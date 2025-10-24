Premium|Court Story : अल्पवयीन मुलीशी शरीरसंबंध..पोक्सो कायदा आणि कोर्टरूम नंबर ४०..! नेमकं काय घडलं..?

लक्ष्मीकांत देशमुखलग्न करून त्याच्या घरी गेली आणि त्यांची पहिली रात्र साजरी झाली... तिला हे माहीत नव्हतं, की जर घरच्यांनी तक्रार केली, तर पॉक्सो कायद्याअंतर्गत अल्पवयीन मुलीशी शरीरसंबंध ठेवणं हा बलात्कार ठरतो आणि त्यासाठी सूरजला तत्काळ अटक होऊ शकते व दहा-वीस वर्षांचा तुरुंगवासही... मुंबई उच्च न्यायलय - कोर्टरूम नंबर ४०. न्यायमूर्ती पाटील आणि न्यायमूर्ती शहांचं खंडपीठ.न्यायमूर्ती पाटील व न्यायमूर्ती शहा कोर्टरूममध्ये येऊन आसनस्थ होताना न्यायमूर्ती पाटील यांनी त्यांच्या नेहमीच्या सवयीनं कोर्टरूमध्ये वकिलांच्या मागील रांगेत बसलेल्या पक्षकार अशिलांकडे पाहिलं. तेथे सर्वांत शेवटच्या रांगेत एका साध्या विटलेल्या साडीतली आणि मोकळे अस्ताव्यस्त केस असलेली एक स्त्री आपल्या हातात तान्ह्या मुलीला घेऊन उभी असलेली त्यांना दिसली. त्यांच्या कपाळावर क्षणभर आठी उमटली. काय हा गबाळेपणा? पण तिचा उदास चेहरा आणि कदाचित रडून लाल झालेल्या डोळ्यांतली हताशा पाहून ही आजच्या लिस्टिंग केलेल्या केसेसमधील एखाद्या केसची पीडिता असणार, असा कयास त्यांनी केला. आणि तिथं उभ्या असणाऱ्या पोलिसाकडे नजर टाकली. त्यांचा इशारा समजून तो पोलिस लगबगीनं त्या स्त्रीकडे गेला व तिला खाली बसायला सांगितलं. आणि ‘‘मुलगी आवाज करणार नाही की दंगा करणार नाही, हे पाहा,’’ असंही त्यानं तिला बजावलं. तिनं केवळ मान हलवली आणि त्या मुलीला छातीशी धरत खाली बसली.सायंकाळी ठरलेल्या वेळेपेक्षा तासभर आधी न्यायमूर्ती पाटील व न्यायमूर्ती शहांनी सुनावणी करत सर्व केसेस संपवल्या. आपल्या चेंबरकडे जाताना पाटलांची नजर शेवटच्या रांगेकडे गेली. ती स्त्री दिवसभर तिथं बसली आहे, हे त्यांच्या लक्षात आलं. आज सुनावणी सुरू झालेल्या दोन नव्या अपिलातल्या कोणत्या प्रकरणातील ती अशील असेल? पॉक्सो प्रकरणातली?दुसऱ्या दिवशीपण ती दिवसभर कोर्टरूममध्ये उपस्थित होती. शांत. निर्विकार. तिला इंग्रजीत चाललेलं कोर्टाचं कामकाज समजत नसणार, हे उघड होतं. पण तरीही ती क्षणभरही बाहेर जात नाही, हे त्यांनी हेरलं होतं.तिसऱ्या दिवशी कोर्टाचं कामकाज संपल्यावर न्यायमूर्ती पाटलांना राहवलं नाही. पोलिसांना सांगून त्यांनी तिला आपल्यासमोर बोलावलं आणि जाण्याच्या तयारीत असणाऱ्या तरुण पण अभ्यासू वकील विकास घुगेंना थांबायला सांगितलं.त्याच विटक्या रंगाच्या साडीत, तशाच अस्ताव्यस्त केसातली ती स्त्री आपल्या खांद्यावर झोपलेल्या छोट्या मुलीला थोपटत त्यांच्यापुढे उभी राहिली. ती घाबरलेली दिसत होती. तिला आश्वस्त करीत पाटील म्हणाले, ‘‘मराठी समजतं ना?’’ तिनं ‘‘होय साहेब’’ म्हणून उत्तर दिलं. आता पाटलांच्या लक्षात आलं, की ती कोवळी पोरसवदा तरुणी आहे. कदाचित नाबालिग. पण परिस्थितीच्या ओझ्यानं अकाली प्रौढत्व आलं असणार. त्यांचा जीव काहीसा कळवळला. आपल्या आवाजात मार्दव आणत ते म्हणाले, ‘‘पोरी, घाबरू नकोस. मला सांग, गेले तीन दिवस तुला पाहतो आहे, इथं तुझी केस आहे का?’’‘‘म... मला म्हाइत नाय साहेब. पण... पण ही नोटीस आली होती माझ्या गावी. पोलिसांनी इतं ममईला जायला सांगितलं, म्हणूनशानी आले.’’ असं म्हणत तिनं ब्लाऊजमध्ये ठेवलेला नोटिशीचा कागद काढला व त्यांना द्यायला लागली, तेव्हा तिथल्या पोलिसानं तो कागद घेऊन त्यांच्या स्टेनोला दिला. तो स्टेनो ती नोटीस पाहत म्हणाला, ‘‘सर आज जी सूरज घोडकेच्या केसची सर्वांत शेवटी सुनावणी झाली, त्या पॉक्सो केसमधली ही चंद्रा घोडके पीडिता दिसतेय...’’न्यायमूर्तींनी त्या नोटिशीवर नजर फिरवली व तिच्याकडे पाहिलं. हीच ती पीडिता आहे, याची त्यांना खात्री पटली. ते विचारतात, ‘‘मग तू वकील नाही दिलास?’’तिनं नकारार्थी मान हलवली, ‘‘मी... मी माज्या घरधन्यास्नी हुडकत हुते. ते इथं असतील असं गावी पोलिसांनी सांगितलं होतं. पण... म्या चुकून इतं आले का सायेब? माजं चुकलं...’’‘‘नाही पोरी. इथंच आमच्यापुढे सूरज घोडकेची केस सुरू आहे. पण तो इथं हजर नाही. त्याच्या वकील अॅड. गोखले मॅडम आहेत. त्या केस संपल्यावर गेल्या. नाहीतर...’’‘‘म... मला इतं का बोलवलं सायेब? उसनवार करून पैका जमवून आले. इतंच रात्री राहत हाये. उद्या बी राहायचं?’’‘‘हो पोरी. पण तू वकील का दिला नाहीस?’’‘‘येगळा वकील कसा दिवू सायेब? मी फार गरीब हाय. पुना घरधनी सहा महिन्यांपासून जेलमध्ये हाये ना!’’ आणि बोलता बोलता ती अकाली मातृत्व प्राप्त झालेली पोरसवदा मुलगी सद्गदीत झाली. तिनं साडीच्या पदरानं डोळे पुसत पदर तोंडावर दाबून धरला... हुंदक्याचा आवाज या बड्या जजसाहेबापुढे फुटू नये म्हणून.न्यायमूर्ती पाटील काही क्षण शांत. विचारात गढले. मग त्यांनी वकील विकास घुगेकडे पाहिलं.‘‘अॅडव्होकेट घुगे, कॅन यू असिस्ट अस बाय बिइंग हर अॅमिकस क्युरी?’’विकास घुगे तिशीतला तरुण वकील. दोन वर्षांपासून हायकोर्टात सीनियर वकिलांना असिस्ट करताना काही केसेस स्वतंत्रपणे त्यानं हाताळल्या होत्या. त्याची तीक्ष्ण बुद्धिमत्ता आणि कायद्याची जाण न्यायमूर्ती पाटलांच्या लक्षात होती, म्हणून त्यांनी क्षणार्धात त्याला अॅमिकस क्युरी - न्यायलायाचा मित्र होण्याची विनंती केली. त्यानं आज वेळ होता म्हणून पॉक्सो न्यायालयानं वीस वर्षांची शिक्षा ठोठावलेल्या सूरज घोडकेच्या विधिज्ञ ज्योत्स्ना गोखले मॅडमचा युक्तिवाद पॉक्सो कायदा नीट समजावा म्हणून ऐकला होता. त्यामुळे केसचं स्वरूप समजलं होतं. त्या सूरजसाठी बेल मागत होत्या. त्यावर उद्या महाराष्ट्र सरकारच्या वकिलाचं म्हणणं ऐकून खंडपीठ निर्णय घेणार होतं. त्यापूर्वी न्यायमूर्ती पाटलांनी पीडितेचं म्हणणं ऐकायचं ठरवलं असणार, म्हणून त्यांनी केलेली अॅमिकस क्युरी होण्याची विनंती मान्य करून आपली एक हुशार तरुण वकील म्हणून हायकोर्ट वर्तुळात विकसित होणारी प्रतिमा अधिकच ठसठशीत करण्याची ही सुवर्णसंधी होती. पुन्हा प्रकरणाला पूरक ठरणाऱ्या सूरजच्या वकील गोखले मॅडम तर आहेतच; विकास क्षणाचाही विचार न करता म्हणाला, ‘‘येस मिलॉर्ड. इट विल बी माय प्लेजर टू बी अॅमिकस क्युरी.’’ .Premium|Druv Bhatt Interview: ध्रुव भट्ट; बोलीभाषेतील जिव्हाळा आणि निसर्गप्रेमाचे लेखक यांची विशेष मुलाखत.‘‘थँक्स घुगे.’’ आणि ते शहांसह आपल्या चेंबरमध्ये निघून गेले.तिथंच बसून विकासनं चंद्राला ‘मी तुझ्या मोठ्या भावासारखा आहे’ असं आश्वस्त करत माहिती घेतली आणि कोर्टाच्या स्टेनोकडून त्या प्रकरणाची एक प्रत घेण्याची परवानगी गोखले मॅडमना मोबाईलवरून मागितली. बोलणं संपल्यावर त्यानं तिला काही पैसे दिले आणि म्हणाला, ‘‘नीट जेव व पोरीलापण दूध पाज.’’ तेव्हा तिच्या डोळ्यांत खळ्ळकन पाणी आलं. तिनं मुलीला घेऊनच त्याचे पाय धरले आणि ‘‘माझ्या धन्यास्नी बेल मिळवून दे भावा!’’ म्हणाली. विकासनं ‘‘मी पूर्ण प्रयत्न करीन चंद्रा...’’ असा दिलासा दिला.ती हायकोर्टाच्या आवारातच रात्री जमेल तिथं अंग टेकत होती, हे मघाशी तिनं न्यायमूर्तींना सांगितलं होतं, हे लक्षात असल्यानं त्यानं कोर्टाच्या आवारातील महिला कॉन्स्टेबलच्या निवासाच्या खोलीत तिला नेलं व ‘‘जजसाहेबांचा हुकूम आहे, हिला इथं रात्री राहू द्या आणि जमलं तर अंथरूण-पांघरूण द्या. टॉयलेट व बाथरूम वापरू द्या.’’ असं सांगितलं आणि तिचा निरोप घेतला.दुसऱ्या दिवशी जेव्हा केसची सुनावणी सुरू झाली, तेव्हा सरकारी वकिलांनी सरकारचा पक्ष मांडताना म्हटलं, ‘‘मिलॉर्ड, ही खरंतर ओपन ॲण्ड शट केस आहे. पॉक्सो कायद्याप्रमाणे बावीस वर्षांच्या सूरज घोडकेनं चौदा वर्षांच्या चंद्राशी शारीरिक संबंध ठेवणे हा बलात्कार ठरतो. त्यामुळे पॉक्सो कोर्टानं योग्य निर्णय दिला आहे, त्यामुळे सूरजला बेल देऊ नये. बेल दिली तर अजूनही सतरा वर्षांचीच असणाऱ्या चंद्राशी तो पुन्हा संबंध ठेवेल. म्हणजेच कायद्याच्या भाषेत सांगायचं झालं, तर पुन्हा रोज रोज बलात्कार करेल. दॅट्स व्हाय आय स्ट्राँगली अपोज टू ग्रँट हिम बेल!’’गोखले मॅडमनी कालच युक्तिवाद केला होता, त्यामुळे त्यांनी ‘‘मिलॉर्ड, मी काल सूरजला बेल का द्यावा, याबाबतचा सविस्तर युक्तिवाद केला आहेच. त्यामुळे आज अॅमिकस क्युरी ॲड. घुगेंचं प्रथम ऐकावं. वाटलं तर मी नंतर पुन्हा ब्रिफली काही नवा लॉ पॉइंट किंवा फॅक्ट असेल तर बोलेन.’’विकासनं मध्यरात्रीपर्यंत जागून तयारी केली होती आणि नोट्स काढल्या होत्या. आपला काळा गाऊन सावरत तो उभा राहिला. न्यायमूर्ती पाटील व न्यायमूर्ती शहांसमोर किंचित मान झुकवत अभिवादन करीत म्हणाला, ‘‘मिलॉर्ड, मी गव्हर्न्मेंट प्लीडर रिस्पेक्टेड अॅड. निकमांच्या ही केस ओपन ॲण्ड शट आहे, या निरीक्षणाशी सहमत नाही. माननीय पॉक्सो कोर्टाच्या निकालपत्रातील पॅरा बेचाळीसकडे मी आपलं लक्ष वेधू इच्छितो. त्यांनी पॉक्सो कायद्याप्रमाणे सूरज-चंद्राचे शारीरिक संबंध हे बलात्कार ठरतात, हे मान्य करूनही हे नोंदवलेले निरीक्षण महत्त्वाचे आहे, की अल्पवयीन चंद्रा आणि सज्ञान सूरजचे संबंध हे सहमतीचे व रोमँटिक स्वरूपाचे होते. त्यांनी निकालपत्रामध्ये कुठेही सूरजने तिच्यावर जबरदस्ती केली नाही, हे स्पष्ट नोंदवलेले आहे. गेले सहा महिने सूरज घोडके जेलमध्ये आहे व चंद्राला पोटाची खळगी भरण्यासाठी मुलीला घेऊन घरोघरी जाऊन धुण्या-भांड्यासारखी कामे करावी लागत आहेत. तिच्या लेखी सूरजशी ठेवलेले संबंध हा गुन्हा नाही, तर खालच्या व या कोर्टातील न्यायालयीन प्रक्रियेसाठी वकील नेमणे, कर्ज काढून फी देणे हा या पीडितेसाठी खरा व मोठा ट्रॉमा आहे. पुन्हा ती सूरजच्या घरी राहत आहे. त्याच्या कॅन्सरपीडित आईची देखभाल करत आहे. ती अल्पवयीन असली, तरी घोडके घराची सून म्हणून साऱ्या कौटुंबिक जबाबदाऱ्या नवरा - सूरजच्या - होय, चंद्राच्या मते त्यांचं देवळात विधिवत लग्न झालं आहे व त्याला ती आपला पती मानते, म्हणून त्याच्या माघारी प्रेमानं निभावत आहे. ही परिस्थिती लक्षात घेतली पाहिजे मिलॉर्ड. त्यामुळे या प्रकरणी अंतिम निकाल द्यायला जो कालावधी आपणास लागेल, त्या कालवधीत काही अटी-शर्तींसह सूरजला अंतरिम बेल द्यायला काय हरकत आहे? मी सिन्सिअरली प्लीड करतो, की चंद्रासाठी सूरजला आपण बेल मंजूर करावा. कारण पॉक्सो कायद्याचा उद्देशच जर पीडितेला मदत करणं असेल, तर प्रस्तुत प्रकरणी सूरजला बेल मिळून तो तिच्यासोबत असणं हा तिच्यासाठी अंतरिम न्याय म्हणा की दिलासा म्हणा, असेल.’’बेलबाबतचा दोन्ही पक्षांचा युक्तिवाद पूर्ण झाल्यानंतर न्यायमूर्ती पाटलांनी न्यायमूर्ती शहांशी काही मिनिटं चर्चा केली आणि ‘हे खंडपीठ अॅड. गोखले व अॅड. घुगेंच्या युक्तिवादाचा विचार करून आरोपी सूरज घोडकेला केसचा अंतिम निकाल लागेपर्यंत अंतरिम जामीन मंजूर करत आहे,’ असा निकाल दिला.जेव्हा विकासनं जजसाहेबांचा तो निकाल चंद्राला मराठीत सांगितला, तेव्हा तिनं हात जोडत म्हटलं, ‘‘तुम्ही देव हायती साहेब... आता माज्या या कवळ्या पोरीला तिचा बाप सा महिन्यांनी भेटेल बगा...’’न्यायमूर्ती पाटील व न्यायमूर्ती शहा समाधानानं हसत दुपारची भोजनाची वेळ झाल्यामुळे कोर्ट अॅडजर्न केलं. गोखले मॅडम व विकास चंद्रासह गोखले मॅडमच्या बाररूममध्ये गेले. तिथं त्या दोघांनी आपल्या डब्यातील पोळीभाजी चंद्राला प्रेमानं खाऊ घातली. विकासनं आपल्या ज्युनियरला पैसे देऊन चंद्राला बसनं गावी पाठवायला सांगितलं, तेव्हा चंद्रा सद्गदीत होत म्हणाली, ‘‘तुम्ही दोगे जनू माजे भावा-बहीण होऊनशानी घरधन्यास्नी सोडवलं - हे उपकार कसे फेडू म्या? ही ल्हानगी इंदू बापासाठी तरसते बघा. ते बी तेवढेच जेलमध्ये तरसतात. उद्या तेंची सुटका व्हईल, तवा सासूमाय बी लई लई खूश होतील.’’ .विकासनं मध्यरात्रीपर्यंत जागून तयारी केली होती आणि नोट्स काढल्या होत्या. आपला काळा गाऊन सावरत तो उभा राहिला. न्यायमूर्ती पाटील व न्यायमूर्ती शहांसमोर किंचित मान झुकवत अभिवादन करीत म्हणाला, ‘‘मिलॉर्ड, मी गव्हर्न्मेंट प्लीडर रिस्पेक्टेड अॅड. निकमांच्या ही केस ओपन ॲण्ड शट आहे, या निरीक्षणाशी सहमत नाही. माननीय पॉक्सो कोर्टाच्या निकालपत्रातील पॅरा बेचाळीसकडे मी आपलं लक्ष वेधू इच्छितो. .दीपक साठेची डायरीआज मला चंद्रा सूरज घोडके प्रकरणातल्या तीन सदस्यीय चौकशी समितीच्या नियुक्तीचा सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय जिल्हा व सत्र न्यायाधिशांमार्फत प्राप्त झाला. त्यात मुंबईच्या टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सच्या ‘सेंटर फॉर इक्विटी ॲण्ड सोशल जस्टीस’च्या प्राध्यापिका डॉ. प्रणिता कुलकर्णी आणि प्रख्यात क्लिनिकल सायकॉलॉजिस्ट डॉ. राधिका जैन यांच्यासोबत जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी म्हणून माझा समावेश केला होता. आमच्या समितीच्या अहवालाचा विचार करून व तिथं अॅमिकस क्युरी आणि माधवी प्रामाणिक यांचं त्याबाबतचं निरीक्षण लक्षात घेऊन सूरज घोडकेला सर्वोच्च न्यायालय शिक्षा सुनावणार होतं. गतवर्षीच या जिल्ह्यात माझी पहिली स्वतंत्र नियुक्ती झाली होती आणि एका महत्त्वाच्या गुंतागुंतीच्या प्रकरणाची मला दोन तज्ज्ञ महिलांसोबत चौकशी करून अहवाल देण्याची जबाबदारी प्राप्त झाली होती. त्याचं थोडं दडपण होतं, पण आनंदही होता; स्वतःला सिद्ध करण्याचा.मुंबईहून त्या दोन तज्ज्ञ महिला सदस्य येण्यापूर्वी मला बरीच पूर्वतयारी करावी लागणारा होती व हाती वेळ फक्त दोन दिवसांचा होता. मी त्यासाठी पॉक्सो कायदा तसंच बॉम्बे हायकोर्ट व सर्वोच्च न्यायालयाचं निकालपत्र वाचलं आणि चंद्रा-सूरज प्रकरणाचं समग्र स्वरूप लक्षात आलं. त्याबाबत माझ्या सवयीप्रमाणे नोट्स काढताना माझ्यातल्या कथाकाराला एक नाजूक किशोरवयीन आकर्षण, जवळीक आणि शरीरसंबंधांसाठी कठोर पॉक्सो कायद्याच्या पार्श्वभूमीवर चंद्राच्या वाट्यास जे काही आलं, त्यात एक व्यामिश्र मानवी भावभावनांच्या गुंतागुंतीची कथा दिसत होती. मनात विचार आला, आजपासून या प्रकरणावर डायरी लिहावी... येस... कदाचित सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल येईपर्यंतच्या नोंदी ठेवल्या, तर कादंबरीही लिहिता येईल एवढी सामग्री जमा होईल. या नोंदी ‘चंद्राची कथा’ आणि ‘माझं निरीक्षण’ या दोन स्वतंत्र शीर्षकाखाली सविस्तर नोंदवाव्यात, हे निश्चित केलं. पहिली नोंद सूरजला हायकोर्टानं बेल मंजूर करून त्याला जेलमुक्त केलं तिथपासून करायची व त्याबाबत आपलं निरीक्षण नोंदवायचं ठरवून अंतरिम जामीन मिळताना हायकोर्टात काय घडलं असेल, हे व्हिज्युअलाइज करत चंद्राची कथा एका विलक्षण आवेगात लिहून काढली. आता मला माझं पहिलं निरीक्षण नोंदवायचं होतं. त्यासाठी थोडा विचार केला आणि लिहू लागलो.त्याचं निरीक्षणपॉक्सो कोर्टानं बलात्कारी ठरवून सूरजला वीस वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा सुनावली असताना हायकोर्टानंअॅड. गोखले व अॅमिकस क्युरी अॅड. घुगे यांचा युक्तिवाद मान्य करून अंतिम निकाल येईपर्यंत अंतरिम जामीन मंजूर केला. पूर्ण न्यायाचा पहिला टप्पा म्हणजे हा अंतरिम जामीन आहे, असं म्हणायचं का? तो कायदेशीर किती आहे, हे मला आज सांगता येणार नाही, पण कायद्याचा उद्देश लक्षात घेऊन तो अंतरिम आदेश तूर्त तरी पीडित चंद्राला दिलासा देणारा होता, हे खरं.सूरज नो डाऊट सज्ञान होता व चंद्रा अल्पवयीन. त्यांच्यातील संबंध हे बळजबरीचे असोत की सहमतीचे, रोमँटिक स्वरूपाचे - देह मीलनाचे. पॉक्सो कायदा त्याला बलात्कारच मानतो. त्यात सहमतीच्या संबंधांना स्थान नाही, म्हणून पॉक्सो कोर्टाचा निर्णय कायदेशीर व तांत्रिकदृष्ट्या निर्दोष नक्कीच आहे. पण तो मानवी जीवन उद्ध्वस्त करणारा असेल, तर तो योग्य म्हणता येईल? हायकोर्ट या दृष्टीने विचार करत अंतिम निर्णय देईल, असं आज प्रथमदर्शनी अंतरिम जामिनीचा निर्णय पाहून म्हणता येईल.पण खरंच वयात येताना वाटणारं तीव्र भिन्नलिंगी आकर्षण व तसाच प्रतिसाद समोरून मिळाला, तर घडणारे रोमँटिक प्रेम व त्यातून निर्माण होणारे संबंध नैसर्गिक मानायचे की बेकायदेशीर? सहमतीच्या संबंधांना बलात्कार मानायचा का? त्यासाठी पुरुषाला - मुलाला शिक्षा झाली, तरी स्त्रीला - मुलीलाच सामाजिक कलंक लागतो व तीच त्याच्यापेक्षा अधिक उद्ध्वस्त होते, त्याचं काय? चंद्रा या साऱ्या गुंतागुंतीच्या प्रश्नांचं प्रातिनिधिक रूप मानायचं की अपवाद?दीपक बेट्या, हा तुझा लेखक व कायद्याचा पदवीधर म्हणून सेल्फ अॅनॅलिसिस आहे की तुझ्या जीवनातल्या त्या प्रसंगाचं जस्टिफिकेशन?नो... नो! तो माझा संपलेला व तसं काही न घडलेला आणि ठरवून विसरलेला भूतकाळ मला पुन्हा आठवायचा नाही... पण उद्या अंतिम निकालानंतर चंद्रा प्रकरणावर कथा लिहिताना लेखक म्हणून तुला तो तटस्थ ठेवू शकेल?का नाही? बॉम्बे हायकोर्टानं दिलेला निकाल व त्यातली निरीक्षणं आणि भविष्यात येणाऱ्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा मागोवा घेत, त्यातल्या सहमती व असहमतीचा वेध घेत मानवी अंगानं लिहिलं पाहिजे... ती माझी लेखक म्हणून नैतिकता असेल का?रात्रभर अर्धवट निद्रेतही तो अस्वस्थ होता. त्या विसरलेल्या भूतकाळाला जाग येते त्यात अनुस्यूत असणारी संभाव्यता धड झोपूही देत नव्हती की जागंही ठेवत नव्हती. काल लिहिलेली डायरी... आणि त्यानंतर झोपेत जागा होणारा मनाच्या तळाशी दडवलेला तो भूतकाळ जागा झाल्यामुळे दीपक झोपेतही शिणून गेला होता. मनानं अधिक, पण शरीरानंही कमी नाही.सकाळी तयार होताना दीपाचं त्याच्याभोवती रुंजी घालणं त्याला आवडायचं. दोघांचा राजा-राणीचा संसार असल्यामुळे तोही सांज-सकाळी तिच्या लटक्या रागास न जुमानता तिला मिठीत ओढायचा. पण आज तो कमालीचा शांत होता. दीपानं काळजीनं विचारलं, ‘‘आजपासून सुरू होणाऱ्या चौकशीचा ताण वाटतोय का?’’त्याला एकदम हायसं वाटलं. तिनंच बोलताना त्याला त्याच्या अस्वस्थतेला एक कारण दिलं होतं, त्यामुळे ‘‘होय दीपा... पण मी नवा अधिकारी असलो, तरी कमी पडणार नाही. जबाबदारी खूप मोठी आहे. कारण मी स्थानिक आहे. दोन्ही मॅडमना लागणारी सर्व माहिती मलाच द्यावी लागणार आहे. पण डोंट वरी...’’ असं म्हणत तिचं समाधान केलं आणि तिच्या कपाळावर ओठ ठेवत तिचा निरोप घेतला.मोटरसायकलवरून ऑफिसला जाताना त्याच्या मनात दोन किशोरपणाच्या उंबरठ्यावरच्या छाया तरळत होत्या... प्रयत्न केल्या तरी त्या मनातून हटत नव्हत्या. .त्याला जेलमध्ये असलेला व भिंतीवर लावलेला चंद्रा-सूरजचा फोटा पाहताना वाटलं, आपण त्यावेळी तो निर्णय घेतला नसता, तर सूरजप्रमाणे जेलमध्ये असतो व दीपा चंद्राप्रमाणे बापाच्या किंवा आपल्या घरच्या झोपडीत अशीच तान्ह्या बाळासह उदासवाणं एकाकी गरिबी व विपन्नावस्थेचं जिणं जगत राहिली असती... त्या विचारानं दीपकला घाम फुटला. .Premium|Narcissism: नार्सिसिझम म्हणजे काय.? तुम्ही तुमच्या मुलांबाबत अतिसुरक्षित वातावरण निर्माण करता, वाचा रिसर्च काय सांगतो...तिची कथा‘‘हे पगा सायेब आन् सायबिणींनो, तुमी तिघे बी लई मोठ्या मनाचे आहात. माजी तुमी किती प्रेमानं विचारपूस केली, तवा मी तुमास्नी समदं समदं खरं सांगते. तसं बी कोरटात जे झालं ते समदं तसंच इस्कटून खरं खरं सांगितलं व्हतं. पन आज मी त्यासोबत माज्या मनाचं बी सांगेन.’’दीपक मुंबईहून चौकशीसाठी आलेल्या प्रा. प्रणिता कुलकर्णी व डॉ. राधिका जैनसह शहराच्या झोपडपट्टीतील एक स्वयंपाकघर, मोरी आणि बैठक असणाऱ्या छोट्या दहा बाय बाराच्या टीनशेडच्या घरात राहणाऱ्या चंद्राकडे सकाळीच आल्या होत्या. त्याची पूर्वसूचना दीपकच्या सहाय्यक महिला अधिकारी तनुजानं कालच त्याला दिली होती.मुंबईत, तेही उच्चभ्रू सोसायट्यांत सारं आयुष्य गेलं असल्यामुळे दोघींना त्या झोपडपट्टीत प्रवेश केल्यापासून चंद्राच्या टीनशेड घरापर्यंत जाताना जे दारिद्र्य व अभावाचं दर्शन घडत होतं, त्यावरून चंद्रा व सूरजच्या विपन्नावस्थेतल्या जगण्याचा तिला भेटण्यापूर्वीच सर्वसाधारण अंदाज येत होता. प्रणिता मधेमधे थांबून आपल्या मोबाईलनं त्या परिसराचे फोटो काढत होती, तर राधिका दीपकला झोपडपट्टी परिसराची माहिती विचारत होती. तेव्हा एका क्षणी दीपक भूतकाळात जात म्हणाला, ‘‘मॅडम, मीही अशाच एका झोपडपट्टी जन्मलो व वाढलो आहे. पण नवोदन स्कूलमध्ये निवड झाली आणि हॉस्टेलमध्ये राहून पुढचं सारं शिक्षण, स्पर्धा परीक्षा व नियुक्तीपर्यंतचं जीवन गेलं. पण मी आई-बाबांसाठी अशाच एका अर्धकच्च्या झोपडीत सुट्ट्या घालवायचो. आता मला नोकरी लागल्यावर त्यांच्या आयुष्याची झोपडी व तिथल्या नरकयातना सुटल्या आहेत. पण इथलं उघड्यावरचं जगणं, त्यातली प्रौढांची लैंगिक क्रीडा व उघड्यावर स्त्री-पुरुषांना स्नान करावं लागणं, यातून इथली मुलं-मुली मनानं लवकर मॅच्युअर होतात आणि लैंगिक ज्ञानही सहजतेनं होतं! मग असे प्रकार घडतात...’’राधिका थक्क होऊन त्याच्याकडे पाहत राहिली. त्यांच्या संभाषणात सामील झालेल्या प्रणितानं जाब विचारल्यासारखं त्याला करड्या आवाजात विचारलं, ‘‘म्हणजे दीपक, कायद्यानं गुन्हा असताना तुम्ही अशा संबंधांचं समर्थन करत आहात एकप्रकारे, असं वाटतंय मला. इज इट सो?’’‘‘मी फक्त माझे झोपडपट्टीतले अनुभव आणि एकंदर त्यांच्या जगण्याची वस्तुस्थिती सांगितली मॅडम,’’ दीपक काहीसा खजील होत चालता चालता म्हणाला. ‘‘मी पदसिद्ध सदस्य सचिव आहे. पुन्हा नव्या आणि छोट्या पदावरचा अधिकारी आहे, याची मला पूर्ण जाणीव आहे. त्यामुळे मी यापुढे तुम्ही काही विचारलं तरच बोलेन, मत देईन... सॉरी.’’‘‘नो... नो... दीपक. माझ्या म्हणण्याचा तसा अर्थ नव्हता. मी टीसच्या इक्विटी आणि जेंडर जस्टीस केंद्राची प्राध्यापिका आहे व अल्पवयीन मुलींवर होणाऱ्या लैंगिक अत्याचाराबाबत कमालीची संवेदनक्षम आहे. म्हणून...’’ प्रणितानं त्याला आश्वस्त करत पुढे बोल असं सांगितलं. तसा तो थोडा मोकळा होत म्हणाला, ‘‘बिलिव्ह मी. मीही तुमच्यासारखाच स्त्री अन्याय व अत्याचाराबद्दल संवेदनशील आहे. माझं ‘स्त्री सूक्त’ हे पहिलं पुस्तक अलीकडेच प्रकाशित झालं आहे, ते तुम्हाला सर्किट हाऊसवर आणून देतो, म्हणजे समजेल. मी कायद्याचापण पदवीधर आहे मॅडम. मला पॉक्सो कायदा माहीत आहे, तसंच पॉक्सो कोर्ट, हायकोर्ट व सुप्रिम कोर्टाची निकालपत्रं वेबसाइटवरून डाऊनलोड करून पूर्ण वाचली आहेत आणि माझ्या परीनं त्याचा अर्थही मनाशी लावला आहे. चंद्रा घोडकेची कहाणी नव्हे, आपबिती आपण आता ऐकणार आहोत, पण या तीन निकालपत्रांतून आपल्या तिघांनाही चंद्राबद्दल फेअरली माहीत झालं आहे, ते तसंच आहे की प्रत्यक्षात वेगळं काही आहे, हे समजून येईल. लेट्स सी!’’दीपक बोलताना प्रणिता व राधिका परस्परांकडे आणि त्याच्याकडे पाहत होत्या. दीपक हा वर्षापूर्वीच नियुक्त झालेला तरुण व अननुभवी अधिकारी आहे, हे समजल्यामुळे त्याची भूमिका फक्त आपणा दोघींना मदत करण्यापुरती मर्यादित राहील, असं त्यांनी मनाशी गृहीत धरलं होतं. पण तो कायद्याचा पदवीधर आहे, तसंच त्यानं स्त्री प्रश्नांवर ‘स्त्री सूक्त’नामक पुस्तकही लिहिलंय आणि मुख्य म्हणजे त्याचं त्याच्या विशीपर्यंतचं आयुष्य अशाच एका झोपडपट्टीत गेलं आहे... त्याच्या या अनुभवाचा आपणास चौकशी अहवाल करताना नक्कीच फायदा होईल, हे प्रणिताच्या लक्षात आलं होतं आणि राधिकाच्याही. त्यामुळे प्रणिता त्याला म्हणाली, ‘‘दीपक, चौकशी समिती आपल्या तिघांची आहे. त्यामुळे तुमचाही सहभाग तेवढाच महत्त्वाचा आहे. तुम्हीही प्रश्न विचारून चंद्राकडून खरं घडलेलं समजून घेण्यात मदत करू शकता. वुई थ्री आर इक्वल ॲण्ड ऑन सेम फुटिंग इन अवर इन्क्वायरी कमिटी.’’‘‘थँक्यू बोथ ऑफ यू मॅम.’’आता चंद्राच्या टीनशेड घरात एका खाटेवर त्या दोघी, तर एका प्लॅस्टिकच्या स्टूलवर दीपक बसला होता. त्यांच्यासमोर खाली जमिनीवर चंद्रा आता दीड वर्षांच्या झालेल्या इंदूला मांडीवर घेऊन बसली होती. कोपऱ्यात ठिकठिकाणी पडलेल्या छिद्रांतून बाहेर येणाऱ्या कापसाची एक जीर्ण गादी व साड्यांचे भाग शिवून तयार केलेल्या त्यावरच्या चादरीवर चंद्राची कॅन्सरपीडित सासू आडवी पडून त्यांच्याकडे शुष्क कोरड्या नजरेनं पाहत होती. तिच्या डोक्याचे सारे केस किमोथेरपीमुळे गेले होते आणि ब्रेस्ट कॅन्सरमुळे डावे स्तन काढावे लागले होते, हे डॉ. राधिका जैनच्या लक्षात आलं होतं. सूरजच्या धाकट्या अविवाहित बहिणीनं मंगीनं आतून विटक्या कपात चहा आणला, तेव्हा शिसारी आल्यामुळे राधिकाच्या कपाळावर पडलेली आठी पाहून दीपक हलकेच म्हणाला, ‘‘प्लीज मॅडम. नाहीतर चंद्रा मोकळी होणार नाही बोलताना. झोपडपट्टीतील माणसं तुमच्यासारख्या टीपटॉप शहरी माणसांना बिचकतात. तेव्हा...’’राधिकानं चहाचा कप घेतला व दीपककडे पाहत हलकेच समजूतदार हसली.प्रणितानं प्रथम चंद्राच्या सासूच्या प्रकृतीची चौकशी केली, तर राधिकानं मुंबईला पुढला इलाज मोफत करण्याचं वचन दिलं. मग सूरजची बहीण शाळेत जाते का? पुढे काय करायचं आहे? असं बोलत संभाषणाला प्रारंभ केला. त्यामुळे चंद्रा मोकळी होत गेली. तिला सूरज केव्हा व कसा भेटला याबाबत विश्वासात घेत विचारलं, तेव्हा चंद्रा म्हणाली, ‘‘तुमी इतक्या मायेनं विचारता हायेत, तर मी बी समदं खरं सांगते. मरीआईची शपथ. फक्त माजा घरधनी सुटला पायजे. त्याचा काय बी दोष नाय. असलाच तो आमा दोगांचा बराबरीचा हाये.’’आणि ती मांडीवरच्या किंचित जाग्या झालेल्या इंदूला आपल्या नणंदेकडे देत म्हणाली, ‘‘तवा मी जवान होते, उफाड्याची होते. आन घरधनी म्हणायचे तशी सुंदर बी होते सायबिणींनो... यामुळे धनी माज्यावर जाम फिदा होते. तुमी तेस्नी पायलं नसल ना... ते बी गब्रूगडी होते आन जेलचा भाकरतुकडा खाऊन आज बी तसेच हट्टाकट्टा हायती... मला तवा आवडले होते. त्यामुळेच पुडचं सारं घडलं बगा...’’प्रणिता आपल्या नाजूक सोनेरी फ्रेमच्या चष्म्यातून आपल्या बॉबकट केलेल्या केसांवरून हात फिरवत भेदक नजरेनं, आज अवघ्या एकोणीस वर्षांच्या पण परिस्थितीनं प्रौढ झालेल्या चंद्राकडे पाहत होती. ती चौदाव्या वर्षी नक्कीच आकर्षक दिसत असणार. पण सहमती असो की बळजबरी, पॉक्सो कायद्यानं त्याला शिक्षा झाली, पण परवड तिची झाली...दीपकला त्याच्या झोपडपट्टीच्या अनुभवानं त्यावेळी चंद्रा व सूरजमध्ये काय घडलं असणार, याचा थोडा अंदाज एव्हाना आला होता. आता ती मनमोकळं बोलू लागली होती. त्यातून तिच्या वाट्याला मागील पाच वर्षांत काय काय भोग आले, याचा उलगडा होत होता. लेखनप्रतिभा असणाऱ्या दीपकच्या नजरेसमोर चंद्राचा हा वेगवान घडामोडींचा वेदनादायी जीवनपट साकार होत होता.चौदा वर्षांची परकर पोलक्यातली चंद्रा भिंतीवरच्या छोट्याशा आरशात स्वतःचा मुखडा पाहताना स्वतःवर खूश होत हसते. मग ती आपल्या छातीवर हात ठेवते व हलकेच दाबते आणि गोड चित्कारते. शाळेचं दप्तर घेऊन ‘माय मी जाते गं साळंला’ म्हणत दाराशी येते. खाली जमिनीवर बसून गॅसवर भाकरी भाजत असणारी तिची आई जमनी उठून तिच्यासमोर येते. तिच्याकडे वरून खाली आरपार पाहते आणि ‘कितीदा सांगितलं दुपट्टा घे पुडे आलेल्या छातीवर... बापयांना गच्च गोळे दावत मिरवत जायचं हाय का तुला?’ असं पुटपुटत दोरीवरचा दुपट्टा तिच्या छातीवर घालते आणि मग तिच्या खांद्यावर हात ठेवीत म्हणते, ‘आता तू शानी झालीस चंदे... तुजी पाळी बी लवकर सुरू झालीय... लई जल्दी जवान झालीस पग. तवा नीट राहायचं. कुनाबी पोराकडे डोळे वर करून पाहायचं नाय की छाती पुडे करून चालायचं नाय.’आईचं थोडं मायेचं पण बरंचसं रागारागाचं रोजच्याप्रमाणे आजही सुरू झालेलं बोलणं ऐकून चंद्रा त्रागा करीत तिच्यावर ओरडते. ‘सारकं सारकं काय गं हे माये? जल्दी वयात आले आन हे वाढले तर माजी काय चूक? घर निसता जेलखाना झालाय... सतत डाफरणं, सारकं हे कर आन ते नगं करू... लई होतंय. एकदा बाला इचारते, साळेस जाऊ की नगं?’ तेव्हा तिला टपली मारत जमनी म्हणते, ‘हे बरं बाला मधे आणायला सुचतं? पोरीनं शिकावं ही त्याची इच्छा ठाव आहे म्हणूनशानी. अशी उंडारू नगंस.’ चंद्रा हसते व तिला टाटा करून घराबाहेर पडते. छातीवरचा दुपट्टा वर ओढते व आपल्याच उभार स्तनांतली खळी पाहून हसते व चालू लागते.शाळेतून येताना चंद्रासोबत तिची मैत्रीण रंगी असते. तिचं घर त्याच वस्तीत पण अलीकडे असतं. रंगी तिला दाराशी उभी असलेली ऑटोरिक्षा पाहून घरी चल म्हणते, पण चंद्रा सकाळी मायचं डाफरणं आठवून म्हणते, ‘नगं. पुना कदी.’रंगी तिच्याकडे पाहत खट्याळपणे म्हणते, ‘दादा आलाय म्हनलं घरी कामाहून. पन जाऊ दे, जा तुज्या घरी बये.’चंद्रा म्हणते, ‘तुजा आग्रेव नाय मोडता येत मैतरणे. येते पाच मिनिटं तुज्यासाठी.’‘माज्यासाठी की सूरजदादासाठी?’चंद्रा लाजत तिला ‘लई चावरी झालीस तू...’ म्हणत तिच्या आधी तिच्या घरात शिरते.तिथं खुर्चीवर मोबाईल पाहत बसलेला सूरज तिला दिसतो. तो कुणीतरी आलंय या जाणिवेने मोबाईलमधली नजर वर करून पाहतो. समोर चंद्राला पाहून त्याच्या ओठातून शीळ येते. ती हसत त्याच्याकडे धिटाईनं पाहत राहते. तो तिचा पटकन फोटो काढतो आणि त्यात तिच्या दिसणाऱ्या स्तनांच्या खळगीवर ओठ ठेवून च्युक आवाज करतो. ती मनोमन खूश. तरीही अनाम भीतीचा काटा फुलून आलेला. ती वळून पळत बाहेर जाताना रंगीला धडकते व क्षणभर तिच्याकडे पाहत हसत निघून जाते. रंगी सूरजला आत येऊन विचारते, ‘काय इरादा हाय दादा?’‘वो मेरी जान है... तिच्याशी लगीन करावसं वाटतं...’‘मला माझी मैत्रीण वहिनी झालेली आवडंल.’दोघेही हसतात.सूरजच्या ऑटोरिक्षात चंद्रा मागं बसते. तो ऑटोची काच अॅडजस्ट करीत तिला पाहत शिळेवर गाणं गुणगुणत असतेंंं. ती हलकेच आपल्या छातीवरची ओढणी काढते व स्वत:शीच हसते. नजरेत काल मध्यरात्री जागी झाली असताना अर्धनग्न माय व उघड्या बापाचा पाहिलेला सेक्स आठवतो. रात्रभर आपल्या स्वप्नात सूरज होता, हेही आठवतं आणि तिची कानशिलं गरम होतात. छाती धडधडू लागते, तशी ओढणी पुन्हा छातीवर ओढून घेते. एका मारुतीच्या मंदिरासमोर तो ऑटोरिक्षा थांबवतो. ते दोघं मंदिरामागच्या वटवृक्षाच्या मागं जातात. तो तिला आवेगानं मिठीत घेत तिचं चुंबन घेतो. ती चित्कारत त्याच्या पाठीत हलकेच नखं टोचते.‘माज्याशी लगीन करशील? लई सुकात ठेवीन.’ त्याच्या प्रश्नानं क्षणभर ती चपापते. मग मान खाली घालून ‘होय’ म्हणते.तो म्हणतो, ‘थँक्यू थँक्यू चंद्रे. मंगळवारी आर्यसमाज मंदिरात सांजेला पाच वाजता ये. तिथं आपुन लगीन करू व माझ्या घरी बायकू म्हणून ये... मग सुहाग रात. ती आपुन डिट्टो शिनेमासारखी करायाची...’ .चंद्राच्या टीनशेड घरात एका खाटेवर त्या दोघी, तर एका प्लॅस्टिकच्या स्टूलवर दीपक बसला होता. त्यांच्या समोर खाली जमिनीवर चंद्रा आता दीड वर्षांच्या झालेल्या इंदूला मांडीवर घेऊन बसली होती. कोपऱ्यात एक ठिकठिकाणी पडलेल्या छिद्रांतून बाहेर येणाऱ्या कापसाची जीर्ण गादी व साड्यांचे भाग शिवून तयार केलेल्या त्यावरच्या चादरीवर चंद्राची कॅन्सरपीडित सासू आडवी पडून त्यांच्याकडे शुष्क कोरड्या नजरेनं पाहत होती. .ती त्याला आवेगानं बिलगते. ‘व्हय राजा... व्हय!’चंद्रानं तिचं व सूरजचं परस्पर सहमती व प्रेमापोटी कसं लग्न झालं हे तपशिलानं सांगितलं. राधिकाच्या लक्षात आलं, की हा अकाली मॅच्युअर होण्याचा व देहातील हार्मोन बदलाच्या अडनिड्या वयातला प्रकार आहे. तेव्हा भेटलेल्या सूरजकडे ती आकर्षित झाली. तो ऑटो चालवून बऱ्यापैकी पैसा कमावत असल्यामुळे आपणास सुखात ठेवेल म्हणून ती मागचा-पुढचा विचार न करता त्या सायंकाळी आर्यसमाज मंदिरात जाऊन लग्न करून त्याच्या घरी गेली आणि त्यांची पहिली रात्र साजरी झाली... तिला हे माहीत नव्हतं, की जर घरच्यांनी तक्रार केली, तर पॉक्सो कायद्याअंतर्गत अल्पवयीन मुलीशी शरीरसंबंध ठेवणं हा बलात्कार ठरतो आणि त्यासाठी सूरजला तत्काळ अटक होऊ शकते व दहा-वीस वर्षांचा तुरुंगवासही...प्रणिताच्या मनात चंद्राचं ऐकताना अनेक प्रश्नांची वादळं उठली होती. तिला तिचा अभ्यास व संशोधन सांगत होतं, की मुलींची बाराव्या-तेराव्या वर्षी पाळी येत वयात येण्याचं प्रमाण लक्षणीय वाढलं आहे. या वयात त्यांना सहजतेनं मोबाईल उपलब्ध असल्यामुळे सेक्सचं ज्ञान प्राप्त होतं. तसले व्हिडिओ पाहताना मनात आसक्ती निर्माण होते व कुणाच्यातरी प्रेमात पडावंस वाटतं. चंद्राची कहाणी काही वेगळी नव्हती.चंद्राचं ऐकताना दीपकच्या मनात तेरा वर्षांची दीपा व पंधरा वर्षांचा तो आणि त्यांची मैत्री आठवत होती. ती वयात आली, तिच्या छातीचा उभार दिसू लागला आणि तिची खूबसूरती त्याला नव्यानं जाणवली. दोघे एकाच वस्तीत राहणारे व एकाच मागास समाजाचे असल्यामुळे त्यांची जवळीक समाजाच्या नजरेस खटकली नाही. मग भेटीगाठी, त्यावेळचे चोरटे स्पर्श वाढत गेले. एक-दोनदा धिटाईनं घेतलेले मुके... घट्ट मिठीनं शरीर-मनात उठणारी सुखद स्पंदनं... त्या मन व देह पिसाटलेल्या कालखंडात एकदा तिच्या बापानं त्यांना परस्परांच्या मिठीत पाहिलं आणि जातपंचायतीच्या निर्णयाप्रमाणे दोन्ही घरच्या मोठ्यांनी त्यांचा बालविवाह घडवून आणला. या जीवनास मिळालेल्या अनपेक्षित वळणानं तो गंभीर झाला. बालविवाह कायदेशीर नाही हे त्याला माहीत होतं, पण जातपंचायतीचा निर्णय मोडणं दोन्ही कुटुंबांना शक्य नव्हतं. दीपकनं गुगल सर्च केलं, तेव्हा पॉक्सो कायद्यानुसार त्यांचा शरीरसंबंध बलात्कार ठरतो व आपल्याला शिक्षा होऊ शकते, हे त्याच्या लक्षात आलं, तेव्हा तो हादरून गेला. त्याचं स्वप्नं होतं स्पर्धा परीक्षा देऊन अधिकारी होण्याचं. शिक्षा झाली तर ते कधीच साकार होणार नाही याचं भान आल्यावर तो दीपाबरोबर प्रथम बोलला, मग बाप-सासऱ्याबरोबर.‘‘मला दीपा आवडते. तिला मी दगा देणार नाही. पण आमचं लग्न सार्वजनिक करू नका. तसंच आम्ही दोघं सज्ञान होईपर्यंत एकत्र नाही राहणार. आपापल्या घरी राहू. माझं अधिकारी व्हायचं स्वप्न आहे आणि तुम्ही हे मान्य केलं, तर पुढे चालून दीपा आफिसरीण होईल.’’त्याचं शांतपणे समजावून सांगणं दोन्ही बापांना पटलं आणि तो एकवीस वर्षांचा आणि ती अठरा वर्षांची झाल्यावर पुन्हा नव्यानं नोंदणी विवाह करून तिला त्यानं आपल्या घरी आणलं, तेव्हा तो एमपीएससीची पूर्वपरीक्षा पास झाला होता. आज महिला व बालकल्याण अधिकारी होता.त्याला जेलमध्ये असलेला व भिंतीवर लावलेला चंद्रा-सूरजचा फोटा पाहताना वाटलं, आपण त्यावेळी तो निर्णय घेतला नसता, तर सूरजप्रमाणे जेलमध्ये असतो व दीपा चंद्राप्रमाणे बापाच्या किंवा आपल्या घरच्या झोपडीत अशीच तान्ह्या बाळासह उदासवाणं एकाकी गरिबी व विपन्नावस्थेचं जिणं जगत राहिली असती...त्या विचारानं दीपकला घाम फुटला. हातरुमालानं चेहरा पुसून घेत स्वतःशी म्हणाला, ‘शिक्षणानं तू वाचलास, अज्ञानी सूरज अडकला...!’सूरजची रंगीनंतरची शाळकरी बहीण मंगी रडणाऱ्या इंदूला घेऊन बाहेर आली, तसं चंद्रा बोलणं थांबवून आपल्या मुलीला पदराखाली घेत त्या तिघांदेखत तिला दूध पाजू लागली. त्यावेळी तिचे डोळे मिटलेले होते व चेहऱ्यावर मातृत्वाचं समाधान पसरलं होतं. प्रणितानं तिची ती छबी टिपली. कारण चित्रं बोलकी व खरी असतात. तो एक विश्वसनीय पुरावा असतो.काही वेळानं दूध पिऊन झोपी गेलेल्या इंदूला मंगीकडे देऊन आत पाठवलं व तिघांकडे पाहत ती पुढे बोलू लागली, ‘‘म्या दोनी कोर्टात जजसायेबांना मरीआईची शपथ घेऊन हेच सांगितलं, की माज्यावर धन्यानं - सूरजनं बळजोरी केली नाय. माजं तेंच्यावर प्रेम हुतं... खुशी खुशी एक झालो आणि इंदू जन्मली...’’मधल्या काळात आर्यसमाज मंदिरात लग्न करून चंद्रा थेट सूरजच्या घरी राहायला गेली होती, हे समजल्यावर आठ दिवसांनी तिची माय जमनीनं नवरा नको म्हणत असतानाही पोलिसात तक्रार नोंदवली. तेव्हा पोलिस चंद्राला सूरजच्या घरातून घेऊन गेले आणि चाइल्ड वेलफेअर कमिटीच्या सल्ल्याप्रमाणे तिला बालसुधारगृहात पाठवलं. पण आठच दिवसांत ती परवानगी घेऊन आईच्या घरी परतली आणि जेमतेम महिनाभर राहिली. आपण पोटुशी आहोत हे झालेल्या ओकाऱ्यांनी लक्षात आलं तेव्हा ती सूरजकडे निघून आली. तो तिच्या प्रतिक्षेतच होता. आपण बाप होणार हे कळून तो खूश झाला.‘चंद्रे, आता आपण हे शहर सोडून तालुक्याला जाऊ, म्हणजे पोलिसांचा त्रास होणार नाही.’ त्याच्या या विचाराशी त्याच्या ठार प्रेमात असणारी चंद्रा सहमत होती. त्यांचा दोन-सव्वादोन वर्षं तालुक्याच्या गावी सुखाचा संसार झाला होता.‘‘आन एक रोज पोलिस आले अन् धन्यास्नी घिऊन गेले. त्यांना जेलमधं कळलं, की म्या लहान आहे व माज्याशी त्यांचं लगीन आन रातीचं प्रेम गुन्हा हाय... सायबिणींनो, तुम्हीपन बाया हायसा, तुमी माझा न्याव करा. हा गुन्हा हाये हे मला अन धन्यास्नी बी माहीत नव्हतं हो... ममईच्या कोरटानं सजा माफ करून सोडलं तर दिल्लीचं कोरट का दोषी मानतं तेस्नी? इत माजी काय फरफट व्हते हे तितं इस्कटून सांगा व त्यांना सोडवा... नायतर मला बी जेलमध्ये पाठवा. म्या बी लगीन करून गुन्हा केलाय की...’’मग तिघांनी मंगी, जवळच राहणारी सूरजची विवाहित बहीण व चंद्राची शाळकरी मैत्रीण गंगी (तिचा विवाहपण पॉक्सो कोर्टात तिच्या नवऱ्याला गुन्हेगार ठरवू शकतो, तक्रार केली तर...) आणि तिच्या सासूकडून चंद्रा-सूरजच्या प्रेम व लग्नाबाबत खोदून खोदून विचारून माहिती घेतली... मग झोपडपट्टीतील बुजूर्ग मंडळींकडून सर्वसाधारण माहिती घेऊन चौकशी पूर्ण केली.दुसऱ्या दिवशी ब्रेकफास्टनंतर ते चौकशी अहवाल तयार करणार होते. दीपक त्या दोघींच्या प्रतिक्षेत सर्किट हाऊसच्या त्यांच्या सूटच्या बाहेरच्या भागात बसला होता. रात्री दीपाशी बोलून तिच्या सहमतीनं त्यांचं प्रकरण त्या दोघींना सांगायचं असं त्यानं ठरवलं होतं!तो दीपाला म्हणाला, ‘‘मुंबई हायकोर्टाचा न्यायमूर्ती पाटील व न्यायमूर्ती शहा खंडपीठाचा निकाल हा अधिक न्याय करणारा आहे, असं मला चंद्राची कहाणी ऐकून वाटतं आणि ते मला दोन्ही मॅडमना सांगायचं आहे. त्या अभ्यासू व जग पाहिलेल्या आहेत. त्या योग्य तो चौकशी अहवाल करतील.’’त्याच्या हातात त्यानं चंद्रा प्रकरणातील ‘तिची कथा’ व ‘माझं निरीक्षण’ या शीर्षकाखाली लिहिलेल्या नोंदीची डायरी होती. राधिका मॅडम बाहेर येऊन, ‘‘अजून अर्धा तास लागेल आपलं काम सुरू करायला. प्लीज एक्सक्यूज अस फॉर डिले,’’ असं म्हणत परत आत गेल्या होत्या. बहुतेक त्या दोघी मुंबई हायकोर्टातले अॅमिकस क्युरी अॅड. विकास घुगेशी फोनवर चर्चा करत असणार. कारण दीपकला त्याचा रात्री यासंदर्भात फोन आला होता, तेव्हा त्यानं न राहवून म्हटलं होतं, ‘‘सहमतीच्या संबंधाला अपवाद का मानत नाही सर्वोच्च न्यायालय?’’ तेव्हा ‘‘लेट्स सी,’’ म्हणत विकासनं फोन बंद केला होता.दीपकनं सोफ्यावर बाजूला ठेवलेली डायरी उघडली व आपल्या नोंदी वाचू लागला. .दीपकला त्याच्या झोपडपट्टीच्या अनुभवानं त्यावेळी चंद्रा व सूरजमध्ये काय घडलं असणार, याचा थोडा अंदाज एव्हाना आला होता. आता ती मनमोकळं बोलू लागली होती. त्यातून तिच्या वाट्याला मागील पाच वर्षांत काय काय भोग आले, याचा उलगडा होत होता. लेखनप्रतिभा असणाऱ्या दीपकच्या नजरेसमोर चंद्राचा हा वेगवान घडामोडींचा वेदनादायी जीवनपट साकार होत होता. .त्याचं निरीक्षणमुंबई उच्च न्यायालयानं सूरजची पॉक्सो कोर्टानं दिलेली वीस वर्षांची कठोर शिक्षा पूर्णपणे माफ करताना, सीआरपीएसचं कलम ४८२नं दिलेल्या शक्तीचा वापर केला आणि त्यासाठी निकालपत्रात जे विस्तृत विवेचन केलं, ते मला पटत होतं. त्यांनी आपल्या निकालपत्रात संमती वयाचा कायदा आणि जग व देशातली वास्तविकता याची केलेली चर्चा महत्त्वाची होती. जसं दिल्ली हायकोर्टानं समलिंगी संबंधांना गुन्हा मानणारं कलम ३७७ ‘डिक्रिमिनलाई’ (गुन्हे मुक्त) केलं, तसाच चंद्रा-सूरज प्रकरणातल्या पॉक्सो कायद्याची मर्यादा दाखवत वास्तवतेचा स्वीकार करीत परस्पर सहमतीच्या संबंधांना डिक्रिमिनलाई करत दिलेला हा पथदर्शी व ऐतिहासिक निर्णय होता. त्याची कारणमीमांसा करताना पॉक्सो कायदा तयार होत असताना मसुदा अहवालामध्ये सोळा वर्षांवरील मुला-मुलींच्या परस्पर सहमतीनं घडणाऱ्या शारीरिक संबंधांना गुन्हा मानावा किंवा कसं असा प्रश्न उपस्थित केला होता, याकडे हायकोर्टानं लक्ष वेधलं होतं. तसंच निर्भया प्रकरणानंतर बलत्काराच्या कायद्यात सुधारणा करताना सेक्ससंबंधासाठी संमती वय सोळा असावं अशी शिफारस वर्मा आयोगानं केली होती. तसंच पॉक्सो प्रकरणातील अनेक प्रकरणांत अल्पवयीन संबंध हे परस्परांच्या राजीखुशीनं घडले होते असं आढळून आल्याचं नमूद केलं होतं. त्यामुळे प्रत्येक संबंध हा बलात्कार मानणं व त्यासाठी मुलाला कठोर शिक्षा करणं हे एकप्रकारे दोघांवर अन्याय करणारं आहे. तुरुंगवासानं मुलाचं जीवन उद्ध्वस्त होतं, तर मुलीला समाज कलंक मानत असल्यामुळे बहिष्कृत जगावं लागतं. त्यामुळे लॉ कमिशननं याचा सखोल विचार केला पाहिजे, अशी सूचना हायकोर्टानं दिली होती.उच्च न्यायालयानं कायद्याचं ज्ञान नसणं हा आरोपीसाठी बचावाचा मुद्दा होऊ शकत नाही, या इंग्लिश कॉमन लॉबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचं एका केसमधील निरीक्षणाचा संदर्भ देत चंद्रा व सूरजला पॉक्सो कायद्यातील अल्पवयीन शरीरसंबंध गुन्हा आहे, हे माहीत नसणं हायकोर्टानं निकाल देताना लक्षात घेतलं होतं. संपूर्ण न्यायासाठी सीआरपीसीचे कलम ४८२ व संविधानाचा अनुच्छेद २२६नं दिलेली शक्ती वापरून सूरजची बलात्कारातून सुटका करत त्याची शिक्षा माफ केली होती.मी एलएलबी पदवीधर असूनही मला प्रत्यक्षात वकिलाची प्रॅक्टिस करता आली नसली, तरी हायकोर्टाचा हा निर्णय काळजीपूर्वक वाचताना योग्य वाटतो. कारण माझा वैयक्तिक अनुभव. तसंच कायदा हा माणसांवर अन्याय होऊ नये व झालाच तर योग्य व्यक्तींना शिक्षा व्हावी यासाठी असतो. पुन्हा तो समाज बदलांशीही सुसंगत असला पाहिजे, या तत्त्वानं त्यात प्रसंगी बदल होत असतात. ब्रिटिश काळात संमती वय दहा वर्षं होतं, ते लिंग न्यायासाठी क्रमशः सोळापर्यंत वाढविण्यात आलं. मग निर्भया प्रकरणानंतर संसदेनं अधिक कठोर भूमिका घेत ते अठरा केलं. मुलींवरील वाढते बलात्कार व त्यातली निर्घृणता पाहून हा निर्णय झाला, तो योग्य असला तरी नव्या सुधारित कायद्यामध्ये अपवादाला जागा ठेवली नाही. तरी प्रस्तुत प्रकरणी हायकोर्टानं योग्य कारणं देत अपवाद करीत चंद्रा-सूरजचे संबंध हा बलात्कार नव्हता, असं ठरवलं. हा आव्हानित झालेला निर्णय सर्वोच्च न्यायालयात टिकेल का? ते लवकरच कळेल.कायदा माहीत असल्यामुळे माझ्या व दीपाच्या वाट्याला चंद्रा व सूरजचे भोग आले नाहीत, याबाबत हायसं वाटत होतं आणि हायकोर्टानं चंद्रा-सूरज प्रकरणात पूर्ण न्याय केला, असंही वाटत होतं!‘‘थँक्यू दीपक फॉर युवर को-ऑपरेशन!’’ प्रणिता व राधिकानं त्याचा निरोप घेताना म्हटलं, तसा विनयानं तो म्हणाला, ‘‘नाही मॅडम, तुम्ही दोघी विद्वान विदुषींसोबत काम करता आलं; या अनुभवाचा व आपल्याशी झालेल्या बौद्धिक चर्चेचा मला महिला व बालकल्याण विभागात काम करताना उपयोग होईल हे नक्की. म्हणून मीच तुम्हाला थँक्यू म्हणायला हवं.’’‘‘एक सांगते, हे राधिकाचंपण मत आहे. तू एक चांगला संवेदनशील अधिकारी आहेस. अजून वय आहे, तेव्हा अभ्यास करून आयएएस-आयपीएससाठी प्रयत्न कर. तिथं अधिक अधिकार असल्यामुळे तुला प्रभावीपणे काम करता येईल.’’ प्रणिता त्याला मोठ्या बहिणीच्या आत्मियतेनं म्हणाली.‘‘होय मॅडम. माझं ते स्वप्न आहे. मी ते साकार करीनच.’’‘‘दॅट इज द स्पिरीट. कीप इट अप.’’‘‘पण आपला हा चौकशी अहवाल कायद्याला बगल देणारा तर नाही ना?’’‘‘नाही. आपल्याला सुप्रिम कोर्टानं फिल्ड व्हिजिट करून वस्तुनिष्ठ अहवाल द्यायला सांगितलं होतं, तेच आपण केलं आहे. आणि हा रिपोर्ट सबमिट केल्यावर सुप्रिम कोर्टाच्या या प्रकरणातल्या अॅमिकस क्युरी सीनियर काउन्सिल माधवी प्रामाणिक मॅडमशी आम्ही फोनवर चर्चाही करणार आहोत. त्या योग्य त्या शिफारशी करतील. पाहू या, काय होतं ते.’’त्यांना निरोप दिल्यावर दीपक त्याच्या ऑफिसला आला. पण कामात लक्ष लागत नव्हतं, म्हणून त्यानं दुपारी जेवायला घरी जावं आणि आराम करावा, असं ठरवून जरा लवकरच म्हणजे एक वाजता ऑफिस सोडलं.तो अस्वस्थ आहे, हे त्याचा गंभीर चेहरा पाहून दीपाच्या लक्षात आलं होतं. तिनं त्याला फारसं न छेडता जेवायला घातलं. पोटात दोन घास गेल्यावर दीपाच्या नजरेतल्या ‘सर्व काही ठीक होईल’ या दिलाशानं तो बराचसा हलका होत गेला. जेवणानंतर हात धुऊन तिनं दिलेली बडिशेप चघळत म्हणाला, ‘‘आज ऑफिसला जात नाही. घरीच आराम करीन म्हणतो.’’बेडवर तो डोळे मिटून पडला होता. दुपारी त्याला झोपेची सवय नव्हती, त्यामुळे ती लागणार नव्हती. पण शांतपणे मनातल्या अस्वस्थतेचे पदर त्याला उलगडून पाहता येत होते. त्याची ही आत्मपरीक्षणाची सवय अनेकदा त्रासदायक वाटायची; पण लेखक म्हणून ती उपयोगी पडते असं त्याचं ठाम मत असल्यामुळे तो त्याला धीटपणे सामोरं जायचा. आताही तो तेच करीत आपण अस्वस्थ का आहोत याचा मनोमन वेध घेत होता.‘‘मॅडम, आपण आपल्या रिपोर्टमध्ये काही सजेशन्स द्यायच्या का?’’ त्याच्या या प्रश्नाला उत्तर देताना प्रणिता म्हणाली होती, ‘‘आपला सखोल चौकशीचा अहवाल एवढा स्वयंस्पष्ट आहे, की माधवी मॅडम आणि लर्नेड सुप्रिम कोर्ट बेंच त्यातल्या बिटविन द लाइन्स सहज वाचतील. बळजबरी व सहमती यातला फरक इन जनरल नाही तरी केस टू केस बेसिसवर पाहण्याचं प्रावधान कायद्यानं केलं पाहिजे, असं आमचंही मत आहे. पण ते आपण सुप्रिम कोर्टावर सोडू या...!’’‘‘मॅडम, चंद्रासाठी कायदा हा ट्रॉमा नाही, तर सूरजला सोडविण्यासाठी केलेला पॉक्सो कोर्ट ते सुप्रिम कोर्ट हा प्रवास पेनफुल आहे. तो खरा ट्रॉमा आहे.... एवढ्यावरच आपण थांबलो. अजूनही तुम्ही मुंबईला गेल्यावर आपण चर्चिलेल्या शिफरशी घालण्याचा विचार करा.’’‘‘आय अॅप्रिशिएट युवर कन्सर्न दीपक. आम्ही माधवी मॅडमशी याबाबत जरूर बोलू व त्यांनी काही म्हटलं तर अॅड करतो... खूश?’’या चर्चेनंतर चौकशी अहवाल पूर्ण झाला असं म्हणत राधिकानं तिघांसाठी कडक कॉफी मागवली, तेव्हा मोकळेपणानं बोलताना ती म्हणाली, ‘‘तुमच्या बायकोच्या हाताला चव आहे. तिनं आज दुपारी काय चविष्ट जेवण पाठवलं होतं! तिला आमचे मनापासूनचे थँक्स सांगा.’’त्याला दीपाची चाहूल लागली. ती बाम घेऊन आली होती. तिनं काही न बोलता त्याचं डोकं आपल्या मांडीवर घेतलं व हलक्या हातानं बाम लावत त्याचं कपाळ चेपू लागली. त्यानं मंद हसत पुन्हा डोळे मिटले. क्षणभरानं त्याच्या कानी तिचे शब्द पडले.‘‘तेव्हा तुम्ही ठामपणे विचारपूर्वक निर्णय घेतला व निभावून नेला, नाहीतर माझीपण गत चंद्राप्रमाणे झाली असती...’’‘‘ओ... नो. तसा विचार मनातही नाही आणायचा बायको.’’ दीपकनं तिला कुशीत घेत म्हटलं. ‘‘जाताना दोन्ही मॅडमनं सांगितलंय तसा अभ्यास केला तर मी आयएएस होईन. आजपासून माझं ते स्वप्न नाहीतर ध्येय झालं आहे. तेव्हा...’’‘‘लेस लव्ह ॲण्ड मोअर स्टडी! असंच ना... ते... ते मला...’’‘‘डोंट वरी. लव्ह ॲण्ड स्टडी इन इक्वल अमाऊंट. समजलं?’’ .त्याचं निरीक्षणदेशाच्या सर्वोच्च न्यायालयानं मुंबई उच्च न्यायालयाच्या चंद्रा प्रकरणाची स्वतःहून नोंद घेत ते दोन न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाकडे सोपवलं. त्यांनी अॅड. माधवी प्रामाणिक यांना अॅमिकस क्युरी म्हणून नियुक्त केलं व राज्य शासनाचं शिक्षा रद्द केल्याविरुद्ध दाखल केलेलं अपील या स्यु मोटो केसमध्ये समाविष्ट करीत सुनावणी पूर्ण केली आणि हायकोर्टाचा निर्णय पूर्णपणे रद्द करत पॉक्सो कोर्टाचा सूरजला बलात्कारी ठरविण्याचा निर्णय मान्य केला.पण केसचं स्वरूप व चंद्राची स्थिती पाहून सूरजची सजा अंतिम करण्यापूर्वी खंडपीठानं तीन सदस्यांची तज्ज्ञ समिती नियुक्त करण्याचे आदेश राज्य शासनाला दिले. त्याप्रमाणे प्रा. प्रणिता कुलकर्णी, डॉ. राधिका जैन व जिल्ह्याचा संबंधित महिला व बालकल्याण अधिकारी म्हणून माझी समिती नेमण्यात आली.मी माझ्या जिज्ञासू वृत्तीनं सर्वोच्च न्यायालयाचा हा अंतरिम आदेश अभ्यासला. हायकोर्टाच्या निकालपत्रातील किशोरवयीन मुलीनं देहाची स्वायत्तता जपावी व स्वतःची लैंगिक इच्छा नियंत्रित ठेवावी, या निरीक्षणावर सर्वोच्च न्यायालयाचा विशेष रोख होता. त्यांच्या मते हायकोर्टानं कळत-नकळत ‘व्हिक्टिम शेमिंग’ (पीडितेला अवमानित करणं) आणि ‘स्टिरिओटायपिंग ऑफ व्हिक्टिम’ (पीडितेला साचेबद्ध धारणात बद्ध करणं) केलं होतं, ते स्त्री-पुरुष समतेच्या काळात योग्य नव्हतं. सर्वांत महत्त्वाचं म्हणजे भारतीय न्याय संहिता घ्या किंवा पॉक्सो कायदा, दोन्हीमध्ये अल्पवयीन मुलीशी शरीरसंग हा गुन्हा आहे. त्यामुळे चंद्रा व सूरजचे संबंध हे सहमतीचे वा रोमँटिक प्रेमाचे होते का, हे पाहण्याची हायकोर्टाला गरज नव्हती. आणि ‘द कोर्ट कान्ट कमिट व्हायोलन्स अगेन्स्ट द लॉ’ असं कठोर निरीक्षण नोंदवत हायकोर्टाच्या न्यायमूर्तींनी निकालपत्र कसं लिहावं याची काही मार्गदर्शक तत्त्वं विशद केली.मी हे निकालपत्र वाचल्यावर हतबुद्ध झालो होतो व माझी मनातली खदखद दीपापुढे प्रकट करताना म्हणालो, ‘हायकोर्टाचा निर्णय अधिक न्याय देणारा आहे. त्यांनी बदलती सामाजिक परिस्थिती, लवकर वयात येणं आणि मित्र-मैत्रिणी आणि इंटरनेटमुळे लैंगिकतेचं ज्ञान सहज उपलब्ध होणं, यामुळे लैंगिक भावना चाळवणं या साऱ्या बाबींच्या प्रश्नाच्या किती मुळाशी जात सखोल वेध घेतला होता. कायद्याच्या अज्ञानातून घडलेलं चंद्रा-सूरजचं सहमतीनं झालेलं देह व मनोमीलन हा तिच्यासाठी ट्रॉमा - आघात नव्हता, तर नवऱ्याला सोडविण्यासाठी केलेली धावपळ, वकील व कोर्टाच्या कागदपत्रांसाठी करावा लागलेला खर्च आणि घर सांभाळणं हा प्रकार अधिक वेदनादायी होता, याचा साधा उल्लेखही सर्वोच्च न्यायालयानं केला नव्हता. त्यांनी सूरजला पॉक्सो कायद्याच्या तरतुदीनुसार दोषी - बलात्कारी ठरवलं. या प्रकरणी तरी माझ्या मते हायकोर्ट अधिक उदार व मानवी हक्कांचं रक्षक ठरलं होतं!आता चौकशी समितीचा सदस्य म्हणून अहवाल देताना नियुक्त केलेल्या दोन नामांकित तज्ज्ञ विदुषींसोबत माझी ही निरीक्षणं शेअर केली पाहिजेत. चंद्राची झालेली परवड पाहता तिला पूर्ण न्याय मिळाला पाहिजे.‘‘दीपक, आत्ताच मी सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल वाचलाय. चंद्राला पूर्ण न्याय देण्यासाठी संविधानाचे अनुच्छेद १४२ वापरून खंडपीठानं सूरजची शिक्षा माफ केली आहे. पण हा अपवाद आहे, असं सांगत पुढील प्रकरणात त्याचा केस लॉ म्हणून वापर करता येणार नाही, हे पण स्पष्टपणे नमूद केलं आहे.’’प्रणितानं दीपकला फोन करून निकालाची माहिती दिली. त्यात सूरज सुटल्याचं समाधान होतं, पण तिघांच्या चौकशी अहवालातील संमती वयाचा व बालवयातील सहमतीच्या शरीरसंबंधांचा विचार करण्याचा अधिकार अपवाद म्हणून न्यायमूर्तींना केसमध्ये दिला पाहिजे यावर काहीही भाष्य नव्हतं, याचा विषादपण त्यांनी व्यक्त केला.‘‘होय मॅम, मलाही असंच वाटतं!’’ दीपक म्हणाला, ‘‘लहान तोंडी मोठा घास घेतोय असं समजा हवं तर, पण धाडसानं सांगतो. परलिंगी लोकांच्या संबंधांना गुन्हा समजणारी कलम ३७७मधली ती क्रिमिनॅलिटी दिल्ली हायकोर्टानं समतेच्या कसोटीवर निरस्त केली होती, पण सर्वोच्च न्यायालयानं ती पुन्हा रिस्टोअर केली. पुढे मोठ्या खंडपीठानं ती क्रिमिनॅलिटी काढून टाकली व ट्रान्सजेंडर विवाहही मान्य केला, पण चंद्रा प्रकरणातही हायकोर्ट अधिक व्यापक विचार करणारं व मानवी हक्कांचं रक्षण करणारं होतं, हे मात्र नक्की!’’‘‘आय टोटली अॅग्री विथ यू!’’ प्रणिता म्हणाली, ‘‘पण खरंच निकालपत्र लिहिणारे हायकोर्ट जज न्यायमूर्ती पाटील हे ग्रेट म्हटले पाहिजेत. असो. पण आज ना उद्या सर्वोच्च न्यायालयही जरूर याबाबत अधिक उदार निर्णय घेईल अशी आपण आशा करू या!’’‘‘सर, मला आपल्याशी बोलायचं आहे. आपला नंबर मला प्रा. प्रणिता कुलकर्णी मॅडमनं दिला आहे. केव्हा फोन करू?’’ असा व्हॉट्सअॅप मेसेज दीपकनं सकाळीच आता सेवानिवृत्त झालेल्या न्यायमूर्ती पाटीलांना पाठवला आणि अर्ध्या तासातच त्यांचं उत्तर आलं, ‘‘आताही बोलू शकतो.’’काही क्षण विचार करून समोर टाइम्स ऑफ इंडियातल्या बातमीचं कात्रण ठेवत दीपकनं पाटीलांना फोन केला व प्रथम आपला परिचय करून दिला.‘‘ओके. तू त्या चौकशी समितीत होतास ना?’’‘‘होय सर. म्हणूनच फोन केला व बोलण्याची हिंमत करतोय. प्लीज पार्डन मी, इफ आय डिस्टर्ब्ड यू.’’‘‘नो, नॉट अॅट ऑल!’’ पलीकडून दिलखुलास हसण्यासह प्रत्युत्तर आलं. त्यामुळे दीपकच्या मनावरचं दडपण कमी झालं. तो म्हणाला, ‘‘सर, तुमच्या अभिनंदनासाठी फोन केला. न राहवून...’’‘‘कशासाठी? मी समजलो नाही, दीपक.’’‘‘सर, कालची टाइम्सची बातमी माझ्यासमोर आहे. तिचं टायटल आहे - डोंट लोअर द एज. जस्ट स्टॉप जेलिंग अॅडोलसन्ट लव्ह!’’‘‘अच्छा... अच्छा... तू माझं व जस्टीस शहांचं सूरज घोडके प्रकरणातील जजमेंट वाचलेलं दिसतंयस.’’‘‘होय सर. तेव्हाच मला ते अत्यंत योग्य वाटलं होतं आणि आमच्या चौकशी अहवालात आम्ही तुमच्या निरीक्षणाला सहमती दर्शवली होती.’’ दीपक म्हणाला, ‘‘सर, जर तेव्हा मी ठामपणे माझ्या जातपंचायतीनं केलेल्या विवाहाला विरोध करीत बायकोपासून दूर राहिलो नसतो, तर कदाचित माझाही न्यायनिवाडा तुम्हाला करावा लागला असता.’’पलीकडे पाटील शांतपणे हुंकार भरत दीपकचं ऐकत होते.‘‘सर, स्तुती करत नाही, पण आपला निकाल हा अधिक न्यायी व मानवी हक्काचं रक्षण करणारा होता. आपण त्यासाठी जे संदर्भ दिले, सायटेशन्स व विविध अभ्यासकांचे दाखले दिले, त्यामागे आपलं उदार न्यायी मन होतं, पण दुर्दैवानं सर्वोच्च न्यायालयानं तुमच्या निरीक्षणावर बरीच कठोर टीका केली.’’‘‘तो त्यांच्या अधिकार आहे बेटा.’’‘‘पण आज अशाच एका प्रकरणातील सुप्रिम कोर्ट नियुक्त अॅमिकस क्युरी अॅड. इंदिरा जयसिंग यांनी लेखी निवेदन देत म्हटलं आहे, की कायद्याच्या चौकटीनं चुकीच्या पद्धतीनं सहमतीच्या शरीरसंबंधांना गुन्हेगारी स्वरूपाचं कृत्य मानलं आहे. गुन्हेगारी सुधार कायदा २०१३ संमत करण्यापूर्वी स्वतंत्र भारतात संमती वय सोळा होतं, ते अठरा करण्यामागे काही रॅशनल विचार किंवा आकडेवारी नव्हती. आज मुले-मुली लवकर वयात येतात आणि ते लैंगिक संबंधांबद्दल रॅशनल विचार करून निर्णय घेऊ शकतात, असं मॅडमचं लेखी सबमिशन आहे. त्याची बातमी वाचून फोन केला.’’‘‘मी... मी काल-परवा प्रवासात होतो, त्यामुळे पेपर वाचला नाही. इंदिरा जयसिंगची ही शिफारस योग्य आहे...’’‘‘ती तुमच्या निकालपत्रातपण होती सर!’’‘‘येस. आय नो. बट क्वेश्चन इज अबाऊट कन्सेशुअल सेक्शुअल ॲण्ड रोमँटिक रिलेशनशिप ऑफ अॅडोलसन्ट बिलो एज ऑफ सिक्स्टीन - राइट?’’‘‘त्याबाबत एनकोल्ड या एनजीओच्या स्वागताराहाता मॅडमनी, सहमतीच्या व रोमँटिक संबंधांना गुन्हेगारी कृत्य न मानता पॉक्सो कायद्यात सुधारणा करून जजेसना केसचं स्वरूप लक्षात घेऊन क्रिमिनलाइज करायचं की नाही, हे ठरवण्याची मुभा द्यावी, असं सबमिशन केलं आहे. म्हणून बातमीचं टायटलच आहे ‘जस्ट स्टॉप जेलिंग अॅडोलसन्ट लव्ह!’ त्यामागे तुमचं वेल थॉट जजमेंट आहे. उद्या भविष्यात सुप्रिम कोर्ट कदाचित त्यांच्यापुढे असलेल्या सध्याच्या प्रकरणातही तुमच्याप्रमाणे निर्णय घेईल. मला... मला फक्त हे सांगायचं होतं व तुमचं अभिनंदन करायचं होतं, म्हणून फोन करण्याचं धाडस केलं. बोलताना काही चुकलं असेल तर माफ करा सर.’’‘‘नो, दीपक नो! इट वॉज माय प्लेझर टू हियर यू.’’ पाटील म्हणाले, ‘‘गॉड ब्लेस यू माय सन!’’(लक्ष्मीकांत देशमुख पुणेस्थित कथाकार, कादंबरीकार व माजी संमेलनाध्यक्ष आहेत.)डिस्क्लेमर : कथेतले मूळ निकालपत्र कोलकाता उच्च न्यायालयाचे आहे. वातावरण निर्मितीसाठी मुंबई उच्च न्यायालय केले आहे. न्यायमूर्तींची नावे काल्पनिक आहेत.---------------------- .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.