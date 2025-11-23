Premium|Study Room : ‘स्टडीरूम’ महाराष्ट्राच्या नागरी सेवा स्वप्नाला बळ देणारी चळवळ..!

आज आमच्यासाठी एक विशेष क्षण आहे. आमच्या साप्ताहिक डिजिटल पेपरच्या २५व्या आवृत्तीचा. हा उपक्रम म्हणजे सकाळ मीडिया ग्रुप आणि ज्ञानदीप अकॅडमी, पुणे यांची एकत्रित सामाजिक जबाबदारीची वाटचाल. केवळ सहा महिन्यांत हा पेपर महाराष्ट्रभरातील हजारो विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचला आहे. साताऱ्याच्या डोंगरांपासून नागपूरच्या गल्ल्यांपर्यंत, कोकणच्या किनाऱ्यांपासून नंदुरबारच्या आदिवासी शाळांपर्यंत. प्रत्येक आठवड्याला आम्ही एकच संदेश पोहोचवत आलो आहोत. भाषा, ठिकाण किंवा साधनं काहीही असो, प्रत्येक विद्यार्थ्याला मोठं स्वप्न बघायचा आणि ते पूर्ण करायचा अधिकार आहे..Premium|Study Room : अपघातग्रस्ताला मदत महत्त्वाची की युपीएससी परीक्षा..?.या उपक्रमाची सुरुवात एका प्रश्नाने झाली “इतक्या मोठ्या बौद्धिक परंपरेचा महाराष्ट्र UPSC च्या यादीत मागे का आहे?” उत्तर फार गुंतागुंतीचं नव्हतं. प्रतिभा कमी नव्हती, पण मार्गदर्शन आणि भाषेचा अडथळा मोठा होता. आपले विद्यार्थी अभ्यासू, जिज्ञासू आणि प्रामाणिक आहेत, पण इंग्रजी माध्यमातील परीक्षा आणि संज्ञा अनेकांना परक्या वाटतात. ज्या विद्यार्थ्यांकडे विचारांची श्रीमंती आहे, त्यांच्याकडे अनेकदा भाषेचा आत्मविश्वास नसतो. हा अडथळा मोडून काढण्याचा निर्धारच या उपक्रमामागे होता. साप्ताहिक डिजिटल पेपर हे त्या संकल्पनेचं फलित आहे. एक असा पूल जो ज्ञान आणि संधी, स्वप्न आणि तयारी यांना एकत्रित जोडतो. आमचा हेतू स्पष्ट होता, नागरी सेवा तयारीसाठी आवश्यक दर्जेदार, सखोल आणि तर्कशुद्ध मार्गदर्शन मराठी भाषेत सर्वांपर्यंत पोहोचवणे..या प्रवासात दोन संस्था एकत्र आल्या. सकाळ मीडिया ग्रुप आणि ज्ञानदीप अकॅडमी, पुणे. सकाळ मीडिया ग्रुपने नेहमीच जबाबदार पत्रकारितेच्या माध्यमातून समाजाशी बांधिलकी जपली आहे; तर ज्ञानदीप अकॅडमीने नागरी सेवेसाठी नैतिक आणि विश्लेषणक्षम विद्यार्थी घडवण्याचं कार्य सातत्याने केलं आहे. या दोघांचं एकत्रित काम म्हणजे पत्रकारितेचा विश्वास आणि शिक्षणाचा विचार यांचं सुंदर एकत्रीकरण. आम्ही केवळ माहिती देणारा पेपर तयार केला नाही, तर प्रेरणा देणारा प्लॅटफॉर्म निर्माण केला आहे. जो अभ्यासाला दिशा आणि जीवनाला ध्येय देतो. हे डिजिटल वृत्तपत्र खास स्पर्धा परीक्षेसाठी उपयोगी पडेल अशा पद्धतीने तयार करण्यात आले आहे. यात सामान्य अध्ययन (जीएस) च्या सर्व पेपर्ससह निबंध, नैतिकता इत्यादी विषयांची सखोल आणि सोपी मांडणी केली जाते. या माध्यमातून उमेदवारांना चालू घडामोडींचे विश्लेषण, उदाहरणे आणि उत्तरलेखनासाठी आवश्यक दृष्टिकोन मिळतो. त्यामुळे उत्तर लेखन अधिक रचनात्मक, तथ्यपूर्ण आणि प्रभावी होते..या उपक्रमाचं मुख्य वैशिष्ट्य म्हणजे भाषा. आम्ही सुरुवातीपासूनच मान्य केलं की, ज्ञानाची खोली भाषेवर अवलंबून नसते. विद्यार्थी जेव्हा आपल्या मातृभाषेत अभ्यास करतो, तेव्हा समज अधिक चांगली आणि आत्मविश्वास निर्माण करणारी होते. गेल्या २५ आठवड्यांत आम्ही सिद्ध केलं आहे की मराठी भाषेतही आधुनिक विचार मांडता येतात. प्लेटो असो किंवा कौटिल्य, जॉन रॉल्स असो किंवा महात्मा फुले, प्रत्येक संकल्पना आपण आपल्या भाषेत तितक्याच तर्कशुद्ध आणि प्रभावीपणे समजावू शकतो. हा पेपर त्या विचारावर उभा आहे की राजकारण, प्रशासन आणि नैतिकता या विषयांवर मराठी भाषेत गंभीर आणि दर्जेदार लेखन होऊ शकते. गेल्या २५ आवृत्त्यांमध्ये हा पेपर महाराष्ट्रातील UPSC आणि MPSC विद्यार्थ्यांचा विश्वासाचा साथीदार बनला आहे. प्रत्येक आठवड्याचं अंक म्हणजे एक छोटा क्लासच झाला आहे. संकल्पनांची स्पष्टता, उत्तरलेखनाची रचना आणि नैतिक दृष्टिकोन यांचा समतोल अभ्यासकांना मिळाला. संपादकीय विश्लेषण, नीतिशास्त्र आणि मूल्ये, राजकीय शास्त्र व आंतरराष्ट्रीय संबंध, निबंध आणि उत्तरलेखन सराव, MPSC विशेष विभाग आणि प्रेरणादायी कथा या सर्व विभागांनी विद्यार्थ्यांना एकाच ठिकाणी संपूर्ण तयारीचं व्यासपीठ दिलं आहे. या माध्यमातून आम्ही केवळ माहिती दिली नाही, तर सार्वजनिक सेवेसाठी आवश्यक विचारशक्ती आणि प्रामाणिकतेची पायवाट तयार केली आहे..Premium|Study Room : सोशल मीडियावरील अपप्रचार कसा हाताळाल..?.२५ व्या अंकाचं वैशिष्ट्य केवळ आकड्यात नाही, तर या प्रवासात झालेल्या बदलात आहे. अनेक विद्यार्थ्यांनी आम्हाला सांगितलं की, हा पेपर त्यांचा आठवड्याचा मार्गदर्शक झाला आहे. अवघड विषय समजायला सोपे झाले आणि अभ्यासाकडे पाहण्याचा दृष्टीकोन अधिक स्पष्ट झाला. अनेक महाविद्यालये आणि अभ्यास मंडळांनी आमचे लेख चर्चेसाठी वापरले, शिक्षकांनी निबंधलेखनासाठी आमची उदाहरणं घेतली आणि अनेक अधिकाऱ्यांनी या उपक्रमाचं स्वागत केलं कारण हा पेपर मराठी अभ्यासविश्वाला नवी दिशा देतो आहे. नागरी सेवक घडवणे म्हणजे केवळ परीक्षा उत्तीर्ण करणे नव्हे, तर जबाबदार नागरिक घडवणे. म्हणूनच आमचा पेपर केवळ ज्ञानावर नाही, तर मूल्यांवर आधारलेला आहे. प्रामाणिकपणा, जवाबदारी, पारदर्शकता आणि सहानुभूती हे गुण नागरी सेवेत सर्वात महत्त्वाचे आहेत. आम्ही विद्यार्थ्यांना केवळ अधिकारी नव्हे तर सेवक होण्यासाठी प्रेरित करत आहोत. प्रत्येक लेख, प्रत्येक उदाहरण त्यांना त्या दिशेने मार्गदर्शन करत आहे. २५ आठवड्यांचा हा टप्पा म्हणजे नवीन सुरुवातीचा क्षण आहे. पुढील काळात आम्ही हा उपक्रम अधिक व्यापक करण्याचं ठरवलं आहे. विद्यार्थ्यांशी थेट संवाद वाढवणे, ग्रामीण भागांपर्यंत पोहोचणे आणि मराठी-इंग्रजी या दोन्ही माध्यमांतून दर्जेदार सामग्री उपलब्ध करून देणे ही आमची पुढील उद्दिष्टं आहेत. नागरी सेवांची तयारी आता फक्त मोठ्या शहरांपुरती मर्यादित राहणार नाही; हा २५वा अंक आम्ही सर्व विद्यार्थ्यांना समर्पित करतो. त्या प्रत्येकाला, ज्यांनी सकाळी अभ्यासाआधी हा पेपर वाचला, ज्यांनी तो मित्रांना शेअर केला आणि ज्यांनी मराठीत स्वप्न पाहण्याचं धैर्य दाखवलं. तुमच्यामुळे हा उपक्रम जिवंत आहे. प्रत्येक क्लिक, प्रत्येक प्रतिक्रिया, प्रत्येक प्रश्न महाराष्ट्राच्या मोठ्या स्वप्नाला आकार देत आहे. २५ आठवड्यांपूर्वी हा उपक्रम एक विचार होता; आज तो एक चळवळ बनला आहे. मराठी भाषेत नागरी सेवा तयारी सशक्त करण्याची, सर्वांसाठी समान संधी निर्माण करण्याची. या प्रवासाने आम्हाला दाखवून दिलं की जेव्हा शिक्षणाला उद्देश आणि मूल्यांची साथ मिळते, तेव्हा समाज बदलू लागतो. पुढील अंकांमध्ये हा उपक्रम आणखी व्यापक, समावेशक आणि प्रेरणादायी होईल. आमचं ध्येय एकच आहे की, ज्ञान सर्वांपर्यंत पोहोचवणे, महाराष्ट्रातील युवकांना आत्मविश्वास देणे आणि येणाऱ्या UPSC व MPSC निकालांमध्ये अनेक मराठी नावं अभिमानाने झळकताना पाहणे.सकाळ मीडिया ग्रुप आणि ज्ञानदीप अकॅडमी, पुणे यांचा हा प्रवास केवळ प्रकाशनाचा नाही, तर सामाजिक जबाबदारीचा आहे. २५व्या अंकाला सलाम आणि पुढील २५ अंकांना शुभेच्छा! 