Premium|Memes Cultural evolution: मीम हा शब्द नेमका कुठून आलाय, हे माहिती आहे का?

राहुल गडपालेमीम संकल्पनेचा खरा जनक आहे रिचर्ड डॉकिन्स. डॉकिन्सनेच मीम हा शब्द लोकप्रिय केला. त्याचा खरा अर्थ आहे, सांस्कृतिक माहितीचे घटक एका पिढीतून दुसऱ्या पिढीकडे प्रवाही होणे. जसे जीन जैविक माहिती एका पिढीतून दुसऱ्या पिढीत नेत असतात तसे हे मीम कल्पना, गाणी, श्रद्धा, परंपरा असे सांस्कृतिक माहितीचे घटक एका पिढीतून दुसऱ्या पिढीत नेत असतात. डॉकिन्सच्या मते, धर्म हासुद्धा एक शक्तिशाली मीम आहे आणि तो विश्वास, परंपरा आणि विधी यांच्या रूपाने टिकून राहतो...ज्या व्यवस्थेला आपण समाज म्हणतो ती नेमकी कशी उदयास आली, हे जाणून घ्यायला कुणाला आवडणार नाही? माणूस प्रगत होत गेला तशी त्याने स्वतःसाठी नियमांची चौकट आखायला सुरुवात केली. स्वतःच्या वर्तनावर एकप्रकारे बंधन घालून घेत त्याने स्वतःभोवती एक सुरक्षित कवच निर्माण केले. हे कवच त्याला जगण्याच्या चालीरीती, संस्कृती, धर्म आणि पुढे समाज नावाची व्यवस्था निर्माण करण्यासाठी गरजेचे होते; मात्र या व्यवस्थेची जाणीव माणसाला एका रात्रीत नक्कीच झाली नसेल. अनुभवातून आलेल्या शहाणपणातून माणूस विस्तारत गेला. त्याने जगण्यासाठी स्वतःचा एक सामाजिक आराखडा तयार केला. .उत्क्रांतीच्या सुरुवातीला लहान गटांमधून वास्तव्य करणाऱ्या माणसाकरिता कुटुंब किंवा कूळ हाच एक समाज होता. त्यामुळे समाजाचा जन्म लहान कुळांमधून झाला, असे म्हटले तर चुकीचे ठरणार नाही. ही व्यवस्था आकारास येत असताना त्यामागे असलेला विचार मनुष्याच्या वर्तनाशी निगडित असावा. त्यामुळे स्वतःसाठीची व्यवस्था तयार करताना माणसाने परस्पर संबंध आणि सहकार्यातून समाजाचा गाडा पुढे ओढला. उत्क्रांतीच्या या तत्त्वाचे अनेकांनी आजवर चिंतन केले आहे. त्यातून पुढे आलेले निष्कर्ष मानवजातीच्या जगण्याचे कोडे उलगडून दाखवण्यास मदत करतात. ते माणूसपणाची साक्ष देतात आणि माणसाच्या उराशी असलेली जाणिवेची वीण घट्ट असल्याची कल्पना म्हणून व्यक्त होतात. त्यामुळे उत्क्रांतीच्या मुळाशी असलेल्या प्रत्येक तत्त्वाचा गाभा किती खोलवर रुजला आहे, याची आपल्याला कल्पना येऊ शकते.प्राण्यांच्या वर्तनावरून अनेकांनी उत्क्रांतीचे तत्त्व समजावून सांगण्याचा आजवर प्रयत्न केला आहे; मात्र त्यातील काही नावे अगदीच महत्त्वाची आहेत. त्यांनी मांडलेली मते विचारात घेतल्याशिवाय उत्क्रांतीच्या तत्त्वाचा उलगडा करून घेणे शक्य नाही. रॉबर्ट ट्रिव्हर्स हे असेच एक नाव आहे. रॉबर्ट हे अमेरिकन उत्क्रांती जीवशास्त्रज्ञ आहेतच; पण ते समाजजीवशास्त्रातील एक अत्यंत प्रभावशाली विचारवंत म्हणून ओळखले जातात. त्यांनी आपल्या कार्यातून मानव व प्राण्यांच्या वर्तनामागील उत्क्रांतीचे तत्त्व समजावून सांगण्याचा प्रयत्न केला. त्यांनी परस्पर परोपकार (Reciprocal altruism) ही संकल्पना मांडली. ही संकल्पना विशद करताना त्यांनी मांडलेले विचार मात्र अत्यंत सोपे वाटतात; पण याच सरळ साध्या वाटणाऱ्या विचारांमागे उत्क्रांतीचे सूत्र लपलेले आहे. ‘मी तुला मदत करतो; कारण मला अपेक्षा आहे की तू पुढे कधी तरी माझी मदत करशील’ या एका वाक्यात त्यांनी परस्पर परोपकाराची संकल्पना समजावून सांगितली. ही एक प्रकारची फायदेशीर देवाणघेवाण आहे; मात्र त्यावर उत्क्रांतीत एकमेकांचा निभाव लागायला मदत झाली, असे मत ट्रिव्हर्स यांनी या संकल्पनेच्या माध्यमातून मांडण्याचा प्रयत्न केला आहे. .परस्पर परोपकार टिकण्यासाठी समाजात तीन गोष्टी असणे गरजेचे आहे. पहिली गोष्ट म्हणजे, व्यक्ती पुन्हा पुन्हा एकमेकांच्या संपर्कात यायला हव्यात. आपल्याला कोण फसवतो, कोण मदत करतो, याची आठवण ठेवता आली पाहिजे. म्हणजे काय, तर आपली विश्वासार्हता आणि स्मरणशक्ती शाबूत असायला पाहिजे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, आपल्यात फसवणूक थांबवण्याची क्षमता असायला हवी. वारंवार फसवणाऱ्या व्यक्तींना गटातून बाहेर काढता यायला हवे. परोपकार टिकण्यासाठीच्या या तीन प्रमुख अटी आहेत. परोपकारातून केलेल्या मदतीची प्राण्यांच्या जगात अनेक उत्तम उदाहरणे आहेत. व्हॅम्पायर बॅट्स ज्यांना आपण वटवाघूळ म्हणतो, त्यातल्या एखाद्या वटवाघळाला अन्न मिळाले नाही तर दुसरे वटवाघूळ त्याला स्वतःचे रक्त उगाळून देते. कधी तरी त्याच्यावर ही परिस्थिती आली तर समोरच्यानेही तसेच करणे त्यात अपेक्षित असते. चिंपांझी एकमेकांची स्वच्छता करण्यात मग्न असल्याचे आपण अनेकदा पाहिले आहे. त्यामुळे ते एकमेकांच्या आरोग्याची निगा राखत असतात. त्यामुळे त्यांची मैत्री दृढ व्हायला मदत होत असते. शिकार युगात माणूस आपल्या गटासोबत शिकारीचे अन्न वाटून खात असे... ही सर्व परस्पर परोपकाराचीच उदाहरणे आहेत. यामुळे गटांमध्ये विश्वास आणि सहकार्य वाढते. समाजरचना टिकून राहते. त्यामुळेच उत्क्रांतीत स्पर्धेपेक्षा सहकार्य जास्त फायदेशीर ठरते. ट्रिव्हर्स यांनी उत्क्रांतीला केवळ जैविक पातळीवर न ठेवता सामाजिक, सांस्कृतिक आणि मानसिक वर्तनाशी जोडले. त्यांचे विचार मानसशास्त्र, समाजशास्त्र, मानववंशशास्त्र आणि अगदी अर्थशास्त्रातही वापरले जातात. परोपकार, पालकत्व, संघर्ष, स्वार्थ, खोटेपणा हे सर्व दिसायला सामाजिक, नैतिक प्रश्न असले तरी त्यांच्या मुळाशी उत्क्रांतीतील जीनची रणनीती कार्यरत आहे, असे हे विचारवंत सांगतात. खरे तर आपले माणूस म्हणून असलेले वर्तन त्याचे सर्वोत्तम उदाहरण आहे. .याच शृंखलेतील दुसरे महत्त्वाचे नाव आहे, रिचर्ड डॉकिन्स. ते उत्क्रांती विज्ञानातील एक प्रभावशाली विचारवंत आहेत. त्यांनी चार्ल्स डार्विनच्या सिद्धांताला आधुनिक जीवशास्त्र, जनुकशास्त्र आणि तंत्रज्ञानाशी जोडून समजावण्याचा प्रयत्न केला. १९७६ मध्ये डॉकिन्सचे ‘द सेल्फिश जीन’ नावाचे पुस्तक प्रकाशित झाले. या पुस्तकात डॉकिन्सने उत्क्रांतीची खरी पातळी ही प्रजाती किंवा व्यक्ती नाही; तर जीन आहे, असे मत मांडले. त्याच्या मते जीन स्वतःचे प्रतिरूप टिकवण्यासाठी काम करते आणि वनस्पती, प्राणी हे सर्व जीन टिकवण्याची साधने आहेत. म्हणजेच आपण सर्व जीनची जगण्याची यंत्रे (सर्व्हायव्हल मशीन्स) आहोत. पारंपरिक डार्विनवाद म्हणतो, की जो प्रबळ असतो तो टिकतो. चार्ल्स डार्विनने ‘सर्व्हायव्हल ऑफ द फिटेस्ट’ ही संकल्पना मांडली. त्याही पुढे जाऊन डॉकिन्स म्हणतो, ‘सर्व्हायव्हल ऑफ द फिटर जीन’, म्हणजे व्यक्ती कदाचित मरते; पण तिच्यातील उपयुक्त जीन पुढच्या पिढीत टिकतो. उत्क्रांतीतील परोपकाराच्या तत्त्वाचा जेव्हा आपण विचार करतो तेव्हा आपल्याला परोपकार हा निःस्वार्थी असतो, असे वाटते; मात्र उत्क्रांतीच्या तत्त्वातील परोपकार निःस्वार्थी असू शकत नाही. तर त्यामागे आपले जीनपुढच्या पिढीपर्यंत जाण्यासाठीची धडपड असते. आपले नातेवाईक जिवंत राहिलेत तर आपले जीन पुढच्या पिढीपर्यंत जाऊ शकतात, असा विचार येथे केला जातो. यामागे जीनची युक्ती असते. यालाच किन सिलेक्शन असेदेखील म्हटले जाते. परस्पर परोपकार हासुद्धा जीनच्या जगण्याच्या रणनीतीचा भाग असतो. शिवाय जीनचा प्रभाव हा केवळ शरीरापुरता मर्यादित नसतो; तर व्यक्तीचे वर्तन, साधने आणि पर्यावरणावरदेखील त्याचा परिणाम जाणवतो. आज आपण मीम हा शब्द सहज वापरतो. कुठल्याही गोष्टीची टिंगल करण्यासाठी समाजमाध्यमांवर मीमचा वापर केला जातो; मात्र मीम हा शब्द नेमका कुठून आलाय, हे माहिती आहे का? या मीम संकल्पनेचा खरा जनक डॉकिन्स हाच आहे. डॉकिन्सनेच मीम हा शब्द लोकप्रिय केला. त्याचा खरा अर्थ आहे, सांस्कृतिक माहितीचे घटक. .जसे जीन जैविक माहिती एका पिढीतून दुसऱ्या पिढीत नेत असतात तसे हे मीम कल्पना, गाणी, श्रद्धा, परंपरा असे सांस्कृतिक माहितीचे घटक एका पिढीतून दुसऱ्या पिढीत नेत असतात. नास्तिकतावादी असलेल्या डॉकिन्सने आपल्या ‘द गॉड डिल्युजन’ या पुस्तकात धर्मालादेखील भ्रम म्हटले आहे. त्याने वैज्ञानिक विचारांचा पुरस्कार केला. त्याच्या मते, धर्मदेखील एक मीम आहे आणि तो स्वतःचा टिकाव राखण्यासाठी सतत पसरत असतो. डॉकिन्सच्या म्हणण्यानुसार मीममध्येही जीनसारखीच तीन वैशिष्ट्ये आहेत. पहिले वैशिष्ट्य म्हणजे, प्रतिरुपण. एखादा विनोद, म्हण किंवा गाणे लोकांकडून लोकांमध्ये पसरतात. आपल्याला समजण्यासारखे उदाहरण पाहायचे झाल्यास तुकाराम महाराजांचे अभंग कसे इंद्रायणीत बुडाल्यानंतरही ते लोकमुखी जिवंत राहिले. दुसरे वैशिष्ट्य म्हणजे, बदल. मूळ कल्पनेत थोडाफार बदल होत जातो. उदाहरणार्थ, लोककथा गावागावात बदलत जाते. तिसरे वैशिष्ट्य म्हणजे, निवड. जे आकर्षक आहे, टिकावू आहे ते जास्त पसरते, ते वर्षानुवर्षे टिकून राहते. मग तो एखादा विचार असू शकतो. सर्वे भवन्तु सुखिनः हा विचार जसा वर्षानुवर्षे टिकून आहे किंवा धर्म हासुद्धा वर्षानुवर्षे टिकून राहणारा विचारच म्हणायला पाहिजे. डॉकिन्सच्या मते धर्म हासुद्धा एक शक्तिशाली मीम आहे आणि तो विश्वास, परंपरा आणि विधी यांच्या रूपाने टिकून राहतो. मीम म्हणजे संस्कृतीचे ‘जीन’ असे म्हणायलादेखील हरकत नाही. कारण या जीनच्या माध्यमातूनच आपले विचार, श्रद्धा, सवयी पुढच्या पिढ्यांकडे जात असतात. त्यातूनच समाज नावाची व्यवस्था आकाराला येत असते. .आज मायाजालामुळे मीम हा शब्द लोकप्रिय झालेला असला तरी त्याचा मूळ अर्थ मात्र निराळाच आहे. त्याचा संबंध आपल्या सांस्कृतिक, सामाजिक बांधणीशी आहे, आपला समाज कसा अस्तित्वात आला त्याच्याशी आहे. उत्क्रांतीत समाजरचना कशी अस्तित्वात आली याचा मागोवा घेतल्यास जैविक क्रांती, मानसिक क्षमता आणि सांस्कृतिक परंपरा या तीन गोष्टींचा एकत्रित विचार करावा लागतो. रिचर्ड डॉकिन्सने डार्विनच्या विचारांना पुढे नेऊन त्यांचा अधिक सखोल अभ्यास केला. त्याने हे लोकांना पटवून दिले, की जीनचे टिकून राहणे म्हणजे उत्क्रांतीचा पाया होय. परोपकार, संस्कृती, धर्म हे सर्व जीन आणि मीमच्या सर्व्हायव्हल स्ट्रॅटीजी म्हणून समजावता येतात. मानव केवळ जीव नाही, तर जीन व मीम यांचा वहन करणारा वाहक आहे. समाज नावाची व्यवस्था कशी उभी राहिली त्याच्या मुळाशी इतके गंभीर चिंतन, विचार आहेत. त्यातून सकस समाजाचा पाया उभारला गेला. उत्क्रांतीत निर्माण झालेला ‘परस्पर परोपकार’ हा परस्पर फायद्याचा करार मानायला काहीच हरकत नाही. कारण त्यामुळे समाज व सहजीवन टिकून राहिले; पण ही माणसाने माणसासाठी केलेली परस्पर फायदेशीर गुंतवणूक म्हणायला पाहिजे. कारण त्याचा प्रभाव मर्यादित नसतो. तो केवळ माणसांपुरता मर्यादित तर निश्चितच नाही. तो आपल्या वर्तनासोबतच साधने आणि पर्यावरणावरही दिसत असतो. 