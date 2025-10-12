Premium| Bonded labor rehabilitation: वेठबिगारांच्या पुनर्वसनाच्या नव्या अध्यायाची मुहूर्तमेढ!

विवेक पंडितpvivek2308@gmail.comमुक्त झालेल्या वेठबिगार तरुणांनी पुनर्वसनात तहसीलदारांकडे ट्रक मागितला. ते ऐकून तहसीलदार एकदम खवळले. त्यांनी वेठबिगारांना शिव्या दिल्या. त्यांना संताप अनावर झाला; परंतु ते काहीच न बोलता निघून गेले. मीही माझ्या संतापाला आवर घातला. बराच विचार केला अन् एक योजना आखली. ती फत्ते झाली. एका पत्राने जादू झाली आणि तहसीलदारांनी ‘भाऊ, आपण पुनर्वसनात ट्रक मिळवून देऊ’ असं आश्वासन दिलं... तिथेच पुनर्वसनाच्या एका नव्या अध्यायाला सुरुवात झाली.बोड्याचे काही वेठबिगार मुक्त झाले होते. ते वेठबिगारीत असताना बहुतेक जण मालकांच्या वीटभट्टीवर विटा भरणं, विटा करणं, शेतीची कामं करणं, अशी काम करीत. त्यांच्यातील पद्मन, नाशिक, गणपत, जानू अशा काही मुक्त झालेल्या वेठबिगार तरुणांनी एकत्र येऊन मला सांगितलं होतं, की ‘भाऊ, आम्हाला पुनर्वसनात गाडी-जोडी नको; कारण आमच्याकडे शेती नाही. आम्ही बैल कुठे चालवू? आम्हाला बकऱ्या पण नकोत; कारण आमच्याकडे रानच नाही. आम्ही त्यांना कुठल्या रानात चरायला नेणार?’ त्यांचं म्हणणं वास्तववादी होतं. मी तेव्हा त्यांना सहज विचारलं, की ‘मग काय पाहिजे तुम्हाला?’ तेव्हा क्षणाचाही विलंब न लावता ते म्हणाले, ‘आपल्याला ट्रक बघायला पाहिजे भाऊ.’ मी त्यांचं बोलणं हसण्यावारी नेलं. या गाडी-जोडीच्या पैशांमध्ये कसा काय ट्रक येणार? त्यांनी सुचविलेला हा पर्याय तेव्हा मला व्यवहार्य वाटला नाही, म्हणून मी त्याकडे खास लक्ष दिलं नव्हतं; परंतु त्या लोकांच्या डोक्यात ट्रकशिवाय दुसरं काहीच नव्हतं. अस्तित्वात असलेल्या पुनर्वसनाच्या कोणत्याच शासकीय योजना त्यांना घ्यायच्या नव्हत्या. मुक्ततेनंतर ते मालकांकडे पुन्हा वेठबिगारीत गेले नाहीत; परंतु ते मजुरी करीत होते. त्यामुळे त्यांचं पुनर्वसन झालं नाही, हे वास्तव होतं..डॉ. जॉईस शंकरन यांची दिल्लीला नियुक्ती होण्यापूर्वीची घटना आहे ही... त्यांना वेठबिगारांबाबत दिल्लीच्या सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर करून मुक्त वेठबिगारांचं पुनर्वसन अद्याप का झालं नाही, याचं उत्तर द्यायचं होतं. कारण आम्ही न्यायालयाला वेठबिगारांच्या वास्तव परिस्थितीची माहिती देत होतो. आमच्याकडूनही दर महिन्याला सर्वोच्च न्यायालय माहिती मागवत होतंच, त्यामुळे जिल्हाधिकारी तहसीलदारांच्या मागे एकच तगादा लावत होत्या की, ‘काहीही करा आणि या मुक्त वेठबिगारांचं पुनर्वसन करा.’डी. एस. तरे हे तहसीलदार म्हणून त्यावेळेस वसईत नुकतेच रुजू झाले होते. त्यांनी आपल्या पदाचा कार्यभार घेतल्या घेतल्या त्यांना जिल्हाधिकाऱ्यांचा आदेश आला, की ‘काहीही करा आणि या आठ वेठबिगारांचं पुनर्वसन करून टाका; कारण मला दर महिन्याला सर्वोच्च न्यायालयाला याबाबत उत्तरं द्यावी लागतात’... पुनर्वसनाबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांवर सर्वोच्च न्यायालयाचा दबाव होता आणि तहसीलदारांवर जिल्हाधिकाऱ्यांचा... तहसीलदार स्वतः आंबोड्याला वेठबिगारांकडे गेले. आंबोड्याच्या जगल्या पाटील या मालकाकडे ते जाऊन बसले. त्यांनी गावच्या तलाठ्यांमार्फत मुक्त वेठबिगारांना निरोप पाठवला. मालकाच्या ओटीवर खुर्चीत तहसीलदार, सगळे मालक, पोलिस पाटील बसले होते आणि ओटीच्या खाली हे सर्व वेठबिगार उभे राहिले. तहसीलदारांनी स्वतःची ओळख करून द्यायला सुरुवात केली, ‘मी तहसीलदार आहे. .मला कलेक्टर साहेबांनी तुमचं पुनर्वसन करायला पाठवलंय. बोला, काय करायचं? गाडी-जोडी पाहिजे का? बकऱ्या पाहिजेत का तुम्हाला? काय पाहिजे तुम्हाला? बोला पटकन... गाय पाहिजे, म्हैस पाहिजे?’ शासनाची खिरापत घेऊन ती वेठबिगारांच्या झोळीत टाकायला आणि उत्तरदायित्वातून एकदाचं मोकळं व्हायला तहसीलदार अनावर होते. मदतीचा एखादा भाकर-तुकडा झोळीत टाकला, की त्यांची झोळी आटोकाट भरेल आणि ते समृद्ध होतील, अशी तथाकथित प्रशासकीय धारणा पक्की करूनच ते बोलत होते. तहसीलदारांना जिल्हाधिकाऱ्यांच्या दबावातून स्वतःला मोकळं करायचं होतं आणि जिल्हाधिकाऱ्यांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या... वेठबिगारांच्या पुनर्वसनाबाबतची कळकळ शून्य होती. मात्र आमच्या वेठबिगारांमध्ये अनेक लढे लढून एव्हाना ‘जे वाटतं ते बोलायचं’ धाडस आलं होतं. संघटनेने त्यांच्यात तितकं धैर्य नक्कीच भिनवलं होतं. ओटीवर बसलेल्या तहसीलदारांसमोर ओटीच्या खालीच उभं राहून मुक्त वेठबिगार त्यांची बाजू मांडू लागले, ‘म्हैस आम्ही कुठून चारणार साहेब? आमच्याकडे गोठा नाही, चारा नाही. आम्हाला गायही नको, म्हैसही नको, गाडी-जोडी पण नको... आम्हाला काही नको’... थोडंसं त्रासूनच तहसीलदारांनी विचारलं, ‘मग काय पाहिजे तुम्हाला?’ त्यावर एकसाथ सारे म्हणाले, ‘द्यायचा असेल तर आम्हाला ट्रक द्या... ट्रक द्या.’ असं म्हटल्यावर तहसीलदार त्यांच्यावर एकदम खवळले.पिचलेल्याने त्याच्या वेदनेची कळ आतच जिरवून शासनाने दिलेल्या मलमपट्टीने त्याच्या जखमेतून भळभळून वाहणारं रक्त तिथेच दाबून म्हणायचं असतं, की ‘साहेब, आजवरल्या सर्व जखमा या मलमपट्टीने पूर्ण भरल्या. आता मी समृद्ध आहे’... मात्र या परिपाठाला त्या वेठबिगारांनी छेद दिला, त्यामुळे शासनाचा प्रतिनिधी असलेला तहसीलदार खवळला. फाटक्या झोळीत टाकलेली मदतीची भीक मुकाट्याने स्वीकारायची असते आणि त्या पुनर्वसनाच्या भिकेवर त्याने त्याचं आयुष्य... त्याच्या पुढल्या पिढ्या ओलिस ठेवायच्या असतात; परंतु व्यवस्थेचा हा अलिखित नियम वेठबिगारांनी मोडला होता. म्हणूनच तहसीलदार शिवराळ भाषेवर उतरले आणि त्यांनी वेठबिगारांना शिव्याच द्यायला सुरुवात केली. ‘ट्रक पाहिजे, हे कुठल्या xxxने तुम्हाला सांगितलं? कुणाची योजना आहे ही? वारल्यांच्या बापाने कधी ट्रक चालवला आहे का?’ त्यावर जमलेले मालकही हसू लागले. वेठबिगारांना आता संताप अनावर झाला; परंतु ते काहीच न बोलता तिथून निघून गेले, कारण आम्ही त्यांना तशी शिकवण दिली होती, की ‘हिंसात्मक काहीही करायचं नाही.’ त्यांच्या पाठोपाठ तहसीलदार त्यांना पकडायला धावत गेले. म्हणाले, ‘बोला... बोला.’ त्यावर संघटनेच्या आजवरच्या शिकवणीनुसार ते शांतपणे म्हणाले, ‘आम्हाला काही बोलायचं नाही. आम्ही चाललो’ आणि ते निघून आले. .दुसऱ्याच दिवशी थळ्याच्या पाड्यात आमची मिटिंग होती. त्या मिटिंगमध्ये मी, विद्युल्लता, महादू जाबर, आम्ही सर्वच जण होतो... त्या वेळेला हे आठही मुक्त वेठबिगार तिथे आले आणि त्यांनी आम्हाला ही घडलेली हकीकत सांगितली. खरंतर माझा संताप अनावर झाला होता. व्यवस्थाच आदिवासींना पिढ्यान्-पिढ्या गुलाम बनवते आणि ते संघर्ष करून मुक्त झालेच, तर त्यांना त्यांच्या हक्काचं पुनर्वसनही देत नाही... पुनर्वसन ही शासनाची मेहेरबानी नसते, ती जबाबदारी असते. पुनर्वसन हे बाधितांचं, पीडितांचं होत असतं आणि व्यवस्थाच त्यांना ‘बाधित’ करीत असते, त्यामुळे त्यांना ‘पुनर्वसित’ करणं हे शासनाचंच ‘दायित्व’ असतं... तरीही प्रशासनाची अशी उर्मट भाषा ऐकून मला मनोमन चीड आली होती. मी माझ्या संतापाला आवर घातला आणि बराच विचार केला अन् एक योजना आखली. .दुसऱ्याच दिवशी मकर संक्रांत होती. आम्ही मालाडला राहत होतो. योजनेनुसार मालाडहून आम्ही निघालो. त्या वेळेस माजी आमदार कपिल पाटील हे वर्तमानपत्रासाठी वृत्तांकनाचं काम करायचे. विद्यार्थिदशेपासून माझा आणि त्यांचा ऋणानुबंध. मी, कपिल आणि विद्युल्लता सकाळी दहाच्या आधीच वसई तहसील कचेरीत पोहोचलो. त्या वेळेस ती जुन्या तहसील कचेरीतून धान्याच्या गोदामात हलविण्यात आली होती. गोदामातल्या त्या तहसील कार्यालयात आम्ही गेलो. कार्यालयातील सर्व कर्मचारी वर्ग पोहोचायच्या आधीच आम्ही पोहोचलो होतो. संपूर्ण तहसील कार्यालयात एकमेव अधिकारी त्यावेळेस काम करीत बसले होते, ते म्हणजे पी. एस. पाटील... आम्हाला इतक्या सकाळी तहसील कचेरीत पाहून ते म्हणाले, ‘काय भाऊ, तुम्ही एवढ्या लवकर कसे काय आलात?’ म्हटलं, ‘आम्ही तहसीलदार साहेबांना भेटायला आलो आहोत. आम्ही इथे येताना वाटेत काही गोष्टी त्यांना भेट देण्याकरिता खरेदी केल्या आहेत, त्या आम्हाला त्यांना समारंभपूर्वक द्यायच्या आहेत. .कधी येतील साहेब?’... ‘आता येतीलच साहेब’ ते लागलीच म्हणाले. थोड्या वेळाने तहसीलदार आले. आम्ही त्यांना त्यांच्या दालनात जाऊ दिलं. आम्हाला पाहून आम्ही शासनाची पुनर्वसनाची मदत स्वीकारायलाच आलो आहोत, अशी समजूत करून साहेब खुशीतच दालनात गेले. मग तहसीलदारांनी मला बोलावून घेतलं. म्हणाले, ‘या, या... बरं झालं. तुमचीच वाट बघत होतो मी. जिल्हाधिकारी एकसारखे माझ्या मागे लागले आहेत, की वेठबिगारांचं पुनर्वसन करा... पुनर्वसन करा... त्याकरिता मला तुमची भेट घ्यायचीच होती. बरं झालं, तुम्हीच आलात...’ मी त्यांना म्हटलं, ‘थांबा, थोडं निवांत व्हा. आताच आपण कार्यालयात आला आहात, आधी पाणी घ्या. चहा घ्या’... मी त्यांना स्थिरस्थावर होऊ दिलं. मात्र ते पुनर्वसनाची मदत थोपवून मोकळे व्हायला अधीर होते. पुनर्वसनाच्या जोखडातून सुटायची त्यांना घाई झाली होती. ते म्हणाले, ‘बोला ना बोला... काय करूया आपण?’ मी म्हटलं, ‘थांबा थोडं... शांतपणे बोलू. घाई कशाला?’ तहसीलदार मात्र खुशीत गाजर खात खुर्चीत बसले होते. सगळंच शांत झाल्यानंतर नाशिक कुसळ उठला आणि तहसीलदारांजवळ त्यांच्या डायसवर गेला. येताना आम्ही आणलेला हार त्याच्या हातात होता, तो त्याने तहसीलदारांच्या गळ्यात घातला. त्यावर आम्ही सर्वांनी टाळ्या वाजवल्या. तहसीलदारांनीसुद्धा स्वतःसाठी टाळ्या वाजवल्या. तहसीलदारांना वाटलं, की शासन करीत असलेल्या मुक्त वेठबिगारांच्या पुनर्वसनाकरिता त्यांचा सत्कार होत असावा. ते खुर्चीत बसल्यानंतर पुन्हा पद्मन उठला. सुरेखासोबत काही महिला होत्या, त्याही उठून डायसवर गेल्या. त्यांनी साहेबांना हळद-कुंकू लावलं. हातात तिळगूळ दिलं. त्यावर तहसीलदारांना अक्षरशः गहिवरून आलं आणि त्यांनी हात जोडून हृद्य सत्कार स्वीकारला. ते गहिवरल्या शब्दात म्हणाले, ‘काय करू? तुम्ही इतके चांगले लोक आहात. आज तुम्ही मला तिळगूळ दिलं. माझ्या गळ्यात हार घातला. माझं स्वागत केलं. हे जर मला आधी माहिती असतं, तर मी माझ्या बायकोलासुद्धा घेऊन आलो असतो’... साहेब अगदी गहिवरून बोलत होते. त्यांच्या आवाजात कंप जाणवत होता. आमच्या सत्काराने त्यांचा कंठ दाटून आला होता. सद्गदित झालेले तहसीलदार पुन्हा खुर्चीत बसल्यानंतर जानूही डायसवर आला आणि त्याने एक पत्र तहसीलदारांच्या हातात दिलं. तहसीलदारांना ते त्यांच्या अभिनंदनाचं पत्र वाटलं, त्यामुळे त्याच आविर्भावात त्यांनी ते जानूच्या हातून स्वीकारलं आणि वाचायला सुरुवात केली. स्वतःच्या अभिनंदनाचं पत्र समजून पहिल्या दोन ओळी अत्यंत अधीरतेने वाचणारे तहसीलदार वाचता वाचता घामाघूम झाले. .ते पत्र संघटनेने पंतप्रधान राजीव गांधी यांना लिहिलं होतं. पत्राच्या मजकुरावरून नजर फिरवताना तहसीलदारांचे डोळे भयाने डबडबले... ‘‘वारल्याच्या बापाने कधी ट्रक चालवला आहे का? कुठल्या xxxने तुम्हाला ट्रकची योजना सांगितली? ज्याने सांगितली, त्याच्या मानेवर पाय द्या आणि ट्रक मिळवून घ्या. सरकार तुम्हाला कधीच ट्रक देणार नाही, हे लक्षात ठेवा’ हे उद्गार वसईचे कार्यकारी दंडाधिकारी महोदयांचे आहेत. पंतप्रधान महोदय, आपण आमचं पुनर्वसन करू शकला नाहीत; परंतु असा उद्दाम, शिव्या देणारा तहसीलदार आमच्याकडे आपण पाठवला. आम्ही आज त्यांचा पुष्पहार घालून सत्कार केला आहे आणि कमीत कमी आदिवासीच्या तोंडावर तरी त्यांनी त्यांच्याशी गोड बोलत जावं, म्हणून त्यांना आम्ही तिळगूळही दिलेले आहेत. आम्ही त्यांचा एवढाच सत्कार करू शकतो. आपण मात्र त्यांचा राष्ट्रपती पदक देऊन उचित गौरव करावा, अशी आम्ही आपणास या पत्राद्वारे विनंती करतो’’... आमचं हे पंतप्रधानांना लिहिलेलं पत्र तहसीलदारांनी वाचलं आणि तहसीलदारांची खुर्ची घामाने भिजून गेली. तहसीलदार ते पत्र घेऊन डायसवरून खाली उतरले आणि मला म्हणाले, ‘नाही हो, मी असं नाही बोललो’. त्यानंतर ते प्रत्येक वेठबिगाराच्या समोर गेले. त्यांनी स्वतःच्याच तोंडावर हात मारून, स्वतःच्याच कानशिलात लगावत प्रत्येक वेठबिगारासमोर सांगितलं, ‘मी बोललो... हो, मी शिव्या दिल्या. xxx बोललो; परंतु ते मी यांना नाही, स्वतःला बोललो... मी xxx तुम्हाला नाही बोललो. मला तुम्ही शिव्या द्या. बोला मी काय करू?’ .Premium| Freedom fighters of India: झेंडावंदनाला गुन्हा ठरवल्यानंतर शासनाला माघार घ्यावी लागली. लोकशाही मूल्यांच्या विजयाचा तो सोहळा ठरला.मग पुन्हा ते गयावया करीत माझ्याकडे आले. ‘वेठबिगारांना पुनर्वसनात ट्रक द्यायचा आहे ना? ट्रकच द्यायचा आपण... कोण यांना ट्रक देण्यापासून अडवतो, ते बघू. पण मला सांगा, आता मी काय करायचं?’ ते विनवणी करीत अक्षरशः माझ्या गळ्यात पडले. ते सैरभैर झाले होते. त्यांचा हात सारखा बेलवर जात होता आणि ती वाजल्यावर सारखा शिपाई येऊन उभा राही. ते त्याला म्हणत, ‘अरे चहा सांग सर्वांना’... थोड्या वेळाने पुन्हा त्यांचा बेलवर हात जाई. शिपाई आत येई... पुन्हा तेच, ‘चहा सांग’. असा दहाएक वेळा तरी त्यांनी चहा सांगितला असेल. ते काय बोलताहेत, काय करताहेत याचं त्यांना ताळतंत्रच नव्हतं. त्यांना काहीच सुचत नव्हतं. मग त्यांनी स्वतःची गाडी पाठवून उपनिबंधकांना बोलावलं... उपनिबंधक आले. त्यांना तहसीलदारांनी सांगितलं, ‘या मुक्त वेठबिगारांची ताबडतोब सोसायटी रजिस्टर करा.’ मी त्यांना सुचवलं होतं, की ‘आपण या वेठबिगारांना सहकारी तत्त्वावर ट्रक देऊ शकतो. त्यांच्या पुनर्वसनाच्या योजनांचे पैसे सहकारी तत्त्वावर एकत्र करायचे आणि त्यातून ट्रक द्यायचा.’ माझ्या या सूचनेवरच त्यांनी वेठबिगारांची सहकारी संस्था रजिस्टर करायचे आदेश उपनिबंधकांना दिले. ते इतके बिथरले होते, की मलाच विचारत होते, की ‘या सहकारी संस्थेचं नाव काय द्यायचं?’ आम्हीही सहकारी संस्था स्थापायची, त्याला नाव द्यायचं इ. इ. काहीच ठरवून आलो नव्हतो. मात्र एक ठरवलं होतं, की दायित्व झटकून वेठबिगारांना शिव्या देणाऱ्या तहसीलदारांना भानावर आणून कर्तव्याची जाणीव करून द्यायची. त्यानंतर सहकारी संस्थेचं नाव ठरवलं, ‘श्रमजीवी मुक्त वेठबिगार वाहतूक संस्था’... ‘आपली संस्था आता रजिस्टर झाली आहे’ असं तहसीलदारांनी तिथेच घोषित केलं आणि लागलीच पी. एस. पाटलांना पाठवून पेढेही मागवले. स्वतः तहसीलदार पेढे घेऊन सर्व तहसील कचेरीभर वाटत होते. ‘आज आपली संस्था रजिस्टर झाली. आज आपली संस्था रजिस्टर झाली’ असं म्हणत वेठबिगारांना शिव्या देणारे तहसीलदार वेठबिगारांची सहकारी संस्था स्थापन झाल्याचे पेढे वाटत फिरत होते. या सहकारी संस्थेचे बायलॉज काय असावेत, याचाही विचार तहसीलदारांनी केला नव्हता. मग मीच त्यांना सांगितलं, की ‘या सहकारी संस्थेचे बायलॉज माझ्या दहिसरच्या घरात आहेत’... हे ऐकल्यावर त्यांनी मला त्यांच्या जीपमध्ये बसवलं. जीपमध्ये जास्त गर्दी होत होती, म्हणून त्यांनी चालकाला खाली उतरवलं आणि स्वतः ड्रायव्हिंग करीत ते दहिसरला ‘बायलॉज’ घ्यायला माझ्यासोबत निघाले. जीप सुरू करताना माझ्या खांद्यावर हात ठेवून म्हणाले, ‘भाऊ, तुम्ही इतके चांगले आहात, माझी चूक झाली. मी वेठबिगारांना शिव्या दिल्या... भाऊ, आपण यांना पुनर्वसनात ट्रक मिळवून देऊ’ ...आणि अशा रीतीने मुक्त वेठबिगारांना मिळालेला देशातला पहिला ट्रक सुरू झाला... पुनर्वसनाच्या एका नव्या अध्यायाला वसई तालुक्यात यानिमित्ताने सुरुवात झाली... पुनर्वसनाची खरी व्याख्या शासनाला वेठबिगारांनी शिकवली.(क्रमश:)(लेखक सामाजिक कार्यकर्ते आणि श्रमजीवी संघटनेचे संस्थापक आहेत.).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 