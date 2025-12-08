Premium|Siddhapeeth Minimum Wage Dispute : सिद्धपीठातील कामगारांच्या किमान वेतनासाठी कायदेशीर लढा आणि अहिंसक आंदोलनाची रणनीती

विवेक पंडित- pvivek2308@gmail.comसिद्धपीठातील कामगारांना किमान वेतन मिळण्यासाठी आम्ही लढत होतो. सिद्धपीठ मात्र आमची मागणी काही केल्या मान्य करीत नव्हतं. मुख्यमंत्र्यांच्या मध्यस्थीनंतरही सिद्धपीठ तयार नव्हतं. मग आम्ही आंदोलनाची नवी रणनीती आखली. लढा जिंकायला आंदोलनाच्या रणनीतीसोबतच कायद्याचं ज्ञान असणं आवश्यक असतं... तरच अहिंसक संघर्षाची रणनीती आखता येते आणि यशस्वीही करता येते.‘दहा लाख रुपये दिले नाहीत आणि भ्रष्ट आहेत’ असं म्हटल्यानंतर शांत बसलेले भास्करराव पाटील चिडून जागेवरून उठले. मुख्यमंत्र्यांसमोर केलेल्या या आरोपांमुळे ते रागाने अत्यंत लालेलाल झाले होते. त्यांनी थॉमस कुरुलांची गचांडीच पकडली..घटना आणि सिद्धपीठ यांच्यातील लढा सुरूच होता. सिद्धपीठातील कामगारांना किमान वेतन मिळण्यासाठी आम्ही लढत होतो आणि सिद्धपीठ मात्र आमची मागणी काही केल्या मान्य करीत नव्हतं. सिद्धपीठाचं म्हणणं होतं, की काम करणारे कामगार हे सेवेकरी आहेत. ते परमेश्वराचे सेवक आहेत, त्यामुळे त्यांना किमान वेतन वगैरे लागू होत नाही... आमचं असं म्हणणं होतं, की कामगार सिद्धपीठात प्रत्यक्ष काम करतात. त्यांना सेवाच करायची असेल, तर ते त्यांच्या मर्जीने त्यांना पाहिजे तिथे त्यांच्या घरीही देवाची सेवा करतील. त्याकरिता त्यांना आश्रमात यायची गरज नाही. त्यामुळे त्यांना त्यांचा कामगार म्हणून असलेला अधिकार मिळालाच पाहिजे. कामगार विभागाचंही नेमकं हेच म्हणणं होतं. सिद्धपीठ आणि आमच्यात यावरूनच वाद सुरू होता. कामगारांना किमान वेतन देण्याबाबतचं पत्र कामगार विभागाकडून सिद्धपीठाला जावं याकरिता आम्ही जिल्हाधिकाऱ्यांना विनंती केली. त्यानुसार जिल्हाधिकाऱ्यांच्या सांगण्यावरून तसं पत्र कामगार विभागाने सिद्धपीठाला दिलंही; परंतु तरीही सिद्धपीठ कुणाचंच ऐकायला तयार नव्हतं. सिद्धपीठाचा त्याबाबतचा आडमुठेपणा कायम होता.दिल्लीला पंतप्रधान राजीव गांधी यांनी सामाजिक संस्थांच्या एका बैठकीला मला निमंत्रित केलं होतं. बैठक संपता संपता बैठकीमध्येच मी गणेशपुरी सिद्धपीठाचा विषय घेतला. पंतप्रधानांना मी सांगितलं, ‘हा आश्रम आहे. अनेक परदेशी भक्त इथे येतात, राहतात; परंतु तिथे काम करणाऱ्या कामगारांना जे स्थानिक आहेत, आदिवासी आहेत त्यांना आश्रम किमान वेतन देत नाही.’ हे ऐकल्यावर त्यांनाही धक्का बसला. ए. के. श्रीवास्तव हे भारत सरकारच्या कामगार कल्याण मंत्रालयाचे महासंचालक होते. तेही त्या बैठकीला उपस्थित होते. राजीवजींनी ताबडतोबीने त्यांना माझ्यासमोर बोलावून घेतलं आणि त्यांना सांगितलं, ‘तुम्ही स्वतः जाऊन पाहणी करा आणि मला आठ दिवसांत अहवाल सादर करा.’ त्याप्रमाणे अक्षरशः तीन-चार दिवसांच्या आतच जिल्हाधिकाऱ्यांना निरोप देऊन ए. के. श्रीवास्तव आपल्या कामगार विभागाच्या फौजफाट्यासह सिद्धपीठ आश्रमात दाखल झाले. तिथल्या कामगारांशी बोलले, आश्रमाशी बोलले आणि त्यांनी पंतप्रधानांना आपल्या भेटीचा अहवाल सुपूर्द केला..Premium|Prahar Sanghatana Bachchu Kadu : प्रहार: आमच्या लढ्याचा जन्म.तो नीट अभ्यासून राजीव गांधी यांच्या कार्यालयाने तातडीने महाराष्ट्राचे त्या वेळचे मुख्यमंत्री शंकरराव चव्हाण यांना स्वतः हस्तक्षेप करून कामगारांना न्याय मिळवून देण्याचे आदेशही दिले. पंतप्रधानांच्या आदेशाबरहुकूम शंकरराव चव्हाण यांनी मंत्रालयात बैठकीचं आयोजन केलं. त्या बैठकीला मी, विद्युल्लता, कामगारांचे प्रतिनिधी - हरी शेळके, कमल शेळके, महादू जाबर आणि सिद्धपीठाच्या वतीने त्यांचा विश्वस्त थॉमस कुरुला अन् आश्रमाचं व्यवस्थापन पाहणारे, कामगार विभागातून उपायुक्त म्हणून नियुक्त झालेले बागवे तसेच गणेशपुरीचे सरपंच गजानन पाटील असे सगळे मिळून सिद्धपीठाचं प्रतिनिधी मंडळ बैठकीला आलं होतं. प्रशासनाकडून ठाण्याचे जिल्हाधिकारी आणि पोलिस अधीक्षकही बैठकीस उपस्थित होते.बैठक सुरू झाल्यानंतर शंकररावांनी सर्वप्रथम सिद्धपीठाच्या प्रतिनिधींना बोलण्याची संधी दिली. त्यावर थॉमस कुरुला यांनी नेहमीच्या खोट्या तक्रारीच्या सुरात त्यांचं म्हणणं मांडलं, ‘‘हे आम्हाला त्रास देतात. यांची असुरी प्रवृत्ती आहे. आम्ही यांना योग्य तो मोबदला देतो. खरं म्हणजे आम्ही यांना काहीच द्यायची गरज नाही; कारण हे सगळे सेवा करणारे आहेत. आश्रमाचे सेवक आहेत. हा आध्यात्मिक आश्रम आहे, उद्योग नाहीय आणि या सेवेकरींना संघटित करून श्रमजीवी संघटना आंदोलन करते, यांचा त्वरित बंदोबस्त करा.’’ थॉमस कुरुला यांनी अशी आक्रमक मांडणी केल्यानंतर आम्ही आमचं म्हणणं काय आहे, ते ठामपणे मांडलं. बैठक शांतपणे सुरू होती..आम्ही आमची बाजू मांडताना सांगितलं, ‘‘जिल्हाधिकाऱ्यांनी आणि कामगार विभागानेही यांना समजावलं, तरीसुद्धा गुरुदेव सिद्धपीठ तिथल्या कामगारांना किमान वेतन देण्याबाबत ऐकत नाही. मग हे नेमका कोणाचा कायदा मानतात? या देशाचा कायदा यांच्या आश्रमाला लागू नाहीय का?’’ असं आग्रहीपणे मांडत आम्ही मुख्यमंत्र्यांना विनंती केली, ‘आपण हवं तर जिल्हाधिकाऱ्यांकडे यासंबंधी खात्री करा.’ ‘जिल्हाधिकाऱ्यांकडे खात्री करा’ असं आम्ही म्हणताच थॉमस कुरुला यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना लक्ष्य करत त्यांच्यावर जोरदार शाब्दिक हल्ला चढवला. त्यांनी मुख्यमंत्री शंकरराव चव्हाण यांच्याकडे दृष्टिक्षेप टाकून अत्यंत चिडून सांगितलं, ‘सिद्धपीठाला मुख्य अडचण ही जिल्हाधिकारी भास्करराव पाटलांचीच आहे. हा माणूस फार भ्रष्ट आहे.’ कुरुला यांच्या या वक्तव्यानंतर सभागृहात काही क्षण विचित्र शांतता पसरली. ही तणावपूर्ण शांतता छेदत शंकरराव चव्हाण म्हणाले, ‘हा भ्रष्ट माणूस आहे म्हणजे नेमकं काय म्हणायचंय तुम्हाला?’ यावर कुरुला म्हणाले, ‘यांना आम्ही दहा लाख रुपये दिले नाहीत, म्हणून हे आश्रमाचे विरोधी आहेत.’ ‘दहा लाख रुपये दिले नाहीत आणि भ्रष्ट आहेत’ असं म्हटल्यानंतर त्यांच्या बाजूलाच आतापर्यंत शांत बसलेले भास्करराव पाटील चिडून जागेवरून उठले. मुख्यमंत्र्यांसमोर केलेल्या या आरोपांमुळे ते रागाने अत्यंत लालेलाल झाले होते. मुख्यमंत्री समोर आहेत, याचा कोणताच शिष्टाचार न पाहता त्यांनी थॉमस कुरुलांची गचांडीच पकडली. त्यानंतर शंकरराव एकदम उभे राहिले; परंतु त्यांचाही मुलाहिजा न बाळगता भास्करराव अत्यंत क्रोधाने म्हणाले, ‘मी यांची जीभ छाटून टाकीन. मी दहा लाख रुपये मागितले, असं म्हणणाऱ्याची मी जीभच बाहेर काढून टाकेन. मी यांच्याकडे दहा लाख रुपये मागितले, हे बरोबर आहे; परंतु कशाकरिता मागितले?’ गचांडीची पकड अधिक घट्ट करीत भास्कररावांनी कुरुला यांना त्यावर जाब विचारला, ‘बोल, दहा लाख कशाकरिता मागितले?’ भास्कररावांचं हे रौद्ररूप पाहून कुरुलांनी भीत भीत सांगितलं, ‘शासनाच्या अल्पबचत योजनेसाठी’... कुरुलांची मानगूट तशीच पकडून ठेवून भास्करराव मुख्यमंत्र्यांकडे पाहत म्हणाले, ‘‘अल्पबचतीचं टार्गेट आम्हाला शासनानेच दिलेलं आहे. आम्ही तलाठ्यांपासून सगळ्यांना ‘अल्पबचत करा, अल्पबचत करा’ असं बजावून अल्पबचतीचं शासनाचं टार्गेट पूर्ण करत असतो. त्याचाच एक भाग म्हणून मी फक्त दहा लाख रुपये आश्रमाकडे मागितले. यांच्याकडे परदेशी लोकांची रेलचेल असते आणि त्यातून आश्रमाला अफाट पैसा मिळतो, त्यामुळे यांनी खरं तर शासनाला करोडो रुपये द्यायला पाहिजे होते. मी फक्त दहा लाख रुपयेच मागितले, तेसुद्धा यांनी दिले नाहीत. अल्पबचतीचं काम हे राष्ट्राचं काम आहे. यांनी दहा लाख तर दिले नाहीतच आणि तोंड वर करून मी भ्रष्ट असल्याचं सांगताहेत.’’ शंकरराव चव्हाणांनी भास्कररावांना आधी शांत केलं आणि कुरुलांची गचांडी त्यांनी कशीबशी सोडवली. बैठकीत थोडी शांतता प्रस्थापित झाल्यावर कुरुलांनी मुख्यमंत्र्यांना विनंती केली, ‘मुख्यमंत्री महोदय, आपण आमच्या आश्रमाला भेट द्या.’ त्यावर शंकररावांनी कुरुलांना स्पष्ट सांगितलं, ‘तुम्ही तुमच्याकडे काम करणाऱ्या आदिवासी मजुरांना जर किमान वेतन देत नसाल, तर तुमच्या आश्रमात पायसुद्धा ठेवायची माझी इच्छा नाही’....खरं तर, शंकरराव चव्हाण हे सत्य साईबाबांचे निस्सीम भक्त होते, त्यामुळे ते आमची बाजू घेणार नाहीत; आश्रमाचीच घेतील, असं आम्हाला ठाम वाटत होतं. मात्र शंकररावांनी आमच्यासमोर स्पष्टपणे कुरुलांना सांगितलं, ‘तुम्ही हा कामगारांच्या वेतनाचा प्रश्न सर्वप्रथम मिटवा.’ मुख्यमंत्र्यांच्या मध्यस्थीनंतरही हा प्रश्न मिटवायला सिद्धपीठ काही केल्या तयार नव्हतं. सिद्धपीठ आश्रमाला स्थानिक स्वराज्य संस्था ते दिल्लीपर्यंत आजवर मिळालेल्या राजाश्रयामुळे आश्रमाच्या व्यवस्थापकांमध्ये एकप्रकारची मग्रुरी आणि बेदरकारी आली होती. आमचं कुणीच काहीएक वाकडं करू शकत नाही, असा फाजील आत्मविश्वास त्यांच्यात होता.गुरुदेव सिद्धपीठाला अनेक राजकीय नेत्यांचे आशीर्वाद होते. जम्मू-काश्मीरचे तत्कालीन मुख्यमंत्री फारूख अब्दुल्ला, शिवराज पाटील चाकूरकर, असे अनेक राजकीय बडे असामी सिद्धपीठात वारंवार येत. राजकीय नेत्यांची अशी रेलचेल आत्मविश्वास वाढवत नाही; तर मुजोरी वाढवते. आम्हीच सर्वश्रेष्ठ, असा फाजील अहंकार वाढवते आणि त्यातूनच दुसऱ्यावर अन्याय करण्याची, अशक्ताला दाबण्याची वृत्ती वाढते. आश्रमाबाबतही नेमकं तेच झालं होतं. एका बाजूस आमच्या आंदोलनाचा सपाटा सुरूच होता; तर दुसऱ्या बाजूस बड्या राजकीय नेत्यांची आश्रमात रेलचेल होत होती. फारूख अब्दुल्ला आश्रमाला भेट देणार होते, त्याची जय्यत तयारी आश्रमात सुरू होती. या साऱ्यात आमच्या आंदोलनाची धग मात्र कायम होती...आम्ही आंदोलनाची नवी रणनीती आखली. या वेळी असं झालं, की जम्मू-काश्मीरचे मुख्यमंत्री येणार म्हटल्यानंतर माझ्यावर, विद्युल्लतावर तसेच महादू जाबर, हरी शेळके अशा काही कार्यकर्त्यांवर सरकारने प्रतिबंधात्मक कारवाई करण्याबाबत जिल्हा प्रशासनाला सुचवलं. क्रिमिनल प्रोसिजर कोड, कलम १०७ नुसार सार्वजनिक शांततेला बाधा येणार असेल, तर प्रतिबंधात्मक उपाय म्हणून संबंधितांकडून हमीपत्र घेता येतं, अशी कायद्यात तरतूद आहे.दोन दिवसांनी जम्मू-काश्मीरचे मुख्यमंत्री सिद्धपीठात येणार होते, म्हणून त्यांनी दोन दिवस आधीच आम्हाला तसं समन्स पाठवलं. पोलिस आमच्याकडे समन्स घेऊन आले. आम्ही समन्स वाचलं. आम्ही दंड प्रक्रिया संहिता अभ्यासल्यावर काही गोष्टी आमच्याही ध्यानात आल्या. फक्त समन्स बजावता येत नाही, तर समन्सच्या बरोबरीने समोरच्यावर प्रतिबंधात्मक कारवाई का करायची आहे? याचं कारण देणारा अहवाल समोरच्याला देणं बंधनकारक असतं. कलम ११६ प्रमाणे ही तरतूद होती. .Premium|Bihar Election NDA Victory : मोदी पुन्हा आक्रमक अवतारात.सिद्धपीठाचा माणूस आम्हाला समन्स बजावायला सिद्धपीठाच्याच गाडीतून पोलिसांना घेऊन आला. आम्ही समन्स पाहिलं आणि पोलिसांकडे परत दिलं. पोलिस आश्चर्याने म्हणाले, ‘हा तर कोर्टाचा समन्स आहे.’ म्हटलं ‘कोर्टाचं समन्स आहे, तर कोर्टाला सांगा, की आम्ही समन्स स्वीकारत नाही, परत पाठवतो.’ मग आलेल्या पोलिस उपनिरीक्षकांनी आम्हाला विचारलं, ‘समन्स का घेत नाही तुम्ही?’ मी म्हणालो, ‘जे काय करायचं ते नियमाने करायचं. तुमच्या घरचा कायदा नाही. तुम्ही ज्या कायद्याने आम्हाला समन्स बजावताय, आधी त्या कायद्याचा तुम्ही अभ्यास करा आणि त्याप्रमाणे कारवाई करा, मगच आम्ही समन्स घेऊ.’ आमचं म्हणणं ऐकून ते आल्या पावली परत गेले. त्यानंतर त्यांच्याही हे लक्षात आलं, की कायद्यातील विहित प्रक्रियेनुसार कलम ११६ चा अहवाल यात न दिल्यामुळे आम्ही त्यांचं समन्स स्वीकारलेलं नाही. दुसऱ्या दिवशी ते कलम ११६ च्या अहवालासह समन्स घेऊन आमच्यासमोर हजर झाले. मग आम्ही ठरवलं, आता सिद्धपीठ आश्रमाची गंमत करायची. दुसऱ्याच दिवशी जम्मू-काश्मीरचे मुख्यमंत्री आश्रमात येणार होते, मग आम्ही भिवंडीला गेलो. भिवंडी आणि कल्याणसाठी प्रतिबंधात्मक उपाय, कलम १०७ याचं स्वतंत्र कोर्ट होतं आणि त्या ठिकाणी परांजपे नावाचे गृहस्थ शासनाने विशेष कार्यकारी दंडाधिकारी म्हणून नेमलेले होते. आम्ही त्यांच्यासमोर हजर राहण्याआधीच कायद्याचा नीट अभ्यास केला होता. त्यांनी अगदी प्रेमाने, ‘या, या... बसा. बोला, काय झालं? मला कुठे हौस आहे; पण ते सरकार ऐकत नाही ना. उद्या जम्मू-काश्मीरचे मुख्यमंत्री येणार आहेत’ असं म्हणत आम्हाला बसवलं. म्हटलं, ‘जम्मू-काश्मीरचे मुख्यमंत्री येणार आहेत, तर काय झालं?’ ते म्हणाले, ‘उद्या तुम्ही काही गडबड करणार नाही, असं हमीपत्र तुमच्याकडून घ्यायचं आहे.’ मी म्हटलं, ‘कसलं हमीपत्र? आम्ही हमीपत्र देणार नाही.’ हे ऐकून ते अक्षरशः हातापाया पडायला लागले. मी त्यांना म्हणालो, ‘इथे सार्वजनिक शांततेचा प्रश्नच नाहीय. सार्वजनिक शांतता-सुव्यवस्था धोक्यात येणार असेल, तरच तुम्हाला प्रतिबंधात्मक उपाय करता येतो. परंतु हा वाद कामगार आणि मालक यांच्यामधला आहे. याचा समाजातील शांततेशी काहीएक संबंध नाही. तेव्हा मालक आणि कामगार आम्ही बघून घेऊ. तुम्हाला मधे येण्याचं कारण काय?’ त्यावर ते म्हणाले, ‘नाही, शेवटी सार्वजनिक शांतता महत्त्वाची आहे.’ त्यांना आम्ही पदोपदी समजावून सांगत होतो, ‘यात सार्वजनिक शांततेचा भंग व्हायचा प्रश्नच नाहीय.’ तरीही त्यांना काही केल्या ते पटेना. त्यांच्यावरचा आश्रमाचा दबाव आम्हाला स्पष्ट जाणवत होता..शेवटी आम्ही आमचं अखेरचं अस्त्र काढलं. मधू लिमये यांच्या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निकाल आम्ही त्यांना दाखवला. ‘आम्ही तुम्हाला हमीपत्रही देणार नाही आणि जामीनही देणार नाही. आता आम्ही तुमच्या समोर आहोत, तुम्हाला हवं तर तुम्ही आम्हाला अटक करा.’ आम्ही त्यांना मधू लिमये विरुद्ध वेदमूर्ती आणि इतर या सर्वोच्च न्यायालयातील प्रकरणाचा कलम १०७ संदर्भातला दाखला दिला. कामगार आणि मालक यांचा जर संबंध असेल, तर तिथे सार्वजनिक शांततेचा संबंध नसतो. १०७ चं कलम अशा प्रकरणात लावता येत नाही हे त्यांना या निकालाच्या आधारे दाखवल्यावर ते म्हणाले, ‘आता माझ्याकडे सरकारी वकीलही नाही, की जो याचा युक्तिवाद करील. मग मी आता काय करू? माझ्याकरिता तुम्ही एकच करा, तुम्ही फक्त बॉण्ड द्या ना... उद्या संध्याकाळी जम्मू-काश्मीरचे मुख्यमंत्री परतल्यावर आपण तो रद्द करू. काय आहे, शेवटी माझ्या नोकरीचा प्रश्न आहे.’ आम्ही म्हटलं, ‘तुम्ही आम्हाला अटक करा, घेऊन चला, काहीही करा आणि उद्या जम्मू-काश्मीरचे मुख्यमंत्री येणार आहेत, तेव्हा आम्ही आमचं आंदोलन ठरल्याप्रमाणे करणार आहोतच. तुमचा आदेश आम्ही मानत नाही, आम्ही स्वीकारतही नाही, त्याचं उत्तरही देत नाही आणि जामीनही देत नाही. तुम्हाला काय करायचं ते करा.’ आम्ही जोशातच होतो. फारूख अब्दुल्ला यांच्या भेटीवेळी आम्ही काहीतरी गोंधळ घालू, अशी त्यांना भीती होती, मात्र त्यावेळेस आम्ही आमची निदर्शनं निग्रहाने सुरूच ठेवली. त्यामुळे पोलिसांना आमच्यावर कोणताही प्रतिबंधात्मक उपाय करता आला नाही... लढा जिंकायला आंदोलनाच्या रणनीतीसोबतच कायद्याचं ज्ञान असणं, हेही तितकंच आवश्यक असतं. अन्यथा कायद्याच्या ज्ञानाचा अभाव लढ्याला कमकुवत करू शकतो, तसंच विरोधकांना विनाकारण मजबुती देऊ शकतो. त्यामुळे लढ्यापूर्वी संघटनेने रणनीती आखणं जितकं महत्त्वाचं असतं, तितकंच लढ्याच्या अनुषंगाने कायद्याचं आकलनही महत्त्वाचं असतं, तरच अहिंसक संघर्षाची रणनीती आखता येते आणि यशस्वीही करता येते. (क्रमशः).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.