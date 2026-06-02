Premium|Study Room : पुत्तुस्वामी खटला; गोपनीयतेच्या अधिकाराला घटनात्मक मान्यता देणारा ऐतिहासिक निर्णय!

Significance of Puttaswamy Case in Digital Era : ऐतिहासिक पुत्तुस्वामी खटल्याद्वारे सर्वोच्च न्यायालयाने गोपनीयतेच्या अधिकाराला मूलभूत अधिकाराचा दर्जा देऊन डिजिटल युगातील व्यक्तिस्वातंत्र्य, मानवी प्रतिष्ठा आणि वैयक्तिक माहितीच्या घटनात्मक संरक्षणाचा भक्कम पाया कसा रचला याचे सविस्तर विश्लेषण.
लेखक : अभिजित मोदे

पुत्तुस्वामी खटला हा भारतीय संविधानाच्या इतिहासातील एक अत्यंत महत्त्वाचा आणि दूरगामी परिणाम करणारा खटला आहे. या खटल्याने भारतातील प्रत्येक नागरिकाच्या गोपनीयतेच्या अधिकाराला घटनात्मक संरक्षण दिले. हा निर्णय केवळ एका न्यायालयीन वादापुरता मर्यादित राहिला नाही, तर त्याने भारतीय लोकशाहीत व्यक्तिस्वातंत्र्य, मानवी प्रतिष्ठा आणि खासगी जीवनाच्या संरक्षणाला नवे बळ दिले. आज डिजिटल युगात व्यक्तीची माहिती, ओळख, संवाद आणि वैयक्तिक जीवन यांचे संरक्षण किती गरजेचे आहे, हे या खटल्यामुळे अधिक स्पष्ट झाले.

खटल्याची पार्श्वभूमी

हा खटला न्यायमूर्ती के. एस. पुत्तुस्वामी यांनी दाखल केला होता. त्यांचा मुख्य आक्षेप आधार योजनेच्या घटनात्मक वैधतेवर होता. आधारच्या माध्यमातून नागरिकांची वैयक्तिक माहिती गोळा केली जात होती, त्यामुळे गोपनीयतेचा प्रश्न निर्माण झाला. सुरुवातीला सरकारने आणि काही जुन्या न्यायनिर्णयांनी असे मत मांडले होते की गोपनीयता हा स्वतंत्र मूलभूत अधिकार नाही. पण हा मुद्दा इतका महत्त्वाचा होता की तो नऊ न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाकडे पाठवण्यात आला. या खंडपीठाने गोपनीयतेचा अधिकार हा संविधानाच्या दृष्टीने मूलभूत आहे का, याचा सखोल विचार केला.

गोपनीयतेचा अर्थ

गोपनीयता म्हणजे केवळ आपले दार बंद करून बसणे एवढाच अर्थ नाही. गोपनीयता म्हणजे व्यक्तीला आपले खासगी जीवन स्वतःच्या इच्छेनुसार जगण्याचा अधिकार. यात वैयक्तिक माहिती, कुटुंबातील गोष्टी, आरोग्यविषयक माहिती, आर्थिक व्यवहार, संवाद, विचार, श्रद्धा, लैंगिक ओळख आणि वैयक्तिक निवडी यांचा समावेश होतो. एखाद्या व्यक्तीने काय वाचावे, कोणाशी बोलावे, कुठे प्रवास करावा, काय खरेदी करावी किंवा आपले वैयक्तिक निर्णय कसे घ्यावेत, हे सर्व गोपनीयतेच्या कक्षेत येते. त्यामुळे गोपनीयता हा केवळ एक तांत्रिक विषय नसून तो मानवी स्वातंत्र्याचा गाभा आहे.

