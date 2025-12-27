Premium|Election Commission Autonomy Debate : संसदेत १० तास खडाजंगी, पण निष्पन्न काहीच नाही; निवडणूक सुधारणांचा मुद्दा पुन्हा एकदा अधांतरी!

कल्याणी शंकरदेशातील निवडणूक पद्धतीमध्ये सुधारणा करण्यासाठी संसदेत गेल्या आठवड्यात चर्चा झाली. जोरदार शाब्दिक चकमकी, तीव्र आरोप आणि बचावात्मक प्रत्युत्तरे ऐकायला मिळाली. मात्र, भारताची निवडणूक यंत्रणा प्रत्यक्षात कशी अधिक मजबूत करता येईल यावर ठोस आणि अर्थपूर्ण संवाद जवळजवळ झालाच नाही. असा संवाद होणं ही आजची गरज होती. मात्र, ही चर्चा आरोप-प्रत्यारोपांपुरतीच मर्यादित राहिली. देशाच्या निवडणूक प्रक्रियेमध्ये दीर्घकालीन सुधारणा करण्याबाबत गेल्या आठवड्यात संसदेत चर्चा झाली. मात्र, या चर्चेमुळे अनेकांची निराशा झाली. कारण त्यात ठोस कृती आराखड्याचा अभाव होता. या चर्चेतून कोणताही ठोस निष्कर्ष निघाला नाही. ही चर्चा केवळ आरोप-प्रत्यारोपांपुरतीच मर्यादित राहिली. अंदाजे १० तासांच्या वादळी चर्चेनंतरही त्यातून काहीही निष्पन्न झाले नाही. जरी ही चर्चा वादळी होती तरीही तिने राजकीय प्रतिनिधित्व, निधी व्यवस्थापन आणि निवडणूक आयोगाच्या स्वायत्ततेत अर्थपूर्ण बदल घडवून आणण्याची शक्यता अधोरेखित केली. अर्थात याबाबत तातडीने कोणतीही गोष्ट होण्याची शक्यता नाही. जे काही होईल ते टप्प्याटप्प्याने होणार आहे. .Latest Marathi News Update: दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी वाचा एका क्लिकवर....सुसंगत युक्तिवाद नाहीलोकशाहीमध्ये सुधारण्यासाठी कायम विविध पर्याय उपलब्ध असतात. सरकार, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शाह यांनी याबाबत वेळोवेळी मतप्रदर्शन केले आहेत. अधिक पारदर्शक निवडणुकांसाठी निवडणूक प्रणालीमध्ये बदल आवश्यक आहेत. विरोधकांनी या मुद्द्यावरून आक्रमक भूमिका घेतली. मतदारयाद्यांची फेरपडताळणी अर्थात ‘एसआयआर’ प्रक्रिया विशिष्ट समुदायांना लक्ष्य करण्यासाठी वापरली गेली आहे, असा आरोप विरोधकांनी केला. सरकार विशिष्ट लोकांसाठी भूमिका घेत आहेत, असेही विरोधकांचे म्हणणे होते. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी विरोधकांच्या आरोपांना मुद्द्याने प्रत्युत्तर दिले. ‘मतचोरी’च्या आरोपांना नाकारले आणि एक जोरदार भाषण केले. सरकारने वादविवादात काही प्रमाणात आपली बाजू ठामपणे मांडली हे खरे असले तरी विरोधकांनी सुसंगत युक्तिवाद सादर केला नाही, हेदेखील दिसून आले. या दोन्ही पक्षांच्या वादविवादात तीव्र देवाणघेवाण आणि धारदार प्रश्न पाहायला मिळाले नाहीत.सुधारणांसाठी विविध समित्यानिवडणूक सुधारणा तपासण्यासाठी अनेक समित्या स्थापन करण्यात आल्या आहेत. त्यामध्ये तारकुंडे समिती (१९७४), दिनेश गोस्वामी समिती (१९९०), व्ही. के. कृष्णा अय्यर समिती (१९९४) आणि इंद्रजित गुप्ता समिती (१९९८) यांचा समावेश आहे. याशिवाय, निवडणूक आयोगाने वेळोवेळी सुधारणा सुचवल्या आहेत. १९७० नंतर १९७७, १९८२, १९९०, १९९२ आणि २००४ मध्ये निवडणूक सुधारणा विषयक शिफारशी सादर केल्या आहेत. संसदेत झालेली चर्चा मुख्यतः आणखी कोणत्या सुधारणा आवश्यक आहेत यावर केंद्रित होती. ‘निवडणूक आयोगाची कार्यपद्धती तडजोडीची असून, मतदारयादीत फेरफार होत आहे, यादीच्या पारदर्शकतेबद्दलही चिंता व्यक्त केली जात आहे,’ असा आरोप काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांनी केला आहे. विविध राज्यांतील मतदारांनी याबाबत तक्रार केली असल्याचेही राहुल यांनी म्हटले आहे. संस्थात्मक यंत्रणा संसदीय पद्धतीने वर्तन करीत नसून, त्यांचे वर्तन अयोग्य असल्याचा आरोपही राहुल यांनी केला आहे..Premium| Monsoon Session 2025: पावसाळी अधिवेशनानंतर सत्ताधारी आणि विरोधकांमधील राजकीय दरी आणखी का वाढली?.आयोगाच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्हविरोधकांनी निवडणूक आयोगाच्या तटस्थ पंचाच्या भूमिकेवर प्रश्न उपस्थित केले आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीमध्ये सरकारच्या सहभागावरही त्यांनी टीका केली. संसदेतील चर्चेमध्ये मतदार नोंदणी आणि वगळण्याशी संबंधित चालू मुद्द्यांवर चर्चा करण्यात अपयश आले. एकसंध स्वरूपाची जनगणना झालीच नसल्यामुळे मतदारयादी अनेकदा अर्धवट असते. स्थलांतर आणि इतर मार्गदर्शक तत्त्वांच्या अंमलबजावणीमध्ये अनेक त्रुटी निर्माण होतात, असे चित्र आहे. सेंट्रल डेटाबेस चुका कमी करू शकतो आणि मतदारांचा आत्मविश्वास वाढवू शकतो, असेही म्हटले जाते. स्वतंत्र देखरेखीवर लक्ष केंद्रित करणे निवडणुकांमध्ये तंत्रज्ञानाच्या महत्त्वावरही प्रकाश टाकते. इलेक्ट्रॉनिक मतदार आधार यांसारखी नवी टूल मतदारांमध्ये विश्वास पुन्हा निर्माण करण्यात मदत करू शकतात. तंत्राधिष्ठित उपायांवर प्रकाश टाकल्याने मतदार आणि विश्लेषकांना भविष्यातील सुधारणांबद्दल आशा वाटू शकते. तरीही, चर्चेने मतदार नोंदणी आणि वगळण्याच्या प्रक्रियेतील सातत्यपूर्ण समस्यांकडे दुर्लक्ष केले. राजकीय पक्षांनी पारदर्शक लेखापरीक्षण प्रणालीची मागणी केली असली तरी, संसदेमध्ये पडताळणी कशी करायची किंवा त्यामध्ये अचूकता कशी आणायची याबाबत चर्चा केली नाही.काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी सांगितले की, निवडणूक सुधारणा साध्या, सरळ आणि पारदर्शी स्वरूपाच्या आहेत. तरीही, सरकार त्यांची अंमलबजावणी करण्यास उत्सुक नाही. त्यांनी काही महत्त्वाच्या शिफारसी मांडल्या. त्याबाबत सविस्तर चर्चा होईलही. मात्र, त्यातील काही मुद्दे अधिक महत्त्वाचे होते, असे वाटते.निवडणूक आयोगाने निवडणुकीपूर्वी एक महिना सर्व राजकीय पक्षांना मशीनवर वाचता येईल अशी मतदारयादी द्यावी, अशी शिफारस राहुल यांनी केली.‘सीसीटीव्ही फूटेज’ नष्ट करण्यास परवानगी देणारा कायदा रद्दबातल करण्याची मागणी केली आणि इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रांची रचना आणि कार्यपद्धतीत पारदर्शकतेची गरज अधोरेखित केली. राजकीय पक्षांना या यंत्रांची तपासणी करण्याची परवानगी दिली पाहिजे, असा आग्रही राहुल यांनी धरला.शेवटी राहुल गांधी यांनी निवडणूक आयुक्ताला अनियंत्रित अधिकार देणाऱ्या कायद्यात दुरुस्ती करण्याचे आवाहन केले.निवडणूक सुधारणांबाबत सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्यात झालेल्या चर्चेत सध्या भेडसावत असलेल्या अनेक मुद्द्यांना स्पर्श करण्यात आला नाही. भारतात एकसंध लोकसंख्या नोंदणी नसल्यामुळे मतदार यादीत चुका सामान्य आहेत. अनेक नागरिक दोन राज्यांमध्ये स्थलांतर करतात आणि पडताळणी नियमांची अंमलबजावणी होत नसल्यामुळे समस्या वाढते. जरी अनेक पक्षांनी स्पष्ट लेखापरीक्षण प्रणालीची मागणी केली असली तरी, सभागृहाने पडताळणी प्रक्रिया कशी सुधारायची किंवा अचूक आणि समावेशक अशी प्रणाली कशी तयार करायची यावर चर्चा केली नाही.एखादा उमेदवार कायदेशीर मर्यादेपेक्षा जास्त आपल्या प्रचारावर खर्च करतो तेव्हा परिस्थिती बिकट होते. अधिक पारदर्शकता आणि जलद तपासणी प्रक्रियेत समतोल राखण्यास मदत करते. बहुतेक मतदार अचूक उमेदवार यादीला पाठिंबा देतात. संसदेत गुन्हेगारी प्रकरणांना सामोरे जाणाऱ्या व्यक्तींना तिकीट द्यावे का यावरही चर्चा झाली. राष्ट्रीय आणि राज्य निवडणुका एकाच वेळी घेणे किंवा मतदान प्रणालीचे पुनरावलोकन करणे याबाबत चर्चा झाली. यामुळे सुधारणांकडे सतत लक्ष देण्याची गरज अधोरेखित झाली. सतत सुधारणा करण्याचे महत्त्व अधोरेखित केल्याने नागरिक, मतदार आणि धोरण ठरविणाऱ्या सरकारला प्रेरणा मिळू शकते..तंत्रज्ञानाबद्दल हवा विश्वास इलेक्ट्रॉनिक मतदान आणि निवडणुकीमध्ये वापरले जाणारे तंत्रज्ञान मतदार आणि विश्लेषकांमध्ये विश्वास निर्माण करते की नाही याची खात्री करणे अत्यावश्यक आहे. देशाच्या निवडणूक प्रक्रियेत वर्षानुवर्षे काही त्रुटी आहेत, हे मान्य करायला हवे. हे तथ्य असले तरी व्यापक स्तरावरील वादविवाद आणि चर्चेद्वारे त्यातून मार्ग काढणे आवश्यक आहे. केंद्रातील विविध सरकारांनी निवडणूक सुधारणांचे महत्त्व ओळखले आहे. निवडणूक आयोग आणि विविध समित्यांनी केलेल्या निवडणूक सुधारणा विषयक सूचनांचा नियमितपणे विचार केला गेला आहे. निवडणूक सुधारणा प्रस्ताव आणि शिफारशींचे मूल्यांकन करताना देशातील राजकीय पक्षांचे एकमत आवश्यक असल्याचेही अधोरेखित केले गेले आहे. ‘व्हीव्हीपॅट’चे परीक्षण करणे आणि एकत्रित मतमोजणीची यंत्रे सादर करणे आवश्यक आहे. आपण पाच टक्के मतदान यंत्रांची पडताळणी करावी. प्रचार प्रक्रियेत सुधारणा करणे, स्टार प्रचारकांविरुद्ध कठोर कारवाई करणे, निवडणूक खर्च नियंत्रित करणे आणि गुन्हेगारी घटनांचा खुलासा करणे आवश्यक आहे. पैसा, सत्ता आणि बळ यांचा प्रभाव हे मोठे आव्हान आहे. याशिवाय आपल्याला राजकारणातील जातीयवाद आणि सांप्रदायिकता हे मुद्देही महत्त्वाचे असून, या मुद्द्यांना सामोरे जावे लागेल. .सुचवलेल्या उपाययोजनांपैकी किमान निम्म्या उपाययोजना जरी संसदेत मंजूर झाल्या, तर ‘मोदी ३.०’ सरकारला सुधारणावादी प्रशासन म्हणून ओळख दृढ करता येईल. सशक्त आणि गतिमान लोकशाहीसाठी निवडणूक सुधारणा या खरोखरच मूलभूत पाया आहेत. भारताच्या लोकशाही प्रक्रियेच्या प्रामाणिकतेवर होणारी संसदेतील सर्वांत निर्णायक चर्चांपैकी एक ठरू शकणारी चर्चा अखेरीस केवळ राजकीय आरोप-प्रत्यारोपांपुरतीच मर्यादित राहिली. मंगळवार आणि बुधवार या दोन दिवसांत संसदेत जोरदार शाब्दिक चकमकी, तीव्र आरोप आणि बचावात्मक प्रत्युत्तरे ऐकायला मिळाली; मात्र भारताची निवडणूक यंत्रणा प्रत्यक्षात कशी अधिक मजबूत करता येईल, यावर ठोस आणि अर्थपूर्ण संवाद जवळजवळ झालाच नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.