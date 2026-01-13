Premium|काय आहे Minimalism? कमी वस्तूंमध्ये समृद्ध आयुष्य जगण्याचे मानसशास्त्र नेमके काय आहे?

पुणे - जगातील महान शास्त्रज्ञ अल्बर्ट आइनस्टाईन हे अतिशय साधे जीवन जगत होते. त्यांनी एकाच प्रकारचे अनेक सूट विकत घेतले होते जेणेकरून त्यांना रोज अंगात घालण्यासाठी काय निवडावे याचा विचार करावा लागू नये. केवळ अल्बर्ट आइनस्टाईनच नाही तर महात्मा गांधी, स्टीव जॉब्स, वॉरन बफे असे अनेक जण हे कोट्याधीश असूनही साधी जीवनशैली जगत होते.आजच्या चंगळवादी युगात जास्तीत जास्त जमवण्याकडे लक्ष असते, पण आधुनिक मानसशास्त्रीय संशोधने मात्र काहीतरी वेगळंच सांगत आहेत. मी रोज काय घालावे यासाठी मी माझी ऊर्जा खर्च करू इच्छित नाही असे सांगत अनेक जण कमीत कमी वस्तूंचा वापर करत आपले रोजचे आयुष्य जगतात. ‘मिनिमलिझम’ ही संकल्पना तेच सांगते. ‘मिनिमलिझम’ म्हणजे केवळ वस्तू कमी करणे नव्हे, तर आपल्या आयुष्यात ज्या गोष्टी खरोखर मोलाच्या आहेत, त्यांच्यासाठी जागा निर्माण करणे होय. मिनिमलिझम हे एक प्रकारचे 'मानसशास्त्रीय स्वातंत्र्य' आहे.हे बोलायला जरी सोपं वाटत असलं तरी आपला जीव अनेकदा अनेक वस्तूंमध्ये अडकलेला असतो. अशा वेळ खरंच कमी वस्तुंमध्ये समृद्ध आयुष्य जगता येते का? मानसशास्त्रात या विषयी काय म्हंटले आहे, ‘मिनिमलिझम’ म्हणजे अल्पसंतुष्ट असणे आहे का? आणि असे करण्याने आयुष्यात कमी ताण किंवा कमी त्रास होतो का? याविषयीची संशोधने काय सांगतात हे सगळं जाणून घेऊया सकाळ+ या विशेष लेखातून..मिनिमलिझम म्हणजे नक्की काय?मिनिमलिझम म्हणजे भौतिक वस्तूंचा अनावश्यक मोह कमी करून केवळ जीवनावश्यक गोष्टींना प्राधान्य देण्याची एक जाणीवपूर्वक केलेली निवड होय. मानसशास्त्रीयदृष्ट्या, हे बाह्य जगातील गोंधळ कमी करून मानसिक शांतता, एकाग्रता आणि भावनिक स्वातंत्र्य मिळवण्याचे एक शास्त्र आहे. गरजेपेक्षा अधिक वस्तूंच्या हव्यासापेक्षा पुरेसे असण्याच्या अनुभवांतून मिळणाऱ्या आनंदावर भर देण्यात आला आहे. कमी संसाधनांत अर्थपूर्ण आणि तणावमुक्त आयुष्य जगण्याची ही एक जीवनशैली आहे. मानसशास्त्रीयदृष्ट्या याचा अर्थ कसा..?एखाद्या वस्तूला गरजेपेक्षा जास्त मूल्य‘रिचर्ड थेलर’ या नोबेल विजेत्या अर्थशास्त्रज्ञाने एंडोमेंट इफेक्ट हा सिद्धांत मांडला. यानुसार, आपल्याकडे एखादी वस्तू असली की, आपण तिला गरजेपेक्षा जास्त मूल्य देतो. ती वस्तू आपल्या अस्मितेचा भाग बनते. मिनिमलिझम आपल्याला या वस्तूंच्या भावनिक ओझ्यातून मुक्त व्हायला शिकवते.याचं उदाहरणच द्यायचं झालं तर माझ्याकडे दोन कार आहेत. मला खरं तर एकाच कारची गरज असताना माझ्याकडे दोन कार आहेत. पण त्या कार आता माझे स्टेटस सिम्बॉल झाल्या असून माझ्या श्रीमंतीचं प्रतिक झाल्या आहेत. त्यातली एक कार दिली तरी चालेल पण आता दोन कार या माझ्या अस्मितेचा भाग झाल्या आहेत. .अधिक पर्याय आणि मेंदूचा थकवाआपल्याकडे जेवढ्या जास्त वस्तू किंवा पर्याय असतील, तेवढी आपली निर्णय घेण्याची क्षमता क्षीण होत जाते. उदारणार्थ कपाटात १०० कपडे सतील तर आज काय घालू? हा विचार मेंदूला थकवतो. मिनिमलिझम पर्यायांची संख्या कमी करून मेंदू थकण्यापासून वाचवते.एकापेक्षा जास्त पर्यायांमुळे माणसाची निर्णयक्षमता कशी खालावते, यावर कोलंबिया विद्यापीठातील प्राध्यापिका शीना अय्यंगार यांनी १९९५ मध्ये एक प्रसिद्ध संशोधन केले, ज्याला 'द जॅम स्टडी' म्हणून ओळखले जाते. या संशोधाच्या प्रयोगादरम्यान संशोधकांनी एका किराणा दुकानात ग्राहकांसाठी 'जॅम'च्या चवीचे दोन वेगवेगळे स्टॉल्स लावले. पहिल्या स्टॉलवर जॅमचे २४ पर्याय ठेवण्यात आले होते. तर दुसऱ्या स्टॉलवर फक्त ६ च पर्याय ठेवण्यात आले होते. २४ पर्याय असलेल्या स्टॉलकडे जास्त लोक (६०%) आकर्षित झाले, तर ६ पर्याय असलेल्या स्टॉलकडे कमी लोक (४०%) वळले. ज्यांच्यासमोर २४ पर्याय होते, त्यांपैकी केवळ ३% लोकांनी जॅम विकत घेतला. मात्र, ज्यांच्यासमोर फक्त ६ पर्याय होते, त्यांपैकी ३०% लोकांनी प्रत्यक्ष खरेदी केली. या संशोधनाने हे सिद्ध केले की, जास्त पर्याय आपल्याला आकर्षित तर करतात, पण प्रत्यक्ष निर्णय घेताना मेंदूवर ताण निर्माण करतात. यालाच 'पॅराडॉक्स ऑफ चॉइस' किंवा 'निर्णय अर्धांगवायू' असे म्हणतात..Premium|AI Slop: जगभरातील यूट्यूब चॅनेलच्या अभ्यासातून काय समोर आले? दर्जेदार कॉन्टेंटऐवजी आता ब्रेनरॉट करणाऱ्या कंटेटला मागणी?.संशोधन काय सांगते..?जास्त पसारा नैराश्य आणतो..युनिव्हर्सिटी ऑफ कॅलिफोर्निया मधील मानववंशशास्त्रज्ञ एलेनॉर ओक्स आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी केलेल्या संशोधनानुसार, ज्या महिलांच्या घरात वस्तूंचा प्रचंड पसारा होता, त्यांच्या शरीरात 'कॉर्टिसोल' या स्ट्रेस हार्मोनची पातळी जास्त आढळली. पसारा हा मेंदूला 'अपूर्ण कामाची' सतत आठवण करून देतो, ज्यामुळे नैराश्य वाढते. मेंदूतली अनेक वस्तूंची स्पर्धाद जर्नल ऑफ न्यूरोसायन्समध्ये प्रसिद्ध झालेल्या Interactions of Top-Down and Bottom-Up Mechanisms in Human Visual Cortex या संशोधनानुसार जेव्हा तुमच्या डोळ्यांच्या टप्प्यात अनेक अनावश्यक वस्तू असतात, तेव्हा त्या सर्व वस्तू मेंदूच्या लक्ष वेधून घेण्यासाठी एकमेकांशी स्पर्धा करतात. यामुळे मेंदूच्या एकाग्रतेवर ताण येतो. मेंदूची माहितीवर प्रक्रिया करण्याची क्षमता मर्यादित असते. पसाऱ्यामुळे ही क्षमता विखुरली जाते, ज्यामुळे व्यक्तीला एका कामावर लक्ष केंद्रित करणे कठीण जाते आणि चिडचिड वाढते. जेव्हा आपण अनावश्यक वस्तू काढून टाकता, तेव्हा मेंदूतली ही स्पर्धा संपते आणि तो पूर्ण क्षमतेने एका कामावर लक्ष केंद्रित करू शकतो. यामुळे कामाचा वेग आणि अचूकता दोन्ही वाढतात. मिनिमलिझम केल्यामुळे काय होईल..?मिनिमलिझम ही एक प्रक्रिया आहे. ते आज ठरवलं आणि उद्या केलं असं होणार नाही. याची सुरुवात ही स्वत:ला प्रश्न विचारण्यातून होते. मला काय हवं आहे? माझी गरज काय आहे? मला खरोखरच ही वस्तू हवी आहे का? ही वस्तू नसेल तर माझ्या आयुष्यात कितीसा फरक पडेल या सगळ्या प्रश्नांच्या उत्तराने तुमच्या गरजा मर्यादित व्हायला मदत होईल.गरजा कमी झाल्याने वस्तूंची खरेदी कमी होईल किंवा ती वस्तू दुसऱ्याला दिल्याने तिचा पुनर्वापर होऊ शकेल. यातून प्रदूषण कमी होऊ शकते. हे ढोबळ असलं तरी यामुळे अनाश्यक खर्च कमी होईल. तसेच त्या वस्तू सांभाळण्यास त्रास आणि कष्ट कमी होतील. सर्वात मुख्य म्हणजे अनेक गोष्टींतून एक गोष्ट निवडण्यामुळे जो थकवा येतो तो कमी होण्यास मदत होईल..Premium| Neuromarketing: तुम्ही केलेली खरेदी ही तुमची निवड आहे, की तुम्ही न्यूरोमार्केटिंगचे शिकार झाला आहात?.मिनिमलिझमची सुरुवात कशी करावी?'का' ओळखा : तुम्हाला मिनिमलिझम का हवाय? मानसिक शांततेसाठी की वेळेसाठी? हे स्पष्ट करा.एक एक भाग निवडा : सुरूवात छोट्या गोष्टींनी करा. सुरूवातीला तुमचे पाकीट, मग तुमचे कपाट आणि नंतर डिजिटल फाइल्स साफ करा.९०/९० चा नियम : जर तुम्ही एखादी वस्तू गेल्या ९० दिवसांत वापरली नसेल आणि पुढच्या ९० दिवसांत वापरणार नसाल, तर ती काढून टाका.जाणीवपूर्वक खरेदी : काहीही विकत घेण्यापूर्वी स्वतःला विचारा ‘याची मला खरोखर गरज आहे का?’ ‘मिनिमलिझम’ आणि ‘अल्पसंतुष्ट असणे’ यामध्ये नेमका काय फरक आहे?मिनिमलिझम म्हणजे एखाद्या गोष्टीची जाणीवपूर्वक निवड करणे. तर अल्पसंतुष्टता म्हणजे कशाचीही हाव न धरता जे मिळालं आहे किंवा जे उपलब्ध आहे त्यात समाधान मानने. मिनिमलिस्ट माणूस प्रगतीशील असू शकतो आणि त्याला आधुनिक सोयीसुविधा आवडू शकतात, फक्त त्या त्याच्या आयुष्यात गोंधळ निर्माण करणार नाहीत याची तो काळजी घेतो. अल्पसंतुष्ट माणूस हा सहसा आहे त्या परिस्थितीत शांत राहण्यावर भर देतो.थोडक्यात मिनिमलिझम हा तुम्हाला स्वत:ला प्रश्न विचाराया भाग पाडते, विचार करायला भाग पाडते. या निमित्ताने आपण स्वत:मधे डोकावून पाहत स्वत:लाच प्रश्न विचारतो. याला आंतरिक महत्त्व असून धावण्याच्या शर्यतीत अनेकदा माणूस केवळ पळत राहतो. आजूबाजूला जे दिसेल ते गोळा करत राहतो. मिनिमलिझम मात्र त्याला विचार करायला भाग.------------------.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 