Premium|Rupee to Dollar 90 : डॉलरसमोर रुपया नव्वदीपार; आर्थिक वास्तवाकडे सरकारचं दुर्लक्ष?

श्रीराम पवार- shriram1.pawar@gmail.comपाच ट्रिलियन अर्थव्यवस्थेच्या आकाराचं स्वप्न पुन्हा पुन्हा पुढं ढकलावं लागतं. रुपया नव्वदीपार होणं हा आर्थिक आघात आहेच, पण मानिसकदृष्ट्याही हा टप्पा धक्का देणारा म्हणूनच मागच्या वर्षात जवळपास पाच टक्क्यांनी रुपया घसरत असताना या घसरणीची चर्चा आता रुपया ९० वर गेल्यानंतरच सुरू झाली. या चर्चेचे दोन आयाम आहेत एक राजकीय, दुसरा अर्थशास्त्रीय. सरकारला या चर्चेपासून पळ काढता येणार नाही. त्रुटी दूर करण्याचे प्रयत्न व्हायला हवेत हेच खरे..एक काळ होता रुपयाची आंतरराष्ट्रीय बाजारतील किंमत घसरणं म्हणेज देशाच्या सरकारची पत घसरणं अशी टीका केली जात होती. आता रुपयानं तळ गाठला आहे. आशियातील सर्वाधिक घसरलेलं चलन रुपया बनला. लगतच्या भविष्यात तो सुधारण्याची शक्यताही नाही. तेव्हा सराककारचे समर्थक रुपया घसरला ते तर अर्थव्यवस्थेसाठी चांगलंच असल्याचं सांगत आहेत. रुपयाच्या घसरणीची सरकारच्या प्रतिष्ठेशी सांगड घालणारे विद्यमान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी तेव्हा गुजरातचे मुख्यमंत्री होते. लक्षवेधी बाब म्हणजे आता डॉलर घसरत असताना रुपया गडगडला आहे. सरकारला रुपया सावरता येत नाही नॅरेटिव्ह मात्र हवं तस वळवावं वाटतं, विरोधात आणि सत्तेत असताना भूमिका आणि मुखवटे कसे बदलतात याचा हा नमुना. रुपया घरंगळत आहे, जीडीपी वाढीचा विक्रमी दर नोंदला जातो आहे आणि त्याच वेळेस जागतिक नाणेनिधी अर्थव्यवस्थेचं माप घेण्यासाठी वापरला जाणारा डेटा क दर्जाचा असल्याचा आक्षेप नोंदवते आहे. यातून काही धडा घेण्याएवजी हेडलाइन मॅनेजमेंट हेच सरकारचे उत्तर बनते आहे..Premium|India-China: अरुणाचल प्रदेश आमचाच भाग आहे, असं चिनी अधिकारी का म्हणतायत? .अलीकडंच भारतीय रुपयाची किंमत एका डॉलरसाठी ९०.१९ रुपये इतकी झाली. हा नीचांक होता. वर्षाच्या सुरुवातीला ही किंमत ८५.७९ रुपये होती. भारताची अर्थव्यवस्था आणि जागतिक व्यापार पाहता रुपया डॉलरच्या तुलनेत घसरत जाणं अगदी आश्चर्याचं नाही. या वेळी हे प्रकरण अधिक गंभीर आहे, याचं कारण घसरणीचा वेग कमालीचा आहे आणि त्याला थांबवण्यासाठी रिझर्व्ह बॅंकेने जागतिक बाजारात डॉलर ओतूनही घसरण थांबली नाही. सरकार कोणाचंही असो आणि कोणी कसलीही आश्वासनं देऊन सत्तेत येवो. अर्थकारणातील वास्तवापासून पळ काढता येत नाही. लोकांना स्वप्नं दाखवणं आणि अर्थव्यवस्थेचं व्यवस्थापन या वेगळ्या बाबी आहेत. म्हणून पाच ट्रिलियन अर्थव्यवस्थेच्या आकाराचं स्वप्न पुन्हा पुन्हा पुढं ढकलावं लागतं. रुपया नव्वदीपार होणं हा आर्थिक आघात आहेच, पण मानिसकदृष्ट्याही हा टप्पा धक्का देणारा म्हणूनच मागच्या वर्षात जवळपास पाच टक्क्यांनी रुपया घसरत असताना या घसरणीची चर्चा आता रुपया ९० वर गेल्यानंतरच सुरू झाली. या चर्चेचे दोन आयाम आहेत एक राजकीय, दुसरा अर्थशास्त्रीय..Premium| AI impact on jobs: वर्षभरात ॲमेझॉन १४ हजार कर्मचाऱ्यांना काढणार, तर येणाऱ्या काळात जगभरातील ३० कोटी नोकऱ्या संकटात!.रुपयाची घसरण अडचणीचीराजकीयदृष्ट्या रुपयाची घसरण ही विरोधकांसाठी सरकारला घेरण्याची संधी असते. ही संधी विरोधात असताना भाजपनं टोकाला जाऊन घेतली. साहजिकच आता सत्तेत असताना रुपयाची घसरण लाभाची हे तत्त्वज्ञान सांगणं भाजपवाल्यांसाठी सोपं उरत नाही. डॉ. मनमोहन सिंग यांचं यूपीए २ सरकार अखेरच्या टप्प्यात होतं, तेव्हा रुपयाची किंमत कमी होणं हे खिल्ली उडवण्याचं कारण बनलं होतं. डॉ. सिंग यांच्यासारख्या अर्थशास्त्राज्ञालाही अक्कलकाढा पाजताना सेलिब्रिटी म्हणवणारे विद्वान मागं नव्हते. त्यावर कळस चढवत होते ते अर्थातच खुद्द मोदी. ते ठामपणे सांगत होते मीही प्रशासान चालवतो असा रुपया कधी घसरत नाही. त्याचं कारण केंद्रातील सरकार आहे. इतर देशाचं चलन घसरत नाही मग भारताचचं इतकं का घसरतं, हा त्यांचा सवाल होता. त्यासाठी ते बोचणारी उदारहणं देत होते, पाकिस्तान, बांगला देश, नेपाळ आदी देशांची. याचं उत्तर सत्तधाऱ्यांनी दिलं पाहिजे असं त्याचं सांगणं होतं. आता मोदी सत्तेत येऊन ११ वर्षे झाली आहेत म्हणजे जो काही भाजपवाल्यांचा मते मागच्या सरकारनं घोळ घालून ठेवला, तो दूर करायची पुरेशी संधी मिळाली आहे, तसंही २०१४ मध्ये फक्त पाच वर्षे द्या सगळं सरळ करू असा भाजपचा दावा होताच. म्हणजे आधीच्या सत्ताधीशांचं काही चुकलं. अगदी नेहरूच कसे चुकले. त्यामुळं रुपयाही घसरला, असलं काही आता सांगायची सोय नाही. तेव्हा जर सरकारने, सरकारच्या प्रमुखानं घसरत्या रुपयासाठी लोकानं उत्तर देणं आवश्यक होतं तर आता मोदी मौनात का ? संसदेत, संसदेबाहेर ते यावर बोलत नाहीत. घसरणीनं काही बिघडत नाही उलट लाभच होईल, असले तर्क मांडण्याची जबाबदारी सरकार समर्थकांवर टाकून ते कसे मोकळे होऊ शकतात. बरं जगातच चलनांचा दर घसरतो आहे असं डॉलर मजबूत तर बाकी चलनं घसरली असं वातावरण आता नाही. उलट डॉलर कमकुवत व्हावा असाच अमेरिकेचा प्रयत्न आहे. भारत आणि इंडोनेशिया वगळता कोणतीही मोठ्या अर्थव्यवस्थेचे चलन इतक्या झपाट्यानं कोसळताना दिसत नाही. अगदी बांगला देश, पाकिस्तान, नेपाळही यात नाही. केवळ राजकारणासाठी केलेली विधानं उलटतात याचा अनुभव रुपयाच्या ताज्या गटांगळ्या खाण्यानं भाजपवाले घेत आहेत. भाजप राजकीय पक्ष म्हणून तेव्हाच्या सरकारला कोंडीत पकडण्यासाठी घसरत्या रुपयाचा वापर करीत होता आणि ही घसरण सरकारच्या पत घसरण्याशी जोडत होता... तर तेही राजकारण होतं आणि आता त्याला सध्याचे विरोधक उत्तर देत राहतील, मात्र तेव्हा याच सुरात सूर मिसळणाऱ्यांची एक लाटच आली होती. लोकप्रिय सिनेनट, उद्योजक ते योगगुरुंपर्यंत सगळ्यांनी आगीत तेल ओतायचं काम केलं होतं. यातील काहींनी तर एकदाचं यूपीए सरकार गेलं आणि मोदी पंतप्रधान झाले की भारताचा रुपया कसा वधारेल याची निरुपणं सुरू केली होती. हे घडत होतं तेव्हा रुपयाची किंमत डॉलरला ८५ रुपयांच्या घरात होती. आता ती ९० वर गेल्यानंतरही यातील बहुतेक सारे सरकारइतकेच ताज्या घसरणीवर मौनात आहेत..अमेरिकेसोबतचा व्यापार तणावदुसरा विचित्र भाग दिसतो आहे तो जे घडेल ते देशाच्या फायद्याचं म्हणून समर्थन करण्याचा. जेव्हा पेट्रोलनं ९० रुपयांची पातळी सोडली, तेव्हा बरं झालं लोक आता कमी पेट्रोल वापरतील आणि पर्यावरणाचं रक्षण होईल, सरकारवरचा आयातीचा ताणही घटेल असं सांगणारे महान तज्ज्ञ होते. देशातून मोठ्या प्रमाणात परकी गुतंवणूक अन्य देशातील भांडवल बाजारात जाते आहे. बॉंड मार्केटमध्ये भारताहून इतर देशांना प्राधान्य मिळतं आहे. हे आकडेवारीनिशी समोर आलं, तेव्हा या परकी गुंतवणूकदारांची जागा आता भारतीय गुंतवणूकदार घेतील आणि दीर्घकाळात तर भारतच पुढं असेल, तेव्हा लाभ भारतीयांचाच. असलं उटपटांग लॉजिक सांगितलं गेलं. आता रुपया घसरल्यानंतर यातून निर्यात वाढेल आणि रोजगारही वाढतील असं सांगणारे तज्ज्ञ कमी नाहीत. मुद्दा इतकाच जे जे २०१४ पूर्वी देशासाठी हानीकारक होतं ते सारं आता भल्याचं कसं झालं ? अर्थकारणावर राजकारण तर होतच राहील. त्याचा मुकाबला सत्तेत असलेले, त्यांचे सहानुभूतीदार करतील. मुद्दा वर्षात पाच टक्के घसरण का झाली, या घसरणीचा परिणाम काय आणि हे बदलण्यासाठी खरंच सरकार काही करू शकतं का ? हाच आहे. कांद्याचे दर वाढले तर मी कांदा खात नाही म्हणून नाक मुरडणारी उत्तरं देण्याची सवय झालेल्यांना यातून रुपयाची घसरण थांबवता येत नाही. इतकं तरी समजून घ्यायला हरकत नाही. रुपयाचं असं का झालं याची तीन प्रमुख कारणं सांगिली जात आहेत. एकतर अमेरिकेसोबत व्यापार तणाव, त्यातून अमेरिकेनं लादलेलं अतिरिक्त टेरिफ याचा परिणाम होतो आहे. जगातील भारत, चीनवगळता बहुतेक मोठ्या अर्थव्यवस्था असलेल्या देशांनी अमेरिकेसोबत व्यापार समझोते प्रत्यक्षात आणले आहेत. भारतासोबतच्या वाटाघाटी थांबल्या नाहीत पण त्यातून काही बाहेरही येत नाही. भारतासोबतच्या परकी व्यापारातील अमेरिकेचा वाटा मोठा आहे. रुपयावर परिणाम करणारा हा एक घटक आहे..Premium| AI impact on jobs: वर्षभरात ॲमेझॉन १४ हजार कर्मचाऱ्यांना काढणार, तर येणाऱ्या काळात जगभरातील ३० कोटी नोकऱ्या संकटात!.आयात निर्यातीहून मोठीदुसरा घटक आहे परकी गुंतवणूकदारांनी पाठ फिरवणं. अलीकडच्या काळात सुमारे दोन लाख कोटींचा निधी परकीय गुंतवणूकदारांनी भारतातून काढून घेतला आहे. याचा अर्थ या गुंतवणूकदारांना भारताच्या गाजावाजा केल्या जात असलेल्या विकासकथेहून सध्यातरी चीन, अमेरिकेत पैसा नेणं अधिक लाभाचं वाटतं. जीडीपीचा ताज्या तिमाहीतील उच्चांक किंवा किरकोळ महागाई दरात घसरण यानंतरही रुपया मात्र घसरतो याचं आणखी एक कारण भारताचा व्यापार तोटा. आक्टोबरमध्ये हा तोटा ४१ अब्ज डॉलरवर गेला. आता रुपयाच्या घसरणीचे परिणाम असतील. ते प्रामुख्यानं आयात होणाऱ्या वस्तूंच्या महागाईतून सामान्यांच्या खिशाला चाट देणारे असतील. भारत ९० टक्के इंधन आयात करतो तर ६० टक्के खाद्यतेल आयात होते. खतांपासून इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंपर्यंत आणि संरक्षण सामग्रीपर्यंत आयातीचा पसारा आहे. यातील सारंच डॉलर वधारला की महागतं. परदेशात नोकरी करणाऱ्या भारतीयांसाठी किंवा भारतातून निर्यात होणाऱ्या मालासाठी वधारेलला डॉलर लाभाचा असू शकतो मात्र त्यातही निर्यात होणाऱ्या बऱ्याच वस्तूंसाठीचा कच्चा मालही आयात केला जातो. तसंच आपली आयात निर्यातीहून मोठी आहे. तेव्हा रुपया घसरणीचा परिणाम नकारात्मकच असतो..त्रुटी दूर करण्यावर काम हवेरुपयाच्या घसरणीसोबतच याच आठवड्यात देशाच्या जीडीपीमध्ये ताज्या तिमाहीत ८.२ टक्के वाढ नोंदली गेली. हे खरंतर अर्थव्यवस्थेत उत्साह आणणार असलं पाहिजे. जगभर सुरू असलेल्या उलथापालथीत भारत चमत्कार वाटावा अशी कामगिरी नोंदवतो, असा त्याचा अर्थ लावलाही जातो आहे. मात्र त्याचवेळी भारतातील आर्थिक माहितीच्या संकलनावर जागतिक नाणेनिधीनं बोटं ठेवलं आहे. हा डेटा क दर्जाचा असल्याचं या संस्थेचे म्हणणं. त्याची अनेक कारणं आहेत. एकतर तो गोळा करण्यासाठी वापरलं जाणारं आधारभूत वर्ष २०११-१२ आहे. दुसरं या आकडेवारीत देशातील असंघटित क्षेत्राचा सहभाग रास्त रीतीनं नोंदला जात नसल्याची शक्यता, शिवाय उत्पादन आणि खर्चाच्या आकडेवारीतील मोठी तफावत हेही डेटाच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्न लावणारं प्रकरण आहे. याचा सगळ्याचा अर्थ एकच, जे घडले ते चांगलंच या प्रचारव्यूहापेक्षा किंवा सोयीचं नसेल तिथं जागतिक संस्थांना दूषणं देण्यापेक्षा सरकारनं त्रुटी दूर करण्यावर काम करायला हवं. बाकी जुने व्हिडीओ काढून २०१३ मधील मोदी हवे आहेत अशी शेरेबाजी विरोधकांकडून तर होत राहील..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 