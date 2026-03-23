Premium|Iran US Israel war : इराणी नेतृत्वाला शांतता हवीय!

विनोद राऊत - rautvin@gmail.comइराण आणि अमेरिका-इस्राईल युद्धामुळे जगभरात तणावाचे वातावरण अधिक गडद होत आहे. सततच्या भीषण हवाई हल्ल्यांनंतरही इराण माघार घेण्यास तयार नाही. गॅसच्या तुटवड्याची झळ अनेक देशांना बसली आहे. त्या पार्श्वभूमीवर इराणचे महावाणिज्य दूत सईद रझा मोसायब मोतलाघ यांच्याशी संवाद साधून, युद्धामागील इराणची भूमिका, रणनीती आणि पुढील दिशा जाणून घेण्याचा केलेला प्रयत्न...सहा महिन्यांत इराणवर इस्राईल-अमेरिकेने केलेला हा दुसरा हल्ला आहे. या युद्धामागे अमेरिका-इस्राईलचा नेमका काय हेतू आहे, असे तुम्हाला वाटते?इराणवर हे युद्ध लादले गेले आहे. इराणला खिळखिळे करण्याचा अमेरिकेचा हा पहिलाच प्रयत्न नाही. याचा मोठा इतिहास आहे. यापूर्वी त्यांनी इराणचे लोकप्रिय सरकार उलथवून लावले. त्यांचा ‘गुन्हा’ एवढाच होता, की त्यांनी इराणच्या राष्ट्रीय हिताला प्राधान्य दिले आणि तेल प्रकल्पांचे राष्ट्रीयीकरण केले. त्यामुळे अमेरिकेने कट रचून पंतप्रधानांना अटक केली आणि मोहम्मद रझा शाह पहलवी यांना सत्तेवर बसवले. यासंदर्भातील कागदपत्रे सीआयएने नुकतीच सार्वजनिक केली आहेत. १९७९ मध्ये इस्लामिक क्रांती झाली. त्यानंतरही शहा यांना पुन्हा सत्तेत बसवण्यासाठी अमेरिकेने अनेकदा अयशस्वी प्रयत्न केले. इराणवर आर्थिक निर्बंध लावून नाकेबंदी करण्यात आली. इराक-इराण युद्धादरम्यान इराकला मदत करून इराणला कमकुवत करण्याचा प्रयत्न झाला. २०२५ मध्ये त्यांनी इराणवर हल्ला केला. इराणचे अस्तित्व नष्ट करण्याचा अमेरिकेचा हेतू उघड आहे..या युद्धासाठी इराण गेल्या अनेक वर्षांपासून तयार होता, असे म्हटले जाते?इराणचे सर्वोच्च नेते अयातुल्ला खामेनेई यांनी आम्हाला कायम सांगितले, की अमेरिका आणि इस्राईल नेहमीच इराणच्या विरोधात आहेत. त्यामुळे इराणने स्वतःला अधिक ताकदवान आणि लष्करीदृष्ट्या मजबूत करणे आवश्यक आहे. त्यांच्या मार्गदर्शनामुळे आम्ही लष्करी आणि तांत्रिक ताकद वाढवण्यात यशस्वी झालो. त्यामुळे एवढा मोठा हल्ला झाला तरी आम्ही डगमगलो नाही. इराण मजबूतपणे या युद्धाला तोंड देत आहे.इराणी सरकारवर अशी टीकाही होत आहे, की त्यांना जनतेपेक्षा सत्ता टिकवणे अधिक महत्त्वाचे वाटते?मुळात ही व्यवस्था इराणी जनतेच्या इच्छेतून निर्माण झाली आहे. सध्याचे सरकार त्यांनी निवडून दिले आहे. इराणी जनता या हल्ल्याविरोधात रस्त्यावर उतरून सरकारला पाठिंबा देत आहे. शासन आणि जनता यात आम्ही फरक करत नाही. अलीकडे इराणचे राष्ट्रपती रस्त्यावर उतरले होते. त्या वेळी अनेक सामान्य नागरिकांनी अमेरिका व इस्राईलपुढे झुकू नका, असा सल्ला दिला. आम्ही मान्य करतो, की इराणमध्ये काही प्रश्न आणि मतभेद आहेत; मात्र तेही आमच्या शत्रूंनी निर्माण केले आहेत. सत्ता बदलण्यासाठी तुम्ही जितका दबाव टाकाल तितकी जनता सरकारच्या पाठीशी उभी राहील... ही इराणची संस्कृती आहे..इराणचे ड्रोन आणि क्षेपणास्त्रे नागरी भागांना लक्ष्य करत असल्याचा आरोप आहे?इराणचे सर्व हल्ले अमेरिकी लष्करी तळांवर आणि अमेरिकेला मदत करणाऱ्यांवर केंद्रित आहेत. मात्र, काही वेळा तांत्रिक कारणांमुळे क्षेपणास्त्रांचे लक्ष्य चुकते आणि ती चुकीच्या ठिकाणी पडतात. जाणीवपूर्वक काहीही केलेले नाही. युद्धस्थितीत हे टाळणे कठीण असते.इराण शेजारी राष्ट्रांना का लक्ष्य करत आहे?इराणने गेल्या २०० वर्षांत एकाही देशावर हल्ला केलेला नाही. आखाती देश आमचे शेजारी आणि मित्र आहेत. आम्ही वारंवार त्यांना इशारा दिला, की त्यांच्या देशांतील १९ लष्करी तळांचा वापर इराणविरोधात केला जात आहे. २०२५ मध्ये या तळांचा वापर करून आमची क्षेपणास्त्रे रोखण्यात आली. तरीही आम्ही शांत राहिलो. मात्र, आता आमचा नाइलाज आहे. कलम ५१ नुसार आम्ही स्वसंरक्षणासाठी मित्रराष्ट्रांतील अमेरिकी तळांवर हल्ले करत आहोत. तसेच इस्राईलची गुप्तचर संस्था या देशांत गुप्त कारवाया करून त्याचे खापर आमच्यावर फोडण्याचा प्रयत्न करत आहे..इराणच्या सर्व महत्त्वाच्या नेत्यांना लक्ष्य केले जात आहे. नेमक्या अशा वेळी जोखीम पत्करून नव्या सर्वोच्च नेत्याच्या निवडीची घोषणा का करण्यात आली?अयातुल्ला खामेनेई यांच्यापासून आमच्या पहिल्या फळीतील सर्व महत्त्वाच्या नेत्यांच्या हत्या करून इराणचे सरकार पाडण्याचा प्रयत्न इस्राईल आणि अमेरिकेचा आहे. मुळात सर्वोच्च नेत्याची हत्या करण्याचा एक अर्थ असा होतो, की त्यांना शांतता नको आहे. मात्र, आमची व्यवस्था एवढी मजबूत आहे, की अयातुल्ला खामेनेई यांची हत्या झाल्यानंतर त्यांच्या जागी नव्या नेत्याची नियुक्ती झाली आणि देशाची शासनव्यवस्था सुरळीत सुरू आहे. जगाला हा संदेश देण्यासाठी मुज्तबा खामेनेई यांच्या नियुक्तीची घोषणा करण्यात आली.मुज्तबा खामेनेई यांची निवड मान्य नसल्याचे डोनाल्ड ट्रम्प यांचे म्हणणे आहे. शिवाय ही निवड एकमताने झाली नाही, असाही आरोप होत आहे?डोनाल्ड ट्रम्प यांना न्यूयॉर्कचा महापौर नियुक्त करता आला नाही आणि ते इराणच्या सर्वोच्च नेत्यांच्या निवडीवर बोलतात, हे चुकीचे आहे. मुज्तबा खामेनेई यांची निवड लोकशाही पद्धतीने आणि इराणच्या संविधानानुसार झाली आहे. अयातुल्ला खामेनेई यांनी ‘या पदावर माझा वारस नको’ असे कुठेही लिहून ठेवल्याचे माझ्या स्मरणात नाही. मुळात खामेनेई यांना राजा होण्याची इच्छा नसते. ‘असेम्ब्ली ऑफ एक्स्पर्ट्स’ यांनी मतदानाद्वारे त्यांची नियुक्ती केली. काहींनी त्याला विरोध केला, हे खरे आहे; मात्र ते लोकशाहीला धरून आहे..होर्मुझ सामुद्रधुनी तेल वाहतुकीसाठी केव्हा खुली होईल? कारण हा महत्त्वाचा मार्ग बंद झाल्यामुळे कच्चे तेल महाग झाले आहे आणि अनेक देशांत गॅस व तेलाचा तुटवडा निर्माण झाला आहे...होर्मुझची सामुद्रधुनी इराणच्या हद्दीत येते. होर्मुझमधील तेल वाहतूक आम्ही पूर्णपणे बंद केलेली नाही. मात्र, युद्धाच्या काळात कोणत्याही जहाजावर ड्रोन किंवा हवाई हल्ले होऊ शकतात. त्या भीतीपोटी वाहतूक कमी झाली आहे. अमेरिका व इस्राईलच्या युद्धाला मदत करणाऱ्या जहाजांना आम्ही होर्मुझमधून जाऊ देणार नाही, हे इराणचे धोरण स्पष्ट आहे. त्यामुळे जगभरात कच्चे तेल व नैसर्गिक वायूचे दर वाढले आहेत; मात्र त्यासाठी इराण जबाबदार नाही. गेल्या चार दशकांपासून आर्थिक निर्बंध लावून इराणची अर्थव्यवस्था उद्ध्वस्त करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. त्यामुळे होर्मुझची वाहतूक नियंत्रित करण्याचा इराणला पूर्ण अधिकार आहे. आवश्यक वाटल्यास होर्मुझ पूर्णपणे बंद करण्यासही इराण मागे-पुढे पाहणार नाही.अमेरिकी हल्ल्यात शाळकरी मुले ठार झाली. मात्र, डोनाल्ड ट्रम्प या हल्ल्याची जबाबदारी टाळत आहेत?अमेरिकेच्या क्षेपणास्त्र हल्ल्यात १७० विद्यार्थ्यांनी आपला जीव गमावला. तरीही ट्रम्प जबाबदारी घेण्यापासून पळ काढत आहेत. यावरून ते किती खोटारडे आहेत, हे स्पष्ट होते. शाळेला लक्ष्य करणे हे युद्धाच्या कोणत्या नियमात बसते? अमेरिकेच्या या अमानवी कृत्याचा फारच कमी देशांनी निषेध केला आहे. अशाच प्रकारे गाझामध्ये इस्राईलने २५ हजार लहान मुले ठार केली. इस्राईल आणि अमेरिकेला जगभर काहीही करण्याची मुभा दिली गेली आहे; मात्र त्यांना या कृत्यांचे परिणाम भोगावे लागतील. त्यांना शिक्षा मिळेपर्यंत आम्ही स्वस्थ बसणार नाही..भारताच्या भूमिकेबद्दल तुमचे काय मत आहे?इराणमध्ये भारताचे जवळपास १० हजार नागरिक आहेत, ज्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात विद्यार्थी आहेत. त्यांना मायदेशी परतण्यासाठी आम्ही भारताला सर्व प्रकारची मदत करत आहोत. रस्ते व हवाई मार्गाने जाण्याची परवानगी आम्ही दिली आहे. भारताने यातील बहुतांश नागरिकांना परत पाठवले आहे. आमची भूमिका स्पष्ट आहे - ज्यांना आपल्या देशात परत जायचे आहे, त्यांना आम्ही अडवत नाही. तसेच मानवी दृष्टिकोनातून आम्ही भारताच्या दोन गॅस टँकरच्या वाहतुकीलाही परवानगी दिली आहे. गॅसपुरवठ्याबाबत भारताकडून काही प्रस्ताव आले असून त्यावर विचार सुरू आहे.कुर्द आणि इतर बंडखोरांना शस्त्रसज्ज करून इराणमध्ये फूट पाडण्याचा प्रयत्न होत आहे का?होय, यासाठी अमेरिका दहशतवाद्यांना मदत करत आहे. दहशतवाद्यांचा वापर करून इराणचे तुकडे करण्याचा भयंकर कट त्यांनी आखला आहे. फुटीरवाद्यांना शस्त्रसज्ज करण्याचा त्यांचा प्रयत्न आहे. इराणमध्ये 'ग्राउंड अटॅक' करून इराणविरोधात निर्णायक लढाई उभी करण्याचा त्यांचा प्रयत्न आहे. मात्र, त्यांना यश आलेले नाही. शत्रूंना मी सांगू इच्छितो, की ते केवळ इराणला तोंड देत नाहीत; तर जगाच्या एका प्राचीन सभ्यतेला आव्हान देत आहेत. आमचे लष्कर तुम्हाला पुरून उरेल..इस्राईल आणि अमेरिकेने इराणमध्ये १४ हजारांहून अधिक हवाई हल्ले केले आहेत. त्यामुळे इराणला पुन्हा उभे करणे हे तुमच्यासमोरील मोठे आव्हान आहे का?इराणला समूळ नष्ट करण्याचा इस्राईल-अमेरिकेचा प्रयत्न आहे. त्यामुळे ते लष्करी तसेच नागरी वस्त्यांवर हवाई हल्ले करत आहेत. अगदी वारसा स्थळांनाही त्यांनी सोडले नाही. असे हल्ले करून ते इराणींची मदत करायला आलो, असा कांगावा करत आहेत. त्यामुळे आमचे आर्थिक नुकसान करणाऱ्या अमेरिकेने आंतरराष्ट्रीय नियमानुसार नुकसानभरपाई दिली पाहिजे. इराणला पुन्हा उभे करणे हे आमच्यासमोरील आव्हान आहे; मात्र त्यासाठी आम्ही तयार आहोत.इराण अमेरिकेसोबत यापुढे चर्चा करणार की नाही?आतापर्यंत अमेरिकेसोबत अनेकदा चर्चा झाली आहे. दोनदा तर चर्चा सुरू असताना मध्येच इराणवर हल्ले करण्यात आले. अमेरिका दिलेला शब्द पाळत नाही. त्यामुळे अमेरिकी नेतृत्वावर आमचा विश्वास उरलेला नाही. यापूर्वी इराणसोबतचा अण्वस्त्र करार त्यांनी रद्द केला. अशा परिस्थितीतही युरोपीय देशांनी उलट इराणचाच निषेध केला. मात्र, इराणी नेतृत्वाला शांतता हवी आहे..याचा अर्थ तुम्ही तुमच्या अटींवरच चर्चा करणार?ते युद्धविराम करतात आणि पुढील युद्धाची तयारी करतात. या वेळी त्यांना निर्णायक धडा शिकवायचा आहे. अशी परिस्थिती निर्माण करायची आहे, की इराणचे नाव जरी घेतले तरी त्यांना धडकी भरली पाहिजे. तेव्हाच इराण चर्चा करेल. तसेच एकीकडे शांततेची भाषा करत असताना अमेरिका आपली लष्करी सज्जता वाढवत आहे आणि इराणमध्ये सैन्य उतरवण्याच्या हालचालीही करत आहे.युद्धामुळे वाणिज्य दूतावासाचे काम बाधित झाले आहे का?इराण आणि अमेरिका-इस्राईलमध्ये युद्ध सुरू असले तरी मुंबईतील वाणिज्य दूतावासाचे काम थांबलेले नाही. कोणत्याही अडथळ्याशिवाय आमचे दैनंदिन काम सुरू आहे. दूतावास आणि इराण सरकारदरम्यानच्या संवादातही कोणतीही अडचण आलेली नाही.. 