Premium|Nagar Parishad Election Results : महाराष्ट्रात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत लोकशाहीची पुनर्स्थापना, महायुतीला मोठे यश

किशोर आपटेनगरपालिका आणि नगर परिषदेच्या निवडणुका पार पडल्या. जनतेने भरभरून मते देत नव्या सदस्यांना संधी दिली. प्रशासकराज संपून पुन्हा जनतेच्या हाती सत्ता आली आहे. जनतेने दिलेला कौल काय आहे याचा प्रत्येक पक्षाने पुढील वाटचालीसाठी विचार करायला हवा ...अखेर न. . च्या लग्नाला ... म्हणतात तशी सतरा विघ्न पार करत राज्यातील रखडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीचा पहिला टप्पा पार पडला. अनेक वर्षांच्या प्रशासकराजला पूर्णविराम देत लोकशाहीची पुनर्स्थापना झाली, हेच या निवडणुकांचे महत्त्वाचे फलित समजायला हवे! २१ डिसेंबरला २४६ नगरपालिका आणि ४२ नगरपरिषद / नगर पंचायतींच्या (एकूण २८८) मतमोजणीमुळे सुमारे पाच ते तीन वर्षांच्या प्रशासक राजला पूर्णविराम मिळाला. राज्यात स्थानिक पातळीवर लोकशाहीची पुनर्स्थापना झाली असे म्हणायला हवे. हे निकाल देखील न्यायालयांच्या निर्णयाला आधीन राहून देण्यात आले आहेत हे देखील विसरता कामा नये!या निवडणुकांतील ओबीसी आरक्षणाचा वाद अगदी राज्य निवडणूक आयोगापासून सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयापर्यंत पोहोचला, निवडणूक प्रक्रिया सुरू झाल्यानंतरही इतर मागास प्रवर्ग आरक्षणाच्या मुद्यावर (ओबीसी) या ‘निवडणूक प्रक्रियेची चिवडणूक’ होते की काय? अशी स्थिती झाली होती. त्यातच ‘व्होटचोरी’च्या मुद्यावरही मतदार याद्यांच्या शुद्धीवर प्रश्नचिन्ह असताना या निवडणुका निर्विघ्नपणे होणार की नाही? असा पेच निर्माण झाला होता. कदाचित इतिहासात प्रथमच निवडणूक प्रक्रिया सुरू असताना उच्च न्यायालयांकडून या निवडणूक कार्यक्रमामध्ये हस्तक्षेप करत मतमोजणीची तारीख लांबविण्यात आली हे देखील या निवडणुकांचे वैशिष्ट्य सांगता येते!.Premium|Local body elections : स्थानिक स्वराज्य निवडणुका; राडा, चिखलफेक आणि ‘रेवड्या’त हरवलेले मुद्दे.मिशन २०२९साठी निराशाजनक?अशी भवती न भवती झाल्यानंतर पार पडलेल्या या निवडणुकांचा निकाल देखील सत्ताधारी महायुती सरकारच्या मिशन २०२९ च्या दृष्टीने फारसा आशाजनक नसल्याचे दिसून येते. या निवडणुकीत सर्वाधिक ताकद झोकून देणाऱ्या भाजपला २८८ थेट नगराध्यक्ष पदांच्या निवडणुकीत केवळ ११७ जागांवर समाधान मानावे लागले, ते देखील अजित पवार आणि एकनाथ शिंदे यांच्या पक्षांसोबतच्या महायुतीच्या जागावाटपामुळे शक्य झाले आहे. असे असले तरी विधानसभेच्या वर्षभरापूर्वीच्या प्रभावानुसार भाजपच सर्वांत मोठा पक्ष ठरला, तर पाठोपाठ शिंदेंच्या शिवसेनेने ‘हम भी साथ साथ है’ पुन्हा एकदा सिद्ध केले आहे.मविआच्या तीन पक्षांमध्ये तर शरद पवार आणि उद्धव ठाकरे यांच्याकडून जवळपास ही निवडणूक ‘पास’ म्हणून सोडून दिल्यासारखे चित्र होते! हे दोन्ही नेते फारसे प्रचारात फिरकले सुद्धा नाहीत तरीही त्यांच्या स्थानिक पातळीवरील शिलेदारांकडून जिवाची बाजी लावत राष्ट्रवादी (शरदचंद्र पवार) सात तर शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्ष नऊ जागांवर चमत्कारीकपणे नगराध्यक्ष निवडणूक जिंकले आहेत. यामध्ये काही निकाल तर धक्कादायक म्हणावे लागतील. काँग्रेसच्या देखील वरिष्ठ नेत्यांनी फारशी मेहनत न घेताही त्यांच्या स्थानिक कार्यकर्त्यांनी चांगली कामगिरी केली आहे. कॉँग्रेसला २८ जागी यश मिळाले आहे तर, स्थानिक आघाड्यांना २८ जागी यश मिळाले आहे..दिग्गजांच्या बालेकिल्ल्यात ‘पराभव’!महायुती सरकारसाठी चिंताजनक गोष्ट म्हणजे त्यांच्या दिग्गज दहा मंत्र्याचा स्थानिक प्रभाव क्षेत्रात पराभव झाला आहे, त्यात केंद्रीय राज्यमंत्री रक्षा खडसे यांच्यासह राज्य मंत्रिमंडळातील महिला मंत्री आदिती तटकरे यांच्या श्रीवर्धनमध्ये नगराध्यक्ष उद्धव ठाकरे पक्षाचा नगराध्यक्ष आला आहे. तर मत्स्य व्यवसायमंत्री नीतेश राणे यांच्या घरात राणे विरुद्ध राणे किंवा महायुती विरुद्ध महायुती विरुद्ध शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्ष असा चमत्कारिक सामना रंगला त्यात ‘धाकले राणे’ यांचा पराभव झाल्याचे आणि दोन जागी भाजपचा नगराध्यक्ष पदाचा उमेदवार पराभूत झाल्याचे दिसून आले आहे, हा प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांनाही धक्का मानला जातो. कारण त्यांच्या गृहजिल्ह्यात भाजपला पराभव पत्करावा लागला आहे. त्याशिवाय ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे, पाणीपुरवठा मंत्री गुलाबराव पाटील, जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन, सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील, वस्त्रोद्योग मंत्री संजय सावकारे, गृहराज्यमंत्री पंकज भोयर यांच्या प्रभाव क्षेत्रात सत्ताधारी पक्षाला पराभव पत्करावा लागला आहे.भाजपचा प्रतिस्पर्धीया निवडणुकीच्या यशाचा ‘स्ट्राईक रेट’ पाहिला तर शिंदेंच्या शिवसेनेचा पहिला क्रमांक लागतो, पण संख्या पाहता भाजपचा क्रमांक पहिला लागला आहे. त्यामुळे २०२९ च्या शत प्रतिशत साठी भाजपचा प्रतिस्पर्धी म्हणून शिंदे यांच्या शिवसेनेकडेच पाहिले जाणार आहे. या मिनी विधानसभा समजल्या गेलेल्या निवडणुकीत २८८ नगराध्यक्ष पदांमध्ये भाजपला किमान १४५ ते १५१ जागा मिळण्याची अपेक्षा होती. मात्र त्यांना ११७वर समाधान मानावे लागले आहे. ही चिंतनासाठी मोठी बाब ठरली आहे! अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादीला ३७ तर शिंदेंच्या शिवसेनेला मिळालेले ५३ नगराध्यक्ष यांची बेरीज केली तर जवळपास भाजपच्या संख्येची बरोबरी ते करताना दिसतात. त्यात त्यांच्या मूळ पक्षांच्या संख्याबळाची किंवा मविआच्या संख्याबळाची बेरीज केली तर शतप्रतिशत च्या दिशेने जाणाऱ्या भाजप पेक्षा ही संख्या जास्त दिसते!.विभागनिहाय भाजपच प्रथम!उपलब्ध आकडेवारीनुसार विभाग निहाय माहिती घेतली असता भाजपचा १२४ नगरपरिषदांवर झेंडा फडकला आहे. शिवसेना ६१ ठिकाणी सत्ता स्थापन केली तर राष्ट्रवादी अजित ३६ नगरपरिषदांवर विजयी आहे. काँग्रेसला २७ नगरपरिषदांवर सत्ता स्थापन करण्यात यश आले आहे. तर, ठाकरेंची शिवसेना आठ आणि पवारांच्या राष्ट्रवादीला १२ नगरपरिषदांवर विजय मिळवता आला. स्थानिक आघाडींनी २० ठिकाणी सत्ता स्थापन केली.अशाप्रकारे महाराष्ट्रात महायुतीनं २२१नगरपरिषदांवर झेंडा फडकवला आहे. मविआनं ४७ नगरपरिषदांवर सत्ता स्थापन केली. स्थानिक आघाडीनेही २० नगरपरिषदांवर विजय मिळवला आहे.विदर्भात कॉँग्रेस चा हातत्यात विदर्भ एकूण जागा १०० विदर्भात भाजप ५५, शिवसेना ११, राष्ट्रवादी अजित २ ठिकाणी विजयी झाले. तर काँग्रेस १९ ठाकरेंच्या शिवेसेनेला २ तर पवारांच्या राष्ट्रवादीला देखील ४ जागा मिळाल्या आहेत. तर स्थानिक आघाडीला ७ ठिकाणी विजय मिळाला आहे.उत्तर महाराष्ट्र, पश्चिम महाराष्ट्र, मराठवाड्यातही भाजप!मराठवाड्यातही भाजप सर्वाधिक १८ ठिकाणी, शिवसेना शिंदे ११, राष्ट्रवादी अजित ११ ठिकाणी विजय झाला, तर काँग्रेसला ४, ठाकरेंच्या शिवसेनेला ३, राष्ट्रवादी शप २, आणि स्थानिक आघाडीला ३ जागा मिळाल्या आहेत.उत्तर महाराष्ट्रात देखील भाजप सर्वात मोठा पक्ष ठरला. भाजप २१, शिवसेना १५, राष्ट्रवादी अजित ६ तर काँग्रेस १, ठाकरेंची शिवसेना १, राष्ट्रवादी शप २ आणि स्थानिक आघाडीचा ३ ठिकाणी विजय झाला आहे.पश्चिम महाराष्ट्रात ६० पैकी २१ ठिकाणी भाजपचा विजय झाला, शिवसेना १४, राष्ट्रवादी १४, तर काँग्रेसला २ ठिकाणी विजय मिळवता आला आहे. ठाकरेंची शिवसेना १, शरद पवारांची राष्ट्रवादी ३ ठिकाणी तर स्थानिक आघाडीला ५ ठिकाणी यश मिळाले आहे. कोकणात २७ पैकी भाजपने ९ ठिकाणी विजय मिळवला. शिंदेंच्या शिवसेनेला १० तर राष्ट्रवादीला ३ ठिकाणी विजय मिळवता आला. तर काँग्रेसने १,ठाकरेंच्या शिवसेनेने १, शरद पवारांच्या राष्ट्रवादी १ तर स्थानिक आघाडीने २ ठिकाणी विजय मिळवला आहे..Premium|Maharashtra Municipal Election Analysis : महायुती आणि महाआघाडीत 'आपुलाची वाद आपणाशी'; जागावाटपावरून मित्रपक्षांतच जुंपली!.महायुती विरुद्ध महायुतीछोट्या पक्षांना चार ठिकाणी यश आले आहे. या राजकीय रणधुमाळीच्या धुरळ्यातही त्यांचे यश ठळकपणे दिसले आहे त्यात गुहागर मनसे अकोट एमआयएम अमरावती प्रहार सारख्या छोट्या पक्षांचा समावेश आहे. तर महायुतीच्या शिवसेना आणि भाजपचा सामना कोकणात रंगल्याचे दिसले त्यात पालघर, डहाणूमध्ये शिंदेंच्या सेनेकडून जोर लावल्याचे दिसले. तर अंबरनाथ बदलापुरात भाजपने शिंदे सेनेचा वचपा काढला. तळ कोकणात दोन्ही शिवसेना मिळून भाजपचा पराभव केल्याचे चमत्कार पाहायला मिळाले आहेत.असे असले तरी प्रस्थापितांना आपापले गड राखण्यात मोठ्या प्रमाणात यश आल्याचे दिसले, तर स्थानिक राजकारणात सर्वच पक्षीयांकडून ‘कौंटुबिक लोकशाहीची झालर’ यशस्वी झाल्याचे दिसले.स्वयंशिस्तीचा पक्ष या प्रतिमेला तडा?भारतीय जनता पक्षांकडून ५१ टक्के विजयाचा फॉर्म्युला देण्यात आला असला तरी प्रत्यक्षात निकालात पक्षाचा प्रभाव दिसत असला तरी महायुतीच्या यशात ‘शत प्रतिशत’ झाकले गेले आहे असे राजकीय विश्लेषक सांगतात. भाजपच्या विदर्भातील पिछेहाटीनंतर स्थानिक आमदार माजी मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी पक्षाच्या प्रथा परंपरेला सोडून स्वपक्षीय नेतृत्वावर जाहीर नाराजी व्यक्त केली आहे. पक्षात अनावश्यक इनकमिंग सुरू आहे आणि निष्ठावंतांना संधी दिली जात नसल्याची खंतही त्यांनी जाहीरपणे व्यक्त केली आहे. त्यांच्या या वक्तव्यामुळे स्वयंशिस्तीचा पक्ष असल्याच्या भाजपच्या प्रतिमेला तडा गेला आहे. मुख्यमंत्र्यांकडूनही त्यांच्या वक्तव्याची तातडीने दखल घेत उत्तर देण्यात आले हे देखील महत्त्वाचे आहे! शत प्रतिशतच्या दिशेने वाटचाल करणा-या भाजपला चिंतनासाठी ही गोष्ट महत्त्वाची समजली जात आहे. मोठ्या प्रमाणात अन्य पक्षांतून दिग्गज रेडिमेड नेत्यांची आयात करण्याचा आणि निवडणुकांसाठी साम दाम दंड भेद नीती वापरताना अगदी निवडणूक आयोगापासून सर्व सरकारी यंत्रणांचा कुशलतेने वापर करून घेण्याचा या पक्षांचा हातखंडा असूनही अपेक्षीत यश पदरात न पडल्याचे किमान २८८ नगरपालिका निवडणुकांत स्पष्ट झाले आहे..स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या नगरपालिकांच्या निवडणुका हा पहिला टप्पा होता. २०२० नंतर आधी कोविड आणि नंतर राजकीय सोयीच्या राजकारणामुळे लांबणीवर पडलेल्या या निवडणुकांमुळे राज्यात प्रशासकीय राज संपुष्टात आले. लोकशाहीच्या व्यवस्थेमध्ये घटनादुरुस्ती करून देण्यात आलेल्या पंचायत राज व्यवस्थेमध्ये स्थानिक नागरीकांना त्यांच्या शहरातील निर्णय घेण्याच्या हक्काची पुनर्स्थापना झाली हे महत्त्वाचे आहे. या निवडणुकांचा कार्यक्रम सुरू झाल्यानंतरही त्यात न्यायालयांच्या हस्तक्षेपासारख्या बाबींवर राजकीय पक्ष आणि कायद्यांच्या अभ्यासकांनी जुजबी चिंता व्यक्त केली मात्र अशा प्रकारच्या बाबींचा साकल्याने विचार केला जायला हवा. निवडणूक आयोगासारख्या यंत्रणेकडून मतदार याद्यांच्या विश्वासार्हतेबद्दलच्या प्रश्नावर हतबलता दाखविण्यापासून निवडणुकांच्या मतदानानंतर २१ तारखेपर्यंत न्यायालयीन हस्तक्षेपातून मतमोजणी लांबविण्याचा प्रकार देखील या निवडणुकीत पाहायला मिळाले आहेत. या निवडणुकीत सत्तेचा पैशांचा अनिर्बंध वापर झाल्याचे आरोप विरोधकांकडून करण्यात आले. लोकशाहीच्या अभ्यासकांच्या दृष्टीने निकाल काहीही लागले असले तरी ज्या प्रकारे अनेक वर्षांच्या प्रशासक राज नंतर सत्ताधा-यांनी या निवडणुकांमध्ये वरचष्मा राहण्याचे सगळेच हतखंडे वापरले आहेत ते चिंताजनक म्हणायला हवे! २०२९च्या शत-प्रतिशतचा विचार करता 'भाजप विरुद्ध सगळे' असा सामना झाल्यास सध्याचे ११७ संख्याबळ पुरेसे नसल्याचे या मिनी विधानसभा निवडणुकीत दिसून आले आहे.!.राज्यातील ७५ टक्के नगराध्यक्ष महायुतीचे असून, भाजपचे ३३००पेक्षा जास्त नगरसेवक निवडून आले आहेत. यातून भाजपला मिळालेला व्यापक जनाधार स्पष्ट होतो.- देवेंद्र फडणवीस, मुख्यमंत्रीनगर परिषदा-नगरपंचायत निवडणुकांमध्ये महायुतीला घवघवीत यश मिळाले असून, महाविकास आघाडीला शिवसेनेपेक्षाही कमी जागा मिळाल्या आहेत. खरी शिवसेना कोणती, हे मतदारांनी दाखवून दिले.- एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्रीमतदारांनी कार्यक्षम, विकासाभिमुख उमेदवारांवर विश्वास दाखवला. तसेच, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षालाही भरभरून यश दिले. ही विकासाच्या राजकारणाला दिलेली पोचपावती आहे.- अजित पवार, उपमुख्यमंत्रीनिवडणुकीत बोगस मतदार, दडपशाही, सत्तेचा गैरवापर आणि पैशांचा वापर पाहायला मिळाला. सत्ताधारी पक्षांच्या विजयात निवडणूक आयोगाची मदत सर्वांत महत्त्वाची ठरली.- हर्षवर्धन सपकाळ, प्रदेशाध्यक्ष, काँग्रेस. 