Premium|Importance of saree pallu : पदराच्या प्रत्येक घडीत दडलेली माया, आठवणी आणि आयुष्याची कहाणी

आरती फडकेसाडी पसंत पडली, तरी पदर आवडल्याशिवाय काही साडीखरेदी होत नाही. मौल्यवान साडी असेल तर पदराला नेट लावून पदराची जपणूक करायची नवीन प्रथा रूढ होऊ पाहत आहे. म्हणजेच, भावनिक गुंतवणुकीबरोबरच हल्ली आर्थिक गुंतवणूकपण वाढत आहे पदराची! साडी साधी असली तरी चालेल, पण पदर मात्र त्या साडीला शोभेलसा कलात्मक हवा, अशीच प्रत्येक महिलेची अपेक्षा असते. आईच्या पदराआडून डोकावत आपण पहिल्यांदा जगाच्या नजरेला नजर भिडवतो...एक घाबरलेली, भेदरलेली किंचितशी बावरलेली अशी ती एक निष्पाप नजर, त्या पदराआडची! त्या पदराने आपल्याला जगाशी दोन हात करायची हिंमत दिलेली असते. एक तलम, नाजूकसा असा तो पदर, पण त्याची ताकद एखाद्या पाषाणासारखी! या पदराआड बालकाला प्रेम, आपलेपणा आणि धाडस गवसते. .थोडेसे मोठे झाल्यावर आईचा पदर धरून तिच्या मागे मागे फिरण्याची सवय लागते. आई कधी वैतागते, कधी रागावते आणि मग तेच बाळ आजीच्या पदरामागे लपते. तो तर फार मोठा आधारस्तंभ! आपण केलेल्या चुका पदरात लपवणाऱ्या दोनच व्यक्ती - आजी आणि आई! कधी कोणी नवीन पाहुणे घरी आले, तर हळूच आजीच्या मागे पदरात लपून बसते ते बाळ. रात्री झोपताना आजीचा पदर हातात घट्ट धरून मिळणारी ऊब कोणत्याच गोधडीला नसते. पदरात घट्ट गाठीत लपवून ठेवलेला खाऊ म्हणजे नातवंडांसाठी पर्वणीच! खेळून दमून घरी आल्यावर आजी पदराने घाम टिपते नातवंडांचा!आईच्या पदराला हात पुसताना जो आनंद होतो तोच खरा परमानंद! भले आई रागावू देत, प्रसंगी फटकाही मारू देत, पण आपल्या लेकराने केलेला गुन्हा लपवण्याचे एकमेव स्थान म्हणजे आईचा पदर! ''चूक पदरात घेणे'' हा वाक्प्रचार कदाचित म्हणूनच जन्माला आला असावा. आपल्या पिल्लाच्या डोळ्यात आलेले पाणी अलगद टिपले जाते ते या पदरानेच! किती महती आहे या साडीच्या पदराची! मग ती साडी कोणतीही असो...अगदी पैठणी ते इचलकरंजी. प्रत्येक लेकराला आपल्या आईचा पदर हा आईच्या प्रेमासारखा मऊसूत, तिच्या कष्टकरी हातांसारखा भरजरी, मायेच्या नाजूक धाग्यांनी विणलेला भरगच्च वाटतो. नव्हे तो तसाच असतो!.तारुण्यात पाऊल टाकताना पदर सांभाळायची गडबड तर विचारूच नका. बालपण संपल्याची जाणीव करून देणारा तो पदर! कधी साडीचा पदर तरी कधी ओढणीची ओढाताण... धांदल उडालेली असते त्या उमलत्या कळीची! कोणाची विखारी नजर चुकवण्यासाठी उपयोगी पडतो तो पदर, कधी आवडलेल्या व्यक्तीशी बोलताना पदराशी केलेला चाळा खूप काही सांगून जातो, तर कधी लज्जा सावरायला मदतीलाही येतो हाच पदर! एखादी वस्तू लपवून घरात आणली जाते याच पदरातून आणि बाहेरही नेली जाते त्याच पदराआडून! ताकाला जाताना भांडे लपवले जाते म्हणतात ते असेच याच पदराआड.लग्न होते. मुलगी सासरी निघते तेव्हा याच पदराच्या जोडीला असलेल्या शेल्याची नवरदेवाच्या उपरण्याशी घट्ट गाठ बांधली जाते. आता तिची जबाबदारी वाढलेली असते. सप्तपदी, लज्जाहोम या विधींमध्ये तिला पदराचे नावीन्य नव्याने कळू लागते. आता आपण मोठे झालेलो आहोत, बालपण मागे पडलंय, पुढच्या वाटचालीत ‘त्या’ला साथ देण्याचे वचन तो पदर ‘ती’च्या कडून घेत असतो. आणि त्याच वेळेस वधूमाय आपल्या कन्येला लांबूनच बघत डोळ्यांतले पाणी टिपत असते तेही तिच्या स्वतःच्या पदरानेच! मायलेकींची ताटातूट होत असताना वरमाय मात्र नवीन सुनेच्या डोळ्यांतले पाणी आपल्या पदरात गोळा करत असते... जणू मुकपणे सांगत असते आता मी आहे, नाही येऊ देणार तुझ्या डोळ्यांत अश्रू!नवा संसार... पदर घट्ट बांधून केलेली आवराआवरी! एखाद्या जुन्या वस्तूवरची धूळ झटकायलाही पदर उपयोगी पडतो, तर कधी कोणाच्या आठवणीत आलेले नयनाश्रू झटकायलाही पदर साथ देतो..गंमत बघा, पदर एकच, पण प्रत्येक प्रसंगात त्याचे काम वेगवेगळे! आपल्या तान्हुल्याला अमृताच्या धारा देताना पदर असा काही गुंडाळला जातो, की तो तान्हुला फक्त त्याच्या आईलाच बघू शकतो. जगापासून आपल्या पाडसाला जपायच्या या धडपडीचा एकमेव साक्षीदारही हाच पदर! उन्हातून पिल्लाला घरी आणताना तो पदर बाळाची टोपी होतो, थंडीत बाळाचा स्वेटर होतो, तर पावसात भिजलेल्या बाळाचा टॉवेलही होतो. लेकराच्या विरोधात कोणी उभे राहिले तर हीच रणरागिणी पदर खोचून जगाशी दोन हात करायला तयार होते.आईवडिलांच्या पश्चात नवऱ्याला तू एकटा नाही, हे सांगताना या पदरातून घातली जाते प्रेमाची फुंकर! त्याच्या आजारपणात त्याचा घाम, डोळे पुसायला उपयोगी पडतो तो रुमाल म्हणजेही पदर. काय ती महती सांगावी इतक्याशा कापडाच्या तुकड्याची! जो कधी शालू होतो, कधी शेला होतो, कधी कृष्णाच्या हातासाठी चिंधी होतो, कधी प्रेमाचा पान्हा लपवणारा होतो, कधी दाटून आलेला हुंदका लपवण्यास मदतनीस होतो, कधी कामासाठीची तत्परता दाखवतो, तर कधी लग्नसमारंभात ऐश्वर्याची, श्रीमंतीची झलकही दाखवतो.आपल्या सगळ्यांच्यात असा कोणीच नसेल की ज्याला पदराचे महत्त्व माहीत नाही. हे खरे आहे की आजकालच्या जगरहाटीत साडी हा वेशभूषेचा प्रकार थोडासा मागे पडत चाललाय. पण स्त्रीचे सौंदर्य, लज्जा जी खुलून येते ना, ती फक्त आणि फक्त साडीतच! याचमुळे अजूनही नव्या पिढीतल्या यौवना या वस्त्रप्रकाराकडे आकृष्ट होतात. साडी नेसण्याच्या पद्धती वेगळ्या, तशाच पदर घ्यायच्या पद्धतीही वेगवेगळ्या! कधी डोक्यावरून, कधी उजव्या खांद्यावरून, तर कधी डाव्या खांद्यावरून, कधी सिंगल पदर तर कधी पिनअप! आदिवासी बायका तर कमरेला पदर बांधतात आणि कधीकधी त्यात त्यांची जमापुंजी लपवतात.साडीखरेदीला गेलो, साडी पसंत पडली, तरी पदर आवडल्याशिवाय काही साडीखरेदी होत नाही. मौल्यवान साडी असेल तर पदराला नेट लावून पदराची जपणूक करायची नवीन प्रथा रूढ होऊ पाहत आहे. म्हणजेच, भावनिक गुंतवणुकीबरोबरच हल्ली आर्थिक गुंतवणूकपण वाढत आहे पदराची! साडी साधी असली तरी चालेल, पण पदर मात्र त्या साडीला शोभेलसा कलात्मक हवा, अशीच प्रत्येक महिलेची अपेक्षा असते. त्यात काहीच वावगे नाही. कारण त्या पदराआड आयुष्यभराच्या जपणूक केलेल्या, साठवलेल्या वस्तूंची आठवण असते. आणि ती आठवण तिला जपायची असते स्वतःच्या अंतापर्यंत!(आरती फडके पुणेस्थित लेखिका व निवेदिका आहेत.) 