Premium|Indian women’s cricket history: भारतीय महिला क्रिकेटच्या यशस्वी प्रवासाची तीन ठोस पावले

डी. वाय. पाटील मैदानावर हरमनने विश्वचषक हाती घेतला. मग संपूर्ण संघाने मैदानाला फेरी मारत क्रिकेट चाहत्यांच्या कौतुकाचा स्वीकार केला. मग हरमनने शुभांगी कुलकर्णी, मिताली राज, झुलन गोस्वामी, नीलिमा बर्वेसह हजर असलेल्या महान माजी महिला खेळाडूंकडे स्वत: जाऊन त्यांना विश्वचषक हाती दिला. जितका हा विजय विजेतेपद मिळवणाऱ्या संघाचा आहे, तितकाच तो महिला क्रिकेटसाठी रक्त आणि घाम गाळणाऱ्या माजी खेळाडूंचा आहे, असेच हरमनला न बोलता सांगायचे होते.घवघवीत यश मिळाल्यावर काही लोकांना कमालीची गुर्मी चढते तर काही मोजक्या लोकांना विनम्र व्हायला होते. २०११ मध्ये एकदिवसीय विश्वचषक जिंकल्यावर धोनी आणि सचिनने सुधीर गौतमला बोलावून विश्वचषक त्याच्या हाती देत संपूर्ण संघासह मानवंदना दिली होती. भारतीय क्रिकेट चाहत्यांनी वर्षानुवर्षं भारतीय संघाला दिलेल्या आवाजी पाठिंब्याला दिलेली ती प्रतीकात्मक मानवंदना होती. .अगदी तसेच सुंदर कृत्य विश्वचषक विजेती कप्तान हरमनप्रीत कौरने गेल्या रविवारी डी. वाय. पाटील मैदानावर केले. हरमनने विश्वचषक हाती घेतला मग संपूर्ण संघाने मैदानाला फेरी मारत क्रिकेट चाहत्यांच्या कौतुकाचा स्वीकार केला. मग हरमनने शुभांगी कुलकर्णी, मिताली राज, झुलन गोस्वामी, नीलिमा बर्वेसह हजर असलेल्या महान माजी महिला खेळाडूंकडे स्वत: जाऊन त्यांना विश्वचषक हाती दिला. जितका हा विजय विजेतेपद मिळवणाऱ्या संघाचा आहे तितकाच तो महिला क्रिकेटसाठी रक्त आणि घाम गाळणाऱ्या माजी खेळाडूंचा आहे, असेच हरमनला न बोलता सांगायचे होते. हरमनप्रीत कौरची ती कृती मनाला खूप भावून गेली. भारतीय महिला क्रिकेटची ५२ वर्षांची प्रदीर्घ शर्यत एका अर्थाने कामाला आली. तीन मुख्य ठोस पावलांमध्ये ही शर्यत विभागली गेली असल्याचे मला दिसले, म्हणून ‘तीन ठोस पावलांची शर्यत’ असे शब्द वापरण्याचा मला मोह पडला.१९७०च्या दशकाच्या सुरुवातीला भारतात महिला क्रिकेट खेळू लागल्या. १९७३ मध्ये एक दृष्टा संयोजक महेंद्रकुमार शर्मा यांनी स्वत:हून पुढाकार घेत अनेक अडथळे पार करत भारतीय महिला क्रिकेट संघटनेची स्थापना केली. इतकेच नाही तर पहिली महिलांची राष्ट्रीय स्पर्धा पुण्यात भरवली, ज्यात महाराष्ट्र मुंबई आणि उत्तर प्रदेश संघांनी भाग घेतला. पहिले पाऊल हेच ठरले, की महेंद्रकुमार शर्मांनी संघटनेची स्थापना करून भारत सरकार आणि आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट संघटनेची मान्यताही मिळवली. .त्यानंतर राणी झांसी स्पर्धेने महिला क्रिकेटला बळ दिले. सुरुवातीच्या काळात उज्ज्वला निकम, सुधा शहा, श्रीरूपा बोससारख्या भारतीय महिला संघाच्या कप्तानांनी खेळाची धुरा सांभाळली. तरीही महिला क्रिकेटला अपेक्षित जनमान्यता मिळत नव्हती. त्याची एक कहाणी मला आठवते. मी जेव्हा १९ वर्षांखालच्या महाराष्ट्र संघाकडून खेळू लागलो तेव्हा पुण्यात महिला क्रिकेटने चांगलेच मूळ धरले होते. महाराष्ट्र महिला संघ लवकरच एका मोठ्या स्पर्धेत भाग घेणार होता. यासाठी आमच्या शुभांगी कुलकर्णी आणि नीलिमा बर्वे या दोन मैत्रिणींनी चांगला दणकट सराव संघाला मिळावा म्हणून १९ वर्षांखालच्या आमच्या संघातील मुलांना महिला संघातील खेळाडूंबरोबर मिसळून सामना खेळायची इच्छा प्रदर्शित केली. आम्ही उत्साहाने त्याला होकार दिला. पुण्यातील स. प. महाविद्यालयाच्या मैदानावर दोन संघ पाडले गेले, ज्यात निम्म्या मुली होत्या आणि निम्मे आम्ही खेळाडू मुले. सामना चांगलाच रंगला. मुलींना जो ताकदवान खेळाचा सराव पाहिजे होता तो मिळाला, म्हणून त्या समाधानी होत्या; पण दुसऱ्या बाजूला आम्ही मुलींबरोबर क्रिकेट सामना खेळलो म्हणून आमचे प्रशिक्षक आमच्यावर जाम नाराज झाले होते. परत असे कराल तर सराव शिबिरातून तुम्हाला काढून टाकू, अशी सक्त ताकीद आम्हाला दिली गेली होती.भारतात महिला संघाचे सामने होत होते. १९७८ मध्ये भारतीय महिला संघाने पहिल्यांदा विश्वचषक स्पर्धेत भाग घेतला. सांगून खोटे वाटेल; पण तो काळ असा होता, की संयोजक आणि खेळाडू कित्येक वेळा स्वत:च्या पदरचे पैसे खर्च करून महिला संघांचे परदेश दौरे करायचे. संयोजकांचा उत्साह असा होता, की १९९७ मध्ये ११ संघ सहभागी झालेला विश्वचषक भारतात भरवला गेला. तरीही भारतीय महिला संघाला कसोटी सामना खेळायचा पहिला इंग्लंड दौरा करायला १९९९ उजाडले..कितीही प्रयत्न केले तरी महिलांच्या क्रिकेटला रंग चढत नव्हता. कारण सतत आर्थिक पाठबळाचा प्रश्न त्रास देत होता. २००५ मध्ये शुभांगी कुलकर्णीने मोजक्या माजी महिला क्रिकेटपटूंना हाताशी धरत पुढाकार घेऊन भारतीय महिला क्रिकेट संघटना भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळात सामावून घेण्यासाठी प्रयत्न चालू केले. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर महिला क्रिकेट संघटना इंटरनॅशनल क्रिकेट कौन्सिलमध्ये दाखल करून घेतली होती. तरीही बीसीसीआयचे मोठे पदाधिकारी महिला क्रिकेटमध्ये दम नसल्याचे मानत होते. म्हणून काही केल्या बीसीसीआयमध्ये महिला क्रिकेट सामावून घ्यायला चालढकल करत होते. शरद पवारांनी ठोस निर्णय घेत भारतीय महिला क्रिकेट बीसीसीआयमध्ये दाखल करून घेण्याचा निर्णय घेतला. नोव्हेंबर २००६मध्ये अखेर भारतीय महिला क्रिकेट संघटना बीसीसीआयमध्ये मिसळून गेली. शुभांगी कुलकर्णी आणि शरद पवारांनी एकत्र येऊन भारतातील महिला क्रिकेट उंचावण्यासाठी उचललेले हे दुसरे ठोस पाऊल होते. बरेच लोक जय शहांना मिळालेल्या पदावरून बोल लावतात. त्यांची क्षमता आहे का? काय केले आहे त्यांनी क्रिकेटसाठी, असे प्रश्न विचारतात. म्हणून अधोरेखित करावेसे वाटते, की महिला क्रिकेटला बूस्टर डोस देणारे तिसरे ठोस पाऊल जय यांनीच उचलले आहे. महिला खेळाडूंसाठी आयपीएल धर्तीवर प्रीमियर लीग चालू करायला जय शहाच कारणीभूत आहेत. तसेच भारतीय संघातील महिला खेळाडूंना समान सराव सुविधा, प्रशिक्षकांचा ताफा, दर्जेदार प्रवास सुविधा, पंचतारांकित हॉटेलात राहण्याची सोय आणि सामन्याचे दणकट मानधन या गोष्टी जय शहा बीसीसीआय सचिव असताना केल्या गेल्या आहेत, हे विसरून चालणार नाही. पुरुष-महिला क्रिकेट संघातील भेदभाव नाहीसा करण्यात जय शहांनी घेतलेले निर्णय हे भारतीय महिला क्रिकेटसाठीचे तिसरे ठोस पाऊल आहे, यात शंका नाही. .विश्वविजेतेपदाला गवसणी घातल्याने सध्या भारतीय महिला संघाचे कोडकौतुक होते आहे, ज्यावर त्यांचा हक्क आहे. दुसऱ्या बाजूला या विजेतेपदाचा आनंद साजरा करताना परत परत हे प्रसंग भारतीय महिला क्रिकेटला बघायला मिळावेत म्हणून काय करायला हवे, असा प्रश्न विचारता शुभांगी कुलकर्णीने पुढील तीन ठोस पावले काय असायला पाहिजेत, यावर भाष्य केले.शुभांगी कुलकर्णी म्हणाली, हीच वेळ आहे राज्यातील क्रिकेट मजबूत करायची. हीच वेळ आहे भारतातील तमाम राज्यातील लहान वयातील महिला क्रिकेटर्सना जास्त चांगल्या सराव सुविधा उपलब्ध करून देण्याची आणि जास्त सामने कसे खेळायला मिळतील, याचे नियोजन करायची.विजयाचा आनंद घेताना भारतीय महिला क्रिकेटर्सना धावा पळण्याचे तंत्र आणि क्षेत्ररक्षणात सुधारणा करणे गरजेचे असल्याचे सगळ्यांना दिसून आले आहे. त्यासाठी तंदुरुस्ती वाढवणे एका वेगळ्या स्तरावर नेणे गरजेचे आहे. मग त्याची सुरुवात वरून खाली नव्हे तर खालून वर व्हायला हवी. म्हणजेच क्रिकेट खेळणे चालू केल्यावरच मुलींवर लहान वयात या सुधारणांचे संस्कार व्हायला हवेत. .Premium ! Women's World Cup - फ्लॅश लाइट्स, जयघोष, आनंदाश्रू… भारतीय महिलांनी खाचखळग्यातून साकारलेला ऐतिहासिक क्षण.बीसीसीआयने आता महिला क्रिकेटसाठी सर्व सोयीसुविधा उपलब्ध करून दिल्या आहेत. प्रशिक्षणाला निष्णात लोक देऊ केले आहेत आणि बीसीसीआयने उभारलेले बंगळूरचे एक्सलन्स सेंटर केवळ अफलातून नव्हे तर खऱ्या अर्थाने सुसज्ज आहे. आता ज्या खेळाडूला आंतरराष्ट्रीय स्तरावर ठसा उमटवायची इच्छा असेल तिला कष्ट करावेच लागतील. त्यासाठी लागणाऱ्या सर्व सोयी दिमतीला हजर आहेत. आता चेंडू संयोजकांच्या नव्हे तर खेळाडूंच्या कोर्टात आहे.एकदिवसीय विश्वचषक आपण जिंकला आहे, ज्यातून भारतीय महिला योग्य पाठबळ मिळाले तर काय उंची गाठू शकतात, हे सगळ्यांना बघायला मिळाले आहे. महिला क्रिकेटकडे बघायचा दृष्टिकोन बदलायला हीच वेळ योग्य आहे, असे म्हणून शुभांगी कुलकर्णीने आपल्या भावना मोजक्या; पण ठोस शब्दात मांडल्या. 