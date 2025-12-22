Premium|Leopard Sterilization : निर्बीजीकरण का गरजेचे? मानवी वस्तीतील बिबट्यांचा वावर रोखण्यासाठी वनविभागाचा नवा मास्टर प्लॅन

‘महाराष्ट्रातील ग्रामीण भागात रहिवासी वस्त्यांवर बिबट्यांकडून हल्ल्यांचे प्रमाण वाढलेले आहे. त्या धर्तीवर सरकारने घेतलेल्या निर्बीजीकरणाच्या निर्णयाचा वाईट परिणाम होणार नाही. उलट जंगलाबाहेर वाढलेल्या बिबट्यांची संख्या नियंत्रणात येण्यास मदत होणार आहे. सरकारने उचललेले पाऊल मानवी जीवनासाठी महत्त्वाचे आहे,’ असा विश्वास वनमंत्री गणेश नाईक यांनी व्यक्त केला. भाजपचा शिवसेनेसोबत दुरावा नाही. राज्यात जनतेसाठी कल्याणकारी योजना राबवल्या आहेत. वरिष्ठांच्या आदेशाप्रमाणे युती धर्म पाळला जाईल, असेही नाईक यांनी स्पष्ट केले. ‘सरकारनामा’चे प्रतिनिधी सुजित गायकवाड यांनी त्यांची घेतलेली मुलाखत....Premium|Municipal Council Governance Structure : नगर परिषद : लोकप्रतिनिधी-प्रशासन-नागरिकांच्या विश्वासाचा पूल.राज्यामध्ये मानवी वस्तीतील बिबट्याचा वावर ही समस्या चिंतेमध्ये भर टाकत आहे. पुणे, नाशिक, अहिल्यानगरसह अनेक जिल्ह्यांमध्ये मानवी वस्त्यांमध्ये बिबट्यांचा वावर दिसला आहे. या समस्येवर वनविभाग काय उपाययोजना करत आहे?सरकारने बिबट्या संरक्षणासोबत मानवी सुरक्षेलाही तितकेच प्राधान्य दिले आहे. बिबट्यांच्या हालचालींवर लक्ष ठेवण्यासाठी थर्मल ड्रोन, नाईट-व्हीजन कॅमेरे, ट्रॅप कॅमेरे इत्यादींसारख्या अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवला आहे. संवेदनशील भागात अतिरिक्त पथके तैनात केली आहेत. पिंजऱ्यांची संख्या वाढवली आहे. राज्यातील वाघ आणि बिबट्यांच्या हल्ल्यांमुळे सध्या वन्यजीव व मानव संघर्ष वाढला आहे. काही दिवसांपासून राज्यात विविध ठिकाणी बिबट्यांच्या हल्ल्यात मनुष्यहानी होत आहे. राज्य सरकारने मानवावरील बिबट्यांचे हल्ले टाळण्यासाठी तात्पुरत्या व दीर्घकालीन उपाययोजनांवर भर दिला आहे. बिबट्यांची वाढती संख्या, त्यांचा मानवी वस्तीतला वावर यावर आळा घालण्यासाठी वन विभागामार्फत ठोस उपाययोजना करण्यात येत आहे. त्यासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा (एआय) वापरही करण्याचे निर्देश विभागाच्या अधिकाऱ्यांना दिले आहे. विशेषतः जंगलाजवळ गाव परिसरात वाघ, बिबट्या किंवा अस्वले यांसारख्या प्राण्यांच्या उपस्थितीचा अंदाज घेऊन गावकऱ्यांसाठी ‘रिअल-टाइम अॅलर्ट’ (तातडीचा इशारा) देण्यासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर केला जाईल. सध्या विदर्भात काही ठिकाणी याचा वापर करण्यात येत आहे.बिबट्या मानवी वस्त्यांमध्ये येण्याची कारणे काय?मानवी वस्तीमध्ये येऊन बिबट्या हल्ला करण्याच्या घटना घडल्या आहेत. त्याला अनेक कारणे आहेत. वाढते नागरीकरण, विकास प्रकल्प, अन्नसाखळीतील बदल इत्यादी सगळ्यांचा एकत्रित परिणाम म्हणून ही समस्या वाढली आहे. पुणे जिल्ह्यातील शिरूरसारख्या भागात ऊस शेती वाढल्याने मुबलक पाण्यामुळे या भागात बिबट्यांचा वावर वाढला आहे. सरकारने वन विभाग आणि स्थानिक प्रशासन यांच्यात ‘कोऑर्डिनेटेड रिस्पॉन्स सिस्टीम’ तयार केली आहे. लोकजागृतीसाठी मोहीम सुरू आहे..बिबट्यांचा अधिवास मानवी वस्त्यांशेजारी असल्यामुळे, अनेक वेळा बिबट्या वस्त्यांमध्ये दिसून येतो. हा संघर्ष टाळण्यासाठी काय करण्यात येत आहे?बिबट्यांचा नैसर्गिक अधिवास जपणे ही सरकारची प्राथमिक जबाबदारी आहे. म्हणूनच वनक्षेत्रातील जलव्यवस्था, शिकार, प्राण्यांची उपलब्धता आणि झुडपी वनस्पतींची पुनर्स्थापना यावर भर दिला आहे. बिबट्या अथवा कोणताही वन्यप्राणी मानवी वस्तीत येऊ नये यासाठी त्याला जंगलातच खाद्य मिळायला हवे. तर तो मानवावर हल्ले करणार नाही. त्यासाठी जंगलामध्ये कुरण वाढविणे, वन्यप्राण्यांना लागणारे अन्न तेथेच उपलब्ध होईल यासाठी उपाययोजना करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. या प्रयत्नांचा एक भाग म्हणून जंगलांच्या मुख्य क्षेत्रात रानफळांची (उदा. रायवळ आंबे, बोर, जांभूळ) झाडे लावण्याचे नियोजन आहे. त्यामुळे तृणभक्ष्यी प्राण्यांना तिथेच पुरेसे अन्न मिळेल आणि त्यांच्या भक्ष्याच्या शोधात वन्यजीव मानवी वस्तीकडे येणार नाहीत. लावलेल्या झाडांचे जगण्याचे प्रमाण वाढवण्यासाठीही कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि उपग्रहांसारख्या आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर केला जाईल. ‘हॅबिटॅट मॅनेजमेंट’साठी स्वतंत्र निधीही उपलब्ध करून देण्यात आला आहे.बिबट्यांची संख्या वाढल्यामुळे ही समस्या निर्माण होत असल्याची चर्चा नेहमी होते. त्यामुळे बिबट्यांची संख्या नियंत्रित करण्यासाठी निर्बिजीकरणाचा उपायही सांगण्यात येतो. या उपाययोजनेवर वन विभाग कशा पद्धतीने विचार करत आहे?बिबट्यांची नसबंदी किंवा निर्बीजीकरण करण्याचा निर्णय हा वैज्ञानिक पद्धतीने आणि मर्यादित परिसरापुरता घेतला जातो. हे एक कायमस्वरूपी धोरण नाही. ज्या भागांत लोकसंख्येचे घनत्व जास्त आहे आणि हल्ले वारंवार होत आहेत, तेथे बिबट्यांची संख्या नियंत्रित करण्याचा हा तात्पुरता उपाय आहे. त्यामुळे प्रजातीवर कुठलाही नकारात्मक परिणाम होणार नाही. जंगलातील बिबट्यांवर नसबंदीची शस्त्रक्रिया केली जाणार नाही. मानवी वस्तीजवळच्या उसाच्या शेतात आणि गावाजवळ आढळणाऱ्या बिबट्यांवर शस्त्रक्रिया करण्यात येणार आहे..राज्यातील वाघांची संख्याही वाढत आहे. त्याविषयी काय सांगाल?भारतात वाघांची संख्या वाढती आहे. मागील सोळा वर्षांत महाराष्ट्रात वाघांची संख्या सरासरी ३५०ने वाढली आहे, ही नक्कीच आनंदाची बाब आहे. २००६ मध्ये केवळ १०३ असलेली वाघांची संख्या २०२२ मध्ये ४४४ पर्यंत पोहोचली.पर्यावरणाच्या दृष्टीने राज्यातील वनक्षेत्राचे प्रमाण हा महत्त्वाचा मुद्दा आहे. राज्यातील वनक्षेत्र कमी होत असल्याची तक्रार नेहमी केली जाते. त्याविषयी काय प्रयत्न करण्यात येत आहेत?राज्यात वनक्षेत्र कमी झालेले नाही, उलट सरकारच्या वृक्षलागवड मोहिमांमुळे ‘ग्रीन कव्हर’ वाढत आहे. केंद्र सरकारच्या निर्देशानुसार, राज्याचे वनक्षेत्र किमान ३३ टक्के असणे आवश्यक आहे. सध्या महाराष्ट्राचे वनक्षेत्र सुमारे २१ टक्के आहे, ते ३३ टक्क्यांपर्यंत नेण्यासाठी ‘हरित महाराष्ट्र, समृद्ध महाराष्ट्र’ या अभियानांतर्गत विशेष प्रयत्न केले जात आहेत. या वर्षी राज्यात १० कोटी वृक्ष लागवड करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. मात्र उपनगरी भागात निर्माण होणारी ‘जंगल-शेजारी वस्ती’ यामुळे संघर्ष वाढतो. या ठिकाणी ‘इको-बफर झोन’ तयार करण्याचे काम सुरू आहे. वन विभाग आणि स्थानिक प्रशासन या दोघांचाही समन्वय वाढवला आहे..राज्यातील महायुती सरकारमध्ये तीन वेगवेगळे पक्ष एकत्र आले आहेत. त्यांच्यातील मतभेदही सातत्याने समोर येत असतात. तुम्ही महायुतीकडे कसे पाहता?महाराष्ट्रात भाजप, शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे महायुतीचे सरकार आहे. आम्ही सर्वजण विकासाच्या अजेंड्यासाठी राज्यात एकत्र काम करतो. पक्षांतर्गत चर्चा आणि विविध मतप्रवाह हे लोकशाहीचे लक्षण आहे. महायुती म्हणून प्रत्येक निर्णय सामूहिक पातळीवर घेतला जातो आणि सर्वांना सहभागी करून घेतले जाते. त्याला दुरावा असे म्हणता येणार नाही; परंतु राजकारणात वेगवेगळे प्रयोग होत असतात. शिवसेना आणि भाजपमध्ये दुरावा नाही. तसा कोणताच परिणाम होणार नाही, अजिबात नाही. लोकांना हवा असलेला विकास आम्ही दिला आहे. विविध कल्याणकारी योजनांमुळे नागरिकांचे जीवन सुसह्य केले आहे. लाडक्या बहिणींची साथ आहे. सर्वात महत्त्वाचे, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वावर जनतेचा विश्वास आहे.अनेक वर्षांपासून तुम्ही नवी मुंबईचे नेतृत्व करत आहात. यावेळी महापालिका निवडणुकीच्या निमित्ताने नवी मुंबईत महायुती होणार का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. ही निवडणूक महायुतीतील पक्ष एकत्र लढवणार की वेगवेगळे लढणार?नवी मुंबई महापालिकेत भाजप शिवसेनेसोबत लढणार का, हा निर्णय वरिष्ठ नेतृत्वाच्या स्तरावर घेतला जातो. मात्र आमचे ध्येय एकच - नवी मुंबईच्या विकासाचा वेग वाढवणे. शासकीय योजना, पायाभूत विकास, क्रीडा-सांस्कृतिक सुविधा यावर आम्ही मोठ्या प्रमाणात काम केले आहे. अन्य शहरांच्या तुलनेत आज नवी मुंबई समतोल विकास आणि नागरी सुविधांच्या बाबत एक पाऊल पुढेच आहे. नवी मुंबईकर सुजाण नागरिक आहेत. भविष्यातही नवी मुंबईकर योग्य निर्णय घेतील आणि नवी मुंबईला सुरक्षित अन् विकसित ठेवण्यासाठी कौल देतील..बिबट्याची समस्यापुणे, अहिल्यानगर, नाशिक या जिल्ह्यांसह राज्याच्या अनेक भागांमध्ये बिबट्या-मानव संघर्षअनेक गावांमध्ये बिबट्यांनी हल्ला केल्याच्या घटनाबिबट्यामुळे गावांमध्ये दहशत. काही ठिकाणी 