Premium|Pune Book Festival 2025 : पावलोपावली फुललेलं वाचकांचं स्वप्न

लोकं पुस्तक महोत्सवाला येऊन पुस्तकं विकत घेऊन वाचतात, मात्र त्यासाठी लोकांच्या गरजा-आवडीनिवडींचा काटेकोर विचार आयोजकांनी करायला हवा. पुणे पुस्तक महोत्सवात हाच विचार झाल्यानं महोत्सवात साडेबारा लाखांहून अधिक पुस्तकप्रेमी सहभागी झाले आणि पन्नास कोटी रुपयांची पुस्तके विकली गेली. त्यातून महोत्सवात पावलोपावली वाचकांचं स्वप्न फुललं...पुस्तक जिव्हाळ्याचा विषय असलेल्यांसाठी तिसऱ्या पुणे पुस्तक महोत्सवातली वाचकांची अलोट गर्दी, पिशव्या भरून पुस्तकं खरेदी करणारे वाचक असे अत्यंत आनंददायी दृश्य होतं. पुस्तकप्रेमी सर्व वयोगटातले होते. लहानगी मुलं-मुली पालकांसमवेत पुस्तकं चाळत होती. कॉलेजची मुलं-मुली, पालक वयातले प्रौढ, आजी-आजोबा वयोगटातले ज्येष्ठ नागरिक अशी सारीच मंडळी पुस्तकांमध्ये रमली होती. तब्बल नऊ दिवस पुस्तकांचा हा उत्सव सुरू होता. पहिल्या दिवशीचा प्रतिसाद अखेरच्या तासापर्यंत टिकून होता. आकड्यांमध्ये सांगायचं, तर महोत्सवात पुस्तकांची आठशेहून अधिक दालनं, पन्नास लाखांहून अधिक पुस्तकं आणि साडेबारा लाखांहून अधिक पुस्तकप्रेमी सहभागी होते. अखेरच्या दिवसापर्यंत पन्नास कोटी रुपयांहून अधिक रकमेची एकूण सुमारे तीस लाख पुस्तकं वाचकांनी खरेदी केली. .Premium| Author Vishwas Patil: मराठीतील थोर लेखक 'ज्ञानपीठ' पुरस्कारापासून कंपूशाहीमुळे वंचित?.‘वाचन संपले’ पुकारा करणाऱ्यांसाठी...गेल्या दोन दशकांहून अधिक काळ सगळीकडून मारा होत असलेल्या नकारात्मकतेच्या पार्श्वभूमीवर महोत्सवातल्या या आकड्यांनी आश्चर्याचा धक्का बसू शकेल. ‘भाषा संकटात,’ ‘पुस्तकं संपली,’ ‘आजची पिढी काही वाचत नाही’, अशी चर्चा कानी पडत असूनही असं का घडलं असावं, महाराष्ट्रात, पुण्यात अचानक हे पुस्तकप्रेम का उफाळून आलं आहे असे प्रश्न यानिमित्तानं पडू शकतील. महोत्सवाच्या रचनेत या प्रश्नांची उत्तरं सापडतात. ही उत्तरं कदाचित महाराष्ट्रातल्याच नव्हे, तर देशभरातल्या पुस्तक महोत्सवांना, प्रकाशकांना, वाचकांना आणि मुख्य म्हणजे ‘वाचन संपले’ असा पुकारा करणाऱ्यांना उपयोगाची पडू शकतात..माध्यमांचा समाजावर परिणाम...गेल्या तीस वर्षांत वाचनाच्या पद्धतीमध्ये आमूलाग्र बदल झाला. १५ ऑगस्ट १९९५ला भारतात इंटरनेटचं आगमन झाल्यापासून डिसेंबर २०२५मध्ये पुण्यातला लाखोंच्या उपस्थितीतला पुस्तक उत्सव पार पडेपर्यंतचा हा बदल. या बदलामागे माध्यमांचा मुद्रित, दूरचित्रवाणी, इंटरनेट, मोबाईल फोन अशा सर्व प्रकारांमध्ये झालेला विस्तार मोठा घटक आहे. या घटकाचा थेट परिणाम समाजाच्या गरजा ठरवण्यावर होतो आहे. गरजा आणि गरजांचे प्राधान्यक्रम ठरवणं माध्यमांच्या हाती सोपवलं गेलं आहे. उदाहरणार्थ, मोबाईलच्या छोट्या स्क्रीनवर एखादं ‘नोटिफिकेशन’ झळकतं. तुम्ही ‘सबस्क्राईब’ केलेल्या एखाद्या यू-ट्यूब चॅनेलचे हे नोटिफिकेशन असतं. एकाच वेळी लाखो प्रेक्षकांच्या मोबाईलवर हे नोटिफिकेशन झळकलेलं असतं. तुम्ही तो व्हिडिओ पाहा अथवा न पाहा; नोटिफिकेशननं तुमच्यापर्यंत संबंधित माहिती पोहोचवलेली असते. ती माहिती तुम्ही वापरा-न वापरा, तुमच्या मेंदूत माहितीची नोंद घेतली गेलेली असते. पुन्हा अशाच प्रकारचं नोटिफिकेशन येतं, तेव्हा आधीची आणि ताजी माहिती परस्परांशी जुळली जाते. अशीच नोटिफिकेशन वारंवार आली, की ‘अमुक एक गोष्ट सगळीकडं सुरू आहे,’ असं वाटायला लागतं. याच माहितीची दखल दूरचित्रवाणी, मुद्रित माध्यमांमध्ये आणि इंटरनेटवरही घेतली गेली असेल, तर संबंधित गोष्ट ‘अशीच आहे’ याची खात्री आपल्याला पटते. यातून एकंदर कल (ट्रेन्ड) तयार होतो. मानवी स्वभावानुसार, ज्या गोष्टी नियमित आहेतच (उदाहरणार्थ, अपघातानंतर लोकांनी एकमेकांना मदत करून सावरणे इत्यादी) याकडं आपलं सहसा लक्ष वेधलं जात नाही. तथापि, ज्या गोष्टी क्वचितच घडत असतात (उदाहरणार्थ, अपघातानंतर बघ्यांनी लुटालूट करणं) त्याबद्दलच्या माहितीकडं आपण चटकन आकर्षित होतो.पुस्तकं संपली, वाचन संपलं असं म्हणणं कित्येकदा कानावर पडलेलं आहे. नातेवाइकांमध्ये ‘आजकालची मुलं’ या विषयावरच्या गप्पांमध्येही ‘वाचन कोणी करत नाही’ असंच ऐकलेलं आहे. प्रकाशन व्यवसायापासून लेखन व्यवसायापर्यंत सारे शक्य तितके नकारात्मकतेकडंच नेत आहेत. त्याचंच ‘नोटिफिकेशन’ मोबाईलवर येतं आहे. हाही एक कलच! हीच पद्धत पुणे पुस्तक महोत्सवाला लागू करून पाहिली, तर या महोत्सवाच्या आयोजकांनी, ज्यामध्ये केंद्र सरकारच्या अखत्यारीतला राष्ट्रीय पुस्तक न्यास (नॅशनल बुक ट्रस्ट - ‘एनबीटी’) यांचा प्रामुख्यानं समावेश आहे, अत्यंत नियोजनपूर्वक वाचकांच्या सवयींचा अभ्यास केल्याचं दिसून येतं. ‘एनबीटी’चे अध्यक्ष मिलिंद मराठे, संचालक युवराज मलिक, पुस्तक महोत्सवाचे प्रमुख संयोजक राजेश पांडे यांनी ‘लोकं वाचतात’, या सकारात्मक गृहितकावर सातत्यानं काम केलं..Pune Book: वसुंधरा संरक्षणाच्या शपथेचा विश्वविक्रम; पुस्तक महोत्सवात हजारो नागरिकांचा सहभाग, गिनीज वर्ल्ड रेकॉर्ड’मध्ये नोंद.महोत्सवाचा त्रिवेणी संगमवाचनासाठी जे जे लागेल, ती व्यवस्था पुणे पुस्तक महोत्सवात उभी केली. पुस्तक महोत्सव आहे, हे लोकांना कळलं पाहिजे यासाठी लोकजागृती केली. त्यासाठी केवळ महोत्सवापुरते नव्हे, तर वर्षभर विविध ठिकाणी छोटे-छोटे उपक्रम घेतले. महोत्सवाच्या तोंडावर विश्वविक्रमांसारख्या प्रेरणादायी संकल्पांचा आधार घेतला. ''शांतता, पुणेकर वाचत आहेत'' ही मोहीम फक्त पुणेकर वाचकांसाठी मर्यादित राहिली नाही. राज्यभर पोहोचली. वाचण्याला प्राधान्य देण्याचा संदेश मोहिमेतून लोकांमध्ये पोहोचला. महोत्सवाला येऊ पाहणाऱ्या कुटुंबासाठीच्या सोयींचा विचार झाला. तरूणाईनं महोत्सवात सहभागी व्हावं, तर त्यांच्या आवडीनिवडींवर मंथन झालं. या साऱ्या दृष्टिकोनातून महोत्सव तीन वर्षांत आकार घेत गेला. बालकांसाठीच्या पुस्तकांचा स्वतंत्र भव्य मंडप, खाद्यपदार्थांच्या वैविध्याची चंगळ, समाजमाध्यमांचं प्रभावी अस्तित्व स्वीकारून उभी केलेली सजावट या साऱ्यांतून पुस्तक, कला आणि साहित्य असा त्रिवेणी संगम पुणे पुस्तक महोत्सवात साधला गेला..पुस्तकप्रेमींचा संदेशलाखो पुस्तकप्रेमींनी पुणे पुस्तक महोत्सवाच्या निमित्तानं दिलेला संदेश अतिशय सुस्पष्ट आहे. लोकं अशा महोत्सवाला येऊन पुस्तकं विकत घेऊन वाचतात. मात्र, त्यासाठी लोकांच्या गरजा-आवडीनिवडींचा काटेकोर विचार आयोजकांनी करायला हवा. पुस्तकांना वाचक आहे, कलेला रसिक आहे आणि साहित्यिक चर्चांना श्रोता आहे. बदललेल्या गरजा लक्षात घेऊन आयोजन केलं, तर एक उत्तम अनुभव सहभागी लाखो लोकांना एकाच वेळी देता येतो. त्यातून एक सकारात्मक कल निर्माण करता येतो आणि तो कल आधीच्या साऱ्या नकारात्मकेतवर मात करू शकतो. हा सारा अनुभव पुणे पुस्तक महोत्सवाच्या तिसऱ्या पर्वानं दिला. 