Premium|Maha Elgar protest: महा एल्गार आंदोलन, शेतकऱ्यांच्या कर्जमुक्तीसाठीचा प्रखर लढा!

Maharashtra farmer loan waiver: नागपूरपासून ते राज्यातील प्रत्येक प्रांतात शेतकऱ्यांनी मोठ्या प्रमाणात सहभाग नोंदवला. सरकारला ठोस तारीख जाहीर करण्यास भाग पाडणारा हा एल्गार शेतकऱ्यांच्या सन्मानाचा लढा ठरला
बच्चू कडू
आंदोलनाची मुळे नऊ महिने आधी रोवली होती. ३३ जिल्ह्यांत दोनशेपेक्षा जास्त सभा, शेकडो किलोमीटरचा प्रवास, प्रमाणचित्त लेखन आणि लाखो लोकांच्या भेटी - या सगळ्यांतून महा एल्गाराचा सूर तयार झाला. अडीच हजार कार्यकर्त्यांवर तब्बल डझनभर दोषारोप झाले.

त्रांनो, शेतकरी म्हणजे मातीचा मुलगा, घामाच्या पोटात जगणारा. सकाळी उठून रात्रीपर्यंत पावसाची, वाऱ्याची, कीडसराची लढाई चालते. कोणी दुष्काळाने बुडतो, कोणी अतिवृष्टीने पिकं हरवतो आणि कोणी अचानक आलेल्या वाऱ्याने साऱ्याच मेहनतीच्या फळाला हवेत उडवतो. तरीही त्या मातीशी शेतकऱ्याचं नातं इतकं गाठीशी बांधलेलं असतं, की तो कधी मागे हटत नाही; पण त्याच्या या कष्टाचा मोबदला काय आहे? थकबाकीची नोटीस, बँकेचा दबाव आणि वारंवार येणारी ‘उधारीची’ सावली. आता खूप झालं, या आवाजाला आता एक नाव द्यायचं होतं महा एल्गार!

