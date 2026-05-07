Premium|Russia Ukraine war trade impact : जागतिकीकरणाचा अस्त की वर्चस्ववादाचा उदय? मुक्त व्यापाराकडून संरक्षणात्मक धोरणांकडे जगाची वाटचाल

जागतिकीकरणानंतर जग परस्परावलंबी, परस्परपूरक होणार आणि त्यातून प्रगतीच्या नव्या वाटा खुल्या होणार, असे गृहीत होते. भांडवल, श्रम, तंत्रज्ञान यांच्या मुक्त आदानप्रदानातून ‘अवघे धरू सुपंथ’ ही स्थिती साध्य होईल, असा आशावाद व्यक्त केला जात होता. एकविसाव्या शतकाचा पूर्वार्ध संपल्यानंतर याचा आढावा घेतला, तर काय दिसते? ज्या देशात श्रमशक्ती आहे; पण भांडवल नाही आणि ज्यांच्याकडे भांडवल आहे; पण परवडण्याजोगी श्रमशक्ती नाही, त्यांच्या परस्परसहकार्यातून काही आर्थिक उद्दिष्टे साध्य झाली. गरीब देशांतील दारिद्र्याचे प्रमाण कमी झाले. परंतु पुढच्या काळात ही प्रक्रिया निर्वेध राहिली नाही. जागतिकीकरणात अनुस्यूत असलेल्या उदारीकरणाला, मुक्तिदायी प्रक्रियेला ठिकठिकाणी अडथळे निर्माण केले गेले. हितसंबंधांना थोडाही धक्का सहन करायचा नाही, ही वृत्ती वाढली. जे बडे औद्योगिक देश गरीब देशांना जागतिकीकरणाला सामोरे जा, उदार धोरण स्वीकारा, असा उपदेश करीत होते, त्यांनी स्वतःच कोशात बंदिस्त व्हायला सुरुवात केली. स्थलांतराला तीव्र विरोध सुरू झाला. सगळ्यांनीच कुंपणे बांधायला सुरुवात केली. .Premium|Tribal democracy story : ज्यांना लिहिता-वाचता येत नाही, त्यांच्या रक्तात संविधान कसं भिनलं? आदिवासींच्या संघर्षातून उलगडलेली लोकशाहीची एक अनोखी गोष्ट.अमेरिकेने आयातशुल्काच्या माध्यमातून सुरू केलेले व्यापारयुद्ध, चीनने आपल्याकडील दुर्मीळ खनिजांचा अस्त्र म्हणून सुरू केलेला वापर, रशिया-युक्रेन युद्धात मध्यस्थी करण्यात सर्वांना आलेले अपयश यातून जागतिकीकरणाच्या विरोधातील प्रवाहाचा रेटा वाढला. ज्या देशांना वसाहतवादी शोषण, मागासलेपण यामुळे जगाबरोबर येण्यासाठी अवधी लागणार आहे, त्यांच्या वस्तू-सेवांवर शुल्क लावताना काही सवलती द्याव्यात, हे ‘जागतिक व्यापार संघटने’च्या माध्यमातून झालेले सामंजस्य अमेरिकेलाच आता मान्य नाही. म्हणजे एकीकडे खांद्यावरच्या जबाबदाऱ्या झटकून टाकायच्या आणि दुसरीकडे आपली वर्चस्ववादी परराष्ट्रनीती कायम ठेवायची, असा सध्यातरी अमेरिकेचा पवित्रा दिसतो. इस्राईलच्या बरोबरीने इराणवर चढवलेला हल्ला आणि युद्धाच्या उद्दिष्टांबाबत त्या देशाचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी केलेली परस्परविरोधी विधाने हे त्याचे ताजे उदाहरण. आर्थिक विकास दराची गती कायम राखून पुढे जाण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या भारतासारख्या देशांना या दोलायमान आणि अस्थिर परिस्थितीचा फटका बसतो आहे. .इंधनाच्या बाबतीतील परावलंबित्व हे त्याचे एक महत्त्वाचे कारण. ही पार्श्वभूमी विशद करण्याचे कारण म्हणजे महत्त्वाच्या आर्थिक-राजकीय स्थित्यंतरातून आपण जात आहोत. जगाची नवी घडी कशा रीतीने बसेल, याचा नीट अंदाज तर येत नाही; परंतु अस्तित्वात असलेल्या रचनेला सगळीकडून तडे जात आहेत. अशा वेळी तात्कालिक आणि दूरगामी अशा दोन पातळ्यांवर आपल्याला धोरण ठरवावे लागेल आणि त्यादृष्टीने वाटचाल करावी लागेल. परकी भांडवल, तंत्रज्ञान यांच्यासाठी एक सशक्त पर्याय म्हणून उभे राहणे आवश्यक आहे. त्यात सर्व प्रकारच्या आर्थिक सुधारणा आल्या. जमिनीचा उत्पादक वापर, कामगार कायद्यांची कालानुरूप निर्मिती आणि त्यासाठीची राजकीय सहमती हे तात्कालिक आव्हान असेल; तर ज्याबाबतीत आपले परावलंबित्व मोठ्या प्रमाणात आहे, त्याबाबतीत ‘आत्मनिर्भर’ होणे आणि त्याच वेळी भारताचा जागतिक प्रभाव वाढवणे हे दूरगामी उद्दिष्ट असेल. .हा प्रभाव तेव्हाच वाढेल, जेव्हा आपण आपल्या सांस्कृतिक परंपरेच्या परिष्करणातून उत्पादकतावाढीचे नवे ‘प्रारूप’ शोधून काढू. स्वाभाविकरीत्या त्यात ‘आपलेपण’ असल्यामुळे ते यशस्वी करण्यात फार अडचण येणार नाही. या दुसऱ्या मुद्द्याच्या बाबतीत भारतीय विचारवंतांची जबाबदारी मोठी आहे. एकोणीसाव्या-विसाव्या शतकात झालेल्या प्रबोधनकाळात भारतात जसे व्यापक मंथन आकाराला आले होते, तसे नवजागरण नव्या आव्हानांच्या संदर्भात पुन्हा घडविण्याची आवश्यकता आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.