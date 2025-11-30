Premium|Naxalism End : नक्षलवाद अस्ताच्या दिशेने...

डॉ. रामानंद गर्गेहुशार नेतृत्व, आक्रमक रणनीती, प्रेरणा आणि ठोस कृती यांद्वारे नक्षलवाद्यांविरोधातील निर्णायक यश मिळाले आहे. व्यापक विकासामुळे नक्षलवाद्यांच्या प्रभावाला ओहोटी लागली. जटिल भौगोलिक क्षेत्रात प्रशासन सुलभ झाले आहे. नक्षलवाद्यांच्या रक्तरंजित चळवळीचा अस्त हा केवळ शस्त्रांचा विजयच नाही, तर तो प्रभावशाली प्रशासनाचा तसेच सुसंगततेचा विजय आहे. यामुळे सामाजिक-आर्थिक एकात्मतेद्वारे व्यापक विकासासह सुरक्षा, अचूकता एकत्रित करून संघर्षाचे निराकरण कसे करता येते हा जागतिक अभ्यासाचा विषय ठरतो. .गेल्या दोन दशकांपासून अनेक हल्ल्यांचे सूत्रधार असलेला कुख्यात नक्षलवादी नेता माडवी हिडमाला आंध्र प्रदेश पोलिसांनी १८ नोव्हेंबर २०२५ला आंध्र, छत्तीसगड आणि तेलंगणाच्या कुख्यात त्रिकोणी जंक्शनजवळील जंगलात झालेल्या चकमकीत ठार मारले. छत्तीसगडच्या सुकमा येथील मूळ रहिवासी असलेला हिडमा हा कडव्या डाव्या विचारसरणीच्या अतिरेक्यांच्या मुख्य स्ट्राईक युनिट असलेल्या पीपल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी (पीएलजीए) बटालियन क्रमांक एकचा प्रमुख होता. तो सुरक्षा दलांवर झालेल्या अनेक भीषण हल्ल्यांचा मास्टरमाइंड होता ज्यामध्ये २०१०चा दंतेवाडा हल्ल्याचा समावेश असून, त्यात ७६ सीआरपीएफ जवान मृत्युमुखी पडले. २०१३चे झिरम गावातील हत्याकांड ज्यामध्ये २७ लोक मारले गेले, २०२१चा सुकमा विजापूर चकमक ज्यामध्ये सुरक्षा दलाचे २२ जवान धारातीर्थी पडले. .Premium| Maharashtra Vision 2047: दऱ्या-दऱ्यांतून नाद गुंजणार महाराष्ट्र माझा.बस्तर भागातील ‘सीपीआय’च्या (माओवादी) केंद्रीय समितीत सामील झालेला सर्वांत तरुण आणि एकमेव आदिवासी हिडमा, दंडकारण्य प्रदेशाच्या गुंतागुंतीच्या भूप्रदेशची इत्थंभूत जाण असणारा, तसेच गनिमी लष्करी रणनीतीचा प्रणेता असल्यामुळे तो सुरक्षादलांसाठी सर्वाधिक धोकादायक ठरत होता व अनेक दिवसांपासून सुरक्षादले त्याच्या मागावर असूनही तो पकडला जात नव्हता. नक्षलविरोधी सुरक्षा अभियानात केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहांनी हिडमाच्या निर्मूलनासाठी निर्धारित केलेल्या ३० नोव्हेंबर २०२५च्या अंतिम मुदतीपूर्वच सुरक्षादलांनी त्याला चकमकीत ठार केले. देशाविरोधी असलेल्या नक्षलवाद्यांविरुद्धच्या निर्णायक लढाईत सुरक्षा दलांनी केवळ कडव्या डाव्या अतिरेकी प्रभावित प्रदेशात वर्चस्व मिळवले नाही, तर लोककेंद्रित विकास आणि सक्रिय गुप्तचर यंत्रणेवर आधारित सुरक्षा अभियानातील योग्य संयोजनातून झालेल्या नक्षलवादी नेता हिडमच्या चकमकीतील मृत्यूकडे भारतातील सशस्त्र डाव्या अतिरेकी चळवळीचा अस्त म्हणून पाहिले जात आहे..नक्षलवाद्यांच्या शेवटची सुरुवात?सुरक्षा दलांनी नक्षलवादग्रस्त प्रदेशात निर्णायक वर्चस्व मिळवले असताना,१) सक्रिय गुप्तचर माहितीवर आधारित मोहिमांमुळे सुरक्षेतील पोकळी भरून काढली आहे.२) पोलिस दलाचे आधुनिकीकरण आणि प्रभावी प्रशिक्षण यासाठी राज्य पोलिसांना योग्य पाठिंबा.३) नागरिकांच्या आकांक्षा पूर्ण करणाऱ्या बीएफएसआय, शाळा आणि रुग्णालये यांसारख्या आवश्यक पायाभूत सुविधा निर्माण करून लोककेंद्रित व्यापक विकास.अलीकडील काळात आंध्र प्रदेश पोलिसाच्या प्रभावी ‘ग्रे हाउंड्स’ नक्षलविरोधी दलाच्या ४१ कुख्यात नक्षलवाद्यांना केलेल्या अटकेबरोबरच बहुआयामी सुरक्षा अभियानात मिळालेल्या अभूतपूर्व यशातून सशस्त्र डाव्या विचारसरणीच्या अतिरेकी चळवळीची कमकुवत स्थिती अधोरेखित होते. १९६७मध्ये सुरू झालेल्या चळवळीद्वारे ‘जल, जमीन, जंगल’ यांच्या वर्गबोलीद्वारे विकासविरोधी सशस्त्र आंदोलनातून वनवासी नागरिकांचे शोषण केले. सरकारतर्फे प्रभावीपणे अवलंबिलेल्या बहुआयामी रणनीतीमुळे गेल्या २५ वर्षांत जवळजवळ १८ हजार माओवाद्यांनी आत्मसमर्पण केले आहे, त्यापैकी १० हजारांहून अधिक नक्षलवाद्यांनी गेल्या दशकात आत्मसमर्पण केले आहे. हे अभूतपूर्व यश म्हणजे विकास योजनांद्वारे केवळ नागरिकांचे मनच जिंकले नाही, तर नक्षलवाद्यांना हिंसाचाराचा मार्ग सोडून मुख्यप्रवाहात सामील होण्यास प्रवृत्त केले. त्यामुळे छत्तीसगड येथे २३ वर्षीय नक्षलवादी सुनीताने अलीकडेच केलेले आत्मसमर्पण आणि दंडकारण्य प्रदेशातील २१० नक्षलवादी कार्यकर्त्यांचे सामूहिक आत्मसमर्पण हे केवळ आत्मसमर्पणाचा क्षण नाही, तर रक्तरंजित कॉरिडॉरला विकास कॉरिडॉरमध्ये रूपांतरित करणाऱ्या विश्वास, बहुआयामी परिवर्तनशील विकासपर्वाची एक नवीन सुरुवात मानली जाते..नक्षलवादी शस्त्रसंधीच्या तयारीतनक्षलवादी चळवळीच्या विश्लेषणातून २०२०पासून प्रदीर्घ घसरण झाल्याची आढळते, सध्याच्या स्थितीमध्ये माडवी हिडमाच्या चकमकीतील मृत्युसोबत काही निवडक नेतृत्व सोडता बहुसंख्य नेतृत्व मृत्युमुखी पडले आहे. या प्रभावी बहुआयामी धोरणामुळे उरलेल्या सशस्त्र नक्षलवाद्यांनी सरकारला शस्त्रसंधी करण्यासाठी विनंती आपल्या प्रकाशित केलेल्या निवेदनात जाहीर केली आहे. सप्टेंबर २०२५मध्ये जाहीर केलेल्या निवेदनातील प्रस्तावित शस्त्रसंधी म्हणजे सशस्त्र नक्षलवादी चळवळीचा झालेला पराभव होय. या निवेदनाद्वारे जनतेची जाहीर माफी मागताना नक्षलवादी नेतृत्वाकडून झालेल्या अनेक चुकांची कबुली दिली असून, पुढील अभियान संपुष्टात येऊ नये यासाठी केलेले आर्जव चळवळीचे झालेले नुकसान व मर्यादित प्रभाव अधोरेखित करते.सध्याचे प्रभावी अभियान निश्चितच एवढे आश्वासक आहे, की गुप्तचर यंत्रणेवर आधारित सुरक्षा अभियानात उरलेले शिल्लक मूठभर नक्षलवादी एकतर मारले जातील किंवा जंगलातील कठीण भूमिगत आयुष्यातून सुटका करून घेण्यासाठी सरकारच्या पुनर्वसन आवाहनाला प्रतिसाद देऊन आत्मसमर्पण करतील. गेल्या काही वर्षांत मुख्य प्रवाहात सामील होऊन रोख पुनर्वसन अवलंबून रोजगाराद्वारे जीवन स्थिर करत मुख्य प्रवाहाचा भाग होणाऱ्यांची संख्या वाढत आहे. मागील २३ महिन्यांत छत्तीसगडमध्ये सुमारे २५०० नक्षलवाद्यांनी आत्मसमर्पण केले आहे, तसेच महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश या कडव्या डाव्यांकडून प्रभावित राज्यांमध्येही अशीच परिस्थिती आढळते..प्रयत्न मुख्य प्रवाहात आणण्याचेसरकारच्या शांतता निर्माण, तसेच विकासगामी आवाहनाला प्रतिसाद देत कॉर्पोरेट इंडियादेखील आपले सक्रिय योगदान देत आहे. महाराष्ट्र सरकारसोबत समन्वयाद्वारे लॉयड्स मेटल्स अँड एनर्जी लिमिटेडने (एलएमईएल) आत्मसमर्पण केलेल्या नक्षलवाद्यांना प्रशासन, नागरी बांधकाम आणि यांत्रिक परिचालन इत्यादी विविध विभागांमध्ये रोजगार उपलब्ध करून देत आत्मसमर्पित नक्षलवाद्यांना मुख्य प्रवाहात समाविष्ट केले आहे. याद्वारे सरकार व खासगी कंपन्यांनी संयुक्तपणे आत्मसमर्पित नक्षलवाद्यांची शाश्वत उपजीविकेची साधने निर्माण करून आणि सामाजिक एकात्मतेद्वारे नक्षलप्रभावी प्रदेशात दीर्घकालीन, बहुआयामी विकास मोहिमा कार्यान्वित करून स्थिरता व शांतता पुनर्प्रस्थापित करण्यात यश प्राप्त केलेले आढळून येते. या दीर्घकालीन व्यापक धोरणांमुळे विकासाची फळे मिळू लागली आहेत. हिंसाचारासाठी ओळखले जाणारे बस्तर, सुकमा, दंतेवाडा प्रदेशातील कुख्यात प्रदेश विकासाचा स्वीकार करून शांततेला अनुसरून मुख्य प्रवाहाचा भाग होत आहेत, दीर्घकालीन शांतता तसेच प्रदेशातील विकासोन्मुख घडामोडी याचेच द्योतक आहेत..Premium|Study Room : भारताचा आर्थिक विकास : गेल्या दशकातील कामगिरी, आव्हाने आणि भावी लक्ष्य.विकाससापेक्ष संघर्ष निर्मूलननक्षलवाद्यांच्या सशस्त्र कार्यवायांविरुद्ध प्राप्त अभूतपूर्व यश आणि प्रस्थापित क्षेत्रीय वर्चस्व केलेले असूनही छत्तीसगड, झारखंड आणि ओरिसाच्या सीमावर्ती भागात अजूनही धोका कायम आहे. या सशस्त्र गनिमी तुकड्यांचे संक्रमणाचा प्रभाव जरी कमी असला, तरी त्याद्वारे सततच्या कमी तीव्रतेच्या हिंसाचाराचा धोका संभवतो. राज्य सरकारच्या पुनर्वसन उपक्रमांना मोठा प्रतिसाद मिळत आहे; तथापि, प्रभावी पुनर्एकीकरणाद्वारे विकासाचा मार्ग खुला करणे, नोकऱ्या, कौशल्य विकास आणि मानसिक समुपदेशन हे नक्षलवादविरोधी मोहिमेत निर्णायक भूमिका बजावतील, तसेच या सशस्त्र चळवळीचे पुनरुज्जीवन टाळण्यासाठी महत्त्वपूर्ण ठरतील. कडव्या डाव्या अतिरेकी चळवळीच्या ऐतिहासिक विश्लेषणाद्वारे असे आढळते, की सरकारद्वारे विकाससापेक्ष संघर्ष निर्मूलनाचे धोरण अवलंबिले असले, तरी सरकारी संस्थांनी सक्रिय आणि दक्ष राहण्याची आवश्यकता आहे. कारण इतिहास सांगतो, की सशस्त्र डावी चळवळ भ्रष्टाचार, विस्थापन किंवा असमानता असलेल्या प्रशासकीय उणिवांमध्येच उगवते आणि दुर्लक्षित केल्यास पुनरुज्जिवित होऊ शकते. या संदर्भात, विविध शहरांमध्ये पसरलेल्या कडव्या डाव्या चळवळी तसेच समर्थक शहरी भागातील सक्रिय नागरी संस्था, कार्यकर्ते, प्रेरित गट इत्यादींचा बारकाईने आढावा घेऊन निरीक्षण करण्याची गरज आहे.भविष्यातील स्थितीनुकतेच २३ नोव्हेंबर २०२५ रोजी आयोजित दिल्लीतील जलवायू परिवर्तन समर्थनार्थ इंडिया गेटवर निघालेल्या मोर्चामध्ये असे आढळले, की पर्यावरणीय निषेधाच्या नावाखाली जमलेल्या तरुणांच्या एका गटाने नक्षलवादी अतिरेकी माडवी हिडमा यांच्या समर्थनार्थ निदर्शने केली आणि त्यांची स्तुती करणाऱ्या घोषणा दिल्या. अशाप्रकारे, भारताच्या प्रमुख अंतर्गतसुरक्षेच्या आव्हानाला प्रभावीपणे तोंड देताना, विकासासोबत सुरक्षा कृतींचे मिश्रण करून ‘समाधान सिद्धांत’ प्रत्यक्षात आणल्यास इच्छित परिणाम साध्य होतात. अलीकडील नक्षलवाद्यांविरोधातील कारवाईमध्ये हुशार नेतृत्व, आक्रमक रणनीती, प्रेरणा आणि धडक कृतीद्वारे निर्णायक व अभूतपूर्व यश मिळाले आहे..व्यापक विकासामुळे नक्षलवाद्यांच्या प्रभावाचे उच्चाटन करून कडव्या डाव्यांकडून प्रभावग्रस्त प्रदेशांच्या जटिल भौगोलिक क्षेत्रात प्रशासन सुलभ झाले आहे. गृहमंत्रालयाच्या सक्रिय पुढाकारातून, तसेच राज्य व केंद्र सरकारच्या समन्वयातून साध्य झालेल्या यशोगाथेचे हे एक उत्कृष्ट उदाहरण आहे. म्हणूनच, कडव्या डाव्या रक्तरंजित चळवळीचा सूर्यास्त हा केवळ शस्त्रांचा विजयच नाही, तर तो प्रभावशाली प्रशासनाचा तसेच सुसंगततेचा विजय आहे. यामुळे सामाजिक-आर्थिक एकात्मतेद्वारे व्यापक विकासासह सुरक्षा, अचूकता एकत्रित करून संघर्ष निराकरणातील जागतिक अभ्यासाचा हा विषय ठरतो. म्हणूनच, ३१ मार्च २०२६पर्यंत भारताला नक्षलवादमुक्त करण्याची अंतिम मुदत असली तरी, प्रदीर्घ काळ शांतता प्रस्थापित करून स्थानिक प्रशासनातील तूट सक्षमपणे भरणे आवश्यक आहे. त्यामुळे केवळ बहुआयामी विकास प्रस्थापित होणार नाही, तर भारतात सशस्त्र कडव्या डाव्या चळवळीचे समूळ उच्चाटन करता येईल.(लेखक संरक्षण आणि सामरिक शास्त्राचे अभ्यासक असून, भारताचे ऑस्ट्रेलियातील माजी राजनैतिक अधिकारी आहेत.).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming 