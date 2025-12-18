युगांक गोयल- प्राध्यापक, फ्लेम विद्यापीठ, तसेच विद्यापीठाच्या www.indiandistricts.in चे संस्थापककृती भार्गव- विद्यार्थिनीमहाराष्ट्रातील रुग्णांना सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थे अंतर्गत सेवा कशी मिळते अन् सरतेशेवटी त्यांना कोणते उपचार मिळतात, याचा ‘आरोग्य व्यवस्थापन माहिती प्रणाली’ या स्रोताच्या आधारे जिल्हा प्रकल्पांद्वारे (indiandistricts.in) जिल्हानिहाय माहितीचा दोन निर्देशकांद्वारे आम्ही अभ्यास केला. हे निर्देशक राज्याच्या आरोग्य पायाभूत सुविधांची कार्यक्षमतेबाबत सुस्पष्ट माहिती देतात. या दोन निर्देशकांतून आपल्याला सार्वजनिक आरोग्यसेवेचा वापर, वैद्यकीय सेवा मिळवण्यासाठीची प्रवेश प्रक्रिया, रुग्णांची उपचाराभिमुखता अन् महाराष्ट्रातील विविध पातळ्यांवरील आरोग्य संस्थांवर पडणाऱ्या ताणाबद्दल अधिक सखोल माहिती मिळते..Premium|Digital Personal Data Protection Act : डेटाच्या तिजोरीवरील पहारा.हे का महत्त्वाचे?रुग्णालयात दाखल रुग्ण - बाह्य रुग्णांचे गुणोत्तरातून हे समजते, की किती रुग्णांना रुग्णालयात दाखल व्हावे लागते अन् किती जण केवळ तपासणी करून त्याच दिवशी घरी परततात. हे गुणोत्तर अधिक असल्यास आजारांची तीव्रता जास्त असणे, रुग्णालयांपर्यंत सुलभ पद्धतीने प्रवेश शक्य असणे किंवा प्राथमिक आरोग्य केंद्रांवरील ताण वाढलेला असल्याने रुग्णांना या रुग्णालयांकडे पाठवले जाते, असे संकेत या गुणोत्तरातून मिळू शकतात. हे गुणोत्तर कमी असल्यास प्राथमिक आरोग्यसेवा सक्षम असणे किंवा जिल्हा रुग्णालयांचा अपेक्षित वापर होत नाही, असे अर्थ निघू शकतात.उपचारपद्धतींचे सहअस्तित्वत्याचप्रमाणे, ‘आयुष’ उपचार देणारी सरकारी रुग्णालये अन् ‘अॅलोपॅथिक’ सरकारी रुग्णालयांतील बाह्य रुग्णसेवा आरोग्यव्यवस्थेतील बहुविधता (मेडिकल प्लुरॅलिझम) म्हणजे अनेक उपचारपद्धतींच्या सहअस्तित्व दर्शविते. आयुष पद्धती - आयुर्वेद, योग आणि निसर्गोपचार, युनानी, सिद्ध आणि होमिओपॅथी या पारंपरिक उपचारपद्धती आजही आरोग्यसेवांत महत्त्वाची भूमिका बजावतात, तर ‘अॅलोपॅथिक’ उपचारांना तीव्र अन् अचानक उद्भवणाऱ्या आजारांसाठी, आणीबाणीच्या उपचारांसाठी अधिक पसंती दिली जाते. या दोन प्रवाहांतील कमी-जास्त बदल हे दोन्ही उपचारपद्धतींवरील विश्वासातील बदल, उपचारसुविधांच्या उपलब्धतेतील फरक अन् रुग्णांच्या उपचार घेण्याच्या बदलत्या सवयी दर्शवतात. या निर्देशकांवर लक्ष केंद्रित करून ते अभ्यासणे महत्त्वाचे आहे. कारण हे निर्देशक शासकीय आरोग्यव्यवस्थेवरील कार्यक्षमतेचे प्रतीक आहेत. संदर्भ प्रणालींची परिणामकारकता, वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांचे प्रमाण अन् त्यांची सर्वदूर उपलब्धता, त्यात असलेली ग्रामीण-शहरी असमानता, तसेच सार्वजनिक आरोग्य जपणाऱ्या स्थानिक परंपरांचा मागोवा ते घेतात..बदललेले समीकरणमहाराष्ट्रात २०११ ते २०१९ या कालावधीत दाखल रुग्ण अन् बाह्य रुग्णाच्या गुणोत्तराचा दशकभरातील कल पाहता त्यात स्पष्ट घट दिसून येते. अकोला (१५.९ ८.५), हिंगोली (१३.५ ६.१), बीड (१२.६ ६.६) आणि नांदेड (१२.९ ५.८) अशा जिल्ह्यांमध्ये हे गुणोत्तर जवळजवळ निम्म्यावर आले आहे. ही घट प्राथमिक स्तरावरील सेवा प्रभावी होऊन तेथे आंतर-बाह्य रुग्ण सेवांची उपलब्धता, रुग्णांची आरोग्यजाणीव किंवा तपासणी सुविधा वाढल्याचे द्योतक ठरते. मुंबई, ठाणे आणि पुणेसारख्या सर्वाधिक नागरीकरण झालेल्या जिल्ह्यांत २०११ पासूनच हे गुणोत्तर तुलनेने कमी होते आणि २०१९ पर्यंत त्यात केवळ किरकोळ घट झाली. मुंबईत हे प्रमाण सतत कमी (४.८ ४.५) राहिले असून, बाह्यरुग्ण सेवा पुरवणाऱ्या रुग्णालयांचे जाळे अन् खासगी रुग्णालयांची व्यापक उपलब्धतेमुळे हे गुणोत्तर घटल्याचे दिसते. काही जिल्हे मात्र या राज्यव्यापी कलाला अपवाद आहेत. नंदुरबार (१२.६ ८.३) आणि वाशिम (९.९ ६.६) यांनी घट नोंदवली असली तरी त्यांचे गुणोत्तर तुलनेने उच्च पातळीवर आहे. परंतु उल्लेखनीय बाब म्हणजे नागपूर : येथे हे गुणोत्तर ९.० वरून थेट ३.१ वर आले. ही तीव्र घट बाह्यरुग्ण सेवांत झपाट्याने झालेली वाढ, प्राथमिक आरोग्यसेवेच्या प्रभावी उपलब्धता, सर्वदूर पोहोच किंवा जिल्ह्यातील बाह्यरुग्णसेवा पुरवणाऱ्या खासगी रुग्णालयांचा विस्तार झाल्याचे यावरून सूचित होते.‘आयुष’ विरुद्ध ‘अॅलोपथी’‘आयुष’ अन् ‘अॅलोपथी’ उपचारपद्धतींच्या वापरात ‘अनपेक्षित समांतरपणा’ आढळला. २०१७ ते २०१९ या कालावधीत ‘आयुष’ आणि ‘अॅलोपथी’ या दोन्ही उपचारपद्धतींतील बाह्य रुग्णसंख्येतील टक्केवारीतील बदल बहुतेक जिल्ह्यांत आश्चर्यकारकरीत्या सारखेच आढळतात. काही अपवाद वगळता, सर्वच जिल्ह्यांत दोन्ही उपचारपद्धतींत जवळपास एकसारखीच सकारात्मक किंवा नकारात्मक वाढ-घट नोंदवली गेली आहे. वाढीचा सर्वाधिक दर असलेल्या जिल्ह्यांत सिंधुदुर्ग (+४.२९ टक्के), गोंदिया (+४.१६ टक्के), हिंगोली (+३.४४ टक्के), धुळे (+३.३२ टक्के) आणि सांगली (+३.१४ टक्के) यांचा समावेश होतो. या वाढीमुळे एकूणच बाह्यरुग्ण सेवांचा वापर वाढत असल्याचे चित्र समोर येते. यामध्ये रुग्ण एका उपचारपद्धतीकडून दुसरीकडे झुकल्याचे चित्र दिसत नाही. घट नोंदवणाऱ्या जिल्ह्यांत- वाशीम (-२.३५ टक्के), परभणी (- १.९१ टक्के), आणि अमरावती (- १.०० टक्के) हे जिल्हे प्रामुख्याने आहेत..Premium|Time Bank : आयुष्याच्या संध्याकाळची सुरक्षा.वैद्यकसेवा बहुविधतेचा भूगोलया वैद्यकीय सेवांच्या बहुविधतेचा भौगोलिक भिन्नता स्पष्टपणे आढळते. सागर किनारे असलेले म्हणजे कोकणातील जिल्हे अन् पूर्वेकडील जिल्हे- सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, गोंदिया, गडचिरोली येथे वैद्यकीय सुविधांच्या बहुविधतेतील वाढीचे निर्देशक सकारात्मक आहेत; तर मराठवाड्यातील काही भागांत सौम्य घट दिसते. याउलट, परभणी आणि वाशीमसारख्या जिल्ह्यांत औपचारिक आरोग्यसेवा सुविधांना कर्मचारीटंचाई किंवा आरोग्य यंत्रणाविषयक दुरुस्ती-देखभालीच्या विविध अडचणींना सामोरे जावे लागते.आरोग्य वापरातील नवे संकेतज्या जिल्ह्यांत आंतर-बाह्य रुग्ण गुणोत्तर घटते आणि बाह्यरुग्ण सेवा वापराचे प्रमाण वाढते. उदा. गोंदिया, हिंगोली, धुळे जिल्ह्यांतील बाह्यरुग्ण सेवांच्या उपलब्धत सुधारणा झाल्याने रुग्णांना रुग्णालयात उपचारार्थ दाखल होण्याची गरज कमी भासते. उदाहरणार्थ गोंदिया जिल्ह्यात आता ४० प्राथमिक आरोग्य केंद्र अन् २५८ उपकेंद्र कार्यरत आहेत.याशिवाय गेल्या काही वर्षांत या भागात सार्वजनिक व खासगी रुग्णालयांचा वेगाने विस्तार झाल्याने हा बदल अधिक वेगाने घडला आहे. ज्या जिल्ह्यांत बाह्यरुग्ण सेवांच्या वापरातही घट आणि आंतर-बाह्यरुग्ण गुणोत्तरातही घट (उदा. वाशीम) आढळते, तिथे हे चित्र कमकुवत सार्वजनिक आरोग्य क्षमता, रुग्णांचे शेजारील जिल्ह्यांकडे स्थलांतर किंवा सेवांतील विश्वसनीयतेतील तुटीचे निदर्शक असू शकते. नागपूर जिल्ह्यात आंतर-बाह्यरुग्ण गुणोत्तरात तीव्र घट आणि आयुष/अॅलोपथी बाह्यरुग्ण विभागांच्या टक्केवारीत सौम्य वाढ एकत्रच दिसतात..रोचक जिल्हास्तरीय नोंदीवरील आकडेवारीच्या पलीकडे जाऊन पाहिले तर महाराष्ट्रातील प्रत्येक जिल्हा आपापली वेगळी स्थानिक आरोग्यपरंपरा आणि उपचारांची संस्कृती सांभाळून आहे. उदाहरणार्थ वाशीम जिल्ह्यात आजही स्थानिक आदिवासी समुदाय खेकड्यांपासून बनवलेला काढा सामान्य आजारांवर घरगुती उपाय म्हणून वापरतात. गोंदियातील आदिवासी समाज गरडी आणि बिब्ब्यासारख्या वनस्पतींवर आधारित उपचारांवर अवलंबून असतो. परंतु वनसंपदा घटल्यामुळे हे परंपरागत वैद्यक ज्ञान आता धोक्यात येत आहे. धुळे जिल्ह्यातील पावरा आदिवासी आजही निसर्गकेंद्रित पारंपरिक उपचारविधी व्यापकरीत्या करतात. त्याची पाळेमुळे त्यांच्या पूर्वजांच्या समृद्ध श्रद्धास्थानांत रुजलेली आहेत..वरील उदाहरणांवरून हे दिसते, की महाराष्ट्राची आरोग्यव्यवस्था फक्त रुग्णालये, आकडे अन् निर्देशकांनी बनलेली यंत्रणा नाही. तर ही आरोग्यव्यवस्था एक चालतेबोलते सांस्कृतिक संग्रहालय आहे. त्यात परंपरा, लोकजीवनातील वैद्यकीय ज्ञान, निसर्गज्ञान अन् आधुनिक आरोग्यसेवा एकत्र गुंफलेली आहे. ज्यांना प्रत्येक जिल्ह्याच्या आरोग्यव्यवस्थेची माहिती, आलेख, सामाजिक इतिहास, आणि आरोग्यापासून शिक्षण संस्कृतीपर्यंत सर्व निर्देशक अधिक सखोलपणे अभ्यासायचे असतील, त्यांना indiandistricts.in हे संकेतस्थळ एक दुर्मिळ, आकर्षक आणि माहितीचा उल्लेखनीय प्रभावी प्रवास घडवते. हा केवळ आकडेवारीचा संग्रह नाही तर महाराष्ट्राच्या सामाजिक आणि संस्थात्मक उत्क्रांतीचे कथन करणारा तो एक चालताबोलता नकाशाच आहे.. 