Premium|Insurance Laws Amendment Bill 2025 : विमा कायद्यातील बदल; भारतीय अर्थव्यवस्थेला नवा बळकटीचा अध्याय

ॲड. सुनील टाकळकर-अर्थविषयक घडामोडींचे अभ्यासककेंद्र सरकारने विमा क्षेत्रातील तीन कायद्यांमध्ये सुधारणा केल्या असून, त्याविषयीची विधेयके संसदेत मंजूर झाली आहेत. विमा क्षेत्रात थेट परकी गुंतवणुकीची मर्यादा १०० टक्के करण्यात आली आहे. त्यामुळे विमा क्षेत्रामध्ये अनेक महत्त्वाचे बदल होण्याची शक्यता असून, त्याचा फायदा ग्राहकांना मिळणार आहे. प्राप्तिकर विभागाची ‘पे टॅक्स, करो रिलॅक्स’ ही जाहिरात असो वा ‘अच्छे दिन आनेवाले है’ ही घोषणा, अशा चपखल योजना तत्काळ जनमानसात पोहोचतात. आता यात आणखी एक भर पडली आहे ती म्हणजे लोकसभेत मंजूर झालेले ‘सब का बिमा, सब की रक्षा विधेयक २०२५’. या विधेयकाद्वारे विमा क्षेत्रातील थेट परकीय गुंतवणूक मर्यादा ७४ टक्क्यांवरून १०० टक्क्यांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. याचाच अर्थ आता परदेशी कंपन्या भारतात येऊन स्वतःच्या मालकीची विमा कंपनी स्थापन करू शकतात. केंद्र सरकारने देशात २०४७पर्यंत सर्वांसाठी विमा हे उद्दिष्ट डोळ्यासमोर ठेवून विमा कायदा १९३८, एलआयसी कायदा १९५६ आणि आयआरडीए कायदा १९९९ या तिन्ही कायद्यांमध्ये बदल केले आहेत..Premium|Indian Economy : जागतिक आव्हाने आणि भारतीय गुंतवणूकदार.विधेयकातील प्रमुख तरतुदीविमा क्षेत्रातील थेट परकी गुंतवणुकीची मर्यादा ७४ टक्क्यांवरून १०० टक्के करण्यात आली आहेपरदेशी विमा कंपन्यांना सवलत. परदेशी पुनर्विमा (रीइन्शुरन्स) कंपन्यांसाठी भांडवलाची अट ५००० कोटी रुपयांवरून १००० कोटी रुपये करण्यात आली आहे.विमा नियमन विकास प्राधिकरणाला (आयआरडीए) आता अधिक अधिकार दिले गेले आहेत. त्यात चुकीच्या पद्धतीने नफा कमवणाऱ्या कंपन्यांवर कारवाई करण्याचा अधिकारही मिळाला आहे.भारतीय आयुर्विमा महामंडळ (एलआयसी) कायद्यातही बदल प्रस्तावित असून, ‘एलआयसी’ला स्वायत्तता मिळाल्यामुळे शाखा विस्तारासाठी, नवीन क्षेत्रीय कार्यालयांसाठी सरकारच्या पूर्वपरवानगीची गरज उरणार नाही.‘एलआयसी’ला स्वायत्तता‘एलआयसी’ कायद्यातील सुधारणांविषयी माहिती घेऊ. या सुधारणांमध्ये ‘भारतीय आयुर्विमा कायदा १९५६’ दुरुस्ती केल्यामुळे ‘एलआयसी’ला स्वायत्तता मिळाली आहे.एकूण संपत्ती : ५७.२३ लाख कोटी रुपयेबाजारपेठेतील हिस्सा : ६३ ते ६५ टक्केवार्षिक निव्वळ नफा (२०२५-२६मधील दुसरी तिमाही) : १०,०५३ कोटी रुपये (३१ टक्के वाढ)तरलता गुणोत्तर (सॉल्व्हन्सी रेशो) : २.१३ (आर्थिक मजबुतीचे लक्षण)ही मजबूत आर्थिक स्थिती लक्षात घेता, ‘एलआयसी’ला त्यांची क्षेत्रीय कार्यालय वाढवता येतील; विमाधारकांचा फायदाया विधेयकात आणखी एक कायद्यात सुधारणा केली तो म्हणजे १९३८चा विमा कायदा आणि १९९९च्या 'आयआरडीएआय' कायद्यात महत्त्वाचे बदल सुचवण्यात आले आहेत.'कंपोझिट लायसन्स'ची तरतूद : सर्वांत मोठा बदल म्हणजे आता एकाच विमा कंपनीला जीवनविमा आणि सामान्य विमा या दोन्ही सेवा पुरवण्याची परवानगी दिली जाऊ शकते. पूर्वी एका कंपनीला फक्त एकाच प्रकारचा विमा व्यवसाय करता येत असे. आता बदलामुळे विमा कंपन्यांचा खर्च कमी होईल आणि ग्राहकांना एकाच ठिकाणी सर्व प्रकारचे विमा उतरवता येतील.किमान भांडवलाच्या मर्यादेत लवचिकता : विमा व्यवसाय सुरू करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या किमान भांडवलाच्या अटीत बदल सुचवण्यात आला आहे. पूर्वी विमा कंपनी सुरू करण्यासाठी किमान १०० कोटी रुपये भांडवल आवश्यक होते. आता 'आयआरडीएआय'ला विम्याच्या प्रकारानुसार हे भांडवल निश्चित करण्याचे अधिकार दिले जातील. त्यामुळे लहान किंवा प्रादेशिक स्तरावर काम करणाऱ्या विमा कंपन्यांना (सूक्ष्म विमा) बाजारपेठेत येणे सोपे होईल.तरलता गुणोत्तरात बदल : विमा कंपन्यांकडे त्यांच्या जबाबदाऱ्या पार पाडण्यासाठी पुरेशी रोकड असावी लागते, त्याला 'सॉल्व्हन्सी मार्जिन' म्हणतात. विधेयकात हे गुणोत्तर अधिक लवचिक करण्याची तरतूद आहे, त्यामुळे कंपन्यांना त्यांचे भांडवल अधिक कार्यक्षमतेने वापरता येईल.गुंतवणुकीच्या नियमांमध्ये सवलत : विमा कंपन्यांनी त्यांचे पैसे कुठे आणि कसे गुंतवावे, याबद्दलच्या जुन्या कड देशाच्या आर्थिक विकासासाठी नवा अध्याय.विमाधारकांचा फायदाया विधेयकात आणखी एक कायद्यात सुधारणा केली तो म्हणजे १९३८चा विमा कायदा आणि १९९९च्या ‘आयआरडीएआय’ कायद्यात महत्त्वाचे बदल सुचवण्यात आले आहेत.‘कंपोझिट लायसन्स’ची तरतूद : सर्वांत मोठा बदल म्हणजे आता एकाच विमा कंपनीला जीवनविमा आणि सामान्य विमा या दोन्ही सेवा पुरवण्याची परवानगी दिली जाऊ शकते. पूर्वी एका कंपनीला फक्त एकाच प्रकारचा विमा व्यवसाय करता येत असे. आता बदलामुळे विमा कंपन्यांचा खर्च कमी होईल आणि ग्राहकांना एकाच ठिकाणी सर्व प्रकारचे विमा उतरवता येतील.किमान भांडवलाच्या मर्यादेत लवचिकता : विमा व्यवसाय सुरू करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या किमान भांडवलाच्या अटीत बदल सुचवण्यात आला आहे. पूर्वी विमा कंपनी सुरू करण्यासाठी किमान १०० कोटी रुपये भांडवल आवश्यक होते. आता ‘आयआरडीएआय’ला विम्याच्या प्रकारानुसार हे भांडवल निश्चित करण्याचे अधिकार दिले जातील. त्यामुळे लहान किंवा प्रादेशिक स्तरावर काम करणाऱ्या विमा कंपन्यांना (सूक्ष्म विमा) बाजारपेठेत येणे सोपे होईल.तरलता गुणोत्तरात बदल : विमा कंपन्यांकडे त्यांच्या जबाबदाऱ्या पार पाडण्यासाठी पुरेशी रोकड असावी लागते, त्याला ‘सॉल्व्हन्सी मार्जिन’ म्हणतात. विधेयकात हे गुणोत्तर अधिक लवचिक करण्याची तरतूद आहे, त्यामुळे कंपन्यांना त्यांचे भांडवल अधिक कार्यक्षमतेने वापरता येईल.गुंतवणुकीच्या नियमांमध्ये सवलत : विमा कंपन्यांनी त्यांचे पैसे कुठे आणि कसे गुंतवावे, याबद्दलच्या जुन्या कडक नियमांमध्ये बदल करण्यात आले आहेत. यामुळे कंपन्यांना त्यांच्या गुंतवणुकीतून अधिक परतावा मिळवण्याची संधी मिळेल आणि त्याचा फायदा अखेर पॉलिसीधारकांना होऊ शकतो.विमा एजंट आणि मध्यस्थ : विमा एजंटना आता एकापेक्षा जास्त कंपन्यांचे प्रतिनिधी म्हणून काम करण्याची मुभा मिळू शकते. यामुळे ग्राहकांना अधिक पर्याय उपलब्ध होतील आणि स्पर्धा वाढेल.दंड आणि नियमांचे उल्लंघन : विमा कायद्यातील नियमांचे उल्लंघन केल्यास आकारल्या जाणाऱ्या दंडाच्या रकमेत आणि स्वरूपात बदल करण्यात आले आहेत, जेणेकरून कंपन्या अधिक जबाबदारीने काम करतील.कायद्यातील अडचणी-आव्हानेविधेयकाद्वारे कायद्यात सुधारणा मंजूर झाल्या असल्या, तरी बऱ्याच कायदेशीर बाबींबाबत नियमावली करण्याची गरज आहे.lकमिशनवर नियंत्रण : भारतात २०१४ मध्ये ३०.१४ लाख विमा एजंट होते, त्यांची संख्या २०२४-२५ मध्ये ८८.१७ लाख झाली आहे. प्रीमियम कमी करून ग्राहकाला फायदा द्यायचा असेल, तर विमा कंपन्यांना खर्च कमी करणे आणि विमा एजंटचे कमिशन कमी करणे असे दोन पर्याय आहेत. विमा एजंटचे कमिशन कमी करण्याअगोदर विमा कंपनी आणि कामगार संघटनेशी चर्चा करणे आवश्यक आहे, पण सद्यस्थिती पाहता तशी चर्चा होण्याची शक्यता कमी आहे. यातून संघटनांकडून कर्मचाऱ्यांचा संप, धरणे, मोर्चे हे मार्ग अवलंबिले जाऊ शकतात.lगैरव्यवहारांवर कठोर कारवाई : विमा कंपन्या, मध्यस्थांनी आणि परदेशी विमा कंपन्यांनी चुकीच्या मार्गाने नफा कमवण्याचा प्रयत्न केला किंवा असे कृत्य केले, तर त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करण्याचा अधिकार ‘आयआरडीएआय’ला दिला गेला आहे..आयआरडीएचे अधिकारविलीनीकरण किंवा एकत्रीकरण, नवीन प्रकारच्या परवान्याचे अधिकारकंपोझिट लायसन्स तसेच ओपन आर्किटेक्चर बिझनेस सिस्टीम याबाबतीत अजून कुठलाही खुलासा करण्यात आला नाही. त्यामुळे सद्यपरिस्थितीत विमा एजंटला एकाच विमा कंपनी करता व्यवसाय करावा लागतो. ओपन आर्किटेक्चर सिस्टीम आल्यास विमा एजंट एकाच वेळेला अनेक विमा कंपन्यांसाठी काम करू शकेल. याबाबत लवकरच ‘आयआरडीए’कडून नियम जारी केले जातील.विमा व्याप्तीचे आव्हानभारतात निरनिराळ्या जाती धर्माचे, गरीब मध्यमवर्गीय आणि श्रीमंत लोक राहतात. प्रत्येकाची गरज वेगवेगळी असू शकते हे लक्षात घेता विमा व्याप्ती करणे हे परदेशी विमा कंपन्यांकरता आव्हानात्मक काम असेल. सध्या भारतामध्ये विमा व्याप्ती ३.७ टक्के आहे, तर अमेरिकेत १२ टक्के, युरोप ८ ते १० टक्के, जपान १० टक्के, आणि चीन ५.६ टक्के आहे. परदेशी कंपन्या भारतात आल्या तर हे प्रमाण आठ टक्क्यांपर्यंत वाढू शकेल, असा तज्ज्ञांचा अंदाज आहे. प्रत्येक भारतीयांच्या खिशात विमा पॉलिसी याचा अर्थ १०० टक्के व्याप्ती वाढेल. हे उद्दिष्ट २०४७ पर्यंत पूर्ण होईल, असा सरकारला विश्वास आहे..परदेशी कंपन्यांमुळे फायदेविमा प्रसाराची व्याप्ती वाढेलसूक्ष्मविमा वाढण्याची शक्यताभांडवलवाढीचा ग्राहकांना फायदाप्रीमियम कमी होण्याची शक्यताविमा योजनांबाबत नवीन कल्पनाविमा एजंटना एकदाच नोंदणी करावी लागेलस्वायत्ततेमुळे ‘एलआयसी’च्या शाखांचा विस्तार होईलभारतभर विमा शाखांचा विस्तार होऊन अधिकाधिक विमा गरजू लोकांपर्यंत पोहोचू शकेलरोजगार निर्मिती होईल.जागतिक कंपन्या, आंतरराष्ट्रीय अनुभवासह कॉर्पोरेट गव्हर्नन्स, जोखीम मूल्यमापन आणि सीएसआरमध्ये पारदर्शकता आणतील. त्यामुळे विमा क्षेत्र सबल आणि विश्वासार्ह बनेल.भारतीय अर्थव्यवस्थेला बळकटी मिळण्यास मदत होईल.विमा क्षेत्रातील या क्रांतीमुळे स्पर्धा वाढणार असली, तरी त्याचा खरा विजेता हा सामान्य ग्राहक असणार आहे. सध्याच्या कंपन्यांसमोर स्पर्धेचे आव्हान उभे ठाकणार असले, तरी कार्यक्षमता वाढवण्यासाठी ही एक उत्तम संधी आहे. नवीन भांडवल आणि लवचिक कायद्यांमुळे विमा क्षेत्र आता खऱ्या अर्थाने भारतीय अर्थव्यवस्थेचा मुख्य आधारस्तंभ ठरेल. आता प्रतीक्षा आहे ती या कायद्याच्या अंमलबजावणीची, ज्यामुळे सामान्य माणसाचे भविष्य अधिक सुरक्षित होईल. थोडक्यात, विमा क्षेत्र आता केवळ कागदावर नाही, तर प्रत्येक घराघरांत पोहोचण्यास सज्ज झाले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 