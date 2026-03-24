Premium|Global energy crisis : ‘तापलेल्या’ तेलाचे चटके; इराणने होर्मुझची सामुद्रधुनी का रोखली आणि त्याचा तुमच्या खिशावर नेमका काय परिणाम होणार?

युद्धादरम्यान अमेरिका आणि तिच्या मित्रदेशांवर सूड म्हणून इराणने होर्मुझच्या सामुद्रधुनीची नाकाबंदी केली आणि त्याचा परिणाम जगाच्या तेलपुरवठ्यावर झाला. भारतासारख्या मोठ्या प्रमाणावर कच्चे तेल आयात करणाऱ्या देशामध्ये इंधन पुरवठा विस्कळित होण्याबरोबरच इतर अनेक बाबींवरही या परिणामांची छाया पसरली आहे. तेल आणि नैसर्गिक वायू पुरवठादार देशांमधील युद्धाचा जागतिक ऊर्जा पुरवठ्यावर थेट आणि तत्काळ परिणाम होऊन इंधनाचे दर भडकतात, याचा अनुभव जगाने १९९०च्या दशकातील कुवेत युद्धावेळी आणि २०२२ मध्ये सुरू झालेल्या रशिया-युक्रेन युद्धावेळी घेतला आहे. केवळ चार वर्षांत तशी स्थिती पुन्हा निर्माण होणे, हे सध्याच्या अस्थिर जागतिक स्थितीचे निदर्शक आहे. पश्चिम आशिया हा जगातील सर्वांत महत्त्वाचा तेलउत्पादक प्रदेश असल्यामुळे येथे निर्माण होणाऱ्या राजकीय आणि लष्करी संघर्षांचा परिणाम थेट जागतिक कच्च्या तेलाच्या बाजारावर आणि परिणामी पेट्रोल-डिझेलच्या किमतींवर होतो. इराणचे नियंत्रण असलेल्या होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून जगातील २० टक्के तेलाचा व्यापार होतो आणि मागील वर्षी आशियात एकूण झालेल्या तेल आयातीपैकी ९० टक्के आयात याच मार्गावरून झाली होती. सामरिक आणि सागरी मालवाहतुकीच्या दृष्टीने हा इतका महत्त्वाचा असलेला मार्ग इराणने बंद केल्याने तेलाचा तुटवडा निर्माण होऊन जागतिक बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमती प्रत्येक पिंपामागे १०० डॉलरपर्यंत वर गेल्या आहेत. या संकटात आणखी भर पडून त्याचे खापर आपल्या माथी फुटायला नको म्हणून इतर देशांनी रशियाकडून तेलखरेदी केली तरी आयात शुल्काचा बडगा न उगारण्याचे धोरण अमेरिकेला स्वीकारावे लागले आहे. .Premium|Madman Theory Trump : मुत्सद्देगिरी की दादागिरी? 'गनबोट डिप्लोमसी'च्या नव्या खेळाची सुरुवात.अनेक देशांना फटकाजागतिक बाजारात तेलाच्या किमती वाढल्या की तेल आयात करणाऱ्या देशांवर आर्थिक दबाव वाढतो. सध्याच्या घडामोडींचा आशियातील देशांवर जितका परिणाम झाला आहे, तितका इतर कोणत्याही प्रदेशावर झालेला नाही. विशेषत: आग्नेय आशियातील मलेशिया, इंडोनेशियासारख्या देशांनी मागील काही वर्षांमध्ये स्वत:च्या तेल उत्पादनात घट करून आयातीवरील अवलंबित्व वाढवले आहे, त्यांची स्थिती बिकट झाली आहे. तेलाच्या आयातीपैकी ९५ टक्के आयात आखाती देशांमधून करणाऱ्या फिलिपिन्समध्ये सरकारने इंधनात बचत व्हावी, यासाठी आठवड्यातून चारच दिवस कामावर येण्यास सांगितले आहे. कर्मचाऱ्यांनी शक्यतो घरूनच काम करावे, असे सांगण्यात येत आहे. थायलंडमध्ये वातानुकूलन यंत्रांच्या वापरावर मर्यादा आणण्यात आल्या आहेत. व्हिएतनाममध्ये इंधनाचा तुटवडा निर्माण होऊन मागील महिन्याच्या तुलनेत पेट्रोल-डिझेलच्या किमतीमध्ये ६० टक्के वाढ झाली आहे. पाकिस्तानमध्येही पेट्रोल-डिझेलचा मोठा तुटवडा निर्माण झाला आहे. बांगलादेशला तर मागील आठवड्यात भारताकडून डिझेल खरेदी करावे लागले. केवळ हे विकसनशील देशच नाही; तर अमेरिका, युरोप, जपानसारख्या विकसित देशांमध्येही इंधनाच्या किमतीत २० ते ३० टक्क्यांची वाढ झाली आहे. इराणने कतारवर हल्ले केल्याने ‘कतार एनर्जी’ या जगातील मोठ्या नैसर्गिक वायू पुरवठादार कंपनीने पुरवठा बंद केल्याने युरोपमध्येही ऊर्जासंकट निर्माण होण्यासारखी स्थिती निर्माण झाली आहे. या इंधन तुटवड्याचा आणि दरवाढीचा ‘बटरफ्लाय इफेक्ट’ इतर बाजारपेठांवर झाला आहे. तेलाचा पुरवठा विस्कळित झाल्याने कोळशाचा वापर वापला आहे आणि त्यामुळे मागणी वाढून दरही वाढले आहेत. याशिवाय कोळशाचा वापर करून तयार केली जाणारी ऊर्जा महाग झाली, विविध उद्योगांची उत्पादन प्रक्रिया महाग होऊन अनेक उत्पादनांच्या किमतीही वाढवाव्या लागण्याची चिन्हे आहेत..भारतातील स्थितीभारत हा जगातील तिसऱ्या क्रमांकाचा तेल वापर करणारा देश आहे, परंतु देशांतर्गत उत्पादन मर्यादित असल्यामुळे भारताला मोठ्या प्रमाणावर कच्चे तेल आयात करावे लागते. भारत आपल्या गरजेपैकी जवळपास ८५ ते ९० टक्के कच्चे तेल आयात करतो. त्यामुळे पश्चिम आशियातील युद्धामुळे तेलाच्या किमती वाढल्या की त्याचा थेट परिणाम भारताच्या अर्थव्यवस्थेवर होतो. जागतिक बाजारात तेलाचे भाव वाढले की भारताच्या आयात खर्चात मोठी वाढ होते. कच्च्या तेलाच्या किमतीत प्रत्येक पिंपामागे १० डॉलर वाढ झाली तरी भारताच्या आयात खर्चात अब्जावधी डॉलरची वाढ होऊ शकते. सध्या भारताकडे तेलाचा साठा असल्याने इंधनाचे दर वाढलेले नाहीत. मात्र या वातावरणाचा परिणाम होऊन गॅस पुरवठा मात्र विस्कळित झाला आहे. देशात अनेक ठिकाणी गॅस सिलिंडर मिळविण्यासाठी लोकांच्या रांगा लागत आहेत. सिलिंडर पुरेसे असल्याचे केंद्र सरकार आणि गॅस कंपन्यांचे म्हणणे असले तरी मागणी वाढल्याने गोंधळाची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. होर्मुझमध्ये अडकलेली काही जहाजे भारतात दाखल झाली असली तरी रशियाकडूनही तेल खरेदी करावे लागणार आहे. या खरेदीसाठी परकी चलन साठ्याचा वापर वाढवावा लागणार आहे. तसेच, देशांतर्गत इंधनाचे दर सध्या स्थिर असले तरी आयात करताना ते चढ्या दराने खरेदी करावे लागत असल्याने त्याचा अतिरिक्त ताण तिजोरीवर पडत आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारावरील तणावाचा रुपयावरही दबाव येऊन रुपया कमजोर झाला आहे. याचा पुन्हा कच्चे तेल आयातीवर परिणाम होऊन आयात करण्याचा खर्च वाढत आहे. युद्ध आणखी काही दिवस चालले तर, देशांतर्गत पेट्रोल-डिझेलचे दर वाढण्याची शक्यता निर्माण होते..Premium|US-China Cold War : अमेरिका-चीन शीतयुद्धाला इराणची युद्धभूमी .विकासदरावर परिणाम?भारतामध्ये पेट्रोल-डिझेलच्या किमती ठरविताना केवळ कच्च्या तेलाच्या किमतीच नव्हे तर कररचनाही महत्त्वाची ठरते. केंद्र सरकारचे उत्पादन शुल्क आणि राज्य सरकारांचे व्हॅट हे पेट्रोल-डिझेलच्या किरकोळ किमती ठरविण्यातील मोठे घटक आहेत. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात तेलाचे दर वाढले तर त्याचा परिणाम किरकोळ दरांवर अधिक प्रमाणात दिसून येतो. याशिवाय वाहतूक खर्च, शुद्धीकरण खर्च आणि वितरण व्यवस्थेचा खर्चही अंतिम किमतीत जोडला जातो.पश्चिम आशियातील युद्धाचा परिणाम केवळ पेट्रोल-डिझेलच्या किमतीपुरता मर्यादित राहत नाही, तर त्याचा व्यापक आर्थिक परिणाम होतो. सर्वप्रथम महागाईवर त्याचा परिणाम दिसून येतो. डिझेल हे वाहतूक आणि मालवाहतुकीसाठी मुख्य इंधन असल्यामुळे डिझेलच्या किमती वाढल्या की वाहतूक खर्च वाढतो. परिणामी अन्नधान्य, भाजीपाला आणि इतर वस्तूंच्या किमती वाढण्याची शक्यता असते. त्यामुळे महागाईचा दर वाढू शकतो. दुसरे म्हणजे उद्योग क्षेत्रावरही त्याचा परिणाम होतो. उद्योगांमध्ये ऊर्जा आणि लॉजिस्टिक्सचा मोठ्या प्रमाणावर वापर होत असल्यामुळे इंधन दर वाढल्यास उत्पादन खर्च वाढतो. उद्योगांना उत्पादन खर्च वाढल्यामुळे वस्तूंच्या किमती वाढवाव्या लागतात किंवा नफा कमी करावा लागतो. दोन्ही परिस्थितींमध्ये आर्थिक वाढीवर परिणाम होऊ शकतो. शेती क्षेत्रावरही परिणाम होतो. भारतातील अनेक कृषी यंत्रे डिझेलवर चालतात. ट्रॅक्टर, पंपसेट आणि इतर यंत्रांमध्ये डिझेलचा वापर होत असल्यामुळे डिझेलच्या किमती वाढल्यास शेती खर्च वाढतो. परिणामी अन्नधान्य उत्पादनाचा खर्च वाढतो आणि त्याचा परिणाम बाजारातील अन्नधान्याच्या किमतींवर होऊ शकतो.जागतिक पातळीवरही पश्चिम आशियातील युद्धामुळे ऊर्जा बाजारात अस्थिरता निर्माण झाली आहे. संघर्ष दीर्घकाळ सुरू राहिला तर तेल कंपन्या आपला पुरवठा साठा वाढवू शकतात. त्यामुळे बाजारात तेलाची उपलब्धता घटून किमती वाढू शकतात. या प्रक्रियेला ‘सप्लाय शॉक’ म्हणतात. याशिवाय तेल वाहतुकीच्या मार्गांवरही युद्धाचा परिणाम होत आहे. पश्चिम आशियातील काही महत्त्वाचे सागरी मार्ग बंद झाले किंवा जहाजांच्या सुरक्षेवर धोका निर्माण झाला तर तेल वाहतुकीचा खर्च वाढतो. विमा खर्च वाढतो आणि पुरवठा साखळी विस्कळित होते. या सर्व घटकांचा परिणाम इंधन किमतीवर होतो. विमान प्रवासावर तर याचा परिणाम झालेला दिसतच आहे..आयातीचे विकेंद्रीकरणभारताने या परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी काही दीर्घकालीन धोरणे स्वीकारली आहेत. भारत विविध देशांकडून तेल आयात करण्याचा प्रयत्न करीत आहे, जेणेकरून एका प्रदेशावरचे अवलंबित्व कमी होईल. तसेच अक्षय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा आणि इलेक्ट्रिक वाहनांच्या वापरावरही भर दिला जात आहे. यामुळे भविष्यात पेट्रोल-डिझेलवरील अवलंबित्व कमी होण्याची अपेक्षा आहे. भारताने सामरिक तेल साठे निर्माण करण्याचाही निर्णय घेतला आहे. आंतरराष्ट्रीय संकट किंवा युद्धाच्या काळात पुरवठा खंडित झाला तरी काही काळ देशाच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी हे साठे उपयोगी ठरतात. ऊर्जा सुरक्षेच्या दृष्टीने हे पाऊल अत्यंत महत्त्वाचे मानले जाते..युद्धाचा साखळी परिणामपश्चिम आशियात युद्ध - तेल व्यापारावर परिणाम - तेल आयातीवरील खर्चात वाढ - रुपयावर ताण, महागाईत वाढ- पेट्रोल-डिझेलच्या दरात वाढचीनवर फारसा परिणाम नाहीतेल आयातदार देशांपैकी केवळ चीनची स्थिती सध्या चांगली आहे. या देशाने मागील काही वर्षांत त्यांचे तेलसाठे विकसित केले आहेत. याशिवाय, ते इराणकडूनही लाखो बॅरल तेल खरेदी करतात. सध्याच्या घडीला दक्षिण चिनी समुद्रात इराणी तेलाची साडेचार कोटी पिंपे तेलसाठा असलेली जहाजे आहेत. तसेच, चीनने मागील काही वर्षांत जाणीवपूर्वक तेलावरील अवलंबित्व कमी करत विजेचा वापर वाढवला आहे. त्यांच्या उद्योगांमध्येही कोळशाचा वापर मोठ्या प्रमाणावर होतो. इलेक्ट्रिक वाहनांचा सर्वांत मोठा उत्पादक देश असलेल्या चीनमध्ये एक तृतीयांश वाहनांना पेट्रोल-डिझेलची गरज नाही.होर्मुझची नाकाबंदीजगाचे अवलंबित्वआशिया - ८९.२ टक्केइतर प्रदेश - १०.८ टक्केचीन सर्वांत मोठा आयातदारहोर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून व्यापार होणाऱ्या कच्च्या तेलापैकी ३७.७ टक्के तेल चीनकडून आयात केले जाते. चीन - ३७.७ टक्केभारत- १४.७ टक्के द.कोरिया - १२ टक्केहोर्मुझमधून निर्यात होणाऱ्या तेलाचे प्रमुख खरेदीदारआखातातील निर्यातदार देशसौदी अरेबिया - इराक - यूएई - इराण - कुवेत = ९३.६ टक्के या पाच देशांचा वाटापुरवठा विस्कळिततेल पुरवठा खंडित २ कोटी बॅरल दररोजमार्च महिन्यात तेल पुरवठ्यात ८० लाख बॅरलची तूटआपत्कालीन पुरवठा - ४० कोटी बॅरलचा राखीव साठा आंतरराष्ट्रीय ऊर्जा संस्थेने मुक्त केल्याने जागतिक बाजारपेठेला दिलासा.. 