Premium|Katkari tribe exploitation: कातकरी समाजातील मुलींच्या शोषणाची भीषण कहाणी

Katkari girls sold for marriage: कातकरी समाजातील भीषण दारिद्र्यामुळे मुलींची विक्री, बालविवाह, छळ आणि शोषणाच्या घटना वाढल्या आहेत. प्रशासनावरचा विश्वास हरवलेले हे लोक अजूनही स्वातंत्र्याचा अर्थ शोधत आहेत
विवेक पंडित
‘तू शाळा शिकलीस?’

‘नाही’...

‘तुला नाचायला आवडतं?’

‘नाही’...

‘मग तुला काय आवडत?’

‘खेलाया’...

गोबऱ्या गालांची, पिंगट केसांची आणि निरागस डोळ्यांची केवळ १३ वर्षांची दीपाली (नाव बदललं आहे) माझ्या प्रश्नांना एका शब्दात उत्तर देत होती. कातकऱ्यांना त्यांच्या भावना शब्दात मांडून त्या समोरच्यापर्यंत पोहोचवणं हे त्यांच्या बुजलेपणामुळे कायमच कठीण जातं. कातकरी समाजातल्या दीपालीची दारिद्र्यापोटी काहीएक हजारांना संगमनेरमधील बिन-आदिवासी मुलाला विक्री झाली. लग्नाची फक्त बोलणी करतो, असं सांगून फसवून दीपालीला आणि तिच्या आई-बाबांना संगमनेरला दलालामार्फत नेलं गेलं. मग तिथेच तिचं लग्नं लावून तिच्या आई-बाबांना पाठवून दिलं गेलं. दीपाली आक्रोश करीत राहिली; परंतु आधीच दारिद्र्याने पिचलेला तिचा बाबा रामदास (नाव बदललं आहे), तिला तिथेच ठेवून मुकाट माघारी परतला. ही घटना १६ ऑक्टोबर २०२५ ची म्हणजे दिवाळीच्या आसपासचीच...

worker
Labor Laws
Adivasi

