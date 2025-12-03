Premium|India-Bangladesh Relations : बांगलादेश धोकादायक वळणावर

डॉ. मनीष दाभाडेबांगलादेशाच्या पदच्युत पंतप्रधान शेख हसीना यांना तेथील लवादाने मृत्युदंडाची शिक्षा दिली आहे. त्यातून बांगलादेश भारतासाठी किती धोकादायक वळणावर पोहोचला आहे, याचा प्रत्यय येतो. विशेषतः बांगलादेश पाकिस्तानकडे झुकू लागला असून, भारताच्या सुरक्षेच्या दृष्टिकोनातून ही गोष्ट डोकेदुखी ठरणार आहे.बांगलादेशमध्ये ऑगस्ट २०२४मध्ये झालेल्या नाट्यमय घडामोडींनंतर तत्कालीन पंतप्रधान शेख हसीना यांना अचानक पद सोडून देश सोडावा लागला. त्यानंतर तेथे निर्माण झालेली परिस्थिती राजकीय त्सुनामीसारखी होती आणि त्यातून दक्षिण आशियाच्या सामरिक नकाशावर भूकंप घडवला आहे. शेख हसीना यांना पद सोडावे लागणे, हे भारत आणि दक्षिण आशियाच्या सामरिक दृष्टिकोनातून खूपच महत्त्वाची आहे. .शेख हसीना सलग १५ वर्षे सत्तेवर होत्या. या कार्यकाळात त्यांनी बांगलादेशाला इस्लामी दहशतवादी संघटनांपासून संरक्षित ठेवले, पाकिस्तानच्या ‘आयएसआय’च्या हस्तक्षेपाला काटेकोरपणे प्रतिबंध केला, भारताच्या ईशान्येतील राज्यांमध्ये अस्थिरता निर्माण करणाऱ्या अतिरेकी गटांना पळवून लावले. त्यामुळे बांगलादेश हा भारतासाठी सर्वाधिक विश्वासू शेजारी झाला होता. या काळात भारत आणि बांगलादेश यांच्यातील सीमा व्यवस्थापन जगातील सर्वांत यशस्वी मॉडेलपैकी एक म्हणून गणले जात होते; उल्फा, हुजी-बी, जेएमबी यांसारख्या संघटनांचे जाळे मोडून काढण्यात आले आणि दोन देशांमध्ये व्यापार, संपर्क व सामरिक सहकार्य अभूतपूर्व पातळीवर गेले. त्यामुळे हसीना यांच्या हातून नेतृत्वाचा लगाम अचानक जाणे आणि त्यानंतर त्यांना भारतात आश्रय घ्यावा लागणे, ही घटना केवळ बांगलादेशातील अंतर्गत राजकीय उठाव नसून, तर भारताच्या पूर्व सीमेसाठी धोकादायक वळण आहे. हे वळण पाकिस्तान आणि त्याच्या ‘आयएसआय’ या गुप्तचर यंत्रणेने अविश्वसनीय वेगाने साधले. बांगलादेशातील सत्तांतर हा केवळ अंतर्गत असंतोषाचा परिणाम नाही, तर दक्षिण आशियात भारताच्या प्रभावाला आव्हान देण्यासाठी पाकिस्तानने साधलेली सर्वाधिक महत्त्वाची संधी होती, हे गेल्या वर्षभरातील घडामोडींनी दिसून आले आहे..Premium|Fiscal Federalism GST 2.0 : भौगौलिक महसूल असमतोलाचे मूळ इतिहासात!.मूलतत्त्ववादी विचारांकडे कलहसीना यांना पद सोडावे लागल्यानंतर काही आठवड्यांतच हा बदल आमच्या दृष्टीने स्वागतार्ह आहे, असे स्पष्ट संकेत पाकिस्तानने त्यांच्या राजनैतिक भूमिकेतून दिले होते. पाकिस्तानच्या परराष्ट्र विभागाच्या निवेदनात आंदोलकांच्या ‘लोकशाहीसाठीच्या लढ्याचे’ कौतुक करण्यात आले आणि हसीनांच्या ‘दबावकारक आणि स्वेच्छाचारी’ नेतृत्वावर निशाणा साधण्यात आला होता. हे भाष्य तटस्थ नव्हते; तर ते भारताविरोधी राजकीय रचितकथनाचा भाग होते. एकीकडे बांगलादेशातील ‘बांगलादेश नॅशनलिस्ट पार्टी’ आणि जमाते इस्लामी या पक्षांनी त्यांच्या आंदोलनांची धार तीव्र केली, तर दुसरीकडे या आंदोलनांना आंतरराष्ट्रीय पातळीवर मान्यता मिळवून देण्यासाठी ‘आयएसआय’च्या काही अधिकाऱ्यांनी प्रयत्न केल्याची माहिती भारतीय गुप्तचर यंत्रणांनी नोंदवली आहे. हा सत्ताबदल म्हणजे ‘नवा आरंभ’ असल्याचे पाकिस्तानी माध्यमांनी म्हटले होते आणि बांगलादेशात पुन्हा ‘इस्लामी मूल्यांचे पुनरुत्थान’ करण्याची संधी मिळाल्याचा सूर चढवला. या पार्श्वभूमीवर नोबेल विजेते महंमद युनूस यांच्या हाती सत्तेची सूत्रे आल्यावर बांगलादेशाच्या राज्यकारभारात झालेले बदल भारतासाठी अधिक धोक्याचे ठरले आहेत. या बदलांपैकी पहिला आणि सर्वांत गंभीर बदल म्हणजे जमाते इस्लामीवरील बंदी उठवणे. १९७१च्या युद्धाप्रसंगी पाकिस्तानसोबत हातमिळवणी करून मुक्तिसंग्रामात हत्याकांड करणाऱ्या जमाते इस्लामीच्या नेतृत्वाला हसीना यांनी न्यायालयीन प्रक्रियेने शिक्षा दिली होती, तर राजकीय संघटना म्हणून या संघटनेवर पूर्णपणे बंदी घातली होती. जमाते इस्लामीने पाकिस्तान-समर्थक विचार मांडलेच, त्याचबरोबर भारतविरोधी प्रचार, हिंदूविरोधी कट्टरता आणि इस्लामी राजवटीसाठी जाहीर भूमिका मांडल्या. हसीना यांनी दहशतवादाला अजिबात थारा न देण्याचे धोरण राबवून या विचारसरणीला मुळातून छेद दिला होता. मात्र, युनूस सरकारच्या प्रारंभीच जमाते इस्लामीला परत राजकीय मुख्य प्रवाहात स्थान मिळाले. तेवढेच नव्हे तर जमाते इस्लामीने स्वतःला ‘दडपशाहीविरोधी लोकशाही शक्ती’ म्हणून घेऊन पाकिस्तानबरोबरील ‘नैसर्गिक मैत्री’ पुनर्स्थापित करण्याचे आवाहन केले. हे आवाहन ही केवळ विचारात्मक पुनर्बांधणी नव्हे, तर धोरणात्मक चिंतेची घंटा आहे. जमाते इस्लामीचे जाळे मोठे आहे आणि त्यातून निर्माण होणारी इस्लामी कट्टरता भारताच्या सीमावर्ती राज्यांमध्ये अस्थिरता वाढवण्यासाठी कारणीभूत ठरू शकते..‘आयएसआय’चा शिरकावयाच काळात म्हणजे जानेवारी २०२५मध्ये ढाक्यात पाकिस्तानच्या ‘आयएसआय’च्या उच्चस्तरीय प्रतिनिधींच्या भेट दिली होती. त्यामुळे ही चिंता अनेक पटींनी वाढली आहे. दोन दशकांनंतर प्रथमच इतक्या वरिष्ठ पातळीवरील गुप्तचर संपर्क खुलेपणाने झाला आहे. या चर्चेचा अजेंडा सार्वजनिकरीत्या समोर आला नाही, पण भारतीय गुप्तचर सूत्रांनी या भेटीचे वर्णन ‘आयएसआयच्या ढाक्यातील पुनर्प्रवेशाची घोषणा’ असे वर्णन केले. बांगलादेशने पाकिस्तानी नागरिकांसाठीच्या व्हिसा निर्बंधांमध्ये सैलपणा आणला; आता त्यांच्याकडून सुरक्षा मंजुरीची अट काढून टाकली. यामुळे ‘आयएसआय’ला ‘व्यापारी प्रतिनिधी’, ‘विद्यार्थी’, ‘स्वयंसेवी कार्यकर्ते’ अशा छुप्या पद्धतीने देशात येणे अनेक पटींनी सोपे झाले आहे. भारताच्या सुरक्षा यंत्रणांना ही घटना हसीना यांच्या कार्यकाळातील संपूर्ण सुरक्षाव्यवस्थेची अवनती वाटली आणि उघडपणे यावर चिंता व्यक्त केली.ईशान्येसाठी धोकादहशतवादी गटांच्या चळवळीचे संकेतही भयावह स्वरूपात दिसू लागले. बांगलादेशच्या दहशतवादविरोधी विभागाच्या पथकाने अटक केलेल्या दोन व्यक्तींनी ‘तेहरिके तालिबान पाकिस्तान’साठी तरुणांची भरती केल्याचे कबूल केले. काही बांगलादेशी युवकांना अफगाणिस्तान-पाकिस्तान सीमेवर लढाईसाठी पाठवण्यात आल्याचे आणि एक तरुण वझिरीस्तानमध्ये मारला गेल्याचे जाहीर झाले. बांगलादेशातील मूलतत्त्ववादी नेटवर्कला हा प्रवेश मिळणे ही भारतासाठी अत्यंत भीषण सूचना आहे. भारतातील दहशतवादी हल्ले, विशेषतः मुंबईवरील २००८च्या हल्ल्यानंतर पाकिस्तानकडून संचलित मात्र ‘तिसऱ्या देशातून’ होतात. आता बांगलादेश ‘आयएसआय’च्या या कारस्थानांचे पूर्वेकडील केंद्र होऊ लागले, तर मंच’ बनू लागला, तर भारताला एकाच वेळी दोन सीमांवर दहशतवादी कारवायांचा दबाव झेलावा लागेल. भारतीय अहवालांमध्ये, ‘उल्फा’च्या बंद पडलेल्या तळांच्या पुनर्स्थापनेचा उल्लेख आढळल्याने ही भीती अधिकच वाढली आहे. हसीना यांच्या काळात ईशान्य भारतातील अतिरेक्यांना शरण येऊन शांततापूर्ण मार्ग स्वीकारण्याशिवाय गत्यंतर उरले नव्हते. आता त्यांच्याच जुन्या तळांना ‘आयएसआय’च्या मार्गदर्शनाखाली पुनरुज्जीवित करण्याचा धोका निर्माण झाला आहे..Premium|India Mediterranean foreign policy : भूमध्यप्रांताचे महत्त्व आणि भारत.लष्करी आघाडीची चर्चाराजनैतिक पातळीवरही ढाका-इस्लामाबाद समीपता भीषण वेगाने गतीने वाढू लागली आहे. पाकिस्तानच्या परराष्ट्र सचिवांचा ढाका दौरा, त्यानंतर दोन्ही देशांतील थेट व्यापार वाढ, ३०० शिष्यवृत्तींचा प्रस्ताव, विमानसेवांचा पुनर्विचार आणि सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे बांगलादेशी सैनिकी प्रतिनिधिमंडळांची पाकिस्तानच्या लष्करप्रमुखाशी भेट या सर्व घटना भारतासाठी धोक्याची घंटा वाजविणाऱ्या आहेत. या दोन्ही देशांमध्ये लष्करी सहकार्य सुरू होणे म्हणजे भारतासाठी ‘पूर्व लष्करी आघाडी’ तयार होण्याचा धोकाच आहे. बांगलादेशने पाकिस्तान आणि चीन यांची संयुक्त निर्मिती असणाऱ्या जेएफ-१७ लढाऊ विमानांची मागणी केली आहे. ही मागणी पूर्ण झाली, तर भारताच्या पूर्वेकडील हवाई क्षेत्रात चीन-पाकिस्तान संयुक्त सुरक्षा उपकरणांचे अस्तित्व निर्माण होईल. त्यातून भूसुरक्षा, हवाई निरीक्षण, गुप्तचर यंत्रणा या सर्वांवर प्रचंड दबाव येईल. याच काळात भारत-बांगलादेश संबंधांमध्ये तुलनेने शैथिल्य येऊ लागले आहे. व्हिसा केंद्रांवरील मर्यादा, भारतीय सांस्कृतिक केंद्रांवर झालेल्या आंदोलकांच्या हल्ल्यांनंतर भारताचा तातडीने घेतलेला सुरक्षा उपाय म्हणून काही केंद्रे बंद केले. तसेच, भारतातील माध्यमांमध्ये करण्यात आलेले वार्तांकन आणि ढाक्यात वाढणारी भारतविरोधी प्रचारलाट या सर्वांचा एकत्रित परिणाम म्हणून सामान्य बांगलादेशी नागरिकांमध्ये भारताविषयी पूर्वीसारखा सकारात्मक भाव उरलेला नाही. पाकिस्तानने हा ‘भावनिक रिक्त अवकाश’ मोठ्या हुशारीने व्यापले आणि स्वतःला ‘भविष्याचा मैत्रीपूर्ण भागीदार’ म्हणून सादर केले.सीमावर्ती परिस्थितीही कायमची बिघडली आहे. सीमेवरील कुंपणांबाबत बांगलादेशाच्या सुरक्षा दलांनी हे कुंपण अनधिकृत असल्याचा आरोप करीत विरोध दर्शविला आहे. काही महिन्यांमध्ये सीमा भागात घुसखोरी, अमली पदार्थांची तस्करी, जनावरांची तस्करी, शस्त्रास्त्रांच्या हालचालींचे प्रमाण वाढल्याकडे सीमा सुरक्षा दलाने लक्ष नोंदवले आहे. अशा परिस्थितीत सीमासंघर्ष उभा राहण्याचा धोका मोठा आहे. हा धोका केवळ सुरक्षा नव्हे, तर आर्थिक आणि सामाजिकही आहे. बांगलादेशातील हिंदू अल्पसंख्याकांवरील हल्ल्यांमुळे भारतातील पश्चिम बंगाल आणि त्रिपुरा येथे सामाजिक तणाव निर्माण होण्याची भीती वाढली आहे. याचा राजकीय गैरवापर होऊ शकतो आणि सीमावर्ती भागातील शांतता भंग होऊ शकते..भारतासमोर आव्हानया सर्व घटनांचा भारताच्या राष्ट्रीय सुरक्षेवर प्रभाव बहुआयामी आहे. पश्चिमेला पाकिस्तान, उत्तरेला चीन आणि पूर्वेला पाकिस्तानकडे झुकणारा बांगलादेश अशी तीन संभाव्य शत्रूंची गुंफण भारताभोवती निर्माण झाली आहे. त्यामुळे भारतासमोरील दोन आघाड्यांवरील संघर्षाची व्याप्ती आणखी वाढते. भारत-बांगलादेश यांच्यात १९७१पासून निर्माण झालेली विश्वासाची भिंत आता ढासळू लागली असून, पाकिस्तान-चीनच्या संयुक्त कारनाम्यांनी त्याचे भगदाड मोठे होत चालले आहे. भारताला या नव्या वास्तवाला सामोरे जाण्यासाठी निर्णायक तयारी करावी लागेल. यामध्ये सीमेवरील कडक सुरक्षा, ईशान्य भागातील पायाभूत विकास, सामरिक हवाई मार्गांवर लक्ष, गुप्तचर यंत्रणेचे जाळे मजबूत करणे आणि बांगलादेशातील राजकारणाच्या बदलत्या प्रवाहांचे सूक्ष्म निरीक्षण यांसाठी उपाययोजना करावी लागेल. भारताला सर्व आघाड्यांवर सदैव आपली स्थिती मजबूत ठेवावी लागेल.पाकिस्तानचा प्रभाव एकदा ढाक्यात पक्का बसला, तर त्याला उलटवणे अत्यंत कठीण होईल. आजची परिस्थिती भारतासाठी स्पष्ट इशारा देणारी असून, देशाची पूर्वेकडील सीमा आता केवळ ‘शांत शेजार’ राहिलेला नाही, तर ते एक संभाव्य संकटक्षेत्र झाले आहे. पाकिस्तानच्या प्रभावाखाली बांगलादेशाचे भौगोलिक आणि वैचारिक पुनर्स्थापन भारताच्या राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी एक गंभीर धोक्याचा इशारा देणारे आहे. या परिस्थितीत भारताने सजग, संयमी, मात्र कठोर पावले उचलली नाहीत, तर बांगलादेशातील बदल पुढील दशकात दक्षिण आशियाच्या शक्तिसंतुलनाला भारतविरोधी दिशेने ढकलू शकतात. भारतासाठी हा क्षण केवळ जागरूकतेचा नाही, तर निर्णायक कृतीचा आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.