाने १९८५च्या सुमारास येथील काही स्थानिक विणकरांना करवतीच्या पात्याच्या दातांप्रमाणे नक्षी देऊन टसर सिल्कमध्ये ही साडी विणण्यास सांगितले. त्यानंतर १९९०पासून आंधळगावात मोठ्या प्रमाणात स्थानिक विणकर ही साडी तयार करू लागले. तिथे हजारो विणकर तयार झाले. ही एक साडी विणण्यासाठी१० ते १५ दिवस लागतात. एक विणकर महिन्याला दोन ते तीन साड्या तयार करतो. मात्र, विणकरांना मिळणारी मजुरी अत्यल्प असल्याने एका महिन्यात दोन ते तीन साड्या विणून उपजीविका चालवणे कठीण होऊ लागले. त्यामुळे, अनेक घरांमधील पुढील पिढ्यांनी या कलेपासून फारकत घेतली. त्यांना या कामामध्ये भवितव्य दिसत नसल्याने ते हे काम करण्यास तयार नाहीत. त्यामुळे एकेकाळी दोन हजार विणकर असलेल्या आंधळगावात आता केवळ नव्वद ते शंभर वयोवृद्ध विणकर उरले आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ 