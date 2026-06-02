Premium|Study Room : पुत्तुस्वामी खटला; गोपनीयतेच्या अधिकाराला घटनात्मक मान्यता देणारा ऐतिहासिक निर्णय!

लेखक : अभिजित मोदेपुत्तुस्वामी खटला हा भारतीय संविधानाच्या इतिहासातील एक अत्यंत महत्त्वाचा आणि दूरगामी परिणाम करणारा खटला आहे. या खटल्याने भारतातील प्रत्येक नागरिकाच्या गोपनीयतेच्या अधिकाराला घटनात्मक संरक्षण दिले. हा निर्णय केवळ एका न्यायालयीन वादापुरता मर्यादित राहिला नाही, तर त्याने भारतीय लोकशाहीत व्यक्तिस्वातंत्र्य, मानवी प्रतिष्ठा आणि खासगी जीवनाच्या संरक्षणाला नवे बळ दिले. आज डिजिटल युगात व्यक्तीची माहिती, ओळख, संवाद आणि वैयक्तिक जीवन यांचे संरक्षण किती गरजेचे आहे, हे या खटल्यामुळे अधिक स्पष्ट झाले.खटल्याची पार्श्वभूमीहा खटला न्यायमूर्ती के. एस. पुत्तुस्वामी यांनी दाखल केला होता. त्यांचा मुख्य आक्षेप आधार योजनेच्या घटनात्मक वैधतेवर होता. आधारच्या माध्यमातून नागरिकांची वैयक्तिक माहिती गोळा केली जात होती, त्यामुळे गोपनीयतेचा प्रश्न निर्माण झाला. सुरुवातीला सरकारने आणि काही जुन्या न्यायनिर्णयांनी असे मत मांडले होते की गोपनीयता हा स्वतंत्र मूलभूत अधिकार नाही. पण हा मुद्दा इतका महत्त्वाचा होता की तो नऊ न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाकडे पाठवण्यात आला. या खंडपीठाने गोपनीयतेचा अधिकार हा संविधानाच्या दृष्टीने मूलभूत आहे का, याचा सखोल विचार केला.गोपनीयतेचा अर्थगोपनीयता म्हणजे केवळ आपले दार बंद करून बसणे एवढाच अर्थ नाही. गोपनीयता म्हणजे व्यक्तीला आपले खासगी जीवन स्वतःच्या इच्छेनुसार जगण्याचा अधिकार. यात वैयक्तिक माहिती, कुटुंबातील गोष्टी, आरोग्यविषयक माहिती, आर्थिक व्यवहार, संवाद, विचार, श्रद्धा, लैंगिक ओळख आणि वैयक्तिक निवडी यांचा समावेश होतो. एखाद्या व्यक्तीने काय वाचावे, कोणाशी बोलावे, कुठे प्रवास करावा, काय खरेदी करावी किंवा आपले वैयक्तिक निर्णय कसे घ्यावेत, हे सर्व गोपनीयतेच्या कक्षेत येते. त्यामुळे गोपनीयता हा केवळ एक तांत्रिक विषय नसून तो मानवी स्वातंत्र्याचा गाभा आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय२०१७ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने ऐतिहासिक निर्णय देऊन स्पष्ट केले की गोपनीयता हा मूलभूत अधिकार आहे. न्यायालयाने सांगितले की हा अधिकार संविधानातील अनुच्छेद १४, १९ आणि २१ यांच्या एकत्रित अर्थातून निर्माण होतो. अनुच्छेद २१ मधील जीवन आणि वैयक्तिक स्वातंत्र्याचा अधिकार हा केवळ जगण्याचा अधिकार नाही, तर सन्मानाने, स्वातंत्र्याने आणि खासगीपणाने जगण्याचा अधिकार आहे. न्यायालयाने हेही मान्य केले की व्यक्तीची प्रतिष्ठा टिकवण्यासाठी गोपनीयता आवश्यक आहे. त्यामुळे राज्याने नागरिकांच्या खासगी आयुष्यात हस्तक्षेप करताना अत्यंत सावध राहिले पाहिजे.जुन्या निर्णयांवर परिणामया निर्णयापूर्वी काही जुन्या निर्णयांमध्ये गोपनीयता हा स्वतंत्र मूलभूत अधिकार नाही, असे मानले जात होते. विशेषतः एम. पी. शर्मा आणि खरक सिंह या निर्णयांचा या विषयावर मोठा प्रभाव होता. पुत्तुस्वामी खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने या जुन्या भूमिकेचा पुनर्विचार केला आणि सांगितले की बदलत्या काळानुसार संविधानाचा अर्थही व्यापक असला पाहिजे. त्यामुळे गोपनीयतेला मूलभूत अधिकार म्हणून मान्यता देताना न्यायालयाने भारतीय घटनात्मक विचारसरणीला अधिक आधुनिक आणि मानवकेंद्री स्वरूप दिले.राज्याची जबाबदारीगोपनीयतेचा अधिकार मान्य केल्यानंतर राज्यावर मोठी जबाबदारी येते. सरकार, पोलीस यंत्रणा, तपास संस्था किंवा कोणतीही सार्वजनिक संस्था नागरिकांच्या माहितीचा वापर करताना कायद्याचे पालन करणे आवश्यक आहे. कोणत्याही व्यक्तीच्या खासगी आयुष्यात हस्तक्षेप करण्यासाठी ठोस कारण असले पाहिजे. असा हस्तक्षेप कायद्याने मंजूर असावा, तो गरजेपुरताच असावा आणि प्रमाणबद्ध असावा. म्हणजेच राज्याला हवे तेव्हा, हवे तितके आणि हवे तसे निरीक्षण करण्याचा अधिकार नाही. नागरिकांच्या स्वातंत्र्यावर मर्यादा घालताना न्याय, गरज आणि समतोल यांचा विचार केला पाहिजे.डिजिटल युगातील महत्त्वआजचा काळ हा माहिती आणि तंत्रज्ञानाचा आहे. आपण मोबाईल फोन, इंटरनेट, सोशल मीडिया, ऑनलाइन पेमेंट, ई-गव्हर्नन्स आणि आधारसारख्या सेवांचा मोठ्या प्रमाणावर वापर करतो. त्यामुळे आपली वैयक्तिक माहिती अनेक ठिकाणी साठवली जाते. अशा परिस्थितीत गोपनीयतेचा अधिकार अधिक महत्त्वाचा ठरतो. जर वैयक्तिक माहिती चुकीच्या हातात गेली, तर फसवणूक, पाळत, भेदभाव किंवा शोषण होऊ शकते. पुत्तुस्वामी निर्णयामुळे डेटा संरक्षण, माहितीची सुरक्षितता आणि डिजिटल स्वातंत्र्य यावर चर्चा अधिक गंभीरपणे सुरू झाली..सामान्य नागरिकांच्या अधिकारांचे संरक्षणसामान्य नागरिकासाठी या खटल्याचा अर्थ खूप स्पष्ट आहे. प्रत्येक व्यक्तीला स्वतःबद्दल निर्णय घेण्याचा हक्क आहे. कोणी काय माहिती उघड करावी, काय खाजगी ठेवावे, हे ठरवण्याचे स्वातंत्र्य नागरिकाकडे असले पाहिजे. त्याचप्रमाणे, राज्याने नागरिकांची माहिती गोळा करताना पारदर्शकता ठेवणे आवश्यक आहे. गोपनीयतेचा अधिकार ही केवळ उच्चभ्रू किंवा तांत्रिक संकल्पना नाही; तो प्रत्येक सामान्य माणसाच्या दैनंदिन जीवनाशी जोडलेला अधिकार आहे.सामाजिक आणि नैतिक महत्त्वगोपनीयता ही केवळ कायदेशीर संकल्पना नाही, तर ती नैतिक संकल्पनाही आहे. माणसाला सन्मानाने जगण्यासाठी काही खासगी जागा लागते. प्रत्येक गोष्ट सार्वजनिक असावी, अशी अपेक्षा योग्य नाही. समाजात स्वातंत्र्य टिकवण्यासाठी व्यक्तीला विचार, भावना, विश्वास आणि वैयक्तिक निर्णय यांची मोकळीक हवी. पुत्तुस्वामी खटल्याने हेच अधोरेखित केले की व्यक्तीची प्रतिष्ठा आणि आत्मसन्मान हे लोकशाहीचे महत्त्वाचे आधारस्तंभ आहेत.टीका आणि मर्यादाया निर्णयाचे स्वागत झाले असले, तरी काही लोकांनी त्याबद्दल चिंता व्यक्त केली. गोपनीयतेचा अधिकार आणि सार्वजनिक हित यांच्यात संतुलन कसे ठेवायचे, हा मोठा प्रश्न आहे. गुन्हेगारी तपास, दहशतवादविरोधी कारवाई, आरोग्यसुरक्षा किंवा राष्ट्रीय सुरक्षा अशा कारणांमुळे काही वेळा माहिती गोळा करावी लागते. मात्र, अशा वेळी सरकारने मनमानी न करता स्पष्ट कायदे, पारदर्शक प्रक्रिया आणि न्यायालयीन नियंत्रण पाळणे आवश्यक आहे. त्यामुळे गोपनीयता आणि सार्वजनिक हित यांच्यात योग्य समतोल राखणे हे आजचे मोठे आव्हान आहे..निष्कर्षपुत्तुस्वामी खटला हा भारतीय संविधानातील 