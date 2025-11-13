Premium|Maha Elgar protest: महा एल्गार आंदोलन, शेतकऱ्यांच्या कर्जमुक्तीसाठीचा प्रखर लढा!

आंदोलनाची मुळे नऊ महिने आधी रोवली होती. ३३ जिल्ह्यांत दोनशेपेक्षा जास्त सभा, शेकडो किलोमीटरचा प्रवास, प्रमाणचित्त लेखन आणि लाखो लोकांच्या भेटी - या सगळ्यांतून महा एल्गाराचा सूर तयार झाला. अडीच हजार कार्यकर्त्यांवर तब्बल डझनभर दोषारोप झाले.त्रांनो, शेतकरी म्हणजे मातीचा मुलगा, घामाच्या पोटात जगणारा. सकाळी उठून रात्रीपर्यंत पावसाची, वाऱ्याची, कीडसराची लढाई चालते. कोणी दुष्काळाने बुडतो, कोणी अतिवृष्टीने पिकं हरवतो आणि कोणी अचानक आलेल्या वाऱ्याने साऱ्याच मेहनतीच्या फळाला हवेत उडवतो. तरीही त्या मातीशी शेतकऱ्याचं नातं इतकं गाठीशी बांधलेलं असतं, की तो कधी मागे हटत नाही; पण त्याच्या या कष्टाचा मोबदला काय आहे? थकबाकीची नोटीस, बँकेचा दबाव आणि वारंवार येणारी ‘उधारीची’ सावली. आता खूप झालं, या आवाजाला आता एक नाव द्यायचं होतं महा एल्गार! .वाडा आंदोलन... पहिली ठिणगी७ जानेवारी २०२५. अमरावती विभागीय आयुक्त कार्यालय उघडण्याच्या अगोदर आमची गर्दी. मेंढपाळ, शेतकरी, शेतमजूर, दिव्यांग बांधव; घोडे, उंट, शेळ्या... सगळंच एका छपराखाली. लोक पाहत होते आणि मनात विचार आला, हे दृश्य फक्त लढा नाही; हे कसोटीचं संकलन आहे. महादेवराव जानकर आमच्यासोबत होते. त्या दिवशी आम्ही शेतकऱ्यांच्या कर्जमुक्तीच्या पहिल्या टप्प्याचं बीज रोवलं. वाडा आंदोलन म्हणजे आवाजाचा आरंभ होता..रंगपंचमी नाही, कर्जमुक्तीचा गुलाल१४ मार्च २०२५. गावात सगळीकडे रंगांची उधळण; पण माझ्या मनात एक वेगळाच रंग. कार्यकर्त्यांनी गावाच्या रस्त्यावर मोठ्या अक्षरात लिहिलं, ‘शेतकऱ्यांची कर्जमुक्ती झालीच पाहिजे!’ ते वाचलं आणि हृदयात ठिणगी पेटली. ‘या वेळेस रंग उधळायचा तो शेतकऱ्यांच्या कर्जमुक्तीच्या नावाने!’ असं मी घोषित केलं. २० किमी रस्ता घोषणांनी रंगवला. त्या रंगात शेतकऱ्यांच्या घामाचे अश्रू मिसळले होते. हाच दिवस, महा एल्गारचा जन्म झाला. रायगडाच्या पायथ्याशी अन्नत्याग आंदोलन, एक नवीन ऊर्जा देऊन गेलं. रंगपंचमीनंतर रायगडाच्या पायथ्याशी तीन दिवसांचं उपोषण. आम्ही म्हणायचो, मागण्या शेवटपर्यंत रेटायच्या. मुख्यमंत्री, कृषिमंत्री आले; पण उत्तर तेच ‘कर्जमुक्ती शक्य नाही.’ त्या शब्दांनी मनात आग लागली. मग ठरवलं, रस्त्यावर उतरल्याशिवाय न्याय मिळणार नाही! २९ मार्चला कुरळपूर्णा, चांदूरबाजार... तिथे राज्यभराचे पदाधिकारी जमले. भाषणं, नियोजन, मीडिया समन्वय, अभ्यासगट सगळं आखलं. प्रत्येक कार्यकर्त्याला जबाबदारी दिली होती. ‘बच्चूभाऊ, आम्ही सोबत आहोत!’ परंतु ज्या शेतकरी, शेतमजूर, वंचित घटकांवर अन्याय होत होता तोच घटक अजून पूर्णपणे पेटून उठला नव्हता. तो रस्त्यावर यायला तयार नव्हता. म्हणून आम्ही ठरवलं, की संपूर्ण राज्याचा दौरा करावा आणि किमान २०० सभा घ्याव्यात. त्या सभांतून आपण शेतकऱ्यांवर होणारा अन्याय सर्वांसमोर मांडावा, हा एक पहिल्या टप्प्यातील नियोजनाचा भाग होता. या एका आवाजाने हजारो लोकांनी हात उचलले. महा एल्गार आता जनआंदोलन बनलं होतं. गावातला, शहरातला, खेड्यातला प्रत्येक शेतकरी या आवाजात सहभागी झाला. .एकट्याने कर्जमुक्तीची मागणी शक्य नव्हती, म्हणून आम्ही सर्व नेत्यांनी एक मांडणी केली. विजय जावंदिया, वामनराव चटप, राजीव शेट्टी, ॲड. अजित नवले, महादेवराव जानकर, प्रकाश पोहरे, रविकांत तुपकर, कराळे गुरुजी आणि इतर अनेक नेते सर्वांनी कुठल्याही अटी-शर्ती न ठेवता एकत्र येऊन हा लढा उभा केला. आम्ही आज जरी याचे चेहरा असलो तरी हा विजय त्या शेतकऱ्यांचा आहे, जे ट्रॅक्टर, गाड्या घेऊन स्वखर्चाने रस्त्यावर आले.८ ते १५ जून - राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराजांच्या भूमीत अन्नत्याग. १० जूनला मुंडन आंदोलन, १२ जूनला चक्काजाम... शेतकऱ्यांच्या वेदना आता सत्तेपर्यंत घुमू लागल्या. १४ जूनला महसूलमंत्री लेखी आश्वासन घेऊन आले; पण आम्ही म्हणालो, ‘घोषणा नाही, कर्जमुक्ती हवी!’ पैसे, योजना, गट सगळं काही ऐकून आम्हाला तारीख हवी होती..७ जुलै - डॉ. पंजाबराव देशमुखांच्या गावापासून ते साहेबराव करपे यांच्या चिलगव्हाणपर्यंत १५० किमी पदयात्रा. प्रत्येक गावात सभा, प्रत्येक सभेत एकच नारा ‘सात-बारा - कोरा-कोरा-कोरा!’ शेतकऱ्यांच्या वेदनेतून नव्या आशेची ज्वाला पेटली. हा लढा फक्त कर्जमुक्तीचा नव्हता... हा होता शेतकऱ्यांचा सन्मान, जो परत मिळवायचा होता.२४ जुलै चक्काजाम... त्या दिवशी महाराष्ट्र थांबला. ५४२ ठिकाणी चक्काजाम. २२ राष्ट्रीय मार्ग बंद, ६० राज्य मार्ग ठप्प झाले. आमच्या आवाजाने सरकार हादरलं. ‘शेतकरी आता थांबणार नाही!’ हा नारा संपूर्ण राज्यात घुमला..नागपूर... महा एल्गारचा प्रारंभ२७ ऑक्टोबर बेलोराहून निघालेला ताफा नागपूरकडे. हजारो ट्रॅक्टर, दोन चाकी, चार चाकी गाड्या, शेतकरी, शेतमजूर, मेंढपाळ, मच्छीमार सगळे एकत्र आले. प्रशासनाचा अंदाज चुकला. आम्ही गनिमी काव्याने समृद्धी महामार्ग, रेल्वे आणि विमानतळाच्या आजूबाजूला मुक्काम टाकला. काही तासांत नागपूर ठप्प! हे नियोजन इतकं काटेकोर होतं, की सरकारला आमच्या मागण्यांची दखल घ्यावी लागली. मग जिथे लोक म्हणायचे ‘शेतकरी एकत्र होत नाही’ तिथंच त्यांनी हे खोटं सिद्ध केलं.पुढे काय? कोर्टाची आंदोलनाची जागा खाली करण्याची नोटीस. अवकाळी पाऊस; परंतु आम्ही स्थिर राहिलो. आम्ही सर्वांनी हा निर्णय घेतला, की आम्ही कोर्टाचा अवमान करणार नाही. आम्ही कोर्टाचा सन्मान करतो; परंतु आम्हाला अटक करण्यात यावी व आमची व्यवस्था आता सरकारने तुरुंगात करावी म्हणून गांधीगिरी मार्गाने पोलिस ठाण्यासमोर जाऊन ठिय्या... जनता म्हणाली, 'कहा चले भाई, कहा चले! जेल चले भाई, जेल चले!' आम्हाला अटक व्हावी... आमची व्यवस्था सरकारने करावी, इतका निर्धार होता. अखेर सरकार आलं. आमची आणि त्यांच्या प्रतिनिधींची चर्चा झाली. सुरुवातीच्या टप्प्यात त्यांनी म्हटलं, 'कर्जमुक्ती शक्य नाही.' आम्ही उत्तर दिलं, 'तुमच्याकडे निवडणुकीसाठी पैसा आहे; पण शेतकऱ्याच्या जगण्यासाठी नाही?' हे असं कटू सत्य होतं जे सरकारला मान्य करावं लागलं. सरकार तसंच समितीचा पत्ता देत राहिलं. 'उच्चस्तरीय समिती बनवू' सांगत होतं; पण आम्हाला तारीख हवी होती. आरबीआयच्या नियमांनुसार फक्त थकीत कर्जदारांना माफ करणं, हे मुद्दे आम्ही समोर ठेवले. जर आधी कर्जमुक्ती जाहीर केली असती तर अनेक शेतकरी वंचित राहण्याची शक्यता होती. म्हणून आम्ही ठरवलं, ३० जून २०२६ ही तारीख म्हणजे न्यायाच्या मुदतीचं निशाण आहे. ही तारीख केवळ आकडा नाही, ती शेतकऱ्यांच्या त्यागाने लेखलेली मर्यादा आहे. बैठक संपली; परंतु लढा संपलेला नाही. आम्ही शेतकऱ्यांना सतर्क राहण्याची हाक दिली. 'जर एकही शेतकरी या कर्जमुक्तीतून वंचित राहिला, तर पुन्हा महा एल्गार पेटेल!' ही आमची गॅरंटी आहे. आंदोलनाची मुळे नऊ महिने आधी रोवली होती. ३३ जिल्ह्यांत दोनशेपेक्षा जास्त सभा, शेकडो किलोमीटरचा प्रवास, प्रमाणचित्त लेखन आणि लाखो लोकांच्या भेटी - या सगळ्यांतून महा एल्गाराचा सूर तयार झाला. अडीच हजार कार्यकर्त्यांवर तब्बल डझनभर दोषारोप झाले. मित्रांनो, हा फक्त आंदोलनाचा किस्सा नाही; तर हा शेतकऱ्यांच्या आत्म्याचा, सन्मानाचा आणि न्यायाचा एल्गार आहे. सरकारने आज ऐकलं, उद्या अमलात आणलं; तरच शेतकऱ्याच्या तोंडावर हास्य येईल. नाहीतर पुन्हा तोच नागपूर, तीच माती आणि पुन्हा तोच महा एल्गार. जोपर्यंत शेवटचा शेतकरी कर्जमुक्त होत नाही तोपर्यंत हा एल्गार सुरूच राहणार. मी या प्रवासात एक साधा कार्यकर्ता म्हणून उभा आहे; पण हा विजय तुमचा, माझा, आपल्या सर्वांचा आहे... मातीचा, मेहनतीचा आणि न्यायाचा. चला मग मोठ्या आवाजात म्हणा, 'कर्जमुक्ती हवीच!'. 