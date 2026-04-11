Premium|New Income Tax Act 2026 : नवा प्राप्तिकर कायदा कसा आहे?

डॉ. दिलीप सातभाई - dvsatbhaiandco@gmail.comकेंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्पामध्ये जाहीर केल्याप्रमाणे, एक एप्रिल २०२६ पासून नवा प्राप्तिकर कायदा लागू झाला आहे. जवळपास सहा दशकांपासून अस्तित्वात असलेला १९६१ चा प्राप्तिकर कायदा अनेक दुरुस्त्यांमुळे अत्यंत गुंतागुंतीचा झाला होता. या पार्श्वभूमीवर, सरकारने प्रक्रिया-सुलभता, डिजिटल प्रणालीचा वापर आणि अनुपालन या तीन प्रमुख तत्त्वांवर आधारित नवा कायदा आणण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा बदल केवळ करदरांपुरता मर्यादित नसून, विविध मूलभूत बदल घडवून आणणारा आहे. नव्या प्राप्तिकर कायद्यात नवी करप्रणाली व जुनी करप्रणाली या संदर्भात स्पष्ट तरतुदी आहेत. याचा अर्थ दोन्ही प्रणाली नव्या कायद्यात कार्यरत राहणार आहेत व जुनी करप्रणाली रद्द होणार या अटकळीला पूर्णविराम देण्यात आला आहे. करदात्यांना दोन्हींपैकी कोणतीही (त्यांच्या फायद्याची) करप्रणाली निवडता येणार आहे. .Premium|Labor Law: अमेरिकेतील शेतमजुरांच्या संघर्षाची कहाणी सिझर चावेझचा प्रवास.प्राप्तिकर विवरणपत्र प्रक्रियानव्या कायद्यात प्राप्तिकर विवरणपत्राची सर्व प्रक्रिया पूर्णपणे आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (एआय) संचालित आणि निर्धारित निकषांच्या आधारे स्वयंचलित होण्याची अपेक्षा आहे. त्यात पॅन-आधारित स्वयंचलित पडताळणी, ‘एआयएस’द्वारे व्याजाच्या व इतर उत्पन्नाचा मागोवा, चुकीच्या प्रकटीकरणांवर कठोर कारवाई यावर विशेष लक्ष केंद्रित केले जाणार आहे. प्री-फील्ड (पूर्व भरलेले) विवरणपत्र अधिक अचूक असणार आहे. त्यात त्रुटी-शोध प्रणालीचादेखील वापर असणार आहे. म्हणून करदात्यांनी विवरणपत्र भरताना विशेष खबरदारी घ्यायला हवी. विवरणपत्राचे मूल्यांकन चेहराविरहित, कागदविरहीत (पेपरलेस) आणि अधिकार मर्यादा-विरहित असण्याची शक्यता आहे. प्राप्तिकर विभागाच्या सूचना केवळ ऑनलाइन दिल्या जातील, तर सुनावणी आभासी असेल व सर्व मूल्यांकन स्वयंचलित असणार आहे. यामुळे मानवी हस्तक्षेप कमी होऊन भ्रष्टाचारावर नियंत्रण येईल; तसेच निर्णय प्रक्रियेत वेग येईल.भांडवली लाभ संकल्पनेची सुसंगत मांडणीएक एप्रिल २०२६ पासून लागू होणाऱ्या या कायद्यात भांडवली लाभ या विषयासंदर्भात काही महत्त्वपूर्ण बदल करण्यात आले आहेत. भांडवली लाभाचे मूलभूत तत्त्व; तसेच ठेवण्यात आले असले, तरी त्याच्या रचनेत, दरांमध्ये आणि करप्रणालीत स्पष्टता आणण्याचा प्रयत्न दिसून येतो. भांडवली लाभ म्हणजे मालमत्ता विक्रीतून मिळणारा नफा होय. यामध्ये जमीन, इमारत, शेअर, म्युच्युअल फंड आदींचा समावेश होतो. नव्या कायद्यात या संकल्पनेची मांडणी अधिक सुसंगत पद्धतीने करण्यात आली असून, विविध तरतुदी स्वतंत्र आणि स्पष्ट कलमांमध्ये दिल्या आहेत. त्यामुळे करदात्यांना कायद्याचे आकलन करणे अधिक सोपे झाले आहे..महत्त्वाचे बदल :अ) एकसमान दर : या कायद्यातील एक महत्त्वाचा बदल म्हणजे दीर्घकालीन भांडवली लाभावर एकसमान करदर लागू करण्यात आला आहे. पूर्वी विविध प्रकारच्या मालमत्तांवर वेगवेगळे दर लागू होत होते. नव्या कायद्यानुसार बहुतेक प्रकरणांत १२.५ टक्के असा एकसमान दर निश्चित करण्यात आला आहे. यामुळे करप्रणाली अधिक सोपी झाली आहे. तथापि, इंडेक्सेशन सवलत मोठ्या प्रमाणात काढून टाकल्यामुळे काही करदात्यांना करभार वाढल्याचा अनुभव येऊ शकतो.ब) करमुक्त मर्यादावाढ : शेअर व म्युच्युअल फंडामधील दीर्घकालीन भांडवली लाभासाठी करमुक्त मर्यादा १.२५ लाखांपर्यंत वाढविण्यात आली आहे. ही तरतूद छोट्या गुंतवणूकदारांसाठी विशेषतः लाभदायक ठरते, कारण त्यांच्या मर्यादित गुंतवणुकीवर कराचा बोजा कमी होतो आणि गुंतवणुकीला प्रोत्साहन मिळते.क) दीर्घकालीन भांडवली तोटा : दीर्घकालीन भांडवली तोटा या बाबतीतही काही निर्बंध आणण्यात आले आहेत. पूर्वी या तोट्याचा वापर करून कर नियोजन अधिक लवचिक पद्धतीने करता येत होता; मात्र आता त्यावर काही मर्यादा घालण्यात आल्यामुळे करचुकवेगिरीला आळा बसण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे करप्रणाली अधिक पारदर्शक झाली असली, तरी कर नियोजनाची लवचिकता काही प्रमाणात कमी झाली आहे.ड) शेअर बायबॅक बदल : वित्त विधेयकात शेअर बायबॅकसंदर्भातील बदल हा अत्यंत महत्त्वाचा आणि करदात्यांच्या दृष्टीने दूरगामी परिणाम करणारा आहे. नव्या दुरुस्तीमुळे पूर्वीची व नवी पद्धत बदलण्यात आली आहे. आता ‘बायबॅक’मधून मिळणारा फायदा हा भांडवली लाभ म्हणून थेट गुंतवणूकदारांच्या हातात करपात्र करण्यात आला आहे. याचा अर्थ असा, की कंपनीवर पूर्वीप्रमाणे ‘बायबॅक’ कर आकारला जाणार नाही; त्याऐवजी, शेअरधारकाने मिळालेल्या रकमेवर त्याच्या परिस्थितीनुसार आता लाभांश म्हणून नाही, तर भांडवली लाभ म्हणून कर भरावा लागेल. या बदलाद्वारे करप्रणाली अधिक पारदर्शक करण्याचा प्रयत्न आहे. पूर्वी लाभांश आणि बायबॅक या दोन पर्यायांमध्ये कराच्या दृष्टीने मोठा फरक निर्माण होत होता. कंपन्या कर टाळण्यासाठी ‘बायबॅक’चा वापर करीत असल्याची टीकादेखील होत होती. आता ‘बायबॅक’वरील कर गुंतवणूकदारांना लावल्यामुळे लाभांश आणि बायबॅक यांच्या करातील तफावत कमी झाली आहे.इ) भांडवली लाभावर करसवलत नाही : भांडवली लाभावर कलम ८७ अ अंतर्गत रिबेट लागू होणार नाही, ही तरतूद स्पष्ट करण्यात आली आहे. त्यामुळे कमी उत्पन्न असलेल्या करदात्यांनाही भांडवली लाभावर कर भरावा लागणार आहे. दुसरीकडे, परदेशात राहणाऱ्या भारतीय गुंतवणूकदारांसाठी चलनातील चढ-उतार लक्षात घेऊन करयोग्य लाभ ठरविण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे, ज्यामुळे त्यांना वास्तव लाभावर कर आकारला जातो..Premium|Hindustan Aeronautics Limited : महारत्न हिंदुस्थान एरोनॉटिक्स : तेजस, प्रचंड आणि नव्या विस्तार योजनांमुळे संरक्षण व गुंतवणुकीत दीर्घकालीन संधी.फॉर्म १५ जी व १५ एच आता नव्या रूपातपूर्वी करदात्यांना करकपात टाळण्यासाठी फॉर्म १५जी वा १५एच या दोन वेगवेगळ्या फॉर्मचा वापर वयपरत्वे करावा लागत होता. नव्या कायद्याच्या कलम ३९३(६) अंतर्गत या दोन्ही फॉर्मना एकत्रित करून फॉर्म नं. १२१ सादर करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. फॉर्म नं. १२१ चा मूलभूत उद्देश हा करकपात टाळणे हा आहे. ज्या करदात्यांचे एकूण अंदाजे उत्पन्न करपात्र उत्पन्न मर्यादेपेक्षा कमी आहे आणि त्यावर कोणताही कर लागू होत नाही, अशा करदात्यांना हा फॉर्म सादर करता येतो. एकदा हे प्रकटीकरण दिल्यानंतर संबंधित पेयरकडून ‘टीडीएस’ कापला जात नाही, त्यामुळे अनावश्यक करकपात टाळता येते. हा बदल केवळ फॉर्मच्या नावापुरता नसून, त्यामध्ये प्रक्रिया सुलभता, डिजिटल प्रणालीचा वापर आणि अनुपालन सुधारण्यावर भर देतो. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाच्या (सीबीडीटी) अधिसूचना क्र. जीएसआर ३७५(इ) ता. २२ मे २०१९ नुसार, कलम ८७ अ अंतर्गत करसवलतीस पात्र असलेल्या व्यक्तीचे उत्पन्न या फॉर्ममध्ये नमूद केलेल्या उत्पन्नापेक्षा जास्त असले, तरी सवलत विचारात घेतल्यानंतर अंतिम करदेयता शून्य राहत असेल, तर अशा व्यक्तीकडून प्रकटीकरण स्वीकारले जाऊ शकते आणि टीडीएस केला जाणार नाही. मात्र, यासाठी करदेयता प्रत्यक्षात शून्य असणे ही महत्त्वाची अट आहे. त्यामुळे किमान १२ लाख रुपये उत्पन्न असणाऱ्या करदात्यांना या फॉर्मचा वापर करता येईल.फॉर्म नं. १२१ साठी पात्रतेच्या बाबतीतही काही स्पष्ट अटी निश्चित करण्यात आल्या आहेत. हा फॉर्म केवळ निवासी व्यक्ती, हिंदू अविभक्त कुटुंब आणि काही विशिष्ट पात्र घटक वापरू शकतात. मात्र, कंपन्या आणि भागीदारी फर्म यांना हा फॉर्म वापरण्याची परवानगी नाही. अनिवासी व्यक्तींनाही हा फॉर्म लागू होत नाही. त्यामुळे हा फॉर्म मुख्यतः लहान आणि मध्यम उत्पन्न गटातील करदात्यांसाठी उपयुक्त आहे. या फॉर्मअंतर्गत ठेवींवरील व्याज, पीएफ व पेन्शन, भाडे उत्पन्न, लाभांश, म्युच्युअल फंडातून मिळणारे उत्पन्न, विमा पॉलिसीवरील रक्कम, इन्शुरन्स कमिशन आदी विविध प्रकारच्या उत्पन्नांचा समावेश करण्यात आला आहे. त्यामुळे त्याचा उपयोग व्यापक होऊ शकतो. एकंदरीत, हा करप्रणालीतील एक महत्त्वपूर्ण आणि सकारात्मक बदल आहे. यामुळे १५जीआणि १५एच या दोन वेगवेगळ्या फॉर्मची आवश्यकता संपुष्टात आली असून, अशा प्रकारे, फॉर्म १२१ हा केवळ एक नवा फॉर्म नसून, करप्रणाली अधिक सोपी आणि कार्यक्षम करण्याच्या दिशेने टाकलेले एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे.करमुक्त भत्तेअ) शैक्षणिक भत्ता : जुन्या नियमांनुसार कर्मचाऱ्याच्या मुलांच्या शिक्षणासाठी दिल्या जाणाऱ्या शैक्षणिक भत्त्याची करमुक्त मर्यादा प्रतिमहिना १०० रुपये (प्रति मूल व जास्तीत जास्त दोन मुलांसाठी) ही सुमारे १९९७-९८ पासून लागू होती. म्हणजे जवळपास २५ ते ३० वर्षे ही मर्यादा अपरिवर्तित राहिली, म्हणजे वर्षाला फक्त २४०० रुपयांच्या उत्पन्नाची करमाफी खर्च केला तर. आता नव्या नियमांनुसार ही मर्यादा प्रतिमहिना ३००० रुपये करण्यात आली आहे. दोन मुलांसाठी वर्षाला ७२,००० रुपयांपर्यंत शैक्षणिक खर्च केल्यास उत्पन्न करमुक्ती मिळू शकते. ३० टक्के करदर गृहीत धरला, तर सुमारे २१,००० रुपयांहून अधिक करबचत शक्य होते. मध्यमवर्गीय पालकांसाठी हा आर्थिक दिलासा आहे. हॉस्टेल भत्त्याची ३०० रुपये प्रतिमहिना ही जुनी मर्यादा आता ९००० रुपये प्रतिमहिना करण्यात येणार आहे. या बदलामुळे दोन मुलांच्या वसतीगृहासाठी केलेल्या खर्चासाठी २,१६,००० रुपयांचा भत्ता खर्च झाल्यास उत्पन्न करमुक्त असेल.ब) दिव्यांग कर्मचाऱ्यांचा प्रवासभत्ता : दिव्यांग कर्मचाऱ्यांच्या प्रवासभत्त्यातील वाढ ही सामाजिक न्यायाच्या दृष्टीने महत्त्वाची ठरते. पूर्वी महानगरांमध्ये ३२०० रुपयांची मर्यादा होती. आता ती १५,००० रुपये प्रतिमहिना करण्यात आली आहे. पुणे, बेंगळुरू, हैदराबाद यांसारख्या शहरांत प्रवासखर्च लक्षणीय वाढलेला असताना ही वाढ वास्तववादी आहे. प्रत्यक्षात, एखाद्या दिव्यांग कर्मचाऱ्याला संपूर्ण रक्कमेचा प्रवास खर्च केल्यास वर्षाला सुमारे १,८०,००० हजार रुपयांपर्यंत अतिरिक्त करमुक्त उत्पन्न मिळू शकते.क) भोजन कूपन : भोजन कूपनाची करमुक्त मर्यादा प्रतिदिन ५० रुपये ही सुमारे २००० वर्षाच्या सुमारास निश्चित झाली होती आणि जवळपास २५ वर्षांहून अधिक काळ बदलली नव्हती. आजच्या परिस्थितीत ५० रुपयांत जेवण मिळणे अशक्यप्राय आहे. सध्याच्या दरांनुसार कार्यालयीन जेवणाचा खर्च सहज १५० ते २०० रुपये होतो. नव्या बदलानुसार प्रतिदिन २०० रुपये करमुक्त करण्यात आले आहेत. महिन्याला २२ कामकाजाचे दिवस गृहीत धरल्यास सुमारे ४४०० रुपये प्रतिमहिना आणि वर्षाला जवळपास ५२,८०० रुपये खर्च झाल्यास उत्पन्नाची करमुक्ती मिळू शकते. ही तरतूद सर्वसामान्य कर्मचाऱ्यांसाठी उपयुक्त ठरेल. नवी २०० रुपयांची मर्यादा ही बाजारभावाशी अधिक सुसंगत आहे. महिन्याला सुमारे १५,८४० रुपयांपर्यंत वार्षिक अतिरिक्त करमुक्ती मिळू शकते.ड) कंपनीकडून दिल्या जाणाऱ्या भेटवस्तू : कंपनीकडून दिल्या जाणाऱ्या भेटवस्तूंची ५००० रुपयांची मर्यादादेखील आता १५,००० रुपये करण्यात आली आहे. मात्र, १५,००० रुपयांची मर्यादा ओलांडल्यास संपूर्ण रक्कम करपात्र ठरणार असल्याने याबाबत काळजी घेणे आवश्यक राहील.इ) सवलतीच्या कर्जाची मर्यादा : कर्मचाऱ्यांना कमी व्याजदराने किंवा व्याजमुक्त कर्जाची २०,००० रुपयांची मर्यादा ही सुमारे २००१-०२ पासून अस्तित्वात होती. जवळपास २५ वर्षे ती अपरिवर्तित राहिली. पूर्वी असे कर्ज देण्याची कमाल मर्यादा २०,००० रुपयांपर्यंतच होती. त्यापुढील रकमेवर बाजारदराने व्याज मोजून त्यावर प्राप्तिकर आकारला जात असे. आता ही मर्यादा दोन लाख रुपयांपर्यंत वाढविण्यात आली आहे. त्यामुळे अल्पकालीन आर्थिक अडचणींमध्ये असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळू शकतो.फ) घरभाडे भत्ता : घरभाडे भत्त्याबाबतचा बदलही महत्त्वाचा आहे. पूर्वी मुंबई, दिल्ली, चेन्नई आणि कोलकता या चार महानगरांसाठीच जास्तीतजास्त घरभाड्यातील करमुक्त उत्पन्न मूलभूत पगाराच्या ५० टक्के इतकी कमाल मर्यादा होती; इतर शहरांसाठी ती कमाल मर्यादा ४० टक्के होती. ही वर्गवारीही अनेक वर्षांपासून बदलली नव्हती. आता पुणे, बेंगळुरू, हैदराबाद, अहमदाबाद यांसारख्या झपाट्याने विकसित झालेल्या शहरांचा त्यात समावेश करण्यात आला आहे. पुण्यातील एखाद्या कर्मचाऱ्याचा मूलभूत पगार ५०,००० रुपये असल्यास, पूर्वी २०,००० रुपयांपर्यंत घरभाडे उत्पन्न करमुक्त कमाल मर्यादा होती; आता ती २५,००० रुपये होईल. वर्षाला ६०,००० रुपयांची अतिरिक्त उत्पन्न करमुक्ती म्हणजे जवळपास १८,००० रुपयांची करबचत (३० टक्के दराने) होऊ शकते.ग) ‘पॅन’ देण्याच्या मर्यादा : उच्च मूल्याच्या व्यवहारांमध्ये ‘पॅन’ देण्याच्या मर्यादाही सुधारित करण्यात आल्या आहेत. हॉटेल बिलासाठी ‘पॅन’ देण्याची ५०,००० रुपयांची मर्यादा वाढवून एक लाख रुपये करण्यात आली आहे. दुचाकी खरेदीतही उच्च किमतींवर ‘पॅन’ अनिवार्य होणार आहे. या बदलांमुळे व्यवहार पारदर्शक राहतील आणि लहान व्यवहारांवरील अनावश्यक अडथळे कमी होतील.ह) वाहन सुविधा ः पूर्वी या सुविधा प्राप्तिकर नियम,१९६२ मधील नियम ३ अंतर्गत होत्या; आता नव्या नियमांमध्ये (नियम १५) त्यांचे पुनर्नियमन करण्यात आले आहे. हे दर अनेक वर्षे अपरिवर्तित राहिल्यामुळे ते वास्तव खर्चाच्या तुलनेत अत्यंत कमी होते आणि त्यामुळे कार लीझिंग योजनांमधून मोठ्या प्रमाणात करबचत होत होती. मूल्यांकनाची पद्धत पूर्वीप्रमाणेच ठेवली असली, तरी करपात्र रक्कम सुमारे २.५ ते ३ पट वाढली आहे.(शेवटी दिलेली चौकट पाहावी).परिणाम काय?या सर्व बदलांचा एकत्रित परिणाम पाहिला, तर दोन मुलांचे शिक्षण, घरभाडे, भोजन कूपन आणि इतर भत्ते मिळणाऱ्या मध्यमवर्गीय कर्मचाऱ्याला वर्षाला १ ते २ लाख रुपयांपर्यंत अतिरिक्त करमुक्त उत्पन्न मिळू शकते. उच्च करदर असलेल्या कर्मचाऱ्यांसाठी ही बचत ३०,००० ते ६०,००० रुपयांपर्यंत जाऊ शकते. म्हणजेच प्रत्यक्ष हातात येणाऱ्या निव्वळ पगारात वाढ होणार आहे. या बदलांचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे त्यांनी कालबाह्य आणि अवास्तव मर्यादांना वास्तवाशी जोडण्याचा प्रयत्न केला आहे. गेल्या दोन ते तीन दशकांत महागाई, शहरीकरण, शिक्षणखर्च आणि निवासखर्च मोठ्या प्रमाणावर वाढला; परंतु कर-नियमातील सवलती मात्र स्थिर राहिल्या. त्यामुळे या सुधारणांना केवळ ‘रकमेतील वाढ’ म्हणून न पाहता, करप्रणालीतील संरचनात्मक अद्ययावतपणा म्हणून पाहणे योग्य ठरेल. सध्याच्या प्रस्तावांवरून, तरी असे म्हणता येईल, की करप्रणाली अधिक वास्तववादी आणि करदाताभिमुख करण्याच्या दिशेने एक पाऊल टाकण्यात आले आहे.(लेखक ज्येष्ठ चार्टर्ड अकाउंटंट - सीए आहेत. ८८३०२६४५१३)सुधारित तरतुदी(१ एप्रिल २०२६ पासून) : नव्या नियमांनुसार परिक्विझिट्सचे मूल्य लक्षणीयरीत्या वाढविण्यात आले आहे-बाब जुने नियम नवे नियम कोण खर्च करतो?कार १.६ लि. रु. १८०० रु. ५,००० नियोक्ता खर्चकार> १.६ लि. रु. २,४०० रु. ७,००० नियोक्ता खर्चचालक रु. ९०० रु. ३,००० नियोक्ता खर्चकर्मचारी खर्च करतो रु. ६००/९०० रु. २,०००/३,००० सेवक खर्च. 