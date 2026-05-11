Premium|Drone Warfare Impact on Geopolitics : ड्रोनचे अस्त्र आणि महासत्तांची माघार; आधुनिक युद्धतंत्रातील बदलांचा भारतावर काय होणार परिणाम?

जतीन देसाई - jatindesai123@gmail.com‘ऑपरेशन सिंदूर’दरम्यान भारत-पाकिस्तानमध्ये ८८ तास हल्ले-प्रतिहल्ले सुरू होते. आपली हवाई सरहद्द न ओलांडता भारताने पाकिस्तानात क्षेपणास्त्रं डागत लगेच आपलं वर्चस्व सिद्ध केलं. भारताने ऑपरेशन स्वतःच्या अटींवर संपवलं. आपलं वाढलेलं लष्करी सामर्थ्य आणि युद्धाचं बदलतं स्वरूप त्यातून अधोरेखित होतं.‘ऑपरेशन सिंदूर’ला एक वर्ष झालं. गेल्या वर्षी ७ मेच्या पहाटे ऑपरेशनची सुरुवात झाली. चौथ्या दिवशी म्हणजे १० मे रोजी भारताने युद्धबंदीची घोषणा केली. ८८ तास हल्ले आणि प्रतिहल्ले सुरू होते. भारताने लगेच आपलं वर्चस्व सिद्ध केलेलं. भारताचे परराष्ट्र सचिव विक्रम मिस्री यांनी सायंकाळी ५ वाजता युद्धबंदीची जाहिरात केली. त्यांच्या पत्रकार परिषदेच्या आधी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारत आणि पाकिस्तान सायंकाळी युद्धबंदी जाहीर करणार, असं म्हटलेलं. अण्वस्त्रे असलेल्या दोन देशांत युद्धबंदी घडवून आणून आपण लाखो लोकांचे जीव वाचवले असल्याचा दावाही ट्रम्प यांनी केलेला... तंत्रज्ञानाच्या काळात ही बातमी काही मिनिटांत जगभर पसरली. एक वर्षापूर्वी भारताने आपलं वर्चस्व सहज सिद्ध केलेलं. या पार्श्वभूमीवर भारताचा सामरिक आणि राजनैतिक-लष्करी धोरणाचा आढावा घेणं आवश्यक आहे..‘ऑपरेशन सिंदूर’च्या पहिल्याच दिवशी पाकिस्तानातील आणि पाकव्याप्त काश्मिरातील (पीओके) दहशतवाद्यांच्या नऊ तळांवर भारताने अचूक हल्ले केले. त्यांचे तळ उद्ध्वस्त केले. भारताने त्यात राफेल फायटर, स्काल्प क्षेपणास्त्र आणि ‘ब्रह्मोस’चा वापर केला होता. एकूण २३ मिनिटांत भारताने २४ क्षेपणास्त्रं डागली होती; मात्र असं करताना भारतीय विमानाने सरहद्द ओलांडली नव्हती. भारतीय सरहद्दीतूनच पाकिस्तानात क्षेपणास्त्रं डागण्यात आली होती. १९७१ नंतर पहिल्यांदाच पाकिस्तानच्या पंजाबात भारताने हल्ला केला. पंजाब पाकिस्तानचा सर्वात महत्त्वाचा प्रांत आहे. खऱ्या अर्थाने पंजाबी पाकिस्तान चालवतात, असं म्हटलं तर चुकीचं ठरणार नाही. भारताने सुरुवातीलाच स्पष्ट केलेलं, की ‘रक्त आणि पाणी एकत्र वाहू शकत नाही’ आणि ‘वाटाघाटी आणि दहशतवाद एकत्र चालू शकत नाही’...पुढच्या चार दिवसांत पाकिस्तानचं मोठ्या प्रमाणात नुकसान झालं. भारतीय हवाई दल, नौदल आणि लष्करात अभूतपूर्व समन्वय होतं. विमानाने अचूक मारा केला. भारतीय नौदलाने पाकिस्तानची युद्ध जहाजं फारसं काही करू शकणार नाही, अशी व्यवस्था केलेली. नियंत्रण रेषेजवळ लष्कर तयार होतं. भारताने केलेल्या हल्ल्याला उत्तर म्हणून पाकिस्तानने ड्रोननी पंजाब, गुजरात आणि जम्मू-काश्मिरात हल्ले केले. रशियन एस-४०० हवाई सुरक्षा व्यवस्थेने युद्धात महत्त्वाची भूमिका पार पाडलेली. पठाणकोट आणि भूजमधील एस-४०० युनिटने मोठ्या प्रमाणात पाकिस्तानचे ड्रोन, क्षेपणास्त्रं थांबवली आणि निष्फळ केली होती. गुजरात आणि त्यातही भूज विमानतळाला पाकिस्तानने लक्ष्य केले होते; पण एस-४०० ने विमानतळाला वाचवलेलं. पाकिस्तानने भारताला अणुबॉम्बचीदेखील धमकी दिली होती..Premium|India national security challenges : पाकिस्तानचे वाढते भूराजकीय महत्त्व, पश्चिम आशियातील अस्थिरता आणि भारतावरील दहशतवादी धोके.भारताने केलेल्या अचूक हल्ल्यात सामान्य माणसं मारली गेली नव्हती, हे विशेष. अण्वस्त्रं असलेल्या दोन राष्ट्रांमधील युद्ध आपण थांबवलं असल्याचा दावा ट्रम्प यांनी शंभरहून अधिक वेळा केला. भारताने मात्र त्यांचा दावा नाकारलेला... युद्धबंदीत अमेरिकेची काही भूमिका नव्हती, असं भारत सरकारकडून स्पष्ट करण्यात आलं; मात्र ट्रम्प आपला दावा अजूनही सोडत नाहीत. युद्धबंदीसाठी पाकिस्तानच्या डिरेक्टर-जनरल ऑफ मिलिटरी ऑपरेशनचा (डीजीएमओ) १० मे रोजी दुपारी ३.३५ वाजता फोन आला आणि त्यानंतर भारताने युद्धबंदी मान्य केली असल्याचं सरकारकडून सांगण्यात आलं.पाकिस्तान पुरस्कृत अतिरेक्यांनी जम्मू-काश्मीरच्या पहलगाम भागात २२ एप्रिलला एकूण २६ पर्यटकांची हत्या केली होती. त्यानंतर भारताने पाकिस्तानातील अतिरेक्यांच्या तळांवर हल्ला करण्याचा निर्णय घेतलेला. पहलगाममध्ये पर्यटकांच्या हत्येनंतर संपूर्ण देशात संतापाची लाट उसळलेली. पाकिस्तानला धडा शिकवला पाहिजे, अशी भावना जनतेमध्ये होती. सीमेच्या पलीकडून भारतावर होणाऱ्या हल्ल्याला ‘युद्ध’ म्हणून पाहण्याची सुरुवात झाली. ७ मे रोजी भारताने लष्कर-ए-तोयबाच्या (एलईटी) पंजाबच्या मुरीदके भागात असलेल्या तळांवर, जैश-ए-मोहम्मदच्या बहावलपूर येथील तळांवर आणि हिजबुल मुजाहिद्दीनच्या तळांवर केलेल्या हल्ल्यात जवळपास १०० दहशतवादी मारले गेले. पहलगाममध्ये करण्यात आलेल्या हल्ल्यामागे पाकिस्तानचे लष्करप्रमुख असिम मुनीर होते, हे तेव्हाच स्पष्ट झालं होतं. १६ एप्रिल २०२५ला इस्लामाबादमध्ये परदेशात राहणाऱ्या पाकिस्तानींच्या वार्षिक अधिवेशनात मुनीर यांनी मोहम्मद अली जिना यांच्या द्विराष्ट्राच्या सिद्धांताचं समर्थन केलं होतं. त्यांनी केलेलं भाषण अतिशय प्रक्षोभक होतं. ‘काश्मीर ही पाकिस्तानची ‘रक्तवाहिनी’ आहे’ असं मुनीर यांनी सभेत सांगितलं होतं. त्या भाषणाच्या बरोबर एक आठवड्यानंतर पहलगाममध्ये हल्ला करण्यात आला. साहजिकच, पाकिस्तानचं लष्कर त्या हल्ल्याच्या मागे होतं. ७ ते १० मेदरम्यान भारतीय हवाई दलाने पाकिस्तानला प्रचंड नुकसान पोहचवलं. १० मे तारीख महत्त्वाची ठरली. त्या दिवशी सकाळी नूर खान विमानतळावर ‘ब्रह्मोस’ क्षेपणास्त्र डागण्यात आलं. नूर खान विमानतळ पाकिस्तानच्या लष्कराचं मुख्यालय असलेल्या रावळपिंडीमध्ये आहे. भारताने एकूण ११ विमानतळांवर हल्ले केले होते. जेकोबाबाद, सक्कर, रहिम यार खान, भोलारी, परसुर इत्यादींसारख्या विमानतळांवर ‘ब्रह्मोस’ क्षेपणास्त्रं टाकण्यात आली. परिस्थिती नियंत्रणाच्या बाहेर जाऊ नये, यासाठी पाकिस्तानच्या सांगण्यावरून अमेरिकेने प्रयत्न सुरू केले. अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री मार्को रुबियो यांनी १० तारखेस परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांच्यासी संपर्क केला आणि युद्धबंदीच्या शक्यतेवर चर्चा केली. नंतर दुपारी पाकिस्तानच्या डीजीएमओचा भारताच्या डीजीएमओ यांना फोन आला. युद्धबंदीची त्यांनी विनंती केली. भारताला अभिप्रेत होतं एवढं यश मिळालेलं. नेहमी युद्धात पराजित होणारी राष्ट्रं युद्धबंदी किंवा युद्ध थांबवण्याची विनंती करतात. पाकिस्तानचा पराभव झालेला, ही वस्तुस्थिती आहे. भारताने विनंती मान्य केली. पाकिस्तानच्या डीजीएमओ यांना पाकिस्तानचे पंतप्रधान शाहबाज शरीफ आणि असिम मुनीर यांनी फोन करायला सांगितलं असेल. सायंकाळी ५ वाजता भारताने युद्धबंदीची घोषणा केली. त्यापूर्वी ‘ट्रुथ सोशल’ या समाजमाध्यमावर पोस्ट करून सायंकाळी युद्धबंदीची घोषणा करण्यात येईल, असं ट्रम्प यांनी जाहीर केलं. गेल्या महिन्यात भारताचे संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंग यांनी ‘ऑपरेशन सिंदूर’ने भारताची लष्करी ताकद, तांत्रिक प्रगती आणि दहशतवादविरोधात ‘शून्य सहनशीलता’ दाखवली असल्याचं म्हटलेलं. ‘भारताने ऑपरेशन स्वतःच्या अटींवर संपवलेलं... कमकुवतपणामुळे नाही’ असंही त्यांनी सांगितलेलं..Premium|India national security challenges : पाकिस्तानचे वाढते भूराजकीय महत्त्व, पश्चिम आशियातील अस्थिरता आणि भारतावरील दहशतवादी धोके.‘ऑपरेशन सिंदूर’मध्ये भारताच्या भूमिकेत झालेला धोरणात्मक बदल स्पष्ट दिसला. अलीकडचा कल पाहिल्यास आपल्या लक्षात येईल, की दहशतवादी हल्ल्याला लवकर उत्तर देण्यावर भर आहे. पाकिस्तान पुरस्कृत दहशतवाद्यांकडून होणाऱ्या हल्ल्याला जबरदस्त उत्तर द्यायला पाहिजे, अशी भावना जनतेमध्ये आढळते. माध्यम आणि समाजमाध्यमातून अशी भावना सतत व्यक्त होत असते. त्याची नोंद सत्ताधाऱ्यांना घ्यावीच लागते.२०१९च्या फेब्रुवारी महिन्यात जम्मू-काश्मीरच्या पुलवामामध्ये जैश-ए-मोहम्मदच्या आत्मघाती बॉम्बरने केलेल्या हल्ल्यात सीआरपीएफचे ४० जवान मारले गेले होते. त्यानंतर भारताने पाकिस्तानच्या खैबर-पख्तुनख्वा प्रांतातील बालाकोटमध्ये जैश-ए-मोहम्मदच्या दहशतवादी तळावर हल्ला केला होता. तेव्हा भारतीय फायटर विमानाने पाकिस्तानात जवळपास ५० किलोमीटर आत घुसून बालाकोटमध्ये हल्ला केला होता. ‘ऑपरेशन सिंदूर’मध्ये सुरुवातीला भारताने केलेल्या हल्ल्यात राफेल व एस-३० एमकेआय फायटर विमानाने भारताची सरहद्द ओलांडली नव्हती. भारतीय भूमीतूनच ब्रह्मोस व स्काल्प क्षेपणास्त्र पाकिस्तानात आणि पीओकेत डागली होती. बालाकोटच्या पुढचं हे पाऊल होतं. युद्धाचं बदलतं स्वरूपदेखील त्यातून आपल्या लक्षात येतं. ७ मेच्या पहाटे २३ मिनिटांत भारताने २४ क्षेपणास्त्रं डागली होती.भारत सातत्याने अंदाजपत्रकात संरक्षण विभागातील तरतुदीत वाढ करत आला आहे. या वर्षाच्या अंदाजपत्रकात ७.८५ लाख कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. मागच्या वर्षी ती ६.८१ लाख कोटी रुपयांची तरतूद होती. याचा अर्थ या वेळेस जवळपास १५ टक्क्यांनी वाढ करण्यात आली आहे..‘ऑपरेशन सिंदूर’व्यतिरिक्त भारताने ‘रक्त आणि पाणी एकत्र वाहू शकत नाही’ अशी भूमिका घेतली. त्याचा संबंध सिंधू जल कराराशी आहे. २२ एप्रिलला पहलगाममध्ये हल्ला करण्यात आला आणि दुसऱ्याच दिवशी म्हणजे २३ एप्रिल २०२५ ला भारताने सिंधू करार स्थगित केला. पाकिस्तानवर दबाव वाढवण्याचा तो भाग होता. पाकिस्तान प्रामुख्याने कृषीआधारित राष्ट्र असल्याने भारतातून जाणाऱ्या नद्यांच्या पाण्यांवर त्यांची शेती अवलंबून आहे. त्या कराराप्रमाणे भारताचं रावी, बियास आणि सतलज या पूर्वेकडच्या नद्यांवर नियंत्रण आहे. पाकिस्तानचा पश्चिमेकडच्या सिंधू, झेलम आणि चिनाब नदीवर आधार आहे. सिंचनाच्या नियोजनासाठी जल वैज्ञानिक माहितीची देवाणघेवाण आवश्यक असते. अशा माहितीच्या अभावात पाकिस्तानच्या शेतीचं नुकसान झालं. पाकिस्तानने दहशतवाद थांबवावा, यासाठीचा तो इशारा आहे. आश्चर्य म्हणजे, पाकिस्तानने पराभव झाला तरी असिम मुनीर यांना फिल्ड-मार्शलची पदवी दिली. दुसरं, डोनाल्ड ट्रम्प आणि मुनीर यांच्यात मैत्री संबंध निर्माण झाले. मुनीर यांच्या सांगण्यावरून पाकिस्तानने ट्रम्प यांचं नाव शांततेसाठीच्या नोबेल पारितोषिकसाठी पाठवलेलं. अमेरिका-इस्राईलने इराणवर केलेल्या हल्ल्यानंतर जगभर त्याचे परिणाम दिसायला लागले. पाकिस्तानने पुढाकार घेऊन अमेरिका आणि इराणच्या अधिकाऱ्यांची इस्लामाबादमध्ये यंदाच्या एप्रिलच्या दुसऱ्या आठवड्यात बैठक आयोजित केलेली; पण त्यातून काही निष्पन्न झालं नाही. ट्रम्प आणि पाकिस्तानचं जवळ येणं, भारतासाठी चांगली बातमी नाही....सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.