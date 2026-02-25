Premium|No Confidence Motion 2026 : ‘ उत्तरा’ वरच प्रश्नचिन्ह

अजय बुवाकाँग्रेससह विरोधी पक्षांनी लोकसभाध्यक्ष ओम बिर्ला यांच्याविरोधात अविश्वास प्रस्ताव दाखल केला आहे. त्यावर नऊ मार्च रोजी चर्चा होणार असून, हा प्रस्ताव फेटाळण्यासाठी सरकार पूर्ण ताकद लावणार, हे निश्चित आहे. मात्र, सभागृहाचे कामकाज सुरळीत चालावे आणि सरकार-विरोधकांमध्ये समन्वय राखण्याची जबाबदारी असणाऱ्या अध्यक्षांविरोधातच अविश्वास प्रस्ताव येणार असेल, तर संसदेचे कामकाज सुरळीत चालणार कसे, हा प्रश्न उरतो.संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू झाल्याच्या पहिल्या आठवड्यात सरकार आणि विरोधकांमध्ये दिसलेला विसंवाद हा दोन्ही बाजूंमध्ये कटुता वाढविणारा असल्याचे जाणवत होते. मात्र, ही कटुता लोकसभाध्यक्ष ओम बिर्ला यांना हटविण्याची मागणी करणारा अविश्वास प्रस्ताव दाखल करण्याइतपत टोकाला जाईल, असे वाटले नव्हते. नेमकी ती वेळ आली आणि आपल्या लोकशाही व्यवस्थेपुढील अनेक महत्त्वाच्या आव्हानांपैकी, सरकार व विरोधकांमधील सुसंवादाची आवश्यकता हे आव्हानही अधोरेखित झाले आहे. आतापर्यंत लोकसभेमध्ये सरकार व विरोधकांमधील विसंवादावर तोडगा काढण्यासाठी लोकसभाध्यक्षांकडून पुढाकार घेतला जात होता. एका अर्थाने, वादाच्या प्रत्येक प्रश्नावर पीठासीन अधिकारी हे अंतिम उत्तर होते. आता अविश्वास प्रस्तावातून या उत्तरावरच प्रश्नचिन्ह लागले आहे. .Premium|Winter Session of Parliament : संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात सरकार विरोधकांमध्ये संघर्षाची शक्यता!.नरवणेंच्या पुस्तकावरून वादराष्ट्रपतींच्या अभिभाषणाने सुरू झालेल्या संसद अधिवेशनाच्या पूर्वार्धाची सांगता थेट लोकसभाध्यक्षांना पदावरून दूर करण्याच्या मागणीनेच झाली. माजी लष्करप्रमुख जनरल (निवृत्त) मनोज नरवणे यांच्या आत्मचरित्रात चीनबद्दलचा वादग्रस्त मजकूर लोकसभेमध्ये विरोधी पक्षनेते राहुल गांधींना उधृत करू दिला नाही म्हणून लोकसभेचे कामकाज विस्कळित झाले. सभागृहातील नाट्यमय घडामोडींमध्ये, भाजपचे खासदार निशिकांत दुबे यांची नेहरू-गांधी कुटुंबाबद्दलची आक्रस्ताळी विधाने, त्यानंतर प्रचंड गदारोळ; तसेच पीठासीन अधिकाऱ्यांच्या मेजावर विरोधी खासदारांनी चढण्याचा प्रयत्न करणे, पीठासीन अधिकाऱ्यांवर कागदाच्या चिंध्या करून फेकणे यांसारखे बेशिस्त वर्तनही दिसून आले. त्यामुळे काँग्रेस आणि मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्या आठ खासदारांवर अधिवेशनाच्या उर्वरित कालावधीपर्यंत निलंबनाची कुऱ्हाडही कोसळली. विरोधकांच्या आक्रमकतेमुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना राष्ट्रपती अभिभाषणावरील चर्चेला उत्तर देता आले नाही. त्यातही विरोधकांच्या आक्रमकतेमुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींसमवेत सभागृहात अनूचित प्रसंग घडण्याची शक्यता खुद्द लोकसभाध्यक्ष ओम बिर्ला यांनीच बोलून दाखविली. आपणच पंतप्रधान मोदींना सभागृहात येऊ नये यासाठी विनंती केली होती.त्यानंतर राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावरील आभार प्रस्तावावर पंतप्रधान मोदी लोकसभेत बोललेच नाहीत. केवळ वरिष्ठ राज्यसभेत आभार प्रस्तावावरील चर्चेला उत्तर दिले.‘अध्यक्ष हटाव’ मोहीमसभागृह चर्चेसाठी असताना, नियमांचा दाखला देत चर्चा होऊ दिली जात नसल्याचा संदेश बिर्ला यांच्या बोलण्यातून समोर आला. त्यामुळे संतापलेल्या विरोधकांनी बिर्ला यांना पदावरून हटविण्याचा प्रस्ताव मांडण्याचा निर्णय घेतला. राज्यघटनेच्या कलम ९४ (क) अन्वये लोकसभाध्यक्ष ओम बिर्ला यांना हटविण्याची मागणी करणारा प्रस्ताव मांडण्यात आला. ‘लोकसभेत त्यावेळी असलेल्या सदस्यांच्या बहुमताने संमत झालेल्या लोकसभेच्या ठरावानुसार लोकसभाध्यक्षांना पदावरून दूर करता येईल,’ असे हे ९४ (क) हे कलम सांगते. या प्रस्तावासाठी किमान चौदा दिवसांची पूर्वसूचना (नोटीस) आवश्यक असते. काँग्रेसच्या नेतृत्वाखाली विरोधी पक्षांनी ११९ खासदारांच्या सह्या गोळा करून ही नोटीस दिली. यावर महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडीमधील शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्ष, राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्ष या पक्षांच्या सह्या नसल्या, तरी हे पक्ष आधीच ‘अध्यक्ष हटाव’ मोहिमेला पाठिंबा देऊन मोकळे झाले होते..आरोपांची जंत्रीराष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावरील धन्यवाद प्रस्तावाच्या वेळी विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांना भाषण पूर्ण करू न देणे, विरोधी बाकांवरील आठ खासदारांना निलंबित करणे आणि एका भाजप खासदाराला जवाहरलाल नेहरू आणि इंदिरा गांधी यांच्यावर आक्षेपार्ह हल्ले करण्याची परवानगी देणे; त्याचप्रमाणे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर हल्ल्याचा कट काँग्रेस खासदारांनी रचला असल्याचा लोकसभाध्यक्षांनी दावा करणे, असे महत्त्वाचे आरोप विरोधकांनी या नोटिशीत केले आहेत. लोकसभाध्यक्षांनी विरोधी पक्षनेत्यांच्या मूलभूत लोकशाही अधिकारांवर गदा आणली. तसेच पंतप्रधानांविरुद्ध अनपेक्षित वर्तन होऊ शकते याबद्दलची आपल्याकडे ठोस माहिती असल्याचे लोकसभाध्यक्षांचे विधान उघडपणे असत्यकथन करणारे व अपमान करणारे होते. नियम आणि संसदीय शिष्टाचाराचे निकष जपण्याची जबाबदारी असणाऱ्यांनीच सभागृहाच्या पटलाचा वापर करून घटनात्मक पदाचा दुरुपयोग केला असल्याचेही नोटिशीत म्हटले.नऊ मार्चला चर्चाअध्यक्षांना हटविण्याबाबतची विरोधकांची नोटीस स्वीकारण्यात आली असून, संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू यांनी दिलेल्या माहितीनुसार नऊ मार्चला यावर चर्चा होईल आणि त्यानंतर मतदान होईल. ही नोटीस स्वीकारण्यात आल्यानंतर लोकसभाध्यक्ष बिर्ला यांनी पदावरून हटविण्याचा प्रश्न निकाली निघेपर्यंत सभागृहाच्या कामकाजाचे अध्यक्षपद न भूषवण्याचा नैतिक निर्णय घेतला आहे. साहजिकच, संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचा पूर्वार्ध गोंधळात वाया गेल्यानंतर नऊ मार्च ते दोन एप्रिल या कालावधीत चालणाऱ्या उत्तरार्धाकडे आता लक्ष लागले आहे. उत्तरार्धाच्या पहिल्याच दिवशी म्हणजे नऊ मार्चला लोकसभाध्यक्षांना हटविण्याच्या विरोधकांच्या प्रस्तावावर चर्चा होईल आणि त्यानंतर मतदान होईल. ‘इंडिया’ आघाडीतील जवळपास सर्व विरोधी पक्षांकडून या प्रस्तावाला पाठिंबा देण्यात आला असला, तरी तृणमूल काँग्रेसने या प्रकारापासून अंतर राखणे पसंत केले. त्यामुळे, लोकसभेत विरोधकांकडे पुरेशा संख्याबळाचा अभाव दिसतो आहे. तर, दुसरीकडे सत्ताधारी ‘एनडीए’चे स्पष्ट बहुमतही दिसते आहे. सरकारचे पारडे जड असल्याने ओम बिर्ला यांना लोकसभाध्यक्ष पदावरून हटविण्याचा प्रस्ताव फेटाळला जाईल, हे निश्चित आहे..चौथ्यांदा अविश्वास प्रस्तावसंसदेच्या इतिहासात चौथ्यांदा आणि १९८७ नंतर पहिल्यांदाच लोकसभा अध्यक्षांना हटविण्याच्या प्रस्तावावर चर्चा होणार आहे. यापूर्वी १९५४ मध्ये पहिले लोकसभाध्यक्ष गणेश वासुदेव मावळणकर यांना पदावरून हटविण्याची मागणी करणारा प्रस्ताव आला होता. त्यानंतर १९६६ मध्ये सरदार हुकूमसिंह अध्यक्ष असताना यांच्या विरोधात, तर १९८७मध्ये बलराम जाखड लोकसभाध्यक्ष असताना त्यांच्या विरोधात प्रस्ताव आला होता. मावळणकर यांच्या विरुद्धच्या अविश्वास प्रस्तावावर सभागृहात त्यावर चर्चा झाली होती; परंतु तो फेटाळण्यात आला होता. तर हुकूम सिंह यांच्या विरुद्धच्या अविश्वास प्रस्तावाला किमान समर्थन मिळाले नसल्याने तो चर्चेसाठीही येऊ शकला नव्हता. बलराम जाखड यांच्या विरोधातील अविश्वास प्रस्तावही सभागृहात पराभूत झाला होता. त्यानंतर आता ओम बिर्लांविरुद्धचा अविश्वास प्रस्ताव संसदीय इतिहासात नोंदवला गेला आहे. संसदेत पंतप्रधानांच्या सुरक्षेची चिंता करणारे लोकसभाध्यक्ष ओम बिर्ला विरोधकांच्या अविश्वास प्रस्तावामुळे स्वतःच असुरक्षित झाले आहेत. या घटनाक्रमानंतर ओम बिर्ला लोकसाध्यक्षपदाचा आपला पाच वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण करतील काय, अशी शंकाही विरोधी पक्षांमधून व्यक्त केली जात आहे. त्यासाठी माजी उपराष्ट्रपती जगदीप धनकड यांचे उदाहरणही विरोधकांकडून दिले जात आहे.अविश्वासात अभूतपूर्व वाढखरे तर, सभागृहात सरकार आणि विरोधकांमध्ये झालेल्या तनातनीतून लोकसभाध्यक्षांवर अप्रत्यक्षपणे पक्षपाताचे विरोधकांकडून झालेले आरोप नवे नाहीत. विरोधकांचे ध्वनिक्षेपक बंद होणे, त्यांना दटावणे, मागील लोकसभेत मार्च २०२३ मध्ये मोदी आडनावावरील टिप्पणीवरून झालेल्या मानहानीच्या प्रकरणात सुरतच्या न्यायालयाच्या निकालानंतर राहुल गांधींची खासदारकी तडकाफडकी रद्द होणे यांसारख्या घटनांमुळे काँग्रेस व विरोधकांमध्ये नाराजी वाढली होती. त्यावेळी विरोधकांनी बिर्ला यांना पदावरून हटवण्याचा प्रस्ताव आणण्याची चाचपणी चालवली होती. मात्र, हे प्रकरण फारसे पुढे गेले नव्हते. यावेळच्या अविश्वास प्रस्तावाची स्थिती निराळी आहे. संसदेत अथवा विधिमंडळांमध्ये लोकसभाध्यक्ष, सभापती, विधानसभाध्यक्ष, विधानपरिषदांचे सभापती यांच्याकडे सभागृहाचे संरक्षक म्हणून, सदस्यांच्या हक्कांचे संरक्षणकर्ते म्हणून पाहिले जाते. एका अर्थाने लोकसभाध्यक्ष सभागृहातील सरकार आणि विरोधक यांच्यात नियमाधारीत संसदीय सुसंवाद राखण्याचा दुवा असतात. असे असताना विरोधकांनी अध्यक्षांवर ‘पक्षपातीपणे कामकाज चालविल्याचा’ आणि ‘घटनात्मक पदाचा दुरुपयोग केला असल्याचा’ आरोप करणे आणि त्यांना पदावरून हटविण्याची मागणी करणे यातून विरोधकांनी सरकारला आणि अध्यक्षांनाही स्पष्ट संदेश दिला आहे की तुमच्या कार्यपद्धतीवर आमचा विश्वास उरलेला नाही. यातून सरकार आणि विरोधकांमध्ये अभूतपूर्व प्रमाणात अविश्वास वाढल्याचे आणि दोन्ही बाजूंचा संघर्ष चिघळण्याचे संकेत मिळत आहेत. शिवाय, लोकसभेमध्ये उपाध्यक्ष नसणे हा मुद्दाही यातून ठळकपणे पुढे आला आहे. २०१९पासून लोकसभेला उपसभापती नाही. त्यामुळे, १७व्या लोकसभेच्या (२०१९-२४) पाच वर्षांच्या कार्यकाळात, उपसभापतीचे संवैधानिक पद रिक्त होते. जून २०२४ मध्ये कार्यकाळ सुरू झालेल्या सध्याच्या लोकसभेलाही उपसभापती नाही. नाही म्हणायला, लोकसभाध्यक्षांच्या निवडणुकीच्या वेळी उपाध्यक्षपदाच्या निवडणुकीची चर्चा सुरू झाली होती; बिर्ला यांच्याविरुद्ध विरोधकांनी आणलेल्या अविश्वास प्रस्तावाला प्रत्युत्तर म्हणून सत्ताधारी भाजपचे खासदार निशिकांत दुबे यांनी विरोधी पक्षनेते राहुल गांधींचे लोकसभा सदस्यत्व रद्द करण्याचा प्रस्ताव (सबस्टेंटिव्ह मोशन) सभागृहात मांडला. राहुल गांधी हे परदेशातील सोरोस फाउंडेशन, यूएएसएड यांसारख्या भारतविरोधी संस्थांशी संबंध ठेवून आहेत आणि त्यांचे संसदेतील वर्तन राष्ट्रीय हिताच्या विरोधात असल्याने त्यांची खासदारकी रद्द व्हावी, त्यांना आयुष्यभर निवडणूक लढविण्यावर बंदी घातली जावी, असा दुबे यांचा प्रस्ताव होता. यापूर्वीही दुबे यांनी राहुल गांधींविरुद्ध हक्कभंगाच्या नोटिसा लोकसभाध्यक्षांकडे दिल्या होत्या. यावेळचा त्यांचा राहुल गांधींविरुद्धचा प्रस्ताव अधिक आक्रमक होता. सरकारने त्यावर फार पुढे न जाता मवाळ भूमिका स्वीकारल्याचा संकेत दिला खरा; परंतु लोकसभाध्यक्षांविरुद्धच्या अविश्वास प्रस्तावावर चर्चा होईल हे संसदीय कार्यमंत्र्यांचे सांगणे यातून सरकारनेही विरोधकांना सभागृहातील मतदानातून योग्य ते उत्तर देण्याची तयारी चालविल्याचे दिसते. यामध्ये सरकार बहुमताच्या जोरावर विरोधकांचा अविश्वास प्रस्ताव हाणून पाडेल. परंतु असे वादग्रस्त प्रसंग उद्भवू नये किंवा उद्भवल्यानंतर खेळीमेळीच्या वातावरणात त्यावर तोडगा निघावा यासाठी सभागृहातील व्यवस्थापन (ज्याला इंग्रजीत फ्लोअर मॅनेजमेंट म्हटले जाते) महत्त्वाचे मानले जाते. या सभागृह व्यवस्थापनाचा अभाव विद्यमान सरकारच्या काळात ठळकपणे दिसतो आहे. संसदीय लोकशाहीत 'व्यवस्था केंद्रित नेतृत्व' असते. परंतु सध्याच्या सरकारच्या कार्यकाळात 'नेतृत्व केंद्रित व्यवस्था' असल्याचा हा परिपाक असावा.कधीकाळी सभागृहात सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये कोंडी निर्माण झाल्यास, कोणी नमते घ्यावे असा प्रश्न उद्भवल्यास भाजप तसेच काँग्रेसपासून समान अंतर राखून असलेल्या लहान विरोधी पक्षांकडून मध्यममार्गी प्रस्ताव पुढे केला जाई, अथवा पीठासीन अधिकाऱ्यांकडून समेट घडवून आणला जाई, जो दोन्ही बाजूंना मान्य होऊन तणाव निवळत असे. अर्थात, त्याला सभागृहातील गटनेत्यांचा एकमेकांशी असलेला सुसंवादही कारणीभूत असे. आता तशी स्थिती आहे का, याचे उत्तर होकारार्थी मिळणे कठीण आहे. महत्त्वाचे म्हणजे ज्यांनी समेट घडवून आणायचा त्यांच्यावरच विश्वास उरलेला नसेल संसदेचे कामकाज सुरळीत चालणार कसे हा प्रश्न उरतो. साहजिकच, संसदेत गोंधळ कायम राहिल्यास वित्तीय कामकाज आणि महत्त्वाची विधेयके चर्चेविना संमत होऊ शकतात. जे नजीकच्या काळात घडू शकते आणि तसे झाल्यास आश्चर्य वाटण्याचे कारण नाही. सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्यातील वाढलेली दरी वाढलेला अविश्वास कमी होणार कसा, हा खरा मुद्दा आहे. 