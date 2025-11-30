Premium|Naxalism End : नक्षलवाद अस्ताच्या दिशेने...

प्रीमियम आर्टिकल

Naxalite surrender and rehabilitation programs : कुख्यात नक्षलवादी नेता माडवी हिडमा (पीएलजीए बटालियन-१ प्रमुख) याला आंध्र प्रदेश पोलिसांनी त्रिकोणी जंक्शनजवळच्या चकमकीत ठार मारल्यानंतर, लेखकाने हा केवळ शस्त्रांचा विजय नसून 'समाधान सिद्धांत' (सुरक्षा + अचूकता + विकास) या प्रभावी प्रशासनाचा विजय असल्याचे नमूद केले आहे.
सप्तरंग टीम
डॉ. रामानंद गर्गे

हुशार नेतृत्व, आक्रमक रणनीती, प्रेरणा आणि ठोस कृती यांद्वारे नक्षलवाद्यांविरोधातील निर्णायक यश मिळाले आहे. व्यापक विकासामुळे नक्षलवाद्यांच्या प्रभावाला ओहोटी लागली. जटिल भौगोलिक क्षेत्रात प्रशासन सुलभ झाले आहे. नक्षलवाद्यांच्या रक्तरंजित चळवळीचा अस्त हा केवळ शस्त्रांचा विजयच नाही, तर तो प्रभावशाली प्रशासनाचा तसेच सुसंगततेचा विजय आहे. यामुळे सामाजिक-आर्थिक एकात्मतेद्वारे व्यापक विकासासह सुरक्षा, अचूकता एकत्रित करून संघर्षाचे निराकरण कसे करता येते हा जागतिक अभ्यासाचा विषय ठरतो.

