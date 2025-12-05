Premium|India economic development strategy : विकासमार्गाची दिशा बदला

प्रीमियम आर्टिकल

economic growth indicators India : सरकार मागणी वाढवून विकासाला चालना देण्याचा प्रयत्न करत असले तरी, उत्पादनक्षम वस्तुगत क्षेत्र (शेती आणि उद्योग) मंदगतीने वाढत असल्याने आणि सेवाक्षेत्रावर अधिक भर असल्याने दीर्घकालीन खऱ्या विकासाची दिशा योग्य नसल्याचे मत या लेखात मांडले आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
डॉ. अनिल पडोशी

मागणी वाढवून त्यामार्गे विकासाला चालना देण्याचा सरकारचा हेतू आहे. मागणी वाढेलदेखील, पण पुरवठ्याचे काय?... अधिक उत्पादनाचे काय? त्यासाठी खासगी गुंतवणूक पुरेशी वाढली पाहिजे. वस्तुनिर्माण क्षेत्राची भरघोस वाढ, शेती आणि उद्योगधंदे यांच्या उत्पादनामध्ये वाढ हाच सर्वार्थानं खरा विकास होय.

