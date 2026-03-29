Premium|Trump-Iran War Crisis : ट्रम्प यांचा 'मास्टरस्ट्रोक' की मोठी चूक? महिना उलटला तरी इराण का झुकला नाही?

पाकिस्तानच्या मध्यस्थीच्या मुद्द्यावरून भारतात घमासान सुरू झालं, हेही तसं आपल्याकडील राजकीय रिवाज पाळणारच. त्यांच्या मध्यस्थीची संभावना दलाली अशी आपल्या परराष्ट्रमंत्र्यांनी केली. इराणवरच्या हल्ल्यावर मौनात राहणं, अमेरिकेवर टीका टाळणं हे आपलं सध्याचं धोरण. ही काळजी अमेरिकशी व्यूहात्मक भागीदारीसाठी. दुसरीकडं पाकिस्तान मात्र हल्ल्यासाठी अमेरिकेला बोल लावतो तरीही ट्रम्प यांच्या विश्वात पाकिस्तान अधिक महत्त्वाचा ठरतो, हे त्रासदायकच नाही काय. सवाल जगात स्थान उंचावल्याचं श्रेय दिलं जाणाऱ्या सरकारच्या महानायकांच्या प्रतिमेचा आहे.अमेरिका आणि इस्राईलनं इराणवर हल्ला केला, त्याला अमेरिका अधिकृतपणे युद्ध म्हणत नसली, तरी युद्धाहून त्यात काहीच कमी नव्हतं. या युद्धाला महिना होत आला असताना दोन्ही देशांची सारी हवाई ताकद आणि अमेरिकेची कोणत्याही देशाची कोंडी करू शकणारी निर्बंध लावण्याची ताकद जमेला धरूनही इराणचा पाडाव होत नाही. इराणचा अणु आणि क्षेपणास्त्र कार्यक्रम नष्ट करायचा, तेथील सत्ता उलथवायची, इराणला संपूर्ण शरणागती पत्करायला लावायची, यातलं काहीही घडत नाही. उलट युद्ध... युद्ध खेळून आणि केवळ त्यावरच समाजमाध्यमांवर लिहून कंटाळा आल्यासारखं डोनाल्ड ट्रम्प पाच दिवसांची मुदत वाटाघाटीसाठी ठरवून टाकतात. युद्ध संपवण्यासाठी काय करावं याच्या अटी म्हणजे पुन्हा ट्रम्प यांची विश लिस्ट देतात. ज्यांनी दाती तृण धरून शरण यावं अशी अपेक्षा तो इराण सांगतो, अमेरिकेच्या अटी तर मान्य नाहीतच पण युद्ध संपवायचं तर आमच्या अटी ऐका. असं का व्हावं. अमेरिकेच्या अहंकाराला टाचणी लावणारा हा क्षण. त्यासोबत थांबलं युद्ध तर बरंच म्हणून जग वाट पाहतं आहे आणि नाही थांबलं तर ते किती चिघळणार याच्या विवंचनेतही आहे. ही ट्रम्प यांच्या अमेरिकेची ओढवून घेतलेली युद्धकोंडी आहे..Premium|Iran-US Conflict 2026 : इराण-यूएस संघर्ष; युद्धपिपासू ट्रम्प आणि नेतान्याहू यांचा आव्हान .प्रतिमेची लढाईजसा ट्रम्प यांना किती बाॅम्ब टाकायचे असा कंटाळा दाटला असावा, तसा भारतातील मीडिया नामक रंगमंचाला किती दिवस सायरन वाजवून तेच सांगायचं, याचा कंटाळा आला असेल. तेव्हा इराण युद्धात वाटाघाटीचं काय होणार, त्यात कोण कोणत्या बाजूला, कोण मध्यस्थी करतो, त्याचा अर्थ कसा लावावा यावर चर्चा सरकली. बाकी पेट्रोल पंपावर पेट्रोल सहजी मिळत नाही, गॅस मिळण्याची खात्री नाही, तरी तमाम सनदी अधिकारी न चुकता पुरवठा वाटेल तेवढा आहे, कशाला घाबरता, अशी निवेदनं काढताहेत. पंतप्रधान काळ तर कठीण आला, अशा आशयाचं काहीबाही सांगताहेत. परराष्ट्रमंत्री पाकच्या मध्यस्थी प्रयत्नांना दलाली ठरवताहेत. विरोधी पक्षांना सरकारचे काहीच ऐकायचं नाही आणि सरकारच्या महानायकांना तसंही अशा प्रसंगी काही बोलायचं नाही, असा सांप्रत भारतातील अवघा आनंद दाटला असताना इराणचं युद्ध थांबावे, यासाठीची ट्रम्पेच्छा दिसू लागली. ती फळाला आली मग त्यात दोन्ही बाजूंनी अटी-शर्ती काही असल्या तरी बरंच. पण शरण या किंवा... असा दम भरणाऱ्या ट्रम्प यांना हा शांतिपाठ का आठवावा, याचाही अंदाज लावणं सुरू झालं. त्यात शक्यता दोन. एकतर अमेरिकी हल्ल्यांनी इराण कोलमडला नाही, बधलाही नाही. उलट दिवसागणिक अधिक आत्मविश्वासानं लढू लागला, तेव्हा आता हे युद्ध आणखी लांबवणं म्हणजे युद्ध करणार नाही, या शब्दावर विश्वास ठेवून साथ देणाऱ्यांचा रोष ओढवून घेणे, शिवाय जगभरात टॅरिफ पाठोपाठ आणखी एक धक्का युद्धानं दिला. त्याच्या झळा अमेरिकेलाही बसू लागल्या. अशावेळी इराणचं नुकसान तर जबर केलं आहे. तेच यश म्हणावं आणि आपल्या टाको (ट्रम्प ऑलवेज चिकन आउट) या प्रतिमेला जागावं, असा मास्टरस्ट्रोक खेळायचं ठरवलं असावं किंवा वाटाघाटीची हूल उठवून द्यायची. वाटाघाटी करायच्या की नाहीत, केल्या तर कशा कोणी, कोणाशी, कुठं भेटायचं यावर चर्वण सुरू ठेवायचे. तोवर सैन्याची जुळवाजुळव करून इराणच्या भूमीवर थेटच आक्रमण करायचं ही चाल असू शकते. हाही पुन्हा मास्टरस्ट्रोकच. दिवस असे आहेत, की जगातलं सगळं आपल्यालाच कळतं, असं वाटणारे ट्रम्पवर्गीय नेते जे करतील तो मास्टरस्ट्रोकच असतो..युद्धतंत्रातला विचित्र पेचमुद्दा किमान वाटाघाटीचे बोलायची तरी वेळ अमेरिकेवर का यावी. यातील वास्तव आहे की ट्रम्प यांचा युद्धाचा अंदाज मुदलातच चुकला आहे. इराण इस्राईलला खुपतो आणि इराण आता मागच्या पाच दशकांत सगळ्यात कमकुवत आहे तर हीच वेळ जोर का झटका द्यायची, हे इस्राईलचं आकलन. त्याला काही अरब देशांचंही समर्थन होतं. या देशांना इराण हे आपल्या भोवतालचं आव्हान वाटतंच. तेव्हा अमेरिकेच्या काठीनं त्यावर उपाय सापडत असेल, ती काठी वापरायला परस्पर इस्राईल-अमेरिकेला भरीला घालत असेल, तर आणखी काय हवं, अशी त्यांची स्थिती. अमेरिकेला युद्ध तेवढं नको असं म्हणणाऱ्या ट्रम्प यांना ते ठीकच पण इराणवर हल्ला तर करावाच लागेल, हे पटवून देण्यात इस्राईलला यश आलं. तेव्हा ट्रम्प यांना इराणशी यु्द्ध म्हणजे नेमकं काय याची पुरती कल्पना आली नसावी. इराणच्या हल्ल्याचा त्यांना नंतर अचंबा वाटू लागला. खरंतर अमेरिकेतील युद्ध पाहिलेल्यांनी हे इतकं सोपं नाही याची जाणीव करून दिली होती, पण ट्रम्प यांना असलं काही ऐकायची सवय नाही, गरजही नाही. इराणमधून आता तुम्हीच सर्वोच्च नेेते व्हा अशी आॅफर आल्याची पुडी सोडणाऱ्या नेत्याकडून गांभीर्याची अपेक्षाही कशी करावी. त्यांनी सुरू केलेल्या युद्धात महिना उलटताना अमेरिकेला नेमकं काय हाती लागलं, असा प्रश्न तयार झाला. युद्धात सुरुवातीला इराणचे सर्वोच्च नेते अली खामनेई यांना अचूक टिपण्यात यश मिळलं. अनेक लष्करी अधिकारी आणि नेत्यांनाही अमेरिका-इस्राईलनं असंच टिपलं. एकदा हे घोर अमेरिकाविरोधी मारले की सिंहासन खाली करो म्हणून इराणी जनता उठाव करेल आणि मग अमेरिकेला हवी तशी राजवट आणता येईल, हे काही खामनेईंना मारल्यानंतर वास्तवात उतरत नाही. नेतान्याहू इराणी जनतेला आवाहनं करून थकले असतील पण जनता काही उठाव करत नाही. ज्यांना टिपलं त्यांच्या जागेवर आलेले तिकेच घोर अमेरिकाविरोधी. आधीचे निदान चारपाच दशकं जगरहाटीत वावरत असलेले साहजिकच किती ताणायचं याचा पाचपोच असलेले होते. आता तिथं निर्णय कोण घेतं यावरच संभ्रम. इराणची अण्वस्त्रक्षमता नष्ट करायची ही आणखी एक ट्रम्प-नेतान्याहू यांची संयुक्त इच्छा. तेही महिन्याच्या बॉम्ब फेकीने साधलं याची खात्री नाही. शरणागतीचा तर मुद्दा नाही. उलट इराण अमेरिकेनं पश्चिम आशियातून गाशा गुंडाळावा आणि हल्ला केल्याबद्दल भरपाईही द्यावी अशी मागणी करू लागला. इराणकडं अमेरिकी हल्ल्यांना तोंड देताना क्षेपणास्त्रांचा साठा आणि ड्रोन हीच हत्यारं आहेत. यातील बहुतेक क्षेपणास्त्रं, ड्रोन अमेरिका आणि इस्राईलनं पाडली, हवेतच नष्ट केली तरी काही क्षेपणास्त्रांनी लक्ष्यभेद केला. अरब देशातील अनेक अमेरिकी तळांवर त्यांनी नुकसान केलं. इस्राईलने अनेक भागांत आयर्न डोम भेदून मारा केला. हे युद्ध आधुनिक युद्धतंत्रातील एक विचित्र पेचही दाखवतं. इराण १०-२० हजार डाॅलर किमतीची ड्रोन वापरतो. ती पाडण्यासाठी अमेरिकेला २० ते ४० लाख डाॅलरची प्रतिरोधक हत्यारं वापरावी लागतात. अमेरिका- इस्राईलसाठी हा कमालीचा खर्चिक मामला आहे..Premium|Iran-US Conflict 2026 : इराण-यूएस संघर्ष; इराणी अटींमागचं सत्यत्यात इराणच्या हाती असलेल्या होर्मुझच्या जलमार्गाचं त्रांगडं इतकं पेचदार असेल याचीही कल्पना ट्रम्प यांना नसावी. या संपूर्ण संघर्षात इराण अमेरिकी हल्ल्यांना तोंड देऊ शकत नाही, त्यासाठीची क्षेपणास्त्रविरोधी किंवा हवाई हल्ले रोखणारी यंत्रणा इराणकडं नाही हे दिसून आलं. मात्र होर्मुझचा वापर युद्धातील दबाव वाढवण्यासाठी करण्याची इराणी चाल अमेरिकेसाठी अडचणीची बनली. इराणनं इंधनाचे चलनवलन थांबवून धक्का दिला. यावरचा मार्ग म्हणजे सामर्थ्य वापरून इराणचं होर्मुझवरचं वर्चस्व नष्ट करायचं. पण हे काही जमेना. त्यासाठी ट्रम्प यांनी नाटो भागीदारांना हाक घातली. एरवी हे नाटोभाई अमेरिकेनं युद्ध सुरू केलं की रेल्वेच्या इंजिनाला डबे जोडावेत तसे मागून जात असत. या वेळी मात्र यातील बहुतेक युरोपीय देशांनी हे युद्ध आम्हाला विचारून सुरू केलं नाही तर त्यात मदत कशाला मागता, असं सुनावलं. होर्मुझ बळानं खुली करायची तर चीन-रशियासारख्या देशांनी आपलं नौदलही वापरायला हवं पण ते असं काही करायच्या मानसिकतेत नाहीत. त्यांचा प्रश्न तोच आहे युद्ध केलंच कशासाठी. ही कोंडी अमेरिकेला काही वेगळा रस्ता शोधायला भाग पाडणारी होती. वाटाघाटींचा सूर त्याचा भाग. यातील सगळ्यात मोठं आव्हान आहे ते ट्रम्प यांना युद्ध थांबवताना काहीही करून अमेरिका जिंकल्याचं आकलन तयार करावं लागेल. मागच्या वर्षी इस्राईलनं इराणविरोधात सुरू केलेल्या युद्धात अगदी शेवटी उडी घेताना अमेरिकेनं इराणमधील सगळी अणुकेंद्र नष्ट केल्याचा दावा केला आणि कारवाई थांबवली होती. आता युद्धच अमेरिकेनं सुरू केलं आहे. साहजकीच ते जिंकलं हे दाखवणाऱ्या अटी ट्रम्प यांनी पुढं ठेवल्या. या १५ अटी वेगळ्या शब्दात मूळ मागण्या मांडणाऱ्या - इराणनं अण्वस्त्र कार्यक्रम विसरावा, त्याची तपासणी करू द्यावी, इस्राईलला मान्यता द्यावी, होर्मुझची कोंडी न करण्याची हमी द्यावी. क्षेपणास्त्र कार्यक्रम गुंडाळावावेत हेच सांगणाऱ्या अटी आहेत. यावर इराणमधील अत्यंत सुप्रतिष्ठित नेतृत्वाशी संपर्कात असल्याचं ट्रम्प यांनीच जाहीर केलं. हे अमेरिकेशी चर्चा करणारे गृहस्थ कोण हे समोर आलं नाही. इराणनं मात्र आम्ही अशी काही चर्चा करीत नाही. अमेरिकेच्या अटीही मान्य नाहीत, असं सांगून ट्रम्प यांच्या दाव्यातील हवा काढून टाकायचा प्रयत्न केला. शिवाय आपल्या बाजूनं उलट अटी सांगितल्या. त्याही अशाच अतिव्याप्त मागण्या आहेत. अमेरिकेनं भरपाई द्यावी, पुन्हा आक्रमण आणि हत्या करणार नाही याची हमी द्यावी. होर्मुझवरचा इराणी ताबा जगाने मान्य करावा, हे इराणी अटीचं सार..प्रश्न महानायकांच्या प्रतिमेचाया युद्धानं अमेरिकेची आणि ट्रम्प यांची विचित्र कोंडी केली आहे. इराणचा अमेरिकेला हरवणं हा उद्देशच नाही. टिकून राहणे पुरेसं आहे. तसा इराण टिकून राहू नये हे साध्य करायचं तर अमेरिकेला इराण पादाक्रांत करावा लागेल. अफगाणिस्तानच्या दुप्पट, इराकच्या चौपट, नऊ कोटी लोकसंख्या आणि अत्यंत खडतर भूगोल असा हा देश बाहेरून जाऊन ताब्यात घेणं सोपं नाही. केवळ हवाई हल्ल्यांनी ते अशक्य आहे. हा धडा ट्रम्प यांना महिन्याच्या युद्धानं दिलेला दिसतो. वाटाघाटीची मसलत त्यासाठीच. क्षेपणास्त्रं डागता डागता, बाॅम्बवर्षाव करताना निदान आपलं म्हणणं काय हे दोन्ही बाजू सांगू लागल्या, एवढ्यानंही जगभरातील भांडवल बाजारांनी उसळी मारली, तेलाच्या किमती खाली येऊ लागल्या. अमेरिकेनं इराणमधील तेलसाठे आणि वीजकेंद्रावर हल्ले न करण्याच्या सूचना दिल्या. इराणनं आधी यावर खिल्ली उडवली पण इराणला यातून बाहेर पडायचे असेलच.यातून मध्यस्थांचा उदय झाला. त्यात तुर्की, इजिप्त, ओमान हे नेहमीचे खेळाडू आहेतच, शिवाय पाकिस्तानलाही यात मध्यस्थी करावी असं वाटू लागलं. त्यासाठी अमेरिका प्रोत्साहन देत आहे. मध्यस्थी जमली तर पाकचं वजन वाढेल पण फसली तर पाक समोर भलतंच आव्हान उभं राहील. युद्ध चिघळलं तर त्यात अरब देशही उतरतील. तिथं सौदीच्या मदतीला जाण्याचा करार पाकनं केला आहे, तो पाळण्याचा मुद्दा येईल. जमिनीवरचं युद्ध अमेरिकेनं स्वीकारलं तर कदाचित पाकचा वापर अमेरिका करू शकते. ते नाकारणं पाकसाठी सोपं नाही. म्हणजे एका अनावश्यक संघर्षात पाक भरडला जाऊ शकतो. ते टाळायचं तर वाटाघाटी यशस्वी करणं हाच पाकच्या स्वयंघोषित फिल्डमार्शल समोरचा पर्याय. पाकच्या या मध्यस्थीच्या देकारवरून भारतात घमासान सुरू झालं हेही तसं आपल्याकडील राजकीय रिवाज पाळणारच. मधस्थीची संभावना दलाली अशी आपल्या परराष्ट्रमंत्र्यांनी केली. इराणवरच्या कोणतंही तार्किक कारण नसताना केलेल्या हल्ल्यावर मौनात राहणं, अमेरिकेवर टीका टाळणं हे आपलं सध्याचं धोरण. ही काळजी अमेरिकशी व्यूहात्मक भागीदारीसाठी. दुसरीकडं पाकिस्तान हल्ल्यासाठी अमेरिकेला बोल लावतो. तरीही ट्रम्प यांच्या विश्वात पाक अधिक महत्त्वाचा ठरतो हे त्रासदायकच नाही काय. सवाल जगात स्थान उंचावल्याचं श्रेय दिलं जाणाऱ्या सरकारच्या महानायकांच्या प्रतिमेचा आहे. 