Premium|India economic development strategy : विकासमार्गाची दिशा बदला

डॉ. अनिल पडोशीमागणी वाढवून त्यामार्गे विकासाला चालना देण्याचा सरकारचा हेतू आहे. मागणी वाढेलदेखील, पण पुरवठ्याचे काय?... अधिक उत्पादनाचे काय? त्यासाठी खासगी गुंतवणूक पुरेशी वाढली पाहिजे. वस्तुनिर्माण क्षेत्राची भरघोस वाढ, शेती आणि उद्योगधंदे यांच्या उत्पादनामध्ये वाढ हाच सर्वार्थानं खरा विकास होय..अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी गेल्या ऑगस्टमध्ये भारतीय अर्थव्यवस्थेची 'मृत अर्थव्यवस्था' अशी टिंगल केली होती. त्यांच्या विधानावर भारतात बरीच चर्चा झाली. त्याच सुमारांस जागतिक बँकेतर्फे प्रसिद्ध झालेल्या अहवालात भारताची स्तुती केली होती की, गेली दहा पंधरा वर्षे भारताने समाधानकारक विकासदर राखलाच, याशिवाय २०११-२३ याकाळात दारिद्र्य आणि विषमता कमी करण्यात यश मिळविले. त्याच सुमारास रिझर्व्ह बँकेने जाहीर केलेल्या आकडेवारीप्रमाणे एप्रिल-जून २०२५ या काळात, अपेक्षेपेक्षा जास्त असा ७.८ टक्के इतका विकासदर (जगात सर्वांत जास्त) प्राप्त केला. अर्थव्यवस्थेचा कोणता विभाग वेगाने तर कोणता विभाग मंदगतीने वाढतो आहे, जी आर्थिक वाढ होत आहे, ती योग्य दिशेने होत आहे काय, याचा विचार आवश्यक ठरतो..कोणत्याही अर्थव्यवस्थेचे प्राथमिक (प्रायमरी), दुय्यम (सेकंडरी) व तिय्यम (टर्शियरी) असे तीन विभाग केले जातात. यात प्राथमिक आणि दुय्यम या विभागांना एकत्र मिळून वस्तुगत क्षेत्र (कमॉडिटी सेक्टर) तर तिय्यम क्षेत्रास सेवाक्षेत्र म्हणतात. वस्तुगत क्षेत्रात शेती, पशुपालन, मासेमारी आणि औद्योगिक उत्पादन, बांधकाम इ.क्षेत्रांचा समावेश होतो. सेवाक्षेत्रामध्ये वाहतूक, व्यापार,उदीम, बँकिंग, सरकारी प्रशासन या बाबींचा समावेश होतो. वस्तुगत क्षेत्रात अनेक प्रकारच्या वस्तूंचे प्रत्यक्ष उत्पादन होत असते. उदाहरणार्थ गहू, तांदूळ, फळे, भाज्या, दूध तसेच कापडचोपड, सायकली, चारचाकी आणि इतर अनेकानेक वस्तूंचे प्रत्यक्ष उत्पादन होत असते. यालाच संपत्तीची निर्मिती म्हटले जाते. याव्दारे पूर्वी अस्तित्वात नसलेली वस्तू अस्तित्वात येते. तर सेवाक्षेत्रात नवीन वस्तूंचे प्रत्यक्ष उत्पादन होते. परंतु, वस्तुगत क्षेत्राने अस्तित्वात आणलेल्या वस्तूंची देशामध्ये देवाणघेवाण होण्यासाठी आवश्यक त्या सेवा पुरविणे यांचा समावेश होतो. वस्तुगत क्षेत्रामध्ये वस्तूंची प्रत्यक्ष निर्मिती होते, तर सेवा क्षेत्रामध्ये वस्तूंची मूल्यवृद्धी होते. उदा. एका सायकलीचा कारखान्यामधील उत्पादनखर्च दहा हजार रुपये असेल तर ही मूल्यनिर्मिती. सायकल प्रत्यक्ष ग्राहकांपर्यंत पोहोचेपर्यंत तिची किंमत समजा बारा हजार झाली, तर दोन हजार हेच मूल्यवर्धन. यालाच गुणक परिणाम म्हणतात. वस्तुगत क्षेत्र मुख्य उत्पादन करते तर सेवाक्षेत्र मूल्यवर्धन करते..एखाद्या देशाने विकासाच्या मार्गामध्ये कोणत्या क्षेत्राला प्राधान्य द्यावे ? हा निर्णय त्या - त्या देशाच्या विकासाच्या टप्प्यावर ठरत असतो. सर्वसाधारणपणे...(१) ज्या देशाने विकासाची उच्च पातळी गाठली असेल, देशातील जनतेच्या अन्न, वस्त्र, निवारा, शिक्षण, वैद्यकीय सोय इ. सर्व प्राथमिक गरजा पूर्णपणे भागल्या असतील, देशांमध्ये कामगारांचे शिक्षण, प्रशिक्षण, आणि कामाचे यांत्रिकीकरण यामुळे उत्पादनक्षमता प्रचंड वाढली असेल, देश सर्वार्थाने विकसित आणि श्रीमंत असेल अशा देशामध्ये वस्तू उत्पादनांची गरज कमी असते. त्यामुळे अशा देशात वस्तुगत क्षेत्रापेक्षा सेवाक्षेत्राला अधिक प्राधान्य द्यावे. कारण येथे संपत्ती (वस्तू) च्या निर्मितीपेक्षा त्या संपत्तीचे (सेवा क्षेत्राद्वारे) न्याय्य वाटप करणे अधिक महत्वाचे असते.(२) याउलट एखादा देश विकसित (श्रीमंत) नसून, विकसनशील असेल, सर्व जनतेच्या प्राथमिक गरजा पूर्णपणे भागलेल्या नसतील, कामगारांची उत्पादकता कमी असेल, दरडोई उत्पन्न मध्यम पातळीचे असेल तर अशा देशामध्ये संपत्तीच्या (वस्तूंच्या) उत्पादनास अधिक प्राधान्य दिले जावे, असे म्हणता येईल. उदाहरणार्थ जर एखाद्या, गरीब किंवा निम्न मध्यमवर्गीय कुटुंबाने, दुकान, उपाहारगृह, केटरिंग यांपैकी एखादा व्यवसाय सुरू केला तर सुरूवातीच्या काळांमध्ये त्या व्यवसायासंबंधी सर्व कामे कुटुंबातील सदस्यच करतात. नोकर-चाकर (सेवाक्षेत्र) नसतात. कोणालाही वेगळा पगार प्रत्यक्षात नसतो. नंतर जसजसा व्यवसाय वाढत जातो, प्राप्ती वाढते, कुटुंब सुखवस्तू, श्रीमंत होत जाते तस तसे नोकरचाकर ठेवले जातात. सेवाक्षेत्राची वाढ होते,.जी गोष्ट कौटुंबिक अर्थशास्त्राची, तीच गोष्ट थोड्या फार फरकाने देशाच्या अर्थशास्त्राची होय..भारताने काय करावे?सध्या विकसनशील देश असल्याने भारताने वस्तुगत (उत्पादन) क्षेत्रास प्राधान्य, तर सेवाक्षेत्रास थोडे कमी प्राधान्य दिल्यास योग्य होईल. चीनने गेल्या वीस-पंचवीस वर्षांत नेमके हेच केले आहे. त्यामुळे आजमितीस एकही गोष्ट अशी नसेल की जी चीन उत्पादन करू शकत नाही. चीन जगातील सर्वांत मोठा विक्रेता झाला आहे. आपण मात्र ग्राहक. वरील पार्श्वभूमीवर ७.८ टक्के या विकासदराचे आपण अधिक विश्लेषण करू! हा विकास स्थिर किंमतीमध्ये आहे हे महत्त्वाचे. या काळांमध्ये शेती आणि उद्योगधंदे या वस्तुगत क्षेत्राचा मिळून एकत्र विकास पाच टक्के झाला आहे. तर सेवाक्षेत्राचा मिळून एकूण विकास सात टक्के झाला आहे. म्हणजेच प्रत्यक्ष वस्तूंची निर्मिती मंदगतीने तर त्या निर्मितीचे मूल्यवर्धन मात्र जलदगतीने झाले आहे. विकसनशील देशाच्या बाबतीत ही बाब समाधानकारक नाही तर अनिष्ट आहे. नेमके उलट असावयास हवे होते. परंतु, तसे झालेले नाही. आणखी एक चिंतेची बाब म्हणजे आर्थिक विकासाचा पाया जे शेतीक्षेत्र त्याचा विकास अवघा २.८ टक्के इतका मंदगतीने झाला आहे. ही झाली गोष्ट पहिल्या तिमाहीची! दुसऱ्या तिमाहीसह आगामी काळासाठीही सरकारचे धोरण विकासासाठी वस्तुगत क्षेत्रापेक्षा सेवाक्षेत्रावर भर देण्याचे आहे. सरकारने प्राप्तिकरात सवलत दिली नंतर जी.एस.टी. कमी केला. एकूणच मागणी वाढवून त्यामार्गे विकासाला चालना देण्याचा हेतू आहे. हे चांगलेच आहे. मागणी वाढेलदेखील. पण पुरवठ्याचे काय? अधिक उत्पादनाचे काय? त्यासाठी खासगी गुंतवणूक पुरेशी वाढली पाहिजे. ती वाढत नाही. उद्योजकांना गुंतवणुकीसाठी जमीन कायदा आणि कामगार कायदा यामध्ये आमूलाग बदल हवे आहेत.नजिकच्या भविष्यकाळासाठी तरी विकासासाठी सेवाक्षेत्रावरच सरकारचा भर असेल. यात चुकीचे काही नाही. परंतु, मागणी भरपूर वाढली आणि पुरवठा मागे राहिला तर निदान अल्पकाळात महागाई वाढते. याशिवाय वाढलेल्या मागणीचे समाधान जर देशामधील पुरवठ्याने झाले नाही, तर मग त्या जादा मागणीसाठी वस्तू आयात कराव्या लागतात.व्यापारतूट वाढते आणि पैसा बाहेर जाऊ लागतो. हे धोक्याचे आहे..आणखी एक धोका संभवतो.सेवाक्षेत्रामध्ये सार्वजनिक प्रशासन हा महत्त्वाचा भाग आहे. सार्वजनिक प्रशासन म्हणजे सरकारने नोकरवर्गाचे पगार, भत्ते, पेन्शन, नवीन नोकरवर्ग इत्यादि बाबींवरील केलेला खर्च. सरकारने हा खर्च वाढविला तर तो खर्च सरकारी, नोकरवर्गाची प्राप्ती या नात्याने राष्ट्रीय उत्पन्नामध्ये दिसतो. मग राष्ट्रीय उत्पन्न वाढले म्हणजे विकास झाला असे वाटते. परंतु, हा विकास फसवा असतो. येथे केवळ पैसा वाढतो. वस्तुरूप संपत्ती वाढत नाही. (आठव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी नुकत्याच स्वीकारण्यात आल्या. हे