Premium|Katkari tribe exploitation: कातकरी समाजातील मुलींच्या शोषणाची भीषण कहाणी

‘तू शाळा शिकलीस?’‘नाही’...‘तुला नाचायला आवडतं?’‘नाही’...‘मग तुला काय आवडत?’‘खेलाया’...गोबऱ्या गालांची, पिंगट केसांची आणि निरागस डोळ्यांची केवळ १३ वर्षांची दीपाली (नाव बदललं आहे) माझ्या प्रश्नांना एका शब्दात उत्तर देत होती. कातकऱ्यांना त्यांच्या भावना शब्दात मांडून त्या समोरच्यापर्यंत पोहोचवणं हे त्यांच्या बुजलेपणामुळे कायमच कठीण जातं. कातकरी समाजातल्या दीपालीची दारिद्र्यापोटी काहीएक हजारांना संगमनेरमधील बिन-आदिवासी मुलाला विक्री झाली. लग्नाची फक्त बोलणी करतो, असं सांगून फसवून दीपालीला आणि तिच्या आई-बाबांना संगमनेरला दलालामार्फत नेलं गेलं. मग तिथेच तिचं लग्नं लावून तिच्या आई-बाबांना पाठवून दिलं गेलं. दीपाली आक्रोश करीत राहिली; परंतु आधीच दारिद्र्याने पिचलेला तिचा बाबा रामदास (नाव बदललं आहे), तिला तिथेच ठेवून मुकाट माघारी परतला. ही घटना १६ ऑक्टोबर २०२५ ची म्हणजे दिवाळीच्या आसपासचीच....आपल्याला संविधान आहे. त्या संविधानाने आपल्याला सन्मानाने जगण्याचा अधिकार आणि शोषणाविरोधी अधिकार दिला आहे. या हक्कांना बाधा पोहोचल्यावर आपल्याला पोलिस, प्रशासन, तसंच न्यायालयीन यंत्रणेकडून मदत मागता येते, हे त्याच्या गावीही नाही. ‘रामदास, तुझी मुलगी विकली गेली... तू पोलिसात का नाही गेलास?’ माझ्या प्रश्नावर रामदास म्हणाला, ‘पोलिसांची भीती वाटते. ते आम्हाला का मदत करतील? आम्ही गरीब आहोत. ते आम्हालाच आत टाकतील.’आम्ही जेव्हा वेठबिगारमुक्तीचं काम १९८२ ला सुरू केलं तेव्हाही आदिवासीला पोलिस प्रशासनाविषयी विश्वास नव्हता आणि आज २०२५ मध्येही तो नाही. पोलिस, प्रशासन आपल्या मदतीकरिता आहे याविषयी खात्री त्याला आजही नाही. संविधानाच्या रक्षणाकरिता पोलिस, प्रशासन यंत्रणा निर्माण झाल्या. कायद्याच्या अंमलबजावणीद्वारे दुर्बलांना त्यांचे हक्क मिळवून देण्याकरिता पोलिस आणि सारीच व्यवस्था निर्माण झाली; परंतु तो विश्वास स्वातंत्र्याच्या अठ्ठ्याहत्तर वर्षांनंतरही पोलिस आणि प्रशासन आदिवासींमध्ये निर्माण करू शकलं नाही. त्रेचाळीस वर्षांच्या संघटनेच्या अथक संघर्षानंतर आजही आदिवासी जिथे संघटना नाही, तिथे पोलिसांना, शासकीय यंत्रणेला घाबरतोय. संघटनेला अद्याप प्रत्येक आदिवासीपर्यंत पोहोचून त्याला निर्भय बनवायचं, यंत्रणांविषयी सजग बनवायचं काम बाकी आहे..‘रामदास, देश म्हणजे काय रे? तुला १५ ऑगस्ट माहितीय? आपल्या देशावर ब्रिटिशांचं राज्य होतं, हे तुला माहितीय? नरेंद्र मोदी हे नाव ऐकलं आहेस? स्वातंत्र्य म्हणजे काय रे? तिरंगा झेंडा पाहिला आहेस का?’या माझ्या सर्व प्रश्नांवर रामदासचं अत्यंत निर्विकार, भावनाहीन चेहऱ्याने एकच उत्तर होतं, ‘नाही माहीत’...विकसित भारताच्या स्वप्नात रामदास कुठे आहे? पायाभूत सुविधांचा ध्यास घेतलेल्या आमच्या देशात रामदासचं हे प्राथमिक अज्ञान नेमकं कुठं बसतं? महासत्ता बनू पाहणाऱ्या आमच्या देशात भुकेपोटी विकली जाणारी १३ वर्षांची दीपाली येतंच नाही का?दीपालीसारख्या असंख्य कहाण्या दररोज समोर येताहेत..२ ऑक्टोबर २०२५...तालुका : वाडा, जिल्हा : पालघर.मुलीचं नाव : मोहिनी (नाव बदललं आहे). वय : १६ वर्षं ११ महिने.जात : कातकरी.मोहिनीचं लग्न तीन वर्षांपूर्वी झालं. तिच्याच गावात राहणाऱ्या रवी कृष्णा कोर या दलालाने मोहिनीच्या लग्नासाठी मुलगा बघितला.सावरगाव तळ. तालुका : संगमनेर. जिल्हा ः अहिल्यानगर येथील... त्याच्याबरोबर तिचं लग्न २७ सप्टेंबर २०२२ रोजी लावून दिलं. त्यावेळेस तिच्या नवऱ्याचं वय सत्तावीस होतं. तो मराठा जातीचा आहे. ‘मोहिनी लहान आहे, त्यामुळे मला माझी मुलगी द्यायची नाही’ असं सांगून मोहिनीच्या आई-वडिलांनी रवी कोर याला नकार दिला. मोहिनीच्या आई-वडिलांचा विरोध असतानाही रवीने त्या मुलाशी तिच्या लग्नाचा कार्यक्रम बळजबरीने उरकून टाकला. मुलगी बघण्याच्या वेळेसच तिचं लग्न लावून टाकलं. ‘आम्ही तुमच्या मुलीचे लग्नाचे फोटो काढले आहेत. तुमच्या मुलीचं आता कुठेच लग्न होणार नाही. .आम्ही तुमची बदनामी करू’ अशी धमकी देऊन हे लग्न सावरगाव तळ येथे लावण्यात आलं. लग्नाच्या वेळी मोहिनीचं वय अवघं चौदा वर्षं होतं. लग्नानंतर ती गर्भवती राहिली. वय कमी असल्याने खोटं वय दाखवून तिचं डुप्लिकेट आधार कार्डही त्याने संगमनेरमध्ये बनवून घेतलं आणि तिला प्रसूतीसाठी माहेरी पाठवून दिलं. मोहिनीच्या आईने जव्हारच्या सरकारी दवाखान्यात तिला दाखल केलं. ३ ऑक्टोबर २०२३ रोजी तिची प्रसूती झाली. तिने एका मुलीला जन्म दिला. जेव्हा मोहिनी पुन्हा सासरी गेली तेव्हा तिचे सासू-सासरे, नवरा सर्व मिळून तिला मारहाण करू लागले. तिचं खाणं-पिणं बंद केलं. शेतात कामाला जाण्याची सक्ती करू लागले. ‘लग्नाच्या खर्चाला दिलेले पन्नास हजार रुपये परत दे. तुला आम्ही विकत आणलं आहे. तुझ्या आई-बाबांना ते पैसे परत द्यायला सांग’ असं म्हणून सतत भांडण करू लागले. तिचा छळ करू लागले. आता तिला तिच्या आईकडे पाठविण्यात आलं आहे. तिच्या खेळत्या-बागडत्या वयात एखाद्या खेळण्यासारखं तिला बाजारातून विकत घेतलं आणि नंतर फेकून दिलं....प्रकरण : ३तालुका : जव्हार, जिल्हा ः पालघर. दिनांक ः ६ ऑक्टोबर २०२५मुलीचं नाव : ज्योती (नाव बदललं आहे). वय ः १४ वर्षं ४ महिने. जात : कातकरी.ज्योतीचं लग्न १० एप्रिल २०२५ त्र्यंबकेश्वरमध्ये लागलं. पाचोरा-जळगाव येथे राहणारा तिच्या गावचा एक जावई यात दलाल होता. ‘आपण फक्त मुलाचं घर बघून येऊ’ असं सांगून त्याने ज्योतीच्या आई-वडिलांना भाड्याची गाडी करून त्र्यंबकेश्वरमध्ये नेलं आणि तिथे एका गणपती मंदिरात मोबाईल ॲपवरून लग्नाची मंगलाष्टकं लावून तिचं लग्न घाईत उरकून घेतलं. तिला तिथून सरळ पाळदे पाचोरा येथील तिच्या घरी घेऊन गेले. ज्योतीचे वडील आरडाओरडा करीत विरोध करीत होते. तरीही पंच्याऐंशी हजार रुपये त्यांच्या हातात बळजबरीने ठेवले आणि तो दलाल गाडी घेऊन पाचोरा येथे निघून गेला. ज्योती घरातील शेतीची सर्व कामं करीत दिवसभर राबत असे. जेव्हा ती गर्भवती राहिली तेव्हा तिच्या नवऱ्याच्या आईने तिला काही गोळ्या खायला दिल्या. तिला सरकारी दवाखान्यात नेऊन तिचा गर्भपात करून घेतला. त्यानंतर तिचा अनन्वित छळ सुरू झाला. लग्नाच्या वेळी तिला गाडीत भरून नेताना तिच्या वडिलांकडे नवऱ्याकडील लोकांनी पंच्याऐंशी हजार रुपये दिले होते. ‘पंच्याऐंशी हजाराला तुला विकत आणलंय’ असं सतत टोचून बोलत तिला ते छळत. .प्रकरण : ४पोलिस स्टेशन : किन्हवली. तालुका : शहापूर. जिल्हा : ठाणे. गुन्हा दाखल दिनांक : ५ ऑक्टोबर २०२५.खैरे पोस्ट - शेणवे येथील एका अल्पवयीन मुलीचं लग्न होत असल्याची माहिती श्रमजीवी संघटनेला मिळाली. मी तातडीने ठाण्याचे पोलिस अधीक्षक आणि जिल्हादंडाधिकाऱ्यांना त्याची माहिती दिली. माहिती मिळताच पोलिस त्या ठिकाणी पोहोचले. तिथे मुलीचा हळदीचा कार्यक्रम सुरू होता. मुलीची परिस्थिती गरीब असल्यामुळे लग्नाचा खर्च मुलाकडील मंडळी करणार आहेत, या सबबीवर तिला संगमनेर, तालुका ः अहिल्यानगर येथे देण्याचा निर्णय झालेला होता. मुलगी सतरा वर्षांची... नाव ः मनीषा (नाव बदलेलं आहे.) मनीषा दहावीपर्यंत शिकलेली. अतिशय चुणचुणीत आणि हुशार. तिच्या मनाविरुद्ध तिचा विवाह होत होता. तिच्या वडिलांच्या वयाच्या मुलाशी तिचं लग्न लावलं जात होतं, जे तिला मंजूर नव्हतं. संघटनेने आवाज उठवल्यावर ते थांबविण्यात आलं आणि मुलाकडील काही मंडळींविरोधात पोलिसात तक्रारही दाखल केली गेली आणि या विवाहाला प्रतिबंध केला गेला.मी काम सुरू केलं ते १९७९ मध्ये. नंतर सतत आदिवासी महिलांवरील निरनिराळ्या पद्धतीच्या अत्याचाराच्या कहाण्या वेठबिगारीच्या निमित्ताने मी ऐकत होतो. आमच्यापरीने त्यावर आम्ही इलाजही करीत होतो. मात्र गेल्या काही दिवसांत कातकरी मुली शहापूरपासून डहाणू-जव्हारपर्यंत लग्नासाठी अकोला, संगमनेर, जुन्नर विशेषतः या तालुक्यांमध्ये विकल्या जातात, या गोष्टीने मात्र मी सुन्न झालो. दररोज कातकरी मुलींच्या विक्रीची प्रकरणं समोर येताहेत, मन विषण्ण होतं... देशाच्या स्वातंत्र्याला १९७९ मध्ये पंचवीस वर्षं पूर्ण होऊन गेली होती. त्यानंतर आज जवळपास पन्नास वर्षांचा कालावधी लोटलेला आहे आणि स्वातंत्र्य आता ऐंशीमध्ये आलेलं आहे. स्वातंत्र्याच्या शतकपूर्तीला फार कमी अवधी शिल्लक आहे. देश २०४७ चं व्हिजन डॉक्युमेंट बनवतोय. मात्र या २०४७ च्या व्हिजन डॉक्युमेंटमध्ये आपण कोणता समाज पुढे घेऊन जाणार आहोत? आर्थिक राजधानी मुंबईपासून हाकेच्या अंतरावर हा शोषणावर आधारित समाज? दारिद्र्यामुळे संविधानाने बहाल केलेले हक्क तर दूरच; परंतु किमान माणूस म्हणून जगण्याचा हक्कही नाकारला गेलेल्या या कातकरींच्या दुर्दशेचं वास्तव नाकारून आपण २०४७ चं व्हिजन पाहू शकतो? एका बाजूला पायाभूत सुविधांनी शहरं दिमाखदार होत असताना कातकरी पाडे दारिद्र्याच्या, भुकेच्या लक्तरांनी कुरूप होताहेत, हे आपण नाकारणार आहोत का? पायाभूत सुविधा जरूर असाव्यात; परंतु स्मार्ट सिटी, औद्योगिक हब, मेट्रोचं जाळं, अतिवेगवान महामार्ग या साऱ्यांनी दिपवून टाकणाऱ्या लखलखाटात आमच्या कातकरी पाड्यांवरला हा अंधार देशाचं २०४७चं व्हिजन लिहिणाऱ्यांच्या डोळ्यापर्यंत पोहोचू शकेल का? दिवाळी-वाढदिवशी फराळ नि जुन्या कपड्यांचं वाटप करण्यापुरतेच हे आदिवासी पाडे आम्हाला आठवणार का? आम्हाला जे जे नकोय मग ते दारिद्र्य असेल, भूक असेल, असहाय्यता असेल ते ते या आदिवासी पाड्याच्या ओंजळीत टाकायचं... जे जे त्याज्य ते ते याच्या माथी मारायचं... .Premium| Indira Gandhi Bonded Labour Law: वेठबिगारांच्या लढ्याला इंदिराजींच्या धाडसी कायद्याने बळ दिलं होतं. काय होता हा कायदा? .भीषण दारिद्र्यामुळे कातकरी समाजातील मुली विकल्या जाताहेत, हे दुर्दैवी आहे. कातकरी जमात ही सर्वात तळागाळातील आहे. ज्या बिगर आदिवासी जातीच्या मुलांना मुली मिळत नाहीत, ती मुलं कातकरींच्या मुली अशारीतीने बळजबरीने विकत घेतात; कारण कातकरी मुली कवडीमोलाच्या भावाने त्यांना मिळतात. मात्र यात धोका हा आहे, की अशाने कातकरी जमातच पार उद्ध्वस्त होऊन जाईल. बारा-तेरा वर्षांच्या मुलींच्या विक्रीमुळे त्यांच्यावर शारीरिक-मानसिक आघात तर आहेतच; परंतु ‘जमात’ म्हणून कातकरींचं अस्तित्वच उरणार नाही.भीषण दारिद्र्य, अंधश्रद्धा, अतिश्रम आणि त्यामुळे आलेली व्यसनाधीनता याने हा समाज पुरता गांजून गेलेला आहे. या समाजाला यातून बाहेर काढण्यासाठी ठोस उपाययोजना व्हायला पाहिजेत. शासकीय योजनांवर वारेमाप खर्च करण्यापेक्षा आदिवासींकरिता असलेल्या कायद्यांच्या अंमलबजावणीचा आग्रह धरला पाहिजे आणि कायद्याची कडक अंमलबजावणी करून घेतली पाहिजे, तरच या समाजाचा विकास होईल. मोठ्या प्रमाणावर कातकरी या आदिम जमातीवर होणारं परकीय धर्मांचं आक्रमण आणि त्यातून नष्ट होणारं त्यांचं ‘कातकरी’ म्हणून अस्तित्व, हाही ज्वलंत प्रश्न आहे. भूमिहीनता, वेठबिगारी, बालमजुरी, कुपोषण, मुलींची विक्री, बालविवाह, निरक्षरता, रोजगारासाठी होणारं हंगामी स्थलांतर, उपेक्षितता या प्रश्नांनी ही जमात पुरती घेरलेली आहे. केवळ त्यांच्या पाड्यावर रस्ता पोहोचल्याने किंवा प्राथमिक आरोग्य उपकेंद्र दिल्याने किंवा वीज पोहोचवल्याने कातकरी सक्षम होणार नाहीत. .Premium|Court Story : अल्पवयीन मुलीशी शरीरसंबंध..पोक्सो कायदा आणि कोर्टरूम नंबर ४०..! नेमकं काय घडलं..? .त्यांच्या सर्व प्रश्नांच्या मुळाशी ‘भूक’ आहे, ‘दारिद्र्य’ आहे. त्यावर कायमस्वरूपी इलाज झाला पाहिजे. केवळ योजनांच्या मलमपट्ट्या उपयोगाच्या नाहीत. ही जमात नष्ट होण्याच्या मार्गावर आहे, त्यामुळे देशाच्या स्वातंत्र्याच्या शताब्दीपूर्ततेआधीच कातकरी जमातीसाठी २०४७ च्या ‘व्हिजन डॉक्युमेंट’मध्ये विशेष विचार होऊन या जमातीचा आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक, मानसिक अशा सर्वच स्तरांवर विकास केला जाईल का? शोषणाविरोधी कायदे झाले, सामाजिक समतेचे कायदे झाले... हे कायदे अंमलबजावणीबाबत आज मृतवत आहेत; कारण प्रशासनामध्ये उत्तरदायित्वाची भावना नाही आणि त्याबाबत प्रशासनाला उत्तरदायी करणं, हे राजकीय व्यवस्थेच्या प्राधान्यावर नाही. मात्र २०४७ पूर्वी हे चित्र पालटेल का, हा प्रश्न मला अस्वस्थ करतो... आजचं हे दुर्दैवी चित्र बदलायचं असेल, तर कातकऱ्याचा आर्थिक-सामाजिक स्तर उंचवावा लागेल आणि त्यासाठी त्याच्या आयुष्यात आधी स्थैर्य आणावं लागेल. आज अन्नाच्या शोधात त्याला सतत स्थलांतरित व्हावं लागतंय, त्यामुळे त्याच्या आयुष्याला स्थिरता नाही. आजवरचा सांस्कृतिक इतिहास पाहिला तर लक्षात येतं की, जिथे जिथे मानव विकास झाला, तिथे तिथे माणूस प्रथम स्थिर आयुष्य जगू लागला. आदिम मानव अन्नाच्या शोधात भटकत होता, शेतीचा शोध लागल्यावर माणूस शेतीतून उत्पन्न घेऊ लागला. मानवाच्या जीवनाला स्थैर्य येऊ लागलं आणि मग त्याचा सामाजिक-सांस्कृतिक-भौतिक विकास झाला. त्यातूनच विविध सभ्यता उदयाला आल्या. त्यामुळे विकासाच्या मुळाशी स्थैर्य आहे. स्थिरता ही विकासासाठी अनिवार्य आहे. कातकरी हाही आदिम जमातीचाच... आज तो एका जागी स्थिर आयुष्य जगत नाही, तो भुकेच्या आगीपायी अन्नासाठी वणवण करतोय, त्यामुळे त्याला तुमच्या पायाभूत सुविधांचा लाभही घेता येत नाही... खरोखरीच, जर कातकऱ्याचा स्तर २०४७ पर्यंत उंचवायचा असेल, तर त्याला रोजगार देऊन त्याच्या आयुष्यात प्रथम स्थिरता आणावी लागेल, मगच त्याचा विकास साधता येईल... अन्यथा लवकरच ‘कातकरी’ ही आदिम जमात इतिहासजमा होईल. आज अनेक भीषण प्रश्नांनी कातकऱ्यांचं आयुष्य अंधारमय आहे. त्याच्या उंबरठ्याशी आजही स्वातंत्र्याचा प्रकाश पोहोचलेला नाही. कातकऱ्याच्या आयुष्यात प्रकाश आणायचा असेल, तर शासनाने, प्रशासनाने आणि आपणही आता अधिक विलंब करून चालणार नाही...(क्रमश:)(लेखक सामाजिक कार्यकर्ते आणि श्रमजीवी संघटनेचे संस्थापक आहेत.).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 