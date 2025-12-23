Premium|Epstein Files : एपस्टीन फाइल्स... कोण जात्यात, कोण सुपात?

पूनम शर्मा-editor@globalstratview.com‘एपस्टीन फाइल्स’ने सध्या संपूर्ण जगाची झोप उडवली आहे. जेफ्री एपस्टीनद्वारे समोर आलेल्या हाय प्रोफाईल सेक्स रॅकेटमध्ये अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यापासून जगभरातील राष्ट्राध्यक्ष, पंतप्रधान व उद्योगपती ते विविध क्षेत्रांतील प्रभावी लोकांची नावे आहेत. त्यात भारतातील काही केंद्रीय मंत्री, खासदारांचा समावेश असल्याचे सांगण्यात येते. माजी केंद्रीय मंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी एपस्टीन फाइल्सचे राजकारणावर दूरगामी परिणाम होणार असल्याचे सांगून खळबळ उडवली आहे. अमेरिकेतील संसदेत या फाइल्स आता खुल्या करण्यात आल्या आहेत. ‘एपस्टीन फाइल्स’चा जागतिक परिणाम काय होईल, हे समजून घेणे गरजेचे आहे. ल्लीच्या इतिहासात जेफ्री एपस्टीनप्रमाणे फारच थोड्या गुन्हेगारी प्रकरणांचा मोठा प्रभाव पडला आहे. त्याची संपत्ती आणि त्याचे प्रभावशाली संबंध यापलीकडेही जाऊन त्याला संस्थांनी कसे संरक्षण दिले, बळी पडलेल्यांचा आवाज कसा बंद करण्यात आला आणि त्याच्या चुकांवर उच्चभ्रू वर्तुळातून कसे पांघरूण घालण्यात आले, यातून यंत्रणेचे अपयश दिसते. आता यातील कागदपत्रे उघड होत असताना उत्तरदायित्व, हक्क आणि न्याय यासंदर्भात सार्वजनिक माहिती प्रक्रियेमध्ये बदलही होत आहे; मात्र जेफ्री एपस्टीन कोण होता, त्याचे गुन्हे कसे होते, एपस्टीन फाइल्स काय होत्या, अमेरिकी काँग्रेसच्या कारवाईचा विचार करता त्याच्या प्रकरणांचा अमेरिका आणि जगावर, त्यातही ट्रम्प यांच्या धोरणांवर आणि ब्रिटिश राजघराण्यावर काय परिणाम झाला, हे समजून घेण्यासारखे आहे.न्यूयॉर्कमध्ये १९५३ मध्ये जन्मलेल्या जेफ्री एपस्टीन याला न्यूयॉर्क विद्यापीठातून पदवी घेता आली नाही; पण मॅनहटनमधील प्रसिद्ध डेल्टन शाळेत शिकल्यामुळे बड्या कुटुंबांशी त्यांचे संबंध जोडले गेले. त्याच्या नंतरच्या आयुष्यात ते महत्त्वाचे ठरले. एपस्टीनने १९८२ मध्ये जे. एपस्टीन अँड कंपनी हा स्वतःचा आर्थिक व्यवसाय सुरू केला. यातून तो अब्जाधीशांच्या संपत्तीचे व्यवस्थापन केल्याचा दावा करीत असे. त्याचे आर्थिक व्यवहार अपारदर्शक होते आणि त्याची संपत्तीनिर्मिती कशी झाली, हे फार कोणाला ठाऊक नव्हते; मात्र त्याची खासगी विमाने, अवाढव्य जमिनी, उच्चभ्रू वर्तुळातील दोस्त यातून त्याचा प्रभाव सहज दिसत असे. त्यानंतर एपस्टीनने अनेक वर्षे शैक्षणिक, व्यावसायिक आणि श्रीमंत वर्तुळातील व्यक्तींचे जाळे तयार केले; मात्र त्याच्या चकचकीत प्रतिमेमागे एक काळाकुट्ट चेहराही दडला होता. त्याच्यावर अनेक अल्पवयीन मुलींचे लैंगिक शोषण केल्याचा आरोप होता..Premium|Third World Countries : 'तिसरे जग' म्हणजे नक्की काय? ट्रम्प यांच्या एका निर्णयामुळे जुनी संकल्पना पुन्हा जागतिक चर्चेत.एपस्टीनवरील आरोप आणि २००८ चा खटलाएपस्टीनवरील पहिला गुन्हा २००५ मध्ये नोंदवण्यात आला. त्याने १४ वर्षीय मुलीचे लैंगिक शोषण केल्याचा आरोप तिच्या आई-वडिलांनी केला. मसाजच्या नावाखाली एपस्टीनने अनेक मुलींचे लैंगिक शोषण केल्याचे विविध गुन्हे नंतर पोलिसांनी नोंदवले. एपस्टीनने न्यायालयात सरकार पक्षाशी २००८ मध्ये तडजोड केली. त्याने दोन गुन्ह्यांमध्ये दोषी असल्याचे कबूल करून १३ महिन्यांची शिक्षाही भोगली; मात्र त्यातील कटात सामील असलेल्या अन्य व्यक्तींना माफी देण्यात आली; पण असे करताना त्या मुलींच्या कुटुंबीयांना विश्वासात घेतले नाही. त्यामुळे एपस्टीनची संपत्ती आणि गुन्हा विचारात घेता या पद्धतीवर पुष्कळ टीका झाली. एपस्टीनला जुलै २०१९ मध्ये पुन्हा याच आरोपाखाली अटक झाली. त्याने अल्पवयीन मुलींना लैंगिक वापर करण्यासाठीच पैसे दिल्याचा आरोप होता. या वेळी मात्र अमेरिकी प्रशासनाने त्याला जामीन न मिळण्यासाठी आटोकाट प्रयत्न केले.ऑगस्ट २०१९ मध्ये मॅनहटन तुरुंगात एपस्टीनचा मृत्यू झाला. प्रशासनाने ही आत्महत्या दाखवली; मात्र त्या वेळी तेथील सीसीटीव्ही कॅमेरे बंद असणे तसेच कर्मचाऱ्यांची अनुपस्थिती, हे पाहता अनेक शंका निर्माण झाल्या. अर्थातच मृत्यूमुळे त्याची नंतरच्या कारवाईतून सुटका झाली. त्यामुळे त्याला शिक्षा देण्याची अनेक अल्पवयीन मुलींची इच्छा अपूर्ण राहिली; पण त्यामुळे त्याने प्रभावशाली वर्तुळ कसे उभारले आणि सरकारने त्याला अटकाव कसा केला नाही, याची माहिती मिळण्याबाबत लोकांची मागणी वाढू लागली. ‘एपस्टीन फाइल्स’मध्ये त्याच्या गुन्ह्यांचा केलेला तपास, त्याचे वैयक्तिक नेटवर्क व खटल्यांचा तपशील आहे. अनेक मुलींनी आणि त्यांच्या कुटुंबीयांनी त्याच्याविरुद्ध दिवाणी दावे केले होते. त्यातील न्यायालयाचे आदेश, साक्षी-पुरावे, प्रतिज्ञापत्रे व अन्य कागदपत्रे त्यात आहेत. त्यात एपस्टीनची टीकाकार व्हर्जिनिया जिफर, त्याचा जवळचा साथीदार जिस्लीन मॅक्सवेल, त्याचे अन्य साथीदार, कर्मचारी यांची कागदपत्रे आहेत. एपस्टीनने या मुलींना गोळा कसे केले, त्याने यंत्रणेला कसे वाकवले, त्याचे आर्थिक जाळे, प्रवास याची सर्व माहिती त्यात आहे. त्यासोबत असंख्य ई-मेल्सचे ट्रेल आहेत. एपस्टीनच्या ताफ्यातील विशेषतः बोईंग ७२७ (लोलिता एक्स्प्रेस), पायलटचा तपशील, प्रवाशांची यादी, विमानाच्या प्रवासाचा तपशील आणि प्रवासासंदर्भातील अन्य कागदपत्रे न्यायालयात आली. त्यात काही उच्चभ्रू प्रवाशांची नावेही होती. अर्थात फक्त ही नावे आली म्हणून ते गुन्हेगार ठरले नाहीत.फ्लोरिडा प्रशासनाने २००५ ते २००८ दरम्यान केलेला तपास, नंतर अमेरिकेच्या एटर्नी कार्यालयाने दिलेली कागदपत्रे, अल्पवयीन मुलींचे जबाब, अन्य पुरावे, पोलिसांनी पाळत ठेवल्याचा तपशील, अन्य राष्ट्रातील नागरिकांशी एपस्टीनने केलेले संभाषण, तपासाचा निष्कर्ष आदींचा त्यात समावेश आहे. ही कागदपत्रे आधी गोपनीय होती; मात्र आता पारदर्शकतेच्या मागणीसाठी याच तपशिलाचा दाखला दिला जात आहे. या दशकात अनेक मुलींनी, स्वयंसेवी संस्थांनी आणि अमेरिकी काँग्रेसने अधिक कागदपत्रे उघड करण्याची मागणी केली. यासंदर्भातील कायदेशीर दावे, फ्रीडम ऑफ इन्फॉर्मेशन ॲक्टनुसार केलेल्या मागण्या आणि न्यायालयाचे आदेश यामुळे अनेक कागदपत्रे उघड झाली. आता ‘एपस्टीन फाइल्स’मध्ये खालील गोष्टी आहेत...प्रमुख व्यक्तींचा उल्लेख करणाऱ्या साक्षीदारांच्या जबान्या एपस्टीन आणि इतरांमधील संभाषण तपासात उघड झालेली अन्य नावे. त्यातील अनेक व्यक्तींवर कोणतेही गुन्हे नाहीत. म्हणजेच त्या व्यक्ती दोषी आहेत असाही त्याचा अर्थ नाही.एपस्टीन फाइल खुल्या करण्याचा काँग्रेसचा ठराव. या प्रकरणातील सर्व कागदपत्रे खुली करावीत, असा ठराव नुकताच अमेरिकी काँग्रेसने केला आहे..‘एपस्टीन फाइल्स’ पारदर्शकतेचा कायदा‘एपस्टीन फाइल्स’ पारदर्शकतेच्या कायद्यान्वये अमेरिकी डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस (डीओजे)ला, जेफ्री एपस्टीन प्रकरणातील सर्व गोपनीय नसलेल्या नोंदी, संभाषण आणि तपासाची कागदपत्रे, विमान प्रवासाच्या नोंदी तसेच तपासात नमूद केलेल्या व्यक्तींचा तपशील सादर करण्यास सांगण्यात आले. अर्थात त्या अल्पवयीन मुलींचा परिचय किंवा तपासाला बाधा येईल, असा तपशील गोपनीय ठेवण्याची परवानगीही त्यात होती. ही माहिती प्रसिद्ध केल्यावर ॲटर्नी जनरलने १५ दिवसांत काँग्रेसला याची संपूर्ण माहिती द्यावी. त्यात कोणत्या बाबी प्रसिद्ध ठेवल्या, कोणत्या बाबी गोपनीय ठेवल्या, गोपनीय बाबींची वर्गवारी, हे सांगावे. तसेच या फायलींमध्ये नामोल्लेख केलेले अधिकारी किंवा राजकीय व्यक्ती यांच्या नावांचा समावेश करावा, असे कायद्यात म्हटले आहे.१८ नोव्हेंबर २०२५ मध्ये अमेरिकी प्रतिनिधी सभागृहाने हा कायदा ४२७ विरुद्ध १ अशा बहुमताने संमत केला. रिपब्लिकन सदस्य क्ले हिगिन्स यांनी या कायद्याला विरोध केला. कारण ही माहिती उघड केल्यास त्या मुलींचे नुकसान होऊ शकते किंवा या तपशिलात ज्यांची नावे आहेत; मात्र ते दोषी नाहीत अशांचीही हानी होऊ शकते, असे त्यांचे म्हणणे होते. त्यानंतर काही वेळातच सिनेटने हा कायदा मंजूर करून अध्यक्षांकडे पाठवला. अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी आधी या कायद्याला विरोध केला होता; मात्र नंतर सभागृहात ठराव मतदानासाठी आल्यावर त्यांनी आपली भूमिका बदलली. या कायद्यावर स्वाक्षरी करण्यासही त्यांनी मान्यता दिली. त्यातून ट्रम्प यांचे नाट्यमय घूमजाव दिसून येते.ट्रम्प यांचे एपस्टीनशी संबंध!एपस्टीन यास पहिल्यांदा अटक होईपर्यंत म्हणजे १९९० ते २००० पर्यंत तो आणि डोनाल्ड ट्रम्प एकमेकांना परिचित होते. या दोघांच्या परिचयाच्या अनेक नोंदी आहेत. १९९० मध्ये ट्रम्प यांच्या प्लोरिडामधील मार-ए-लगो फॉर्महाउसमध्ये आणि इतरत्र, दोघांची एकत्रित छायाचित्रेही अनेकदा काढण्यात आली आहेत. २००२ मध्ये एका मुलाखतीदरम्यान ट्रम्प यांनी एपस्टीनला ओळखत असल्याचेही कबूल केले होते. एपस्टीनला सुंदर मुली आवडतात, असे त्यांनी त्यात म्हटले होते. एपस्टीनने मार-ए-लगो येथे आपला सहकारी मॅक्सवेल याच्यासह अनेकदा भेटीही दिल्या होत्या आणि त्यांची छायाचित्रेदेखील प्रसिद्ध झाली आहेत; मात्र नंतर एका कर्मचाऱ्याच्या अल्पवयीन मुलीसंदर्भात एक घटना घडल्याने ट्रम्प यांनी एपस्टीनला मार-ए-लगो येथे येण्यास बंदी घातली. एपस्टीनच्या अटकेनंतर आपले त्याच्याशी आता कसलेही घनिष्ठ संबंध नाहीत, असे ट्रम्प यांनी सतत सांगितले. गेली १५ वर्षे एपस्टीन हा आपल्या सामाजिक वर्तुळात नाही, असेही त्यांनी जाहीर केले. एपस्टीनच्या गुन्ह्यांच्या जाहीर चौकशीच्या मागणीलाही त्यांनी पाठिंबा दिला.यावर्षी नोव्हेंबरमध्ये एपस्टीन फाइल उघड करण्याबाबत काँग्रेसमध्ये मतदान होणार असताना ट्रम्प यांनी प्रथम त्याला विरोध केला होता; मात्र मतदानापूर्वी त्यांनी त्यांची भूमिका बदलली आणि त्या विधेयकाचा कायदा होण्यासाठी त्यावर स्वाक्षरी करण्याचेही कबूल केले..ब्रिटिश राजघराणे आणि राजकुमाराची भूमिकाएपस्टीन प्रकरणातील सर्वात महत्त्वाचे आंतरराष्ट्रीय परिणाम हे ब्रिटिश राजघराण्याशी संबंधित होते. विशेषतः ड्यूक ऑफ यॉर्क, राजकुमार अँड्र्यू याचे एपस्टीन आणि त्याचा सहकारी मॅक्सवेल याच्याशी दीर्घकालीन संबंध होते. एपस्टीन आणि अँड्र्यू यांची पहिली भेट मॅक्सवेलमार्फतच १९९०च्या दशकात झाली. त्यांनी अनेक वर्षे सामाजिक मैत्री ठेवली होती. २००८ मध्ये एपस्टीनला दोषी ठरवल्यानंतरही अँड्र्यूने त्याच्या घरी भेट दिली होती. २०११ मध्येदेखील हे दोघे सेंट्रल पार्कमध्ये एकत्र चालत असल्याची छायाचित्रे प्रसिद्ध झाली होती. व्हर्जिनिया जिफर हिने, राजकुमार अँड्र्यूने आपण अल्पवयीन असताना आपले लैंगिक शोषण केल्याचा आरोप केला होता; मात्र त्याने ते आरोप फेटाळले होते; मात्र त्यानंतर जनतेच्या दडपणामुळे आणि कायदेशीर घडामोडींमुळे राजकुमार अँड्र्यू याने नोव्हेंबर २०१९ मध्ये राजघराण्यातील कर्तव्यांपासून बाजूला होत असल्याचे जाहीर केले. जानेवारी २०२२ मध्ये महाराणी एलिझाबेथ द्वितीय यांनीही अँड्र्यूचे राजघराण्याशी संबंधित किताब, त्याची लष्करी भूमिका आणि हीज रॉयल हायनेस, ही त्याची पदवी काढून घेतली. या प्रकरणातील दिवाणी दाव्यांना, अँड्र्यू सामान्य नागरिक म्हणून तोंड देईल, असेही राजघराण्याने जाहीर केले. शेवटी अँड्र्यूने २०२२ मध्ये आपला दोष न स्वीकारता जिफर हिच्याशी तडजोड केली. अर्थात तरीही त्याचा मानसन्मान आणि राजघराण्यातील दर्जा परत मिळाला नाही.एपस्टीन-अँड्र्यू प्रकरणामुळे ब्रिटिश राजघराण्याची जनमानसातील प्रतिमा बिघडली. त्यामुळे राजघराण्याची भूमिका आणि त्यासंदर्भातील पारदर्शकता याबाबतही इंग्लंडमध्ये चर्चा सुरू झाली. त्यामुळे राजे चार्ल्स तृतीय यांनी औपचारिकपणे राजकुमार अँड्र्यूचे उरलेले विशेषाधिकारदेखील काढून घेतले. त्यामुळे अँड्र्यूचा दर्जा केवळ सर्वसामान्य नागरिक एवढाच राहिला. राजे चार्ल्स यांनी एपस्टीन प्रकरणातील मुलींबाबत सहानुभूती व्यक्त केली आणि त्यांना जे सहन करावे लागले, त्याचे गांभीर्यदेखील मान्य केले. हे प्रकरण आधुनिक काळातील ब्रिटिश राजघराण्याची हानी करणारे सर्वात गंभीर मानले गेले..जागतिक पडसादएपस्टीन प्रकरण अमेरिका आणि जगाच्या दृष्टीने एवढे गंभीर का आहे? कारण हे फक्त गुन्हेगारी वर्तनच नसून यातून सत्ता केंद्र, असमानता, संस्थात्मक अपयश आणि जागतिक नेटवर्क यांचे विविध पैलू समोर येतात. एपस्टीनला आधी मिळालेली वागणूक पाहता न्यायदानावर संपत्तीचा परिणाम कसा होतो हेदेखील दिसून आले. कायदेशीर प्रक्रिया पारदर्शक हवी, तसेच बळी पडलेल्यांच्या हक्कांची आणखी व्यवस्थित जपणूक व्हावी, हेदेखील यातून दिसले. अमेरिकेखेरीज इंग्लंड आणि फ्रान्स या देशांनीही या प्रकरणाची स्वतंत्र तपासणी केली. या प्रकरणामुळे महिलांचे लैंगिक शोषण, तसेच त्यावर घातले जाणारे पांघरूण याबाबत जगात सर्वत्र जनजागृती झाली आहे. यामुळे या बळींना कायदेशीर मदत मिळावीच; पण संस्थात्मक बदलदेखील व्हावे, अशीही मागणी झाली. एपस्टीन फाइल्समुळे शोध पत्रकारिता, पॉडकास्ट, लघुपट, सार्वजनिक चर्चा, गोपनीयता आणि सामाजिक न्याय यांचे महत्त्व अधोरेखित झाले आहे. ताकद नसलेल्यांचे कसे शोषण होते आणि ताकद असलेले बडे लोक गुन्हेगारांना कसे पाठीशी घालतात, हेही या प्रकरणातून उघड झाले. एपस्टीन प्रकरण हे फक्त गुन्हेगारीशी संबंधित नसून पैसा, दडपण आणि गोपनीयता यामुळे गुन्हेगारांना कसे संरक्षण मिळते आणि बळींचा आवाज कसा दडपला जातो, हेही यातून उघड झाले. या महिन्यात संमत झालेला फाइल्स ट्रान्स्परन्सी ॲक्ट व्यवस्थित वापरला तर आतापर्यंत नसलेले सार्वजनिक उत्तरदायित्व एका विशिष्ट पातळीवर येऊ शकेल. अर्थात न्याय खाते कितपत गोष्टी उघड करते आणि जनतेच्या दडपणामुळे खरोखर छाननी होईल का, यावरच अंतिम परिणाम ठरेल. किंबहुना बराच काळ मागणी होत असलेली पारदर्शकता आणि न्याय हे आता तरी या प्रकरणातून निश्चित होईल का, याकडे साऱ्या जगाचे लक्ष लागून राहिले आहे..भारतावरचे परिणामएपस्टीनच्या जाळ्यात भारताचे अनेक प्रभावशाली लोक अडकल्याचे सांगण्यात येते. त्याचा मागोवा घेणारे ई-मेल्सही आहेत. त्यातील काही प्रसिद्ध झालेल्या ई-मेल्समध्ये काही प्रभावशाली व्यक्तींची नावे समोर आली आहेत; मात्र त्याची फारशी चर्चा झालेली नाही. भारतीय राजकारणाचे आतापर्यंतचे स्वरूप बघता, कुणावर लैंगिक प्रकारचे आरोप झाल्यानंतर संबंधित व्यक्तीला सार्वजनिक जीवनातून बाजूला व्हावे लागले आहे. त्यामुळे एपस्टीन फाइल्स खुल्या झाल्यावर त्यात भारतीय नेत्यांची नावे आल्यास काय होणार, याची सर्वत्र चर्चा सुरू आहे.. 