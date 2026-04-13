Premium|Study Room : भारताची अंतर्गत सुरक्षा; नक्षलवाद, दहशतवाद, सायबरधोक्यांवर बहुआयामी धोरणात्मक प्रहार

लेखक : गौरव बाळे अंतर्गत सुरक्षेची घटनात्मक चौकट आणि राज्यकर्त्यांची भूमिका भारताची अंतर्गत सुरक्षा ही एक अत्यंत गुंतागुंतीची आणि बहुआयामी व्यवस्था आहे. भारतीय संविधानाच्या सातव्या अनुसूचीनुसार ''पोलीस'' आणि ''सार्वजनिक सुव्यवस्था'' हे राज्याचे विषय असले, तरी देशाचे सार्वभौमत्व आणि अखंडता राखण्याची अंतिम जबाबदारी केंद्र सरकारवर असते. गृह मंत्रालय हे अंतर्गत सुरक्षेसाठीची सर्वोच्च संस्था असून धोरण निर्मिती आणि अंमलबजावणीत तिची भूमिका कळीची ठरते. अलीकडच्या काळात सीमापार दहशतवाद, नक्षलवाद आणि सायबर युद्धाच्या वाढत्या धोक्यांमुळे केंद्र आणि राज्य सरकारांमधील समन्वय हा सुरक्षेचा कणा बनला आहे. राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार आणि राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद यांसारख्या यंत्रणा धोरणात्मक निर्णय प्रक्रियेत महत्त्वाची भूमिका बजावतात.विविध सुरक्षा यंत्रणा आणि त्यांचे कार्यक्षेत्र देशांतर्गत शांतता राखण्यासाठी केंद्रीय सशस्त्र पोलीस दलांची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची आहे. यामध्ये केंद्रीय राखीव पोलीस दल हे प्रामुख्याने नक्षलग्रस्त भागांत आणि कायदा-सुव्यवस्थेच्या प्रश्नांत तैनात केले जाते. सीमा सुरक्षा दल आणि भारत-तिबेट सीमा पोलीस हे आंतरराष्ट्रीय सीमांचे रक्षण करून घुसखोरी रोखण्याचे काम करतात. दहशतवादाशी संबंधित गुन्ह्यांच्या तपासासाठी राष्ट्रीय तपास यंत्रणेला विशेष अधिकार देण्यात आले आहेत, तर देशांतर्गत गुप्तचर माहिती गोळा करण्याचे काम गुप्तचर विभाग अत्यंत गोपनीयरीत्या करतो. याशिवाय, अंमलबजावणी संचालनालय आणि केंद्रीय अन्वेषण विभाग हे अनुक्रमे आर्थिक गुन्हे आणि गंभीर गुन्ह्यांचा तपास करून देशाच्या आर्थिक व सामाजिक सुरक्षेला बळ देतात..नक्षलवाद आणि ईशान्येतील बंडखोरी सद्यःस्थिती आणि आकडेवारी देशांतर्गत सुरक्षेसमोर नक्षलवाद किंवा डाव्या विचारसरणीचा उग्रवाद हे मोठे आव्हान राहिले आहे. तथापि, गृह मंत्रालयाच्या २०२३ च्या अहवालानुसार, नक्षली हिंसाचारात गेल्या दशकात ७७% पेक्षा जास्त घट झाली असून हिंसाचारग्रस्त जिल्ह्यांची संख्या आता केवळ ७० पर्यंत मर्यादित राहिली आहे. ईशान्य भारतातील विविध राज्यांमध्ये सुरू असलेल्या बंडखोरीला आळा घालण्यासाठी सरकारने ''बोडो'' आणि ''कार्बी आंगलोंग'' यांसारखे ऐतिहासिक शांतता करार केले आहेत. यामुळे या क्षेत्रातील हिंसाचारात ८०% घट झाली असून हजारो बंडखोरांनी मुख्य प्रवाहात सामील होण्यासाठी आत्मसमर्पण केले आहे. जम्मू-काश्मीरमध्ये कलम ३७० रद्द केल्यानंतर दगडफेकीच्या घटना जवळजवळ संपुष्टात आल्या असून स्थानिक दहशतवादी भरतीतही मोठी घट नोंदवली गेली आहे.शासकीय उपक्रम आणि धोरणात्मक हस्तक्षेप अंतर्गत सुरक्षेला बळकट करण्यासाठी भारत सरकारने अनेक पथदर्शी उपक्रम राबवले आहेत. नक्षलवादाचा मुकाबला करण्यासाठी ''समाधान'' हे बहुआयामी धोरण राबवले जात आहे, ज्यामध्ये स्मार्ट नेतृत्व, आक्रमक रणनीती आणि तंत्रज्ञानाचा वापर यांवर भर दिला जातो. विविध सुरक्षा यंत्रणांमधील माहितीचा अडथळा दूर करण्यासाठी ''नॅशनल इंटेलिजन्स ग्रीड (NATGRID) हे एकात्मिक व्यासपीठ विकसित करण्यात आले आहे. तसेच, देशातील १५,००० पेक्षा जास्त पोलीस ठाणी ''गुन्हे आणि गुन्हेगार मागोवा जाळे व प्रणाली'' (CCTNS) द्वारे ऑनलाइन जोडली गेली आहेत. सायबर गुन्ह्यांचा सामना करण्यासाठी ''इंडियन सायबर क्राईम कोऑर्डिनेशन सेंटर'' (I4C) ची स्थापना करण्यात आली असून ते केंद्र आणि राज्यांमध्ये समन्वयकाची भूमिका बजावते.आर्थिक सुरक्षा आणि कायदेशीर सुधारणा भारताची अंतर्गत सुरक्षा आता केवळ सीमांच्या रक्षणापुरती मर्यादित नसून ती आर्थिक स्थिरतेशीही निगडित आहे. मनी लाँडरिंग आणि दहशतवादी वित्तपुरवठा रोखण्यासाठी भारत ''फायनान्शिअल ॲक्शन टास्क फोर्स''च्या (FATF) मानकांचे कठोरपणे पालन करत आहे. बेकायदेशीर कृत्य प्रतिबंधक कायद्यात (UAPA) महत्त्वाच्या सुधारणा करून एखाद्या व्यक्तीला वैयक्तिकरीत्या दहशतवादी घोषित करण्याचे अधिकार तपास यंत्रणांना देण्यात आले आहेत. यामुळे दहशतवादी संघटनांच्या आर्थिक नाड्या आवळणे सोपे झाले आहे. तसेच, सीमावर्ती भागातील गावांच्या विकासासाठी ''व्हायब्रंट व्हिलेज प्रोग्रॅम राबवून तेथील नागरिकांना देशाच्या मुख्य सुरक्षेशी जोडण्याचा प्रयत्न केला जात आहे..भविष्यातील आव्हाने आणि पोलीस सुधारणांची आवश्यकता अंतर्गत सुरक्षेला अधिक कार्यक्षम करण्यासाठी पोलीस दलात आधुनिक सुधारणा करणे ही काळाची गरज आहे. प्रकाश सिंग विरुद्ध भारत सरकार खटल्यातील सर्वोच्च न्यायालयाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांची पूर्णतः अंमलबजावणी केल्यास पोलिस दल राजकीय हस्तक्षेपापासून मुक्त आणि अधिक व्यावसायिक होऊ शकेल. तंत्रज्ञानाचा वाढता वापर आणि कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा अवलंब करून आपण सायबर हल्ल्यांपासून संरक्षण करू शकतो. केंद्र आणि राज्यांच्या सुरक्षा यंत्रणांमध्ये ''मल्टी-एजन्सी सेंटर'' (MAC) द्वारे माहितीची रिअल-टाइम देवाणघेवाण होणे आवश्यक आहे. शेवटी, लोकशाही देशात नागरिकांचा सुरक्षा यंत्रणांवरील विश्वास आणि ''सामुदायिक पोलीस यंत्रणा'' यांद्वारेच आपण अंतर्गत सुरक्षेची आव्हाने कायमस्वरूपी मोडीत काढू शकतो.