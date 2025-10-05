Premium| Lactose tolerance: लॅक्टोज टॉलरन्सची मानवी कथा : उत्क्रांती आणि संस्कृतीचा संगम

समोर येईल त्या परिस्थितीशी जुळवून घेत माणूस आजवर स्वतःचा प्रवास करत राहिला आहे. आज ज्या गोष्टी आपल्याला अगदी सहज सोप्या वाटतात, त्या कधी काळी माणसाकरिता नवीन होत्या; पण परिस्थितीशी हातमिळवणी करून वातावरणाशी एकरूप होण्याचा माणसाचा स्वभाव राहिला आहे. माणूस आजही आपल्या या स्वभावाशी प्रामाणिक आहे. तो आजही स्वतःवर प्रयोग करतो. येणाऱ्या प्रत्येक आव्हानाला सामोरे जातो. त्यानुसार तो स्वतःच्या आयुष्यात बदल घडवून आणतो. त्यामुळेच तो वातावरणाशी एकरूप होऊन जगू शकतोय. मानवी उत्क्रांतीच्या प्रवासातील अनेक टप्पे आपण आजवर पाहिले. त्यातील प्रत्येक टप्प्यात माणसाने स्वतःचे जगणे समृद्ध करण्यासाठी अनेक वेळा स्वतःमध्ये बदल करून घेतले, नवे शोध लावले आणि त्यामुळे त्याचे जगणे सुकर होऊ शकले. आज अगदी सामान्य वाटणाऱ्या गोष्टीदेखील पूर्वी माणसासाठी तेवढ्या सोप्या नव्हत्या. आज जे अन्न आपण अत्यंत नैसर्गिक अन्नात स्रोत म्हणून वापरात घेतो ते अन्नदेखील माणूस पचवू शकत नव्हता, असे तुम्हाला सांगितले तर खरे वाटणार नाही. पूर्वी माणसाला दूधदेखील पचत नव्हते. कारण ते पचवण्यासाठी लागणारे घटक माणसाच्या शरीरात नव्हते. माणसाच्या या दूध पचवण्याची गोष्टी ‘लॅक्टोज टॉलरन्सची मानवी कथा’ म्हणून ओळखली जाते. ही गोष्ट जैविक उत्क्रांती आणि सांस्कृतिक बदलांचा एक अनोखा संगम आहे. .मुळात मानव प्रजाती ही एवढ्या प्रमाणात वाढू शकली, त्याचा प्रसार होऊ शकला त्याचे मूळ कारण हे माणसाचे गटात एकत्र राहणे. सहकार्याने माणसाने स्वतःचे जगणे अधिक सुकर केले. त्यातून त्याला जगण्यासाठी आवश्यक असणाऱ्या घटकांचा शोध लावता आला. आपले जगणे समृद्ध करताना माणसाने केवळ जैविक पातळीवरच जोर लावला असे नाही; तर त्याने स्वतःच्या वैचारिक विकासाची वाट चोखंदळपणे निवडली. भाषेतून त्याने संवादशैली विकसित केली आणि पुढे तोच धागा धरून त्याने समाजाची रचना केली. आपण राहतो तो परिसर, तेथील भौगोलिक आणि सामाजिक परिस्थितीचा विचार करून त्याने स्वतःच्या सांस्कृतिक विकासाचीदेखील मुहूर्तमेढ रोवली. माणसाचा झालेला सांस्कृतिक विकास आणि जैविक बदलांमधूनही त्याची जगण्याची नाळ दिवसेंदिवस अधिक घट्ट होत गेली. ‘लॅक्टोज टॉलरन्सची मानवी कथा’ हे त्याचे सर्वोत्तम उदाहरण मानायला पाहिजे. .आपल्याला माहिती आहे, की अनेक सस्तन प्राणी बालपणात दुधावरच जगत असतात. बहुतेक सस्तन प्राण्यांचे पहिले पालनपोषण हे दुधावरच होत असते; पण बालपणी जे दूध आपण सहज ग्रहण करतो, ते मोठे झाल्यावर मात्र आपल्याला पचत नाही. कारण वय वाढल्यानंतर मानवी शरीरात लॅक्टेज तयार होणे थांबते. दूध पचवण्याची क्षमता केवळ लहान वयातच माणसाकडे होती. आजही इतर सस्तन प्राण्यांना प्रौढत्वात दूध पचत नाही, माणसाला ते आज पचू शकते; मात्र इतर प्राण्यांना आजही हा जैविक बदल घडवता आला नाही. माणसाने सुमारे दहा हजार वर्षांपूर्वी शेती करायला सुरुवात केली. शेतीसोबतच त्याने शेतीच्या कामांसाठी पशुपालन करायला सुरुवात केली. माणसाने गायी, म्हशी, शेळ्या पाळायला सुरुवात केली आणि तो त्यांचे दूध प्राशन करायला लागला; पण सुरुवातीच्या माणसाला हे दूध पचत नव्हते; पण माणसे दूध प्यायला लागल्यानंतर काही काळाने काही मानवी समूहांच्या जीनमध्ये बदल झाला. त्यामुळे प्रौढावस्थेतही माणसाच्या शरीरात लॅक्टेज तयार व्हायला लागले. आज दूध हा मानवाच्या खाण्यापिण्याच्या सवयीतील सर्वात महत्त्वाचा पदार्थ आहे. त्यामुळे दुधाशिवाय आयुष्याची कल्पनादेखील काही जण करू शकणार नाहीत. .विशेषतः उत्तर युरोपात स्वीडन, डेन्मार्क, इंग्लंड येथे ८०-९० टक्के लोक दूध सहज पचवतात. आफ्रिकेत मसाई, फुलाना यांच्यासारख्या काही भटक्या जमातींची उपजीविका दुधावर अवलंबून होती. आशिया खंडात भारत, चीन, जपानमध्ये लॅक्टोज टॉलरन्स तुलनेने कमी होता. इथल्या लोकांना दूध जास्त पचत नसे. त्यामुळे आशियातील लोक पारंपरिक पद्धतीने दूध आंबवून दही, ताक, चीज यांसारखे पदार्थ तयार करून दुग्धजन्य पदार्थांचे सेवन करायला लागले. त्यामुळे दूध पचवणारे लोक उपाशीपोटी टिकून राहण्यात इतरांपेक्षा सक्षम ठरले. शिवाय त्यामुळे लॅक्टोज कायम राहण्याच्या जीनचे म्युटेशन वेगाने पसरले. हे नैसर्गिक निवडीच्या सिद्धांताचे एक महत्त्वपूर्ण उदाहरण मानले जाते. लॅक्टोज टॉलरन्स ही मानवी इतिहासातील सर्वात वेगाने पसरणारी आनुवंशिक जुळवणूक मानली जाते. .माणसे गटाने राहायला लागली, शेती करायला लागली, त्यांनी स्वतःची भाषा विकसित केली. त्यासोबतच माणूस स्वतःची अशी संस्कृती विकसित करायला लागला. ही संस्कृती विकसित करताना माणसाने त्याची स्वतःची अशी खाद्यसंस्कृतीसुद्धा विकसित केली. या सांस्कृतिक विकासाच्या टप्प्यातील हे एक मोठे आणि महत्त्वाचे पाऊल होते. मानवी उत्क्रांतीतील सांस्कृतिक पद्धती आणि जैविक बदल हे असे सोबत विकसित होत होते. माणसाने आधी प्राणी पाळले, दूध प्यायला सुरुवात केली. नंतर जैविक जीनमध्ये बदल होऊन दूध पचवण्याची क्षमता त्याच्यात निर्माण झाली. त्यामुळे ही कथा जैविक उत्क्रांती आणि सांस्कृतिक उत्क्रांती यांचा मिलाफ मानली जाते. तसे पाहिले तर लॅक्टोज हा एकप्रकारे साखरेचाच प्रकार आहे. त्याला दूधसाखर असेही म्हणतात. तो एक डायसॅकॅराईड म्हणजेच दोन साध्या साखरेचे अणू मिळून तयार झालेला घटक असतो. त्यात गॅलेक्टोज आणि ग्लुकोजचा समावेश असतो. लॅक्टोज मुख्यत्व स्तनपायी प्राण्यांच्या दुधात आढळतो. मानवी दुधात लॅक्टोजचे प्रमाण हे अधिक असते. गायी, म्हशी, शेळ्या यांच्या दुधात चार ते पाच टक्के लॅक्टोज असतो तर मानवाच्या म्हणजेच आईच्या दुधात हे प्रमाण सात टक्क्यांऐवढे जास्त असते. आपल्या शरीराच्या लहान आतड्यांमध्ये लॅक्टेज नावाचा एन्झाईम तयार होत असतो. लॅक्टेज लॅक्टोजचे तुकडे करून ग्लुकोज व गॅलेक्टोजमध्ये बदलतो. ही दोन्ही साधे साखरेची रेणू रक्तात सहज शोषले जातात आणि ऊर्जेसाठी वापरले जातात. बऱ्याच प्रौढांमध्ये लॅक्टेज एन्झाइम कमी होतो. लॅक्टोज न पचल्याने अनेकांमध्ये समस्या निर्माण होतात. पोटफुगी, वायू, जुलाब, पोटदुखी यांसारखे आजार होतात. आशियाई व आफ्रिकन लोकसंख्येत हे प्रमाण जास्त आहे, तर युरोपियन लोकांमध्ये कमी आहे. त्यामुळे या परिसरातील लोक थेट दुधाऐवजी दही, ताक, चीज यांचा वापर करतात, कारण आंबवण प्रक्रियेमुळे लॅक्टोज कमी होतो. अलीकडे बऱ्याच देशांमध्ये लॅक्टोजविरहीत दूधदेखील विक्रीला उपलब्ध असते; पण उत्क्रांतीच्या प्रवासात याला विशेष महत्त्व आहे. कारण सस्तन प्राण्यांमध्ये केवळ लहानपणीच दूध पचवण्याची क्षमता असतानादेखील मानवात कालांतराने का होईना ही क्षमता विकसित झाली. माणसाने पशुपालन सुरू केल्यावर काही समूहांमध्ये लॅक्टोज टॉलरन्स विकसित झाला. त्यामुळे त्याला सांस्कृतिक बदलामुळे झालेली जैविक उत्क्रांती समजले जाते. पण प्रौढावस्थेत गेल्यावर बहुतेक प्राण्यांमध्ये हा एन्झाइम तयार होणे बंद होते; पण प्रौढावस्थेतही दूध पचवू शकण्यात केवळ माणूस हाच अपवाद आहे. कारण मानवसमूहांमध्ये लॅक्टेज एन्झाइम आयुष्यभर कार्यरत राहण्याच्या दृष्टीने जैविक बदल झाले. ते त्याने स्वतःसाठी विकसित केलेल्या सांस्कृतिक बदलाच्या अनुषंगाने विकसित होत गेले. इतर प्राण्यांमध्ये मात्र अशा स्वरूपाचे जीन परिवर्तन दिसत नाही. अगदी उदाहरणादाखल पाहायचे झाल्यास लहान मांजरात दूध पचवण्याची क्षमता असते; पण तेच मांजर मोठे झाल्यावर मात्र त्याला दूध पचत नाही. मोठ्या प्रौढ मांजरांना जर दूध दिले तर त्यांना पोटफुगी, जुलाबासारखे आजार होतात. कुत्र्याची लहान पिल्लेदेखील लहानपणी आईचे दूध सहज पचवतात; पण मोठी झाल्यावर मात्र त्यांनादेखील मांजरांप्रमाणेच दूध पचवता येणे कठीण जाते. हाच नियम प्रौढ मांजरे, कुत्रे, सिंह, वाघ, डुकरे, घोडे, वानर या सर्वांना लागू पडतो. हे सर्वसाधारणपणे गायीचे दूध पचवू शकत नाहीत. दूध पचवण्याची क्षमता फक्त पिल्लांच्या वाढीसाठी असते, प्रौढ प्राण्यांमध्ये नाही. मानवात मात्र जीनोमिक बदल झाल्यामुळे काही समाजांत दूध आयुष्यभर पचते. त्यामुळेच हा उत्क्रांतीतील अद्वितीय बदल मानला जातो. .लॅक्टेज हा लॅक्टोजचे पचन करण्याकरिता आवश्यक असलेले महत्त्वाचे एन्झाईम आहे. या जीनच्या नियमनात झालेल्या म्युटेशनमुळे लॅक्टेज प्रौढावस्थेत सक्रिय राहतो. युरोपात साधारणपणे साडेसात हजार वर्षांपूर्वी हे म्युटेशन पसरले. आफ्रिकेत वेगवेगळ्या पशुपालक जमातींमध्ये स्वतंत्रपणे या म्युटेशनचा प्रसार झाला. म्हणजे उत्क्रांतीत वेगवेगळ्या ठिकाणी एकाच प्रकारच्या फायद्यासाठी वेगवेगळे आनुवंशिक बदल झाले. म्हणून याला समान अभिसारी उत्क्रांती (Convergent Evolution) असे म्हटले जाते. जेव्हा दोन वेगळ्या प्रजाती भिन्न पूर्वजांपासून उत्क्रांत होतात; पण समान पर्यावरणीय दबावामुळे सारखे गुणधर्म विकसित करतात, त्याला समान अभिसारी उत्क्रांती असे म्हणतात. पर्यावरणीय दबाव, जीवनशैली किंवा अन्नसाखळीतील सारखी भूमिका हे त्यामागचे कारण असते. लॅक्टोज इन्टॉलरन्स दाखवते की उत्क्रांती हळूहळू लाखो वर्षांतच घडते असे नाही तर कधी कधी काही हजार वर्षांतही मोठा बदल होऊ शकतो. मानवात झालेला हा बदल त्याच्या सांस्कृतिक गरजांसोबत विकसित झालेला आहे आणि म्हणूनच त्याचे महत्त्व जास्त आहे. मानवी उत्क्रांतीच्या टप्प्यातील हा जैविक बदल माणसाच्या पर्यावरणाशी एकरूप होण्याची एक सकारात्मक सुरुवात म्हणायला हरकत नाही. 