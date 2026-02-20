प्रीमियम आर्टिकल

Premium|Study Room : राष्ट्रपतींच्या भाषणावर आधारित आभार प्रस्ताव का महत्त्वाचा असतो?

Parliamentary Procedures and Presidential Address : भारतीय संसदेत राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणानंतर मांडला जाणारा 'आभार प्रस्ताव' हा केवळ शिरस्ता नसून एक अनिवार्य संविधानिक प्रक्रिया आहे. सरकारच्या धोरणांवर चर्चा आणि लोकशाही उत्तरदायित्व सिद्ध करण्यासाठी हे महत्त्वाचे साधन असून, २०२६ च्या अधिवेशनातील घडामोडींनी त्याचे संसदीय महत्त्व पुन्हा अधोरेखित केले आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

लेखक : अभिजीत मोदे

भारतीय संसदेत राष्ट्रपतींच्या संयुक्त भाषणानंतर आभार प्रस्ताव हा एक महत्त्वाचा संसदीय शिरस्ता आहे. ही प्रक्रिया संविधानिकदृष्ट्या बंधनकारक असून, ती संसद सदस्यांना सरकारच्या धोरणांवर चर्चा करण्याची संधी देते. राष्ट्रपतींचे भाषण हे सरकारच्या मागील काळातील कामगिरीचा सारांश आणि भविष्यातील योजनांचे प्रतिबिंब असते, ज्यावर आधारित आभार प्रस्ताव मांडला जातो. हा प्रस्ताव मंजूर होणे हे सरकारच्या दृष्टीने महत्त्वाचे असते, कारण जर प्रस्ताव नाकारला गेला तर सरकारला राजीनामा द्यावा लागतो. या प्रक्रियेमुळे संसद सदस्यांना देशाच्या आर्थिक, सामाजिक, राजकीय आणि आंतरराष्ट्रीय मुद्द्यांवर मुक्तपणे बोलण्याची मोकळीक मिळते. ही चर्चा सामान्यतः काही दिवस चालते आणि त्यात अनेक सदस्य सहभागी होतात. आभार प्रस्तावाची परंपरा स्वातंत्र्यापासून चालू आहे.

