प्रीमियम आर्टिकल

Premium|Karvatkati Saree GI Tag : करवतकाठी साडीचा जगात डंका

Traditional Indian sarees : मराठी फॅशन वीकमुळे (Marathi Fashion Week) विदर्भातील पारंपरिक 'जीआय टॅग' प्राप्त टसर सिल्कची करवतकाठी साडी चर्चेत आली असून, तिचे सौंदर्य, आरोग्यदायी वैशिष्ट्ये आणि नितीन गडकरींच्या प्रोत्साहनामुळे तिची मागणी देश-विदेशात वाढत आहे.
Karvatkati Saree GI Tag

Karvatkati Saree GI Tag

esakal

साप्ताहिक टीम
Updated on

प्राची गावस्कर

सध्या मराठी फॅशन वीकमुळे सर्वत्र गाजत आहे ती विदर्भातील पारंपरिक टसर सिल्कची करवतकाठी साडी. मंदिरांच्या शिखरांप्रमाणे किंवा करवतीच्या दात्यांप्रमाणे नक्षी असलेले काठ, संपूर्ण साडी आणि पदरावर नाजूक बुट्टे असलेली ही साडी सर्वांना भुरळ घालत आहे. मराठी फॅशन वीकमध्ये झालेल्या फॅशन शोमध्ये भंडारा जिल्ह्यातील आंधळगाव येथील ग्रीष्मा हँडलूमचे गोपीचंद निनावे यांनी तयार केलेली सुंदर करवतकाठी साडी अभिनेत्री सोनाली कुलकर्णी हिने परिधान केली होती. महाराष्ट्राचा सांस्कृतिक वारसा आणि विदर्भाची शान असलेल्या साडीच्या सौंदर्याने सर्वांनाच प्रभावित केले.

Loading content, please wait...
lifestyle
family
fashion tips
Fashion Designing
designer saree

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com