Premium|NASA Artemis 2 mission : नासाची आर्टेमिस २ मोहीम यशस्वी; ओरायन यानाने अपोलो ८चा विक्रम मोडला, मानवाच्या नव्या चांद्रयुगाची मुहूर्तमेढ रोवली

डॉ. विनिता नवलकर- vinita.navalkar@gmail.comनासाच्या महत्त्वाकांक्षी ‘आर्टेमिस २’ मोहिमेतील अंतराळवीरांनी अवकाशात पृथ्वीपासून सर्वाधिक दूर अंतरावर पोहोचण्याचा नवा विक्रम केला. ‘आर्टेमिस २’चे अंतराळवीर सध्या पृथ्वीपासून सर्वात दूर जाऊन आलेले पहिले मानव ठरले आहेत. या मोहिमेचा हा टप्पा यशस्वीरीत्या पूर्ण झाल्यामुळे, आता मानवाचा चंद्रावर पुनरागमनाचा मार्ग पूर्णपणे खुला झाला आहे.विज्ञानाच्या इतिहासात अवकाश संशोधन हे नेहमीच जिज्ञासा आणि साहस यांचे प्रतीक मानले गेले आहे. पृथ्वीच्या पलीकडे काय आहे, विश्वाची रचना कशी आहे आणि आपण या विशाल विश्वात किती लहान आहोत, या प्रश्नांची उत्तरे शोधण्यासाठी मानवाने अनेक दशकांपासून प्रयत्न केले आहेत.आपल्या पृथ्वीचा सोबती आणि पृथ्वीच्या सर्वात जवळ असल्यामुळे चंद्र हा अवकाश संशोधनात कायमच केंद्रबिंदू ठरला आहे. विसाव्या शतकात अपोलो मोहिमांद्वारे मानवाने प्रथमच चंद्रावर पाऊल ठेवले आणि इतिहास घडवला; मात्र १९७२ मध्ये अपोलोच्या शेवटच्या मोहिमेनंतर, मानवाने पृथ्वीच्या निम्न कक्षेबाहेर जाण्याचा प्रयत्न केला नाही. मानवी मोहिमांमध्ये असलेली जोखीम, अतिरिक्त खर्च आणि रोबोटिक तंत्रज्ञानात होणारी सुधारणा याच कारणांमुळे मानवरहित मोहिमा हाती घेण्यात आल्या; मात्र आता जवळपास पन्नास वर्षांनंतर, नासाच्या ‘आर्टेमिस २’ मोहिमेद्वारे चार अंतराळवीर पुन्हा चंद्राच्या कक्षेत फिरून येत आहेत. .NASA Moon Mission: ‘नासा’ची ५० वर्षांनंतर चांद्रवारी; अंतराळवीरांसह सहा मार्चला यानाचे प्रक्षेपण.ग्रीक पौराणिक कथांनुसार ‘आर्टेमिस’ ही देवी अपोलोची जुळी बहीण मानली जाते. अपोलो कार्यक्रमाच्या यशस्वी वारशाला पुढे नेत नव्या युगाची सुरुवात करण्याचा प्रतीकात्मक अर्थ व्यक्त करण्यासाठीच मानवी चांद्र मोहिमांच्या पुढील टप्प्याला ‘आर्टेमिस’ हे नाव देण्यात आले आहे.आज जगभरातील अनेक देश चांद्र मोहिमांमध्ये सक्रिय झाले आहेत. भारताने चांद्रयान मोहिमांद्वारे मोठे यश मिळवले आहे. चांद्रयान-१ने चंद्रावर पाण्याचे अस्तित्व सिद्ध केले; तर चांद्रयान-३ ने दक्षिण ध्रुवाजवळ यशस्वी लँडिंग करून इतिहास घडवला. चीनने चाँगे कार्यक्रमाद्वारे चंद्राच्या पलीकडील भागावर लँडिंग केले आणि नमुने पृथ्वीवर आणले. या सर्व मोहिमांमुळे चंद्राचे महत्त्व पुन्हा एकदा अधोरेखित झाले आहे.आर्टेमिस कार्यक्रमाचा दीर्घकालीन उद्देश केवळ चंद्रावर जाणे नाही; तर तिथे स्थिर तळ निर्माण करणे, चंद्रावरील संसाधनांचा उपयोग करणे आणि मंगळावर मानव मोहिमांसाठी आवश्यक तंत्रज्ञान विकसित करणे, हा आहे. या कार्यक्रमात अनेक टप्पे आहेत. त्यातील पहिली मोहीम ‘आर्टेमिस १’ ही मानवरहित चाचणी मोहीम २०२२ मध्ये हाती घेण्यात आली. या मोहिमेचा मुख्य उद्देश भविष्यातील मानवयुक्त मोहिमांसाठी आवश्यक असलेल्या सर्व तांत्रिक प्रणालींची चाचणी घेणे हा होता. ‘आर्टेमिस १’ मोहिमेत नासाने विकसित केलेले सर्वात शक्तिशाली रॉकेट म्हणजे स्पेस लॉन्च सिस्टीम (एस.एल.एस.) वापरण्यात आले. या रॉकेटने ‘ओरायन’ या अत्याधुनिक अंतराळयानाला पृथ्वीच्या कक्षेबाहेर नेले. ही मोहीम सुमारे २५ दिवस चालली आणि या कालावधीत ‘ओरायन’ अंतराळयानाने चंद्राभोवती फेरी मारून पुन्हा पृथ्वीवर सुरक्षितपणे परत येण्याचा यशस्वी प्रयोग केला..‘ओरायन’ अंतराळयानाने ४,३२,००० किमीचे कमाल अंतर गाठले. २०२२ मध्ये कोणत्याही चांद्र मोहिमेने गाठलेले हे सर्वाधिक अंतर होते. अपोलोसाठी वापरण्यात आलेल्या सॅटर्न ५ रॉकेटची निम्न कक्षेत वजन वाहून नेण्याची क्षमता सर्वाधिक आहे; मात्र एस.एल.एस. रॉकेट सॅटर्न ५ पेक्षा १५ टक्के जास्त थ्रस्ट देऊ शकते. त्यामुळेच भविष्यात चंद्राच्या पलीकडे मंगळावरच्या मानवी मोहिमांसाठी ते उपयोगी ठरेल. ‘आर्टेमिस २’साठीसुद्धा याच रॉकेटचा वापर करण्यात आला आहे. ही मोहीम या कार्यक्रमाची पहिली मानवी मोहीम. फक्त चंद्रच नाही; तर त्या पलीकडे मानवी मोहिमांना आवश्यक असलेल्या प्रणालींची चाचणी करणे, हे या मोहिमेचे प्रमुख उद्दिष्ट. या मोहिमेत नासाचे रीड व्हायझमन, व्हिक्टर ग्लोव्हर आणि क्रिस्टिना कोच व कॅनडाचा जेरेमी हॅन्सन असे चार अंतराळवीर सहभागी झाले आहेत. अपोलो मोहिमांमध्ये सर्व अंतराळवीर अमेरिकी पुरुष होते; परंतु ‘आर्टेमिस २’मध्ये महिला अंतराळवीर, विविध वंशीय पार्श्वभूमी असलेले अंतराळवीर आणि कॅनडाचा एक अंतराळवीर यांचा समावेश आहे. ही विविधता केवळ सामाजिक बदलांचे प्रतिबिंब नाही; तर ती अवकाश संशोधनाच्या जागतिक स्वरूपाचेही प्रतीक आहे. आर्टेमिस कार्यक्रमात युरोपियन स्पेस एजन्सी, जपान, कॅनडा आणि इतर देशांचा सहभाग आहे, ज्यामुळे हा कार्यक्रम जागतिक पातळीवर महत्त्वाचा ठरतो.१ एप्रिलला एस.एल.एस. रॉकेटने ‘ओरायन’ अंतराळयानासह उड्डाण केले. ‘ओरायन’ नासाचे सर्वात नवीन यान. अपोलो मोहिमांमध्ये वापरण्यात आलेली सर्व याने फक्त तीन अंतराळवीर घेऊन जाऊ शकत होती; मात्र ‘ओरायन’ चार अंतराळवीरांना डीप स्पेसमध्ये घेऊन जाऊ शकते. अपोलोपेक्षा ‘ओरायन’मध्ये ३० टक्के अधिक राहण्याची जागा आहे. जेवण तयार करण्यासाठी गॅली आणि कचरा व्यवस्थापन प्रणालीही आहे. दीर्घ कालावधीच्या अंतराळ उड्डाणाला आधार देण्यासाठी अनेक सुविधा ‘ओरायन’मध्ये आहेत. सध्या सलग २१ दिवस चारही अंतराळवीर या यानात आरामात राहू शकतात, अशी सोय आहे.‘आर्टेमिस २’ मोहीम दहा दिवसांची होती. या मोहिमेचे आणखी एक वैशिष्ट्य म्हणजे यानाची ट्रॅजेक्टरी! ‘आर्टेमिस २’ मोहिमेने फ्री-रिटर्न ट्रॅजेक्टरीचा वापर करून सर्वात कमी इंधन वापरून मानवी मोहिमांमध्ये सर्वात दूरवर जाऊन येणाचा विक्रम केला आहे. हे यान पृथ्वीपासून साधारण ४,६०,००० किमी इतक्या अंतरावर पोहोचले. याआधी अपोलो-८ यान चंद्राभोवती फिरताना पृथ्वीपासून ४,००,१७१ किमी अंतरावर पोहोचले होते..फ्री-रिटर्न ट्रॅजेक्टरीचा पहिला टप्पा म्हणजे प्रक्षेपणानंतर पृथ्वीच्या स्थिर कक्षेत यानाला पोहोचवणे. या टप्प्यात पहिल्या २३ तासांत अंतराळवीरांनी विविध वैज्ञानिक निरीक्षणे केली आणि अंतराळयानाती सर्व उपकरणांची कार्यक्षमता तपासली. खासकरून ‘ओरायन’च्या नियंत्रण आणि प्रतिसाद प्रणालींची प्राथमिक चाचणी घेतली. यानंतरचा टप्पा म्हणजे ट्रान्स-लूनर इंजेक्शन बर्न! फ्री-रिटर्न ट्रॅजेक्टरी बिनचूक प्रस्थापित होण्यासाठी हा टप्पा सर्वात महत्त्वाचा. या टप्प्यात, अंतराळयानाचे इंजिन काही मिनिटे कार्यरत होते, ज्यामुळे यानाचा वेग लक्षणीयरीत्या वाढून त्याला पृथ्वीच्या गुरुत्वाकर्षणातून बाहेर पडणे सोपे होते. त्याच वेळेस यानाची दिशा ठरवली जाते. फ्री-रिटर्न ट्रॅजेक्टरीमध्ये यानाची सुरुवातीची दिशा सरळ चंद्राच्या दिशेने न ठेवता, थोडीशी ऑफसेट ठेवली जाते. जेणेकरून जेव्हा यान चंद्राच्या गुरुत्वाकर्षण क्षेत्रात प्रवेश करते तेव्हा त्याचा मार्ग नैसर्गिकरीत्या चंद्राच्या भोवती वळतो. खरे तर या ट्रॅजेक्टरीत चंद्राचे गुरुत्वाकर्षण यानाची फक्त दिशा बदलत असते. त्याची गती फारशी बदलत नाही. त्यामुळेच अतिरिक्त इंधन न वापरता यान पृथ्वीवर परत आणता येते. या टप्प्यात यानाचा वेग आणि कोन अत्यंत अचूक असणे आवश्यक आहे; कारण अगदी लहान त्रुटींमुळेही यान दिशाहीन होऊन अवकाशात कायमचे हरवू शकते. ‘ओरायन’ने हा टप्पा तिसऱ्या दिवशी गाठला. ट्रान्स-लूनर इंजेक्शन बर्ननंतरच्या कालावधीत, यान जसजसे पृथ्वीपासून दूर जाते, चंद्राच्या गुरुत्वाकर्षणाचा प्रभाव त्यावर पृथ्वीच्या गुरुत्वाकर्षणापेक्षा अधिक होत जातो. यानाची पुढील वाटचाल पृथ्वी आणि चंद्राच्या संयुक्त गुरुत्वाकर्षणावर आधारित असते.पाचव्या दिवशी अंतराळवीरांनी त्यांच्या विशेष स्पेससूटची चाचणी घेतली. हे खास केशरी रंगाचे स्पेससूट, प्रक्षेपण आणि पुनःप्रवेशाच्या वेळी अंतराळवीरांचे संरक्षण करतात; मात्र आपत्कालीन परिस्थितीत, उदाहरणार्थ यानातील ऑक्सिजनचा दाब कमी झाल्यास, हे सूट सहा दिवसांपर्यंत श्वसनयोग्य वातावरण उपलब्ध करून देऊ शकतात. त्यानंतरचा टप्पा म्हणजे ‘लुनर फ्लायबाय’... फ्री-रिटर्न ट्रॅजेक्टरीमध्ये यान चंद्राच्या भोवती कक्षेत कधीच स्थिरावत नाही; तर ते चंद्राच्या पलीकडे जाऊन परत पृथ्वीच्या दिशेने वळते. सोप्या भाषेत सांगायचे तर चंद्राभोवती यू-टर्न मारून परत येते. सहाव्या दिवशी ‘आर्टेमिस २’ मोहिमेने हा ऐतिहासिक टप्पा गाठला. जेव्हा ते चंद्राच्या पलीकडे पोहोचले त्या क्षणाला ते पृथ्वीपासून सर्वाधिक दूर गेले होते.याआधी १९६८ मध्ये नासाचे अपोलो ८ यान तीन अंतराळवीरांसहित चंद्राची प्रदक्षिणा करून आले आहे. या मोहिमेत अपोलो यान पृथ्वीपासून ४,००,१७१ किमी कमाल अंतरावर पोहोचले होते. अपोलो ८ मोहिमेत फ्री-रिटर्न ट्रॅजेक्टरीचा वापर न करता यानाला चंद्राच्या स्थिर कक्षेत प्रस्थापित केले गेले होते. या उलट ‘आर्टेमिस २’ मोहिमेने फ्री-रिटर्न ट्रॅजेक्टरी वापरून साधारण ४,६०,००० किमी अंतर गाठले. ‘आर्टेमिस २’चे अंतराळवीर सध्या पृथ्वीपासून सर्वात दूर जाऊन आलेले पहिले मानव ठरले आहेत.सातव्या दिवशी ‘ओरायन’ चंद्राच्या गुरुत्वाकर्षण क्षेत्रातून बाहेर पडले. त्यानंतर दोन दिवस अंतराळवीरांनी आणि ग्राउंड टीमने विविध निरीक्षणे नोंदवली. विशेषतः अंतराळातील घातक किरणांपासून स्वतःचे संरक्षण करण्याची क्षमता अंतराळवीरांनी तपासली. याशिवाय, ‘ओरायन’च्या मॅन्युअल पायलटिंग प्रणालीची चाचणीसुद्धा घेतली. विविध परिस्थितींमध्ये अंतराळयान हाताने नियंत्रित करून त्यांनी त्याची कार्यक्षमता आणि प्रतिसाद क्षमता तपासली. या चाचण्या भविष्यातील मोहिमांसाठी अत्यंत महत्त्वाच्या आहेत..नवव्या दिवशी, अंतराळवीर पृथ्वीवर परतण्याची तयारी करू लागले. या मोहिमेचा अंतिम टप्पा म्हणजेच पृथ्वीच्या वातावरणात पुनःप्रवेश! हा कोणत्याही अंतराळ मोहिमेतील सर्वात धोकादायक क्षण असतो. पृथ्वीवर परतताना सर्वात महत्त्वाचे असते ते म्हणजे, यान कुठल्या कोनात पृथ्वीच्या वातावरणात शिरते. हा कोन पृथ्वीच्या वातावरणाच्या पृष्ठभागापासून मोजला जातो. जर कोन खूप मोठा म्हणजे, साधारण ९० अंशांच्या जवळ असेल तर यानाला वतावरणामुळे होणारे घर्षण वाढते. त्यामुळेच तापमान वाढून यान जळून जाण्याची भीती असते. या उलट जर कोन खूप लहान असेल; तर यान पृथ्वीच्या वातावरणात न शिरता त्यावर रिफ्लेक्ट होऊन पुढे जाऊ शकते; पण जर कोन अगदी अचूक असेल तर वातावरणाच्या घर्षणाचाच वापर करून यानाचा वेग टप्प्याटप्याने कमी करत यान पॅराशूटच्या साहाय्याने सुरक्षित उतरवता येते.'ओरायन'ने हा अंतिम टप्पा यशस्वीपणे गाठला आहे. या टप्प्यात 'ओरायन'च्या उष्णतारोधक कवचाची कठोर क्षमता तपासली गेली. या आधी 'आर्टेमिस १' मोहिमेत 'ओरायन'च्या उष्णतारोधक कवचामध्ये थोड्या समस्या दिसून आल्या होत्या. त्या दुरुस्त करून नवीन कवच 'आर्टेमिस २'साठी वापरण्यात आले होते. 'आर्टेमिस २' मोहिमेचा हाही टप्पा यशस्वीरीत्या पूर्ण झाल्यामुळे आता मानवाचा चंद्रावर पुनरागमनाचा मार्ग पूर्णपणे खुला झाला आहे. 