Premium|Leopard Sterilization : निर्बीजीकरण का गरजेचे? मानवी वस्तीतील बिबट्यांचा वावर रोखण्यासाठी वनविभागाचा नवा मास्टर प्लॅन

Wildlife Conservation India : वनमंत्री गणेश नाईक यांनी बिबट्यांच्या निर्बीजीकरणाच्या निर्णयाचे समर्थन करत मानवी सुरक्षा आणि वन्यजीव संवर्धन यांचा समतोल राखण्यासाठी अत्याधुनिक 'एआय' (AI) तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याची ग्वाही दिली.
सकाळ डिजिटल टीम
‘महाराष्ट्रातील ग्रामीण भागात रहिवासी वस्त्यांवर बिबट्यांकडून हल्ल्यांचे प्रमाण वाढलेले आहे. त्या धर्तीवर सरकारने घेतलेल्या निर्बीजीकरणाच्या निर्णयाचा वाईट परिणाम होणार नाही. उलट जंगलाबाहेर वाढलेल्या बिबट्यांची संख्या नियंत्रणात येण्यास मदत होणार आहे. सरकारने उचललेले पाऊल मानवी जीवनासाठी महत्त्वाचे आहे,’ असा विश्वास वनमंत्री गणेश नाईक यांनी व्यक्त केला. भाजपचा शिवसेनेसोबत दुरावा नाही. राज्यात जनतेसाठी कल्याणकारी योजना राबवल्या आहेत. वरिष्ठांच्या आदेशाप्रमाणे युती धर्म पाळला जाईल, असेही नाईक यांनी स्पष्ट केले. ‘सरकारनामा’चे प्रतिनिधी सुजित गायकवाड यांनी त्यांची घेतलेली मुलाखत...

