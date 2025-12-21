Premium|IndiGo Airlines Crisis : इंडिगोचा अभूतपूर्व गोंधळ; एका एअरलाइनची मक्तेदारी देशाच्या हवाई सुरक्षेसाठी धोक्याची घंटा?

धैर्यशील वंडेकरभारतासारख्या मोठ्या देशात एकाच एअरलाइनची मक्तेदारी असणे देशाच्या हवाई कनेक्टिव्हिटी व अर्थव्यवस्थेस किती धोकादायक ठरू शकते, हे ‘इंडिगो’च्या गोंधळातून स्पष्ट झाले. देशातील एअरलाइन उद्योग हा अधिक सक्षम, स्पर्धात्मक आणि समतोल असण्याची गरज प्रकर्षाने समोर आली. नागरी हवाई वाहतूक क्षेत्राने गेल्या काही दिवसांत अनुभवलेले ‘इंडिगो’चे संकट हे अत्यंत अनपेक्षित व अभूतपूर्व होते.भारतातील नागरी हवाई वाहतूक क्षेत्राने गेल्या काही दिवसांत अनुभवलेले ‘इंडिगो’चे संकट हे अत्यंत अनपेक्षित व अभूतपूर्व होते. जवळजवळ दोन दशकांची विश्वासार्हता, वेळेचे काटेकोर पालन आणि कार्यक्षम व लोकप्रिय सेवा अशी ओळख असलेली ‘इंडिगो’ ही गेल्या काही दिवसांत विस्कळीत वेळापत्रक, रद्द झालेली हजारो उड्डाणे, अवाजवी विलंबाने ताटकळलेले व त्रासलेले हजारो प्रवासी, त्यांच्या सामानाचा लागलेला ढीग, याने देशभरातील विमानतळांवर उडालेला प्रचंड गोंधळ, यामुळे मोठ्या टीकेचे धनी झाली. प्रवाशांना पूर्वसूचना न देता उड्डाणे रद्द होणे, तासनतास उड्डाणे विलंबित करून मग रद्द करणे, क्रू उपलब्ध नसणे, प्रवाशांसाठी पर्याय, पुढचे नियोजन याची कर्मचाऱ्यांना माहिती नसणे या सगळ्यामुळे प्रवाशांचे प्रवासाचे नियोजन बिघडून त्यांचे अतोनात हाल झाले. व्यावसायिक कामे, वैद्यकीय अपॉइंटमेंट, विवाहसमारंभ, अंतिम संस्कार, परदेशी जाण्यासाठी कनेक्टिंग फ्लाइट, परीक्षा व इतर अनेक महत्त्वाच्या व तातडीच्या कारणांसाठी देशभरातून या भरवशाच्या एअरलाइनने प्रवास करत असलेल्या प्रवाशांसाठी हे सगळेच अकल्पित व धक्कादायक होते..Premium|Study Room : भारताचा आर्थिक विकास : गेल्या दशकातील कामगिरी, आव्हाने आणि भावी लक्ष्य.झालेला हा मोठा गोंधळ, केवळ एका एअरलाइनच्या गैव्यवस्थापनाचा परिणाम नव्हता तर जगातील सर्वांत मोठ्या हवाई वाहतूक बाजारपेठांपैकी एक होऊ घातलेल्या भारताच्या या क्षेत्राच्या नियामक व्यवस्थेवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारा होता.‘एफडीटीएल’चे नवे नियम, हिवाळी वेळपत्रकात वाढलेली उड्डाणे, विमान-वैमानिक गुणोत्तर, ‘डीजीसीए’ने जानेवारी २०२४ मध्ये वैमानिकांच्या विश्रांती, रात्रपाळीची नवी वेळ, रात्री केलेल्या लँडिंगची संख्या कमी करणे यांसारखे नियम हे उड्डाण सुरक्षितता व वैमानिकांच्या थकवा व्यवस्थापनाच्या उद्देशाने आणले. अनेक वर्षांपासून ही रास्त मागणी वैमानिकांकडून होत होती. ज्यासाठी ते कोर्टात देखील गेले होते. दिल्ली उच्च न्यायालयाने देखील या विषयी आदेश दिले होते. टप्प्याटप्प्याने लागू केलेले हे नवीन एफडीटीएल नियम १ नोव्हेंबर २०२५ पासून पूर्णतः अमलात येणार हे माहीत असूनही आणि हिवाळी वेळापत्रकात आठवड्याला वाढीव ८६६ उड्डाणांना मंजुरी घेतली असतानाही त्यासाठी आवश्यक जादा वैमानिक व क्रूची तरतूद झाली नाही. एअरलाइन उद्योगात एवढी मूलभूत आवश्यकता अनवधानाने राहू शकत नाही. इंडिगो ने जरी तांत्रिक अडचणी, खराब हवामान, संगणक समस्या, विमानतळांवरील कन्जेशन अशी कारणे पुढे केली असली, तरी उड्डाणांच्या तुलनेत पुरेसे क्रू नसणे हेच या गोंधळामागचे प्राथमिक कारण असल्याचे पुढे आले आहे..नियामक संस्थेची भूमिकाभारताच्या नागरी हवाई वाहतूक क्षेत्राचे नियमन करण्याची जबाबदारी डायरेक्टर जनरल ऑफ सिव्हिल एविएशन (डीजीसीए) कडे आहे. एअरलाइनच्या उड्डाणांचे उन्हाळी-हिवाळी वेळापत्रक किंवा अतिरिक्त उड्डाणे मंजूर करताना क्रू उपलब्धता, एफडीटीएलचे नवीन नियम आणि एअरलाइनची प्रत्यक्ष क्षमता यांचे मूल्यमापन करून मगच त्यास परवानगी देणे ही नियामक संस्थेची महत्त्वाची जबाबदारी असते. जेव्हा इंडिगो अथवा कुठलीही एअरलाइन, एकाच महिन्यात हजारो अतिरिक्त उड्डाणांसाठी परवानगी मागते, तेव्हा नियमांनुसार परवानगी देण्याआधी त्यांच्याकडे यासाठी आवश्यक मानवी संसाधन, साधनसामग्री व इतर क्षमता आहे का, हे तपासणे अनिवार्य असते. भारतातील हवाई वाहतुकीचे नियम कडक असले तरी त्यांची अंमलबजावणी आणि देखरेखीची जबाबदारी असलेली यंत्रणा अधिक सक्षम व प्रभावी करण्याची मोठी गरज असल्याची, इंडिगोच्या ह्या घटनेने अधोरेखित झाले आहे. भारतातील उड्डाण नियमन, एअरलाइनकडून मिळणाऱ्या माहितीवर अवलंबून न राहता प्रामुख्याने कडक देखरेख, नियमित तपासणी, स्वतंत्र निरीक्षण, रीअल टाइम डेटा विश्लेषण, डेटा आधारित निर्णय प्रक्रिया, भक्कम ऑडिटिंग संरचना यांच्या आधारे होणे आवश्यक आहे. या घटनेच्या पार्श्वभूमीवर डीजीसीए सारख्या अतिमहत्त्वाच्या नियामक संस्थेस आपली जबाबदारी व्यावसायिकपणे पार पाडता यावी, यासाठी अधिक स्वायत्तता, मुबलक कुशल तांत्रिक मनुष्यबळ आणि सर्व आवश्यक संसाधने द्यावयास हवीत..Premium|Study Room : इंडिगो व भारतातील विमान सुरक्षा संकटाची सुरुवात कशी झाली?.प्रवाशांचे हक्क व सुधारित पॅसेंजर राइट्स चार्टरअनेक दिवस चाललेल्या इंडिगोच्या गोंधळामुळे प्रवाशांची प्रचंड गैरसोय झाली. शेकडो प्रवासी रात्रभर विमानतळांवर बसून होते, वृद्ध आणि लहान मुलेही या गोंधळात अडकली होती. ग्राउंड स्टाफलाही स्पष्ट सूचना न मिळाल्याने माहिती अभावी प्रवाशांचा रोष अधिकच वाढत गेला. योग्य माहिती न मिळणे, पर्यायी व्यवस्था नसणे, हॉटेल किंवा भोजनाची सुविधा न मिळणे आणि काही प्रसंगी साधे पाणीही उपलब्ध न होणे, अशा व इतर तक्रारींमुळे प्रवासी हक्कांचा विषय पुन्हा ऐरणीवर आला. भारतात डीजीसीए अंतर्गत सिव्हिल एविएशन रिक्वायरमेंट्स आणि पॅसेंजर चार्टर ऑफ राइट्स अस्तित्वात असल्या, तरी त्यांची अंमलबजावणी आणि प्रवासी संरक्षणाच्या व्याप्तीत काळानुरूप मोठ्या सुधारणांची गरज आहे. युरोप व अमेरिकेत उड्डाण रद्द किंवा विलंबित झाल्यास प्रवाशांना स्पष्ट व बंधनकारक भरपाई व सुविधा मिळतात. देशाचे हवाई वाहतूक क्षेत्र वेगाने विकसित होत असताना ज्यांच्यामुळे हे होत आहे, त्या प्रवाशांच्या हक्कांचे सरकारकडून अधिक भक्कम आणि प्रभावी संरक्षण होणे अपेक्षित आहे. माहितीचा अधिकार, विमानतळावरील सेवा-सुविधा, भोजन-निवास-वाहन, स्वयंचलित परतावा, पर्यायी उड्डाणे व व्यवस्था, प्रत्यक्ष नुकसान भरपाईची सुलभ व जलद प्रक्रिया या बाबत प्रवाशांचे संरक्षण अधिक न्याय्य असावयास हवे. सरकारने आता विद्यमान पॅसेंजर चार्टर ऑफ राइट्स सुधारून ते प्रवाशांच्या हष्टीने अधिक सक्षम, स्पष्ट आणि कायदेशीरदृष्ट्या बंधनकारक करण्याची नितांत गरज आहे..भूराजकीय संदर्भ व देशाची प्रतिमाइंडिगोचा हा गोंधळाचा काळ हा अत्यंत संवेदनशील अशा मोठ्या जागतिक घडामोडीशी संलग्न होता. रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमिर पुतीन भारताच्या महत्त्वपूर्ण भेटीवर असताना देशातील सर्वांत मोठ्या एअरलाइनचे संचालन जवळजवळ ठप्प होऊन देशभरातील मुख्य शहरांच्या विमानतळांवर मोठा गोंधळ माजल्याचे अचंबित करणारे दृश्य जगास पाहावयास मिळाले. हे जागतिक पातळीवर भारताच्या व्यवस्थापन क्षमतेबद्दल प्रश्न निर्माण करणारे होते. जागतिक मंचावर भारताचा एक वैश्विक शक्ती म्हणून उदय होत असताना, तसेच धोरणात्मक भूमिका व प्रभाव वाढत असताना अशी घटना फक्त अंतर्गत नियोजन व व्यवस्थेवरच नाही तर देशाच्या प्रतिमेवरही मोठा परिणाम करणारी होती. याची पुनरावृत्ती होऊ नये यासाठी, हा गोंधळ निर्माण होण्यामागच्या सर्व शक्यता व कारणे बारकाईने तपासून, कडक उपाययोजना होणे राष्ट्रहिताच्या दृष्टीने आवश्यक आहे..धडे आणि सुधारणाइंडिगोच्या या संकटाने देशाच्या हवाई वाहतूक क्षेत्राला अनेक महत्त्वाचे धडे दिले आहेत. भारतासारख्या खंडप्राय देशात एकाच एअरलाइनची मक्तेदारी असणे देशाच्या हवाई कनेक्टिव्हिटी व अर्थव्यवस्थेस किती धोकादायक ठरू शकते, हे यातून स्पष्ट झाले. देशातील एअरलाइन उद्योग हा अधिक सक्षम, स्पर्धात्मक आणि समतोल असण्याची गरज प्रकर्षाने समोर आली. नियामक संस्था देखील सक्षम, स्वायत्त, तांत्रिकदृष्ट्या प्रगत आणि कर्तव्यनिष्ठ असणे हे हवाई वाहतूक क्षेत्राच्या शाश्वत व सुरक्षित विकासासाठी अनिवार्य आहे. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे प्रवाशांना केंद्रस्थानी ठेवून नियम, प्रणाली आणि व्यवस्थांचे त्वरित पुनर्गठन करण्यात यावे कारण नागरी उड्डाण सेवा ही केवळ व्यावसायिक सोय नसून सार्वजनिक हिताशी निगडित मूलभूत सुविधा आहे. इंडिगोचे संकट, हा देशास मिळालेला अत्यंत गंभीर इशारा आहे. प्रचंड क्षमता असलेला भारत, जगातील सर्वाधिक वेगाने वाढणाऱ्या हवाई वाहतूक बाजारपेठांपैकी एक असला, तरी त्या तुलनेत सेवा, सुरक्षा, नियमन आणि प्रवासी संरक्षण या चारही क्षेत्रांत आवश्यक तेवढी प्रगती झालेली नाही. भारताचे नागरी हवाई वाहतूक क्षेत्र जर सक्षम प्रवासी हक्क, दक्ष व कार्यक्षम नियामक संस्था, संतुलित स्पर्धा आणि कुशल मानवी संसाधनांमध्ये पुरेशी गुंतवणूक या चार भक्कम स्तंभांवर उभे राहिल्यास, देश या क्षेत्रात एक उज्ज्वल आणि गौरवशाली भविष्य घडवू शकेल.(लेखक हवाई वाहतूक तज्ज्ञ व विश्लेषक आहेत.) 