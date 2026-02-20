Premium|Study Room : राष्ट्रपतींच्या भाषणावर आधारित आभार प्रस्ताव का महत्त्वाचा असतो?

लेखक : अभिजीत मोदेभारतीय संसदेत राष्ट्रपतींच्या संयुक्त भाषणानंतर आभार प्रस्ताव हा एक महत्त्वाचा संसदीय शिरस्ता आहे. ही प्रक्रिया संविधानिकदृष्ट्या बंधनकारक असून, ती संसद सदस्यांना सरकारच्या धोरणांवर चर्चा करण्याची संधी देते. राष्ट्रपतींचे भाषण हे सरकारच्या मागील काळातील कामगिरीचा सारांश आणि भविष्यातील योजनांचे प्रतिबिंब असते, ज्यावर आधारित आभार प्रस्ताव मांडला जातो. हा प्रस्ताव मंजूर होणे हे सरकारच्या दृष्टीने महत्त्वाचे असते, कारण जर प्रस्ताव नाकारला गेला तर सरकारला राजीनामा द्यावा लागतो. या प्रक्रियेमुळे संसद सदस्यांना देशाच्या आर्थिक, सामाजिक, राजकीय आणि आंतरराष्ट्रीय मुद्द्यांवर मुक्तपणे बोलण्याची मोकळीक मिळते. ही चर्चा सामान्यतः काही दिवस चालते आणि त्यात अनेक सदस्य सहभागी होतात. आभार प्रस्तावाची परंपरा स्वातंत्र्यापासून चालू आहे..या प्रक्रियेचे संविधानिक महत्त्वभारतीय संविधानाच्या कलम ८६ आणि ८७ नुसार, राष्ट्रपतीला लोकसभेच्या पहिल्या अधिवेशनात आणि दरवर्षीच्या पहिल्या अधिवेशनात संयुक्त संसदेला संबोधित करणे बंधनकारक आहे. हे भाषण सरकारच्या वतीने तयार केले जाते आणि त्यात मागील वर्षातील उपलब्धी, आव्हाने आणि भविष्यातील ध्येयांचा उल्लेख असतो. या भाषणानंतर प्रत्येक सभागृहात (लोकसभा आणि राज्यसभा) स्वतंत्रपणे आभार प्रस्ताव मांडला जातो. संविधानाने ही प्रक्रिया स्पष्टपणे नमूद केली आहे जेणेकरून संसदीय कार्यवाही सुरळीत चालेल. कलम ८७(१) प्रमाणे, लोकसभेच्या सामान्य निवडणुकीनंतर पहिल्या अधिवेशनात आणि दरवर्षी पहिल्या अधिवेशनात हे संबोधन होते.राष्ट्रपतींचे भाषण हे औपचारिक असले तरी त्यातील मजकूर सरकारच्या दृष्टिकोनाचे प्रतिनिधित्व करतो. या प्रक्रियेचा उद्देश संसदेला सरकारच्या योजनांबाबत जागरूक करणे आणि चर्चेची व्यासपीठ उपलब्ध करणे आहे. संविधानिक प्रावधानांमुळे ही प्रक्रिया प्रत्येक वर्षी अनिवार्य होते आणि तिचे पालन होणे आवश्यक आहे. या कलमांमुळे राष्ट्रपती आणि संसद यांच्यातील संबंध स्पष्ट होतात आणि संसदीय परंपरांचे रक्षण होते..या संबंधीची संसदीय प्रक्रिया कशी असते?राष्ट्रपतींच्या भाषणानंतर लगेच लोकसभा आणि राज्यसभेत आभार प्रस्ताव मांडला जातो. सत्ताधारी पक्षातील सदस्य हा प्रस्ताव मांडतात आणि दुसऱ्या सदस्याने त्याला सहमती दिली जाते. प्रत्येक सभागृहात चर्चेसाठी सामान्यतः १२ तासांचा वेळ दिला जातो, जो ३ ते ४ दिवसांत विभागला जातो. लोकसभेत सुमारे ८० सदस्य आणि राज्यसभेत ४० सदस्य बोलतात. चर्चेदरम्यान सदस्य भाषणातील मुद्द्यांवर सुधारणा सुचवू शकतात, ज्या मतदानाने निकाली निघतात.प्रस्ताव मंजूर झाल्यावर सभापती राष्ट्रपतींना कळवतात. ही प्रक्रिया प्रत्येक सभागृहाच्या नियमांनुसार चालते आणि ती अत्यंत शिस्तबद्ध असते. चर्चेचा वेळ वाटप करणे हे सभापतींचे काम असते, ज्यामुळे सर्व सदस्यांना बोलण्याची संधी मिळते. प्रस्तावाच्या चर्चेत देशाच्या विविध क्षेत्रांतील मुद्दे उपस्थित होतात. जसे की अर्थव्यवस्था, शिक्षण, आरोग्य, पर्यावरण इत्यादी. या प्रक्रियेचे वैशिष्ट्य म्हणजे ती सरकारच्या जबाबदाऱ्यांवर प्रकाश टाकते. संसदेच्या कार्यक्षमतेची चाचणी घेते. चर्चा संपल्यावर प्रस्ताव मतदानाने स्वीकारला जातो. तो मंजूर झाल्याशिवाय पुढील कामकाज पुढे सरकत नाही..२०२६ च्या ताज्या घटनेचा संदर्भ२०२६ च्या फेब्रुवारी महिन्यातील अर्थसंकल्प अधिवेशनाच्या सुरुवातीला राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी २८ जानेवारी रोजी संसदेला संबोधित केले. या भाषणात विकासाच्या ध्येयांवर भर देण्यात आला होता, ज्यात दीर्घकालीन योजना आणि राष्ट्रीय प्रगतीचा उल्लेख होता. या भाषणानंतर आभार प्रस्तावावर संसदेत चर्चा झाली, ज्यात काही दिवसांचा विलंब आणि व्यत्ययाची परिस्थिती निर्माण झाली. लोकसभेत ५ फेब्रुवारी रोजी हा प्रस्ताव मंजूर झाला, ज्यात सामान्य चर्चा आणि उत्तरप्रक्रियेच्या वेळेत बदल झाले. राज्यसभेत मात्र चर्चा वेगळ्या प्रकारे पुढे सरकली. ही घटना संसदीय प्रक्रियेच्या नियमांचे महत्त्व अधोरेखित करते. ज्यात वेळेचे व्यवस्थापन आणि सदस्यांच्या सहभागाचे नियोजन महत्त्वाचे ठरते.या अधिवेशनात राष्ट्रपतींच्या भाषणातील मुद्द्यांवर सविस्तर चर्चा झाली, ज्यामुळे संसदीय कार्यवाहीचा वेग कायम राहिला. अशा प्रकारच्या घटना संसदीय परंपरांना मजबूत करतात आणि भविष्यातील प्रक्रियांसाठी मार्गदर्शक ठरतात. ही प्रक्रिया प्रत्येक वर्षी घडते, पण २०२६ च्या अधिवेशनातील घडामोडींमुळे तिचे महत्त्व आणखी वाढले..ऐतिहासिक महत्त्व आणि प्रभावआभार प्रस्तावाची सुरुवात स्वातंत्र्योत्तर काळापासून झाली असून, ती संसदीय लोकशाहीचा आधारस्तंभ आहे. यापूर्वी अनेक वेळा या चर्चेत महत्त्वपूर्ण धोरणात्मक निर्णय घेतले गेले आहेत. ही प्रक्रिया सरकारला जनतेच्या प्रतिनिधींसमोर जबाबदार राहण्यास भाग पाडते. प्रत्येक अधिवेशनात वेगवेगळ्या मुद्द्यांवर चर्चा होत असल्याने राष्ट्रीय विकासाच्या दृष्टीने ती उपयुक्त ठरते. संसदीय नियमांनुसार ही प्रक्रिया अटळ आहे. तिचे पालन प्रत्येक सरकार करत असते. या प्रस्तावामुळे संसदेत एकात्मता निर्माण होते आणि विविध मतांचा समावेश होतो. भविष्यातही ही प्रक्रिया देशाच्या प्रगतीसाठी महत्त्वाची भूमिका बजावेल. तिच्या माध्यमातून सरकारच्या योजनांना संसदीय पाठबळ मिळते. जनतेच्या अपेक्षांचे प्रतिबिंब दिसते. एकंदरीत, आभार प्रस्ताव ही भारतीय संसदीय व्यवस्थेची एक अनन्यसाधारण ओळख आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 