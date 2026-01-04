Premium|Yemen Civil War 2026 : अरबस्तानात ठिणगी! येमेनच्या मुद्द्यावरून सौदी आणि युएईमध्ये 'आरपार'ची लढाई?

येमेन हा काही शतकं सर्वाधिक कॉफी उत्पादन आणि निर्यात करणारा देश तसंच मसाल्याच्या व्यापाराचं केंद्र होता. मात्र दशकापेक्षा अधिक काळ गृहयुद्धात भरडला गेलाय. आता येमेनच्या भूमीवर नियंत्रण ठेवण्याच्या दृष्टीने सौदी अरब आणि संयुक्त अरब अमिरात यांच्यात मोठा तणाव निर्माण झालाय. त्यांच्यातले संबंध ताणले गेले आहेत. आपल्याच दोन मित्र देशांमध्ये युद्ध होऊ नये यासाठी अमेरिका प्रयत्न करत आहे. मात्र अरबस्तानातल्या या दोन देशांमधल्या संबंधांना चांगलाच तडा गेलाय, हे नक्की.संपलेल्या वर्षानं जगाला अनेक धक्के दिले. जागतिक व्यवस्था बदलण्याचे संकेत देणाऱ्या उलथापालथी झाल्या. न संपलेलं रशिया-युक्रेन युद्ध, इस्राईलचे गाझा पट्टीतील हल्ले, भारताचे पाकिस्तानातील दहशतवादी तळ उद्ध्वस्त करणारे ऑपरेशन सिंदूर हे थेट संघर्ष तर अमेरिकेच्या व्यापारयुद्धानं जगाला दिलेला ताण असं बरंच काही घडवलेल्या खरंतर बिघडवलेल्या आंतरराष्ट्रीय संबंधात अगदी वर्ष सरता सरता अरब जगातील यार दोस्त म्हणून गणल्या जात असलेल्या सौदी अरब आणि संयुक्त अरब अमिरातीत (युएई) संघर्षाची ठिणगी पडली. हे सारं नव्या वर्षात जागतिक ताण, अस्थिरता मागील पानावरून पुढं चालत राहण्याची शक्यता दाखवणारं. सौदी आणि युएईमधील संघर्ष फारसा ताणला जाणार नाही, याची दक्षता दोन्ही देश आणि दोघांचा समान मित्र-मार्गदर्शक अमेरिकेन घेतली, मात्र सौदीनं येमेनमधील युएईच्या तळांवर केलेले हवाई हल्ले अरबस्तानातील संबंधात बिघाड दाखवतात..Premium| Trump Tariff War: ट्रम्प यांच्या "धटिंगणशाही"ला भारत कसे सामोरे जाणार?.बंडखोरांविरुद्ध एकत्र लढाईसौदी अरबच्या हवाई दलानं येमेनमधील मुकाल्ला या दक्षिणेकडील बंदर असलेल्या शहरात हवाई हल्ले केले. सौदीच्या दाव्यानुसार तिथं काही जहाजं हत्यारं आणि चिलखती वाहन उतरवत होती. त्यांनी लोकेशन ट्रॅकिंग बंद केलं होते आणि सौदीच्या आरोपानुसार ही शस्त्र युएई येमेनच्या दक्षिण भागातील बंडखोरांना पुरवत होता. आपल्या सीमेलगत या बंडखोरांचं वर्चस्व मान्य नाही, ही सौदीनं ठरवलेली लक्ष्मणरेषा होती. त्यातून केलेले हल्ले येमेनमधील आधीच गुंतागुतीच्या असलेल्या स्थितीत आणखी भर टाकणारे आहेत. येमेनमधील संयुक्त राष्ट्रांनी मान्यता दिलेल्या सरकारनं या हल्ल्याचे व्हिडिओ प्रसृत केले. त्यात हल्ल्यातून मोठं नुकसान केल्याचं दिसतं. युएईनं सौदीचे हल्ले हा धक्का असल्याची प्रतिक्रिया दिली. यातील लक्ष्यवेधी भाग म्हणजे येमेनमध्ये सुरू असलेल्या अंतर्गत संघर्षात येमेनच्या सना या राजधानीवर कब्जा केलेल्या हुती बंडखोरांच्या विरोधात सौदी आणि युएई एकत्र लढत आले आहेत. त्यांनी मिळून आंतरराष्ट्रीय मान्यतेनं तिथं सरकार बनवलं. अध्यक्षीय नेतृत्व मंडळ किंवा प्रेसडेन्शियल लीडरशिप कौन्सिल (पीएलसी) या नावानं हे सरकार कार्यरत आहे. हुतींना बाजूला ठेवण्यासाठी एकत्र आलेले गट मात्र एकजिनसी नाहीत. त्यातील येमेनच्या दक्षिण भागातील गटांना वेगळं व्हायचं आहे.थेट संघर्षाला बगलसदर्न ट्रान्झिनशनल कौन्सिल (एसटीसी) या नावानं हे गट आपली संपूर्ण स्वायत्तता किंवा स्वतंत्र देशासाठी लढत आहेत. आंतरराष्ट्रीय मान्यतेच्या सरकारला सौदीचा पूर्ण पाठिंबा आहे तर दक्षिण येमेनमधील बंडखोर गटाविषयी युएईला सहानुभूती आहे. ताज्या संघर्षात अध्यक्षीय नेतृत्व मंडळानं दक्षिणेतील एसटीसी या गटावर युएईनंच लढण्यासाठी दबाव आणल्याचा आरोप केला आहे. पाठोपाठ युएईच्या येमेनमधील जवानांना देश सोडण्याचे आदेश दिल्याचंही जाहीरही केलं. सौदीनंही युएईनं येमेनमधून आपलं सैन्य २४ तासांत हलवावं असा इशारा दिला होता. या पार्श्वभूमीवर युएईनं आपलं सैन्य माघारी बोलावलं. ते करताना आपली येमेनमधील दहशतवादविरोधी मोहीम थांबवत असल्याचं जाहीर केलं. युएईनं सौदीशी थेट संघर्ष टाळण्याचा पवित्रा घेतल्याचं दिसतं, मात्र त्यामुळं येमेनमधील गुंता हलका होण्याची शक्यता नाही. तसंच दोन प्रमुख अरब देशांतील येमेनच्या भवितव्याविषयी मतभेदांना उघड शक्तिप्रदर्शनाचं रूप आलं..Premium|India, US, China relations: अमेरिका-चीन करारामुळे भारताच्या आर्थिक आणि भू-राजकीय आव्हानांची कसोटी.नियंत्रण कळीचा मुद्दाहल्ले केल्यानंतर सौदीनं युएई आपल्या सुरक्षेला धोका निर्माण करत असल्याचा आरोप केला. येमेनमधील अंतर्गत संघर्षात सौदी आणि युएई या दोन्ही देशांना आपला प्रभाव आवश्यक वाटतो याचं महत्त्वाचं कारण या भागातून जाणारे समुद्रीमार्ग आणि होणारी मालवाहतूक यावर नियंत्रण कोणाचं, हा कळीचा मुद्दा आहे. येमेनसह सुदानमध्येही हे दोन्ही देश परस्परविरोधी गटांना साहाय्य करत आले आहेत. साहजिकच येमेनमधील दक्षिण भागातील उभय देशांतील एकमेकाच्या विरोधातील पवित्रा हा सुप्त संघर्षाचा एक पदर आहे.गृहयुद्धात दशकापेक्षा मोठा काळयेमेनमधील या गुंत्याला प्रदीर्घ पार्श्वभूमीही आहे. जवळपास दशकांहून अधिक काळ येमेन गृहयुद्धात अडकला आहे. त्यातून येमेन हा अरब देशातील सर्वांत गरीबी असलेला देश बनला आहे. आताच्या येमेनधील दक्षिणेकडील भाग १९ व्या शतकात ब्रिटिश साम्राज्याचा भाग होता आणि त्याचं नियंत्रण ब्रिटिशांच्या भारतातली बाॅम्बे प्रेसिडन्सीकडून केलं जात होतं. दक्षिण आणि पूर्व येमेनवर ब्रिटिशांचं नियंत्रण होतं. उत्तेरकडं ऑटोमन साम्राज्याचं म्हणजे तुर्कांचं नियंत्रण होतं. पुढं या भागात शिया पंथीयांनी आपलं राज्य निर्माण केलं आणि ऑटोमन साम्राज्यापासून मुक्तताही करवून घेतली. या उत्तेरकडील भागात १९६० ते १९६६ चाललेल्या गृहयुद्धानं येमेन अरब प्रजासत्ताकाची स्थापना केली. १९६७ मध्ये दक्षिण येमेनचा भाग ब्रिटिशांच्या नियंत्रणातून मुक्त झाला. तिथं दक्षिण येमेन प्रजासत्ताक स्थापन झालं. तेव्हा शीतयुद्ध भरात होतं. मध्यपूर्वेतील येमेन शीतयुद्धात प्याद्यासारखा वापरला जात होता. सोव्हिएत संघानं दक्षिण येमेनमध्ये सोव्हिएतधार्जिणी राजवट आणली. दक्षिण येमेन हा संपूर्ण अरब जगातील एकमेव कम्युनिस्ट राजवट असलेला देश बनला होता..आर्थिक स्पर्धेची किनारसोव्हिएत संघाच्या विघटनानंतर दक्षिण येमेनवरचा सोव्हिएत वरदहस्त संपुष्टात आला. या भागातील प्रादेशिक शक्ती असलेले सौदी, युएई, इराण, इस्राईल अगदी तुर्की यांनी आपला प्रभाव वाढवायला सुरुवात केली. दक्षिण येमेन आणि उर्वरित येमेन एकत्र करण्यात आला, मात्र दक्षिण येमेनमधील वेगळेपणाची भावना कधीच संपली नव्हती. उत्तर येमेनमध्ये शिया मुस्लिमांचं प्राबल्य तर दक्षिणेकडं सुन्नी मुस्लिमांचं प्राबल्य होतं. मधल्या काळात हुती बंडखोरांनी येमेनच्या राजधानीचा ताबा घेतला. उर्वरित भागात सौदी आणि युएई याच्या पाठिंब्यानं सरकार स्थापन झालं, मात्र यात दोन गट आहेत. एकाला सौदीचा पाठिंबा आहे तर एकाला युएईचा. दक्षिण येमेनमधील बंडखोरांना युएईनं सरकारसोबत वाटाघाटींना भाग पाडावं असा सौदीचा प्रयत्न असतो तर युएईला आपला तेथील प्रभाव सोडायचा नाही. यातून २०१७ ते २०१९ या काळात अत्यंत जवळ आलेल्या सौदी आणि युएईमध्ये ताण तयार होत गेला. त्यातून संघर्ष पेटणार नाही याची दक्षता दोन्ही बाजू घेत होत्या. येमेनसह सुदान, हाॅर्न ऑफ आफ्रिका आदी भागातही या दोन देशांत प्रभावाची नकळत स्पर्धा सुरू झाली आहे. त्याला अरबस्तानातील आर्थिक स्पर्धेची किनार आहे. युएईने दुबईच्या रूपाने मध्यपूर्वेतील सर्वांत श्रीमंत आणि आधुनिक आणि जगभरातील भांडवलाला साद घालणारं शहर उभं केलं आहे. सौदीही तेलापलीकडं अर्थकारणाकडं पाहतो आहे. यातील स्पर्धा नजरेआड करण्यासारखी नाही. युएईचा पाठिंबा असलेल्या फुटिरतवादी गटांनी आपल्या नियंत्रणाचा विस्तार करण्याची भूमिका अलीकडं आक्रमकपणे घेतली. त्याचा परिणाम म्हणून अखेर सौदीनं आपलं सामर्थ्य दाखवणारे हल्ले केले. ते दोन देशांतील संबंध बिघडवणारे आहेत पण एके काळी सौदी राजपुत्र महंमद बिन सलमान (एमबीएस) यांचे मार्गदर्शक असलेले युएईचे अध्यक्ष शेख महंमद बिन झायेद (एमबीझेड) यांच्यातील व्यक्तिगत संबंध ताणले गेले आहेत..सुन्नी आणि हुती गटांत संघर्षमात्र अनेक दशकं गृहयुद्ध आणि बाहेरील शक्तीच्या हस्तक्षेपानं धुळधाण झालेल्या येमेनमध्ये शांततेचं स्वप्न आणखी दूर नेणारं हे वातावरण आहे. एडन या आंतरराष्ट्रीय मान्यता असलेल्या सरकारची राजधानी असलेल्या शहरात युएईनं आपलं सैन्य मागं घ्यायची घोषणा केल्यानंतर दक्षिण येमेनमधील बंडखोरांचं समर्थन करणारे हजारो निदर्शक रस्त्यावर आले होते. त्यांच्या हाती बंडखोरांचे झेंडे होते, तसंच युएईचे झेंडे होते. युएई सैन्य मागं घेतलं असलं, तरी आपण पोसलेल्या गटांना पुरतं वाऱ्यावर सोडून देईल ही शक्यता नाही. दीड लाखांहून अधिक बळी या संघर्षात गेले आहेत. येमेनमधील संघर्षाला अनेक पदर आहेत. एका बाजूला इराण समर्थक हुती त्यांच्या विरोधात सौदी पाठिंबा असलेलं सरकार आणि युएईचा पाठिंबा असलेले दक्षिण येमेनमधील बंडखोर गट असा सामना तिथं आहे. दुसरीकडं हुतीशी लढणाऱ्यांत दोन गट आहेत. त्यातील एकाला जमले तर स्वतंत्र देशच हवा आहे. काही भागात येमेनमधील सुन्नी आणि हुती गटांत संघर्ष आहे. सौदी आणि इराण यांच्यातील अप्रत्यक्ष स्पर्धेचा धागा यात आहे. बंडखोरांचं तूर्त तरी दक्षिण येमेनमध्ये वर्चस्व आहे. ते बहुतांश भागात प्रत्यक्ष राज्य करताहेत. तेथील तेल उद्योगावर त्यांचे नियंत्रण आहे. त्यांच्या गटाला अप्रत्यक्षपणे पाश्चात्त्य देशांनी मान्यताही दिली होती. मात्र त्यांची स्वतंत्र देशची मागणी प्रत्यक्षात आणणं तितकं सोपं नाही याचं कारण त्यात अरबस्तानातील तसंच इतर भागातील प्रभाव टाकू शकणाऱ्या देशांचे हितसंबंध गुंतले आहेत. कतार, बहारीन, कुवेत यांचा एकत्रित येमेनला पाठिंबा आहे. अमेरिकेला आपल्याच दोन मित्र देशांमध्ये वाद ताणला जाऊ नये असंच वाटतं.येमेन हा काही शतकं सर्वाधिक कॉफी उत्पादन आणि निर्यात करणारा देश तसंच मसाल्याच्या व्यापाराचं केंद्र होता. त्या काळातील रोमन या देशाला संपन्न अरेबिया म्हणायचे. अशा एका देशाची बाह्य शक्तींचे हितसंबंध, त्यातील स्पर्धा आणि अंतर्गत कलहातून किती वाताहत होऊ शकते, याचं येमेन हे उत्तम उदाहरण आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.