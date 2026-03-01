Premium|Russia Ukraine War : युद्ध तिथले संपत नाही

श्रीराम पवार- shriram1.pawar@gmail.comयुक्रेनचं युद्ध हे दुसऱ्या महायुद्धानंतर युरोपसाठी सर्वांत मोठं आव्हान आहे. अजूनही युक्रेनचा घास रशियाला घेता आला नाही, त्याचं प्रमुख कारण हा स्पष्ट पाठिंबा. यात युक्रेननं युद्ध जिंकण्यापेक्षा रशियाला कमकुवत करणं हा प्रमुख उद्देश होता. त्याचा व्यवहारातील अर्थ होता, युक्रेनला पराभूत होऊ द्यायचं नाही. दुसरीकडं रशियाला लवकरच हे कळून चुकलं की हे युद्ध सहजासहजी संपणारं नाही. दीर्घ युद्धात चिवटपणे लढत राहायचं, त्यासाठी वाटेल ती किंमत मोजायची, हा रशियाच्या इतिहासाचा भाग आहे.रशियानं युक्रेनवर आक्रमण केलं त्याला चार वर्षे पूर्ण झाली आहेत. युद्ध संपण्याची काही चिन्ह नाहीत. युक्रेन रशियाच्या अटींवर युद्ध संपवायला तयार नाही आणि रशिया आपली भूमिका सोडत नाही, यातून युद्धाचीही एक कोंडी तयार झाली आहे. त्यात सध्या तरी रशियाची बाजू काहीशी उजवी आहे आणि ट्रम्प यांचा हे युद्ध थांबवण्याचा उत्साह अजून संपलेला नाही. या युद्धानं मागच्या चार वर्षांत जागतिक रचनेत होत असलेल्या बदलांवर प्रभाव टाकला. युद्धविषयक पारंपरिक कल्पना बदलल्या. लाख लोकांचा बळी पडलेलं हे दुसऱ्या महायुद्धानंतर युरोपच्या दारात चाललेलं सगळ्यात विनाशकारी युद्ध बनलं आहे. काही दिवसांत युक्रेनची राजधानी किव्हवर कब्जा करायचा, झेलेन्स्की यांचं पाश्चात्त्यांकडं झुकलेलं सरकार उलथवायचं आणि युक्रेनला पुन्हा एकदा रशियाच्या प्रभावाखाली आणायचं या हेतूनं सुरू झालेलं युद्ध पाचव्या वर्षात प्रवेश करताना रशियाला यातील काहीच साध्य झालेलं नाही, मात्र युक्रेनचा सुमारे २० टक्के भूभाग रशियाच्या ताब्यात आहे आणि युद्धबंदीच्या कोणत्याही तडजोडीत रशिया हा भाग सोडण्याची शक्यता नाही..Premium|Geopolitics: प्राणी, पक्षी आणि वृक्षांच्या युद्धकथा, त्यांच्या मरणयातना कोण सांगेल? .बलाढ्य सैन्याला थोपवलेचार वर्षांपूर्वी २०२२ मध्ये २४ फेब्रुवारीला रशियानं युक्रेनवर हल्ला केला, तेव्हा काही दिवसांत, फार तर काही आठवड्यांत रशिया युद्ध जिंकेल, असा कयास व्यक्त केला जात होता. याचं कारण युक्रेनच्या तुलनेत रशियाची प्रचंड लष्करी ताकद. रशियानं आधी क्रिमियाचा घास घेतला होता, तेव्हा जगानं बव्हंशी दुर्लक्षच केलं होतं. त्या पार्श्वभूमीवर युक्रेनवरील हल्लाही रशियाचे अध्यक्ष ब्लादिमीर पुतीन सहज पचवतील का हा प्रश्न होता, मात्र युक्रेननं रशियाला चांगलचं झुंजवलं. एखादा देश निग्रहानं उभा राहिला तर कितीही बलाढ्य सैन्याला थोपवता येऊ शकतं हे युक्रेन दाखवत होता. अर्थात यामागं युक्रेनच्या बळापेक्षा अमेरिका आणि युरोपनं मागं उभी केलेली ताकद होती. युक्रेनवरील हल्ल्याच्या निमित्ताने पाश्चात्त्यांना रशियाला कोंडीत पकडायची संधी मिळाली होती. रशियावर कमालीचे आर्थिक निर्बंध लादण्यापासून ते युक्रेनला युद्धासाठी आर्थिक आणि लष्करी सामग्रीची मदत करण्यापर्यंत सारं काही अमेरिका आणि युरोपीय देश करत आले..रशिया चीनचा दुय्यम सहकारीयुरोपीय देशांच्या बाजूनं यासाठी तर्क होता रशियानं युक्रेन जिंकला तर उद्या पुतीन युरोपातील अन्य देशांशी असाच व्यवहार करू शकतील. युक्रेनचं युद्ध हे दुसऱ्या महायुद्धानंतर युरोपसाठी सर्वांत मोठं आव्हान आहे. अजूनही युक्रेनचा घास रशियाला घेता आला नाही त्याचं प्रमुख कारण हा स्पष्ट पाठिंबा. यात युक्रेननं युद्ध जिंकण्यापेक्षा रशियाला कमकुवत करणं हा प्रमुख उद्देश होता. त्याचा व्यवहारातील अर्थ होता, युक्रेनला पराभूत होऊ द्यायचं नाही. दुसरीकडं रशियाला लवकरच हे कळून चुकलं की हे युद्ध सहजासहजी संपणारं नाही. दीर्घ युद्धात चिवटपणे लढत राहायचं त्यासाठी वाटेल ती किंमत मोजायची, हा रशियाच्या इतिहासाचा भाग आहे. तेव्हा अमेरिकादी पाश्चात्त्यांनी कितीही दबाव आणला, तरी पुतीन आपली भूमिका सोडून देतील हे अशक्य होतं. मात्र या प्रवासात रशिया चीनच्या आणखी जवळ गेला. चीननं रशियाला प्रत्यक्ष युद्धात मदत केलेली नाही मात्र रशियाची बाजू पडणार नाही, याची दक्षता सर्व पातळ्यांवर चीन खेळतो आहे. यातून रशिया चीनचा दुय्यम सहकारी बनतो आहे, हा युद्धानं आणलेला एक मोठा बदल..युरोपच्या सुरक्षायोजनेत बदलया काळात युक्रेनचे अध्यक्ष झेलेन्स्की याचं नेतृत्व झळाळून उठलं तसंच त्याच्या मर्यादाही समोर आल्या. रशियाच्या आक्रमणावर जगातून टीकेचा सूर उमटत होता, तेव्हा रशियाचीही एक बाजू मांडली जात होती. युक्रेनमधील रशियालगतच्या भागात रशियन भाषा बोलणारे बहुसंख्य आहेत. त्यांची भाषक ओळख पुसण्याचे प्रयत्न युक्रेनमधून सुरू होते. या भागात रशियाच्या पाठिंब्यावर लढणारे बंडखोर होते. शिवाय झेलेन्स्की यांना युरोपीय महासंघात युक्रेनला दाखल करायचं होतं. नाटो सदस्यही बनायचं होतं. रशियासाठी ही लक्ष्मणरेषा होती. रशियानं नाटोचा पूर्वेकडील विस्तार मान्य नाही अशी भूमिका कायम ठेवली आहे. सोव्हिएत संघाचं विसर्जन होत असताना रशिया आणि अमेरिका यांच्यातील वाटाघाटींवेळीही अमेरिकेडून नाटोचा विस्तार रशियाच्या दिशेनं होणार नाही, याची हमी दिल्याचा रशियाचा दावा आहे. पुतीन यांनी युक्रेनला नाटो किंवा युरोपीय संघाचा सदस्य बनायला विरोध करताना युक्रेनमधील रशियन भाषक भाग रशियाला जोडला जाईल आणि वोल्दोमीर झेलेन्स्की यांची पुतीन यांच्या मते नाझींसारखी सत्ता उलथली जाईल ही उद्दिष्टं होती. आजही पुतीन त्यावर कायम आहेत. या युद्धातून पुतीन यांनी रशियाला पश्चिम युरोपातील देशांनी किंवा अमेरिकेनं गृहीत धरू नये, युरोपच्या सुरक्षा रचनेत रशियाला वगळून वेगळा विचार करता येणार नाही हे दाखवून दिलं..रशियाने अनेक सैनिक गमावलेयुद्ध लांबतं आहे तसं त्यातून होणारी हानी प्रचंड प्रमाणात वाढते आहे. यात युक्रेनच्या बऱ्याच भागात अक्षरशः धूळधाण झाली आहे. युक्रेन युद्धभूमीवर पाय रोवून उभा असला, तरी त्या देशातील पायाभूत सुविधा मोठ्या प्रमाणात उद्ध्वस्त झाल्या आहेत. कित्येक ऊर्जा केंद्रे रशियाच्या हल्ल्यात निकामी झाली आहेत. नागरिक आणि सैनिक यांची मिळून हानी काही लाखांत आहे तर युद्धामुळं देशातून सुमारे ६० लाख लोक स्थालांतरित झाले आहेत. देशाची लोकसंख्या चिंताजनक वेगानं घटते आहे. चार वर्षांच्या युद्धानं आपलं भवितव्य काय यावर साशंकता तयार होणं स्वाभाविक आहे. युद्ध थांबलं तरी युक्रेनची फेरउभारणी हे मोठंच आव्हान असेल. रशियाचेही युद्धातील नुकसान कमी नाही. युक्रेनच्या तुलनेत रशियानं अधिक मनुष्यबळ गमावलं. सुमारे सव्वातीन लाख सैनिक ठार झाल्याचं अनुमान युद्ध निरीक्षण करणाऱ्या संस्थांनी केलं आहे. हा आकडा दुसऱ्या महायुद्धानंतर अमेरिकेनं केलेल्या सर्व युद्धातील अमेरिकन सैनिकांच्या हानीहून अधिक आहे. अमेरिकेच्या आर्थिक निर्बंधांमुळं रशियाच्या अर्थव्यवस्थेवरही मोठा ताण आला आहे. त्याचे परिणाम लोकांच्या रोजच्या जगण्यावर होताहेत. त्याशिवाय रशियाच्या लष्करी ताकदीविषयी धाक आटला आहे. रशिया हे युद्ध सहज जिंकेल, या समजाला गेलेला तडा हा लक्षणीय आघात आहे. या युद्धाच्या अगदी सुरुवातीलाच रशियानं युक्रेनचे दोन प्रांत रशियाला जोडल्याचं जाहीर केलं, मात्र चार वर्षांनी त्यातील सगळा भूभाग रशियाच्या ताब्यात नाही. सुरुवातीला रशियाच्या फौजांनी युक्रेनच्या राजधानीलगत धडक मारली होती मात्र युक्रेननं यातील बराच भाग परत मिळवला. इतकंच नाही, तर अनेक वेळा रशियाच्या भूमीवर तिखट हल्ले केले. हे सारंच रशियासाठी अनपेक्षित होतं..Premium|US military intervention in Venezuela 2026 : नवा 'डोन्रो सिद्धांत': अमेरिकेचा व्हेनेझुएलावर थेट प्रहार; जागतिक राजकारणात युद्धाचे नवे ढग!.ड्रोन महत्त्वाचं हत्यारया युद्धानं आधुनिक युद्धाची एक झलकही जग पाहतं आहे. पारंपरिक युद्धात रशियासमोर युक्रेनचा पाड लागणे कठीण होतं. साधारणतः युद्धात हवाई दलं अवकाशात वर्चस्व निर्माण करतात. त्यानंतर जमिनीवरची कारवाई वेगानं होते. रशियाचं हवाई दल कितीतरी बलाढ्य आहे मात्र युक्रेननं ड्रोनच्या मदतीने युद्धात अनेकदा रशियाला चकवलं. खास करून रशियाची अण्वस्त्रं डागण्याची क्षमता असलेली अनेक विमानं रशियाच्या भूमीवर ड्रोन हल्ला करून नष्ट केली, काळ्या समुद्रात रशियाची युद्धनौका बुडवली हे मोठे धक्के होते. या युद्धात ड्रोन हे महत्त्वाचं हत्यार म्हणून पुढं आलं. रशियानंही लगेचच ड्रोनचा संहारक वापर सुरू केला. जमिनीवरील हालचालींचा वेध घेणाऱ्या सेन्सरसह आधुनिक ड्रोन आता रशियासाठी भरवशाचं हत्यार बनतं आहे. ऑपेरशन सिंदूरवेळीही भारत-पाक संघर्षात ड्रोनचं युग आल्याचा अनुभव घेतला होता. युद्ध सज्जतेत ड्रोन आणि ॲटोमेटेड वाॅफेअरचा काळ आल्याचं हे युद्ध सांगत आहे.नाटोमधले मतभेद स्पष्टरशियाला नाटोचा पूर्वेकडील विस्तार रोखायचा होता. मात्र युद्ध सुरू झाल्यानंतर फिनलंड आणि स्वीडन या दोन देशांचा नाटोत समावेश झाला. या युद्धाचा वापर अमेरिकेचे तत्कालीन अध्यक्ष ज्यो बायडेन यांनी एका बाजूला रशियाची ताकद खच्ची करायची आणि दुसरीकडं युरोपमधील मतभेदांवर पांघरूण घालत नाटो देशातील ऐक्य बळकट करायचं, यासाठी खेळी केली. रशियाच्या भयापोटी अमेरिका युरोपातील देश एकत्र उभे राहिल्याचं दिसत होतं. अमेरिकेच्या अध्यक्षपदी डोनाल्ड ट्रम्प आल्यानंतरमात्र हे चित्र बदलत गेलं. एकतर ट्रम्प यांनी अध्यक्ष झाल्यानंतर २४ तासांत युद्ध थांबवू असं जाहीर केलं होतं. सत्तेत आल्यानंतर हे इतकं सोपं नाही याचा अनुभव ते घेताहेत, मात्र त्यांचायुद्धाकडं पाहण्याचा दृष्टिकोन अमेरिकेच्या पारंपरिक व्यूहरचनेहून वेगळा आहे. त्यांना युद्ध संपवण्यासाठी रशियाला काही सवलती देण्यात वावगं वाटत नाही. त्याचं उद्दिष्ट रशियाचा अमेरिकेला उपद्रव होऊ नये, इतका मर्यादित आहे. नाटो देशांवरील संकट म्हणून ते याकडं पाहत नाहीत. यातून युद्धाकडं पाहण्यात पश्चिम युरोपातील नाटो सदस्य देश आणि अमेरिकेच्या भूमिकेत कमालीचं अंतर पडलं आहे. शीतयुद्धानंतर बहुतेक सगळ्या संघर्षात अमेरिका आणि हे देश एकत्र लढत आले आहेत. त्यातील फट आता स्पष्ट झाली आहे. झेलेन्स्की यांच्याकडं रशियाला आव्हान देणारं नेतृत्व म्हणून नाटो देश पाहत होते. ट्रम्प यांनी झेलेन्स्की यांची व्हाइट हाउसमध्ये जगाला समजेल अशा रीतीनं जाहीर झाडाझडती घेतली. सातत्यानं अपमनास्पद भाषा ते वापरत आहेत. त्यांचा तडजोडीचा मसुदा रशियाकडे झुकलेला आहे. हे युरोपसाठी धक्कादायक होतं..India US Trade Deal: अमेरिका-भारत व्यापार करार: ट्रम्प यांच्या अटींवर भारताची मान्यता.जगाच्या अस्वस्थतेत भरयुरोप युक्रेनच्या पाठीशी असला, तरी अमेरिकेइतकं सामर्थ्य हे देश उभं करू शकत नाहीत. युद्धाच्या चार वर्षांनंतर युरोपातील भूराजकीय समीकरणं बदलत आहेत. अमेरिकेच्या सुरक्षा कवचाची शाश्वती आता अमेरिकेच्या मित्रांना वाटत नाही. त्यातून युरोप, खास करून जर्मनी पुन्हा युद्धसज्ज होण्याकडं वाटचाल करत आहे. युरोपातील देशांचा संरक्षण खर्च लक्षणीयरीत्या वाढत आहे. हे सारं जगातील अस्वस्थतेत आणखी भर टाकणारं आहे.अर्थव्यवस्थेवर भयावह परिणामट्रम्प रशियाला समजून घेत असले, तरी रशिया युद्धविरामपर्यंत जाण्याचे टाळतो आहे. पुतीन यांना अमेरिकेत निमंत्रित करून चर्चा केल्यानंतर युद्धात मार्ग निघेल, हा ट्रम्प यांचा होरा चुकला. अमेरिकेला युद्ध संपवायची घाई आहे याचा अंदाज आलेल्या पुतीन यांनी आपल्या मागण्यात अजिबात तडजोड न करण्याचा पवित्रा घेतला आहे. रशियाच्या अटींवर युद्ध थांबवणं म्हणजे युक्रेनसाठी संपूर्ण शरणागती पत्करणं आणि रशियानं जिंकलेल्या भागावर अधिकृतपणे पाणी सोडण्यासारखं आहे, ते टाळून यु्क्रेनच्या सुरक्षेची हमी अमेरिका आणि युरोपातील देशांनी द्यावी, असा झेलेन्स्की यांचा प्रयत्न आहे. यासाठीच्या सगळ्या वाटाघटीतून चार वर्षे उलटताना काही ठोस हाती लागलेलं नाही. युद्धात उभय बाजूंचा थकवा जाणवण्याइतपत आहे. नव्या सैन्य भरतीच्या मर्यादा, हत्यारांचा हवा तितका पुरवठा आणि अर्थव्यवस्थेवर भयावह परिणाम यातून कदाचित हा वाढता थकवाच तडजोडीला भाग पाडू शकतो, तोवर तिथलं युद्ध संपत नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.