Premium|Bollywood underworld connection 2026 : बॉलीवूडला वेडा... गौरवापासून धोक्यापर्यंत

गिरीश वानखेडे - girishwankhede101@gmail.comआपली हिंदी चित्रपटसृष्टी १९८०च्या रोमँटिक युगापासून ते वास्तववादी-कठोर कथांकडे अन् गुन्हेपटांकडे वळणे म्हणजे समाजातील आदर्शवादाच्या ओहोटीचे प्रतिबिंब होते. काही चित्रपटांनी गोरख धंदे करणाऱ्या तस्करांना अधिकच ‘आदर्श’ स्वरूप दिले, ज्यामुळे गुन्ह्यांचे रोमँटीकरण होऊ लागले, जे धोकादायक आहे.बॉलीवूडला हादरवून टाकणाऱ्या एका धक्कादायक घडामोडीत, अभिनेता रणवीर सिंगला १० फेब्रुवारी रोजी व्हॉट्सॲपवर धमकी देणारी एक व्हॉइस नोट मिळाली. ज्यामध्ये १० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त खंडणीची मागणी करण्यात आली होती. संबंधित ‘संदेश’ कथितपणे लॉरेन्स बिश्नोई टोळीचा प्रमुख हॅरी बॉक्सरकडून आल्याचे सांगितले जात असून पैसे न दिल्यास गंभीर परिणाम भोगावे लागतील, अशी धमकीही देण्यात आली होती. ‘तुमच्या पुढच्या सात पिढ्याही आम्हाला हात लावू शकत नाहीत,’ असा इशाराही त्यात देण्यात आला होता. त्यानंतरच्या अवघ्या एका दिवसात सुपरस्टार सलमान खानचा मेहुणा आणि अभिनेता आयुष शर्मा याला एका एन्क्रिप्टेड प्रोटॉन ई-मेलद्वारे अशीच धमकी देण्यात आली. धमकी देणाऱ्याने बिश्नोई टोळीशी आपला संबंध असल्याचा दावा केला आणि मोठी खंडणी मागितली. या घटना १९९८च्या काळवीट शिकार प्रकरणाशी संबंधित सलमान खानला सतत जीवे मारण्याच्या धमक्यांच्या पार्श्वभूमीवर घडल्या आहेत. काळवीट शिकार प्रकरणामुळे बिश्नोई समुदायाचा या प्राण्याबद्दलचा आदर दुखावला गेला आहे. मुंबई पोलिसांनी या प्रकरणात महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण कायदा (MCOCA) अंतर्गत कारवाई सुरू केली असून टोळीच्या शुभम लोणकर गटातील सदस्यांसह संशयितांविरुद्ध गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. १९९०च्या दशकातील अंडरवर्ल्ड पुनरागमनाची भीती व्यक्त केली जात आहे..अशा धमक्या केवळ कलाकारांपुरत्या मर्यादित नाहीत. गेल्या महिन्यात चित्रपट दिग्दर्शक रोहित शेट्टी याच्या घरावर गोळीबार करण्यात आला होता. पोलिसांनी त्याचा संबंध बिश्नोई नेटवर्कशी जोडला होता. तपासात व्हीपीएन, व्हीओआयपी कॉल आणि एन्क्रिप्टेड सेवांचा वापर करून मूळ ओळख लपवण्याचा प्रयत्न झाल्याचे उघड झाले आहे. काही घटना चुकीच्या पद्धतीने प्रसिद्धी मिळवण्यासाठी केलेल्या प्रयत्नांचा भाग असू शकतात, अशीही शक्यता वर्तवली जात आहे. धमकीच्या या लाटेमुळे सेलिब्रिटींच्या सुरक्षेत वाढ करण्यात आली असून सरकारी हस्तक्षेपाची मागणी करण्यात आली आहे. यामुळे चित्रपटसृष्टीचे संघटित गुन्हेगारीशी असलेले काळेकुट्ट संबंध पुन्हा एकदा जुन्या आठवणींना उजाळा देत आहेत; मात्र पोलिस या प्रकरणांची चौकशी करत असताना या सर्व घटनांच्या मागे एक मूलभूत प्रश्न उभा राहतो - तुरुंगातून आपले नेटवर्क चालवणाऱ्या गुन्हेगार लॉरेन्स बिश्नोईबद्दल इतके सार्वजनिक आकर्षण का आहे? याचे उत्तर दशकांपासून चालत आलेल्या सांस्कृतिक कथेत आहे, जिथे गुन्हेगार केवळ खलनायक राहत नाही; तर पल्प फिक्शनपासून चित्रपट आणि आता सोशल मीडियापर्यंतच्या माध्यमांच्या प्रभावामुळे त्यांची प्रतिमा अँटी-हीरो बनते. ही प्रवृत्ती नवीन नाही. सोशल मीडियाने प्रसिद्धीचे लोकशाहीकरण केले आहे, त्यामुळे कारावासात असलेल्या बिश्नोईसारख्या व्यक्ती व्हायरल 'सेन्सेशन' बनल्या आहेत. अशा व्यक्तीची भलामण करण्यासाठी त्यांचे गौरव करणारे रील्स आणि पोस्ट पसरवल्या जातात आणि लाखो व्ह्यूजदेखील मिळवतात. या रील्स आणि पोस्टमध्ये त्यांच्या ठायी असलेले तथाकथित धाडस आणि पोकळ न्यायभावनेचे उदात्तीकरण करण्याचा प्रयत्न केलेला असतो. बिश्नोई टोळीने २०२२ मध्ये पंजाबी गायक सिद्धू मुसेवालाच्या हत्येसारख्या हाय-प्रोफाइल गुन्ह्याची जबाबदारी स्वीकारण्याचे दावे समाजमाध्यमांवर मोठ्या प्रमाणात शेअर केले गेले, ज्यामुळे भीती आणि आकर्षण यांचे दुष्चक्र अधिक तीव्र झाले होते. काही सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म स्वतःची जाहिरात करण्यास परवानगी देतात, यामुळे तिथे धमक्या चक्क आशय बनतात. २०२४ मध्ये तिन्ही खान सुपरस्टारचे सहकारी आणि राजकीय नेते बाबा सिद्दिकी यांच्या हत्येनंतर ऑनलाइन खंडणीच्या मागण्या समोर आल्या. हे डिजिटल प्रकाशझोत लहान गुन्हेगारांना मोठ्या खेळाडूंची नक्कल करण्याची प्रेरणा देतात. यामुळे खरी धमकी आणि प्रसिद्धीसाठी केलेला दिखावा यामधील सीमारेषा धूसर बनते. मुंबई पोलिसांच्या एका अधिकाऱ्याने नमूद केल्याप्रमाणे, 'सोशल मीडिया खंडणीला तमाशात बदलतो.' वाचा एका क्लिकवर....मागे वळून पाहिल्यास, अशा विघातक गौरवाची मुळे पल्प फिक्शनच्या पानात सापडतात. २०व्या शतकाच्या मध्यात, सुरेंद्र मोहन पाठक आणि वेद प्रकाश शर्मांसारख्या लेखकांच्या हिंदी गुन्हेगारी कादंबऱ्यांच्या लाखो प्रती विकल्या गेल्या. या कादंबऱ्यांत लेखकांनी सामाजिक उपेक्षेतून उभ्या राहिलेल्या चतूर आणि धूर्त गुन्हेगारांची प्रतिमा रंगवली होती. पाठक यांच्या गुप्तहेर मालिकेत अनेकदा गुन्हेगारांचे ‘गरिबीतून घडलेले’ चित्र दाखवून त्यांचे मानवीकरण केले गेले. शर्मा यांच्या ‘वर्दीवाला गुंडा’ (१९९२) कादंबरीत एका गणवेशधारी गुंडाचे रॉबिन हूड म्हणून चित्रण करण्यात आले. ही कादंबरी प्रसिद्ध झाली त्याच दिवशी तिच्या सुमारे १५ लाख प्रती विकल्या गेल्या. या कथांना मुंबईच्या वास्तव माफिया जगताची पार्श्वभूमी लाभली होती. त्यातूनच एस. हुसेन झैदी यांच्या ‘डोंगरी ते दुबई’ (२०१२) सारख्या नॉन-फिक्शन पुस्तकांना प्रेरणा मिळाली. या पुस्तकात दाऊद इब्राहिमचा झोपडपट्टीपासून ते जागतिक कुप्रसिद्धी मिळवण्यापर्यंतचा प्रवास मांडण्यात आला आहे. झैदींच्या ‘ब्लॅक फ्रायडे’ने (२००२) १९९३ च्या मुंबई बॉम्बस्फोटांवर; तर ‘माफिया क्वीन्स ऑफ मुंबई’ने (२०११) हाजी मस्तान आणि महिला डॉन अशरफ खानसारख्या व्यक्तिरेखांना पौराणिक छटा जोडल्या. १९५०-६० च्या दशकातील ऑल इंडिया रेडिओवरील नभोनाट्यांनी गुन्ह्यांचे सनसनाटीकरण केले आणि वास्तविक घटनांना मनोरंजक नैतिक नाटकांमध्ये रूपांतरित केले. या साहित्यिक रोमँटिसिझमने चित्रपटसृष्टीला अंडरवर्ल्डला आलिंगन देण्यासाठी आतुर बनवले.१९७०च्या दशकातील रुपेरी पडद्यावरील क्रांतीने या प्रवाहाला अधिक बळ दिले. आणीबाणीनंतरची अस्थिरता, बेरोजगारी आणि उदारीकरणामुळे निर्माण झालेली अस्वस्थता यांच्या पार्श्वभूमीवर अमिताभ बच्चन यांचा ‘अँग्री यंग मॅन’ हा अवतार जनतेच्या संतापाचा प्रतीक बनला. सलीम-जावेद यांनी लिहिलेल्या ‘जंजीर’ (१९७३) चित्रपटामध्ये विजय हा कायद्याच्या चौकटीबाहेर न्याय देणारा पोलिस अधिकारी म्हणून समोर आला. ज्यातून अप्रत्यक्षपणे बेकायदा न्यायाला समर्थन दिले गेले. ‘दिवार’ (१९७५) मध्ये विजयचा गोदी कामगार ते तस्कर बनण्याचा प्रवास दाखवण्यात आला आहे. ही व्यक्तिरेखा परिस्थितीमुळे गुन्हेगारीकडे वळलेल्या व्यक्तीबद्दल सहानुभूती निर्माण करणारी ठरली. ‘त्रिशूल’ (१९७८) आणि ‘शक्ती’ (१९८२) चित्रपटांमध्ये अंडरवर्ल्डमुळे निर्माण झालेल्या कौटुंबिक संघर्षाचे चित्रण करण्यात आले आहे. हे चित्रपट पाहताना प्रेक्षकांनी अँटी-हीरोच्या दुःखद निधनावर शोक व्यक्त केला!.चित्रपटसृष्टी दिलीप कुमार, शम्मी कपूर, देव आनंद आणि राजेश खन्ना यांच्या रोमँटिक युगापासून ते वास्तववादी, कठोर कथांकडे वळणे हे समाजातील आदर्शवादाच्या ओहोटीचे प्रतिबिंब होते. याच काळात गुन्हेगार प्रतिकाराचे ‘नायक’ म्हणून उभे राहू लागले.१९८०च्या दशकात, अंडरवर्ल्ड डॉनने बॉलीवूडमध्ये काळा पैसा गुंतवणूक करण्यास सुरुवात केली तेव्हा काल्पनिक कथा वास्तवात उतरल्या. दाऊद इब्राहिमसारख्या टोळ्यांनी चित्रपटांना आर्थिक पाठबळ देत काळा पैसा पांढरा केला, लोकांना अटी घातल्या आणि अगदी कलाकारांच्या निवडीतही हस्तक्षेप केला. हाजी मस्तान आणि वरदराजन मुदलियार यांच्या व्यक्तिमत्त्वापासून प्रेरित होऊन ‘दयावान’ (१९८८) सारखे चित्रपट बनवले गेले. अशा चित्रपटांमध्ये त्यांना परोपकारी समाज रक्षक म्हणून दाखवण्यात आले. १९९०च्या दशकात खंडणीचे रॅकेट शिगेला पोहोचले. १९९७ मध्ये संगीत सम्राट गुलशन कुमार यांची ‘संरक्षणासाठी पैसे’ देण्याला नकार दिल्याबद्दल हत्या करण्यात आली. या अराजकतेचा चित्रपट निर्मात्यांनी फायदा करून घेतला. राम गोपाल वर्मांच्या ‘सत्या’ (१९९८) चित्रपटाने भिकू म्हात्रेसारख्या सुपारी किलरचा टोळीयुद्धांमधील निष्ठावंत अंडरडॉग म्हणून गौरव केला. त्यांचे ‘कंपनी’ (२००२) आणि ‘सरकार’ (२००५) हे चित्रपट दाऊद आणि अरुण गवळी यांच्यापासून प्रेरित होते, ज्यात त्यांना रणनीतीक सम्राट म्हणून सादर केले गेले. छोटा राजनवर आधारित ‘वास्तव’ (१९९९) आणि अनुराग कश्यपच्या ‘गँग्ज ऑफ वासेपूर’ (२०१२) सारख्या इतर हिट चित्रपटांमध्ये हिंसाचार आणि सहानुभूती यांचा संगम साधण्यात आला. ‘वन्स अपॉन अ टाईम इन मुंबई’ (२०१०) आणि ‘रईस’ (२०१७) सारख्या चरित्रप्रधान चित्रपटांनी गोरख धंदे करणाऱ्या तस्करांना अधिकच ‘आदर्श’ स्वरूप दिले, ज्यामुळे गुन्ह्यांचे रोमँटीकरण करण्यातील सिनेमाच्या भूमिकेबाबत वादविवाद सुरू झाले..२०००च्या दशकात आर्थिक सुधारणांमुळे माफियांकडून होणारा थेट आर्थिक पुरवठा कमी झाला; परंतु गुन्हेगारांचा गौरव करण्याची प्रवृत्ती टिकून राहिली. पोलिस एन्काउंटर आणि पोलिसांनी केलेल्या कठोर कारवाईमुळे उघड प्रभाव कमी झाला, तरीही चित्रपटांनी डॉनचे मानवीकरण करणे सुरूच ठेवले. आज, बिश्नोईच्या धमक्यांच्या पार्श्वभूमीवर, हे चक्र डिजिटल स्वरूपात पुन्हा सुरू झालेले दिसते. जे साहित्य मध्ये केवळ पलायनवादी कल्पना म्हणून सुरू झाले होते ते पुढे चित्रपटांमध्ये नायकत्वात रूपांतरित झाले आहे आणि आता सोशल मीडियाच्या व्हायरल संस्कृती परिवर्तित झाले आहे; कारण इथे गुन्हेगारी विविध माध्यमांतून कायम प्रकाशझोतात राहते. असे परस्पर संबंध गंभीर नैतिक प्रश्न निर्माण करतात तो म्हणजे, माध्यमातील वाढता प्रसार आणि गौरव प्रत्यक्ष गुन्ह्याला प्रेरणा देतात का? संरक्षणासाठी बॉलीवूडकडून केल्या जाणाऱ्या याचिकांमुळे विडंबना अधोरेखित होते - एकेकाळी याच उद्योगाने गौरव केलेल्या टोळ्या आता त्यांच्याच जीवाला धोका निर्माण करण्याच्या धमक्या देत आहेत. तपासाची प्रक्रिया सुरू असताना चित्रपटसृष्टीने आपल्या कथा मांडणीचा आणि मूल्यांचा गांभीर्याने पुनर्विचार करणे अत्यावश्यक आहे, अन्यथा रील आणि रिअल यांच्यातील सीमारेषा पूर्णपणे नाहीशी होईल. 