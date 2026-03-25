Premium|LPG cylinder price hike : इराण-इस्राईल संघर्षामुळे भारतात एलपीजी संकट; गॅस सिलिंडरच्या किमतीत वाढ

अरविंद रेणापूरकर- sarkarnama@esakal.comपश्चिम आशियातील इराण-इस्राईल संघर्षामुळे जागतिक ऊर्जा बाजारात मोठी अनिश्चितता निर्माण झाली आहे. विशेषतः जगातील अत्यंत महत्त्वाचा ऊर्जा व्यापार मार्ग असलेल्या होर्मुझ सामुद्रधुनीतून तेल आणि नैसर्गिक वायूच्या वाहतुकीत अडथळे निर्माण झाल्यामुळे भारतासह अनेक आयातदार देशांच्या ऊर्जा सुरक्षेबाबत चिंता निर्माण झाली आहे. भारत हा जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचा एलपीजी (लिक्विफाईड पेट्रोलियम गॅस) आयातदार देश आहे. त्यामुळे सध्याच्या परिस्थितीचा थेट परिणाम देशांतर्गत पुरवठ्यावर होत आहे. गेल्या काही दिवसांत देशातील विविध शहरांमध्ये, विशेषतः व्यावसायिक एलपीजी सिलिंडरच्या उपलब्धतेत अडचणी निर्माण झाल्याच्या तक्रारी पुढे आल्या आहेत. हॉटेल, रेस्टॉरंट, केटरिंग सेवा आणि लहान खाद्यव्यवसाय या क्षेत्रांमध्ये स्वयंपाकासाठी एलपीजीचा मोठ्या प्रमाणावर वापर केला जातो. त्यामुळे पुरवठ्यातील अडथळ्यांचा सर्वाधिक फटका या उद्योगाला बसत आहे. पश्चिम आशियातील संघर्षामुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीने भारताच्या ऊर्जा व्यवस्थेतील कमकुवत बाबी पुन्हा अधोरेखित केल्या आहेत. एलपीजीसारख्या अत्यावश्यक इंधनासाठी मोठ्या प्रमाणावर आयातीवर अवलंबून असलेल्या भारताला जागतिक भू-राजकीय तणावाचा थेट फटका बसत आहे..गॅस दरवाढीची झळअमेरिका आणि इस्राईलने फेब्रुवारीच्या अखेरीस संयुक्तपणे इराणवर बॉम्बहल्ले केल्याने पश्चिम आशियात पुन्हा युद्धाचे वातावरण निर्माण झाले. इस्राईल-हमास संघर्षामुळे आधीच तणावग्रस्त असलेला हा प्रदेश नव्या घडामोडींमुळे आणखी अस्थिर झाला आहे. याचा पहिला परिणाम म्हणजे भारतात घरगुती एलपीजी सिलिंडरच्या किमतीत सुमारे ६० रुपयांची वाढ झाली. त्यामुळे मार्चपासून एलपीजीशी संबंधित महागाई वाढण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. फेब्रुवारी महिन्यात महागाई दर १.६ टक्के होता. अर्थतज्ज्ञांच्या मते, इंधन आणि वाहतूक या क्षेत्रांवर या वाढीचा थेट परिणाम होऊ शकतो. ही दोन्ही क्षेत्रे भारताच्या महागाई निर्देशांकात महत्त्वाचा वाटा उचलतात. कच्च्या तेलाच्या किमती वाढल्यास त्याचा परिणाम केवळ इंधनापुरता मर्यादित राहत नाही; वाहतूक, उत्पादन खर्च आणि विविध सेवांवरही त्याचा परिणाम होतो. ‘क्रिसिल’ या पतमानांकन संस्थेच्या विश्लेषणानुसार, पश्चिम आशियातील संघर्षामुळे जागतिक किमती वाढल्यास इंधन आणि वाहतूक महागाईवर तातडीचा परिणाम दिसू शकतो. जागतिक स्तरावर इंधन महागल्यास देशांतर्गत वाहतूक खर्चातही वाढ होण्याची शक्यता आहे. पेट्रोल, डिझेल, सीएनजी; तसेच विमानप्रवासाच्या भाड्यांमध्ये वाढ होऊ शकते. विमान कंपन्यांनी आधीच काही मार्गांवर भाडेवाढ करण्यास सुरुवात केली आहे. परिणामी मालवाहतुकीचा खर्च वाढून विविध वस्तू आणि सेवांच्या किमतींवर दबाव निर्माण होऊ शकतो.याच पार्श्वभूमीवर देशभरात गॅस सिलिंडरच्या उपलब्धतेबाबतच्या बातम्या समोर येत आहेत. पंजाबमधील बर्नाला जिल्ह्यातील एका ६६ वर्षीय व्यक्तीचा एलपीजी बुकिंगसाठी रांगेत उभे असताना हृदयविकाराच्या झटक्याने मृत्यू झाल्याची धक्कादायक घटना नुकतीच घडली. माहितीनुसार, संबंधित व्यक्ती गॅस एजन्सीवर सिलिंडर बुक करण्यासाठी आले होते आणि बराच वेळ रांगेत थांबले होते. प्रतीक्षा करत असताना त्यांना अस्वस्थ वाटू लागले आणि ते अचानक कोसळले. त्यांना तातडीने रुग्णालयात नेण्यात आले; मात्र डॉक्टरांनी त्यांना मृत घोषित केले. ही घटना धक्कादायक तर आहेच, परंतु व्यवस्थेतील त्रुटीही दाखवून देणारी आहे. आपत्कालीन परिस्थितीत व्यवस्था सक्षम होण्याऐवजी कोसळत असल्याचा अनुभव अनेकांना येत आहे. काही वेळा सोशल मीडियावर चुकीचे मेसेज व्हायरल करूनही गोंधळ माजविण्याचा प्रयत्न केला जातो. अशा गोष्टींवर विश्वास ठेवल्यास गोंधळात आणखीच भर पडू लागते. काळा बाजार आणखीच बहरतो आणि नफेखोरी करणाऱ्यांचे फावते. सरकारचे म्हणणे लोकांपर्यंत पोचेपर्यंत बराच उशीर झालेला असतो..सरकारकडून दिलासायुद्धाच्या पार्श्वभूमीवर भारतात इंधन टंचाई निर्माण होईल या भीतीने नागरिकांनी गॅस सिलिंडरचा साठा करण्यास सुरुवात केली. अनेक ठिकाणी नागरिक पहाटे तीन वाजल्यापासून गॅस एजन्सीसमोर रांगा लावत असल्याचे चित्र दिसले. सरकारने साठेबाजीला आळा घालण्यासाठी दोन सिलिंडरमधील २५ दिवसांचा कालावधी निश्चित केला खरा; परंतु त्यापेक्षा कमी दिवसांत गॅस संपत असेल तर नागरिकांनी काय करायचे? असे सवाल केले गेले. काही ठिकाणी बुकिंग करूनही सिलिंडर वेळेवर मिळत नसल्याने काळ्या बाजारालाही वाव मिळाल्याच्या तक्रारी पुढे आल्या. ही परिस्थिती लक्षात घेऊन केंद्र सरकारने नागरिकांना घाबरून गॅस खरेदी करू नये, असे आवाहन केले. पेट्रोलियम मंत्रालयाने स्पष्ट केले की देशातील एलपीजीचा पुरवठा पूर्णपणे नियंत्रणात आहे. मागणी पूर्ण करण्यासाठी उत्पादनात सुमारे ३० टक्क्यांची वाढ करण्यात आली आहे. पेट्रोलियम मंत्रालयातील संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा यांनी सांगितले की देशभरात पुरेशा प्रमाणात एलपीजी उपलब्ध करून देण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत. देशातील शुद्धीकरण केंद्रांकडे कच्च्या तेलाचा पुरेसा साठा उपलब्ध असून सरकार परिस्थितीवर बारकाईने लक्ष ठेवून आहे..नागरिकांची धावाधाव'मिंट'मध्ये प्रकाशित 'लोकल सर्कल्स' या एका मंचाने केलेल्या सर्वेक्षणानुसार देशातील निम्म्याहून अधिक कुटुंबांना एलपीजी सिलिंडरच्या पुरवठ्यात अडचणी येत असल्याचे सांगितले आहे. सुमारे १९ हजार लोकांनी सहभाग घेतलेल्या या सर्वेक्षणात ४३ टक्के नागरिकांनी बुकिंग किंवा वितरणात कोणतीही अडचण नसल्याचे सांगितले, तर उर्वरितांनी सिलिंडर मिळण्यासाठी नेहमीपेक्षा जास्त प्रतीक्षा करावी लागत असल्याची तक्रार केली. काही भागांत ग्राहकांना सिलिंडर मिळवण्यासाठी काळ्या बाजाराचा आधार घ्यावा लागत असल्याचे म्हटले आहे. अन्य निरीक्षणानुसार, अनेक ठिकाणी वितरक आणि मध्यस्थांकडून एका सिलिंडरसाठी १०० ते ५०० रुपयांपर्यंत अतिरिक्त रक्कम आकारली जात असल्याच्या तक्रारी आहेत. दिल्ली-एनसीआरमध्ये तर काही एजन्सी १५०० ते २८०० रुपयांपर्यंत दर आकारत आहेत, जे सामान्य दरांच्या जवळपास दुप्पट आहेत. सध्या घरगुती एलपीजी सिलिंडरची किंमत साधारण ९०० ते १००० रुपये असून व्यावसायिक सिलिंडरची किंमत १८०० ते २२०० रुपयांच्या दरम्यान आहे. पुण्यासारख्या शहरात मागील आठवड्यात काळाबाजारात मिळणाऱ्या व्यावसायिक सिलिंडरचा दर तीन हजार रुपयांपर्यंत असल्याच्या तक्रारी आल्या आणि स्थिती अशीच राहिल्यास तो पाच हजार रुपयांपर्यत पोचण्याची देखील शक्यता आहे. गॅस पुरवठा दीर्घकाळ विस्कळीत राहिल्यास मेनू मर्यादित करणे, किमती वाढवणे किंवा काही काळ सेवा बंद ठेवावी लागू शकते, अशी भीती हॉटेल व रेस्टॉरंट क्षेत्राने व्यक्त केली आहे.एलपीजी आयात कशी वाढली?भारतामध्ये एलपीजीचा वापर गेल्या दोन दशकांत झपाट्याने वाढला आहे. घरगुती स्वयंपाकासाठी स्वच्छ इंधन म्हणून एलपीजीचा प्रसार वाढल्यामुळे देशांतर्गत उत्पादनापेक्षा मागणी जास्त झाली आणि त्यामुळे आयातही सातत्याने वाढत गेली..होर्मुझ सामुद्रधुनीचे महत्त्वभारतात पोहोचणाऱ्या गॅसचा मोठा भाग होर्मुझ सामुद्रधुनी या मार्गाने येतो. हा जगातील सर्वांत महत्त्वाचा ऊर्जा व्यापार मार्ग मानला जातो. सौदी अरेबिया, कतार, संयुक्त अरब अमिराती, कुवेत आणि इराण या देशांमधून जगभर पाठवले जाणारे मोठ्या प्रमाणातील तेल आणि गॅस या अरुंद सागरी मार्गातून वाहून नेले जाते. त्यामुळे या मार्गातील जहाज वाहतुकीत अडथळे निर्माण झाल्यास जागतिक ऊर्जा बाजारावर तत्काळ परिणाम होतो.२००० च्या सुमारास - २५-३० टक्के२०१०-२०१५ मागणी वाढल्याने - ४०-४५ टक्के२०१६ नंतर उज्ज्वला योजनेमुळे - ५०-६० टक्के२०२० नंतर आयात अवलंबित्व - ६०-६५ टक्केएलपीजी बाजाराचे चित्र 'पेट्रोलियम प्लॅनिंग अँड अॅनालिसिस सेल'च्या (पॅक) आकडेवारीनुसारएलपीजी उत्पादन : ६२१९ टीएमटीएकूण वापर : १६२०० टीएमटीएलपीजी आयात : १०,७३१ टीएमटीआयातीवरील अवलंबित्व : सुमारे ६२ टक्केदेशांतर्गत उत्पादन : सुमारे ३८ टक्के (१ टीएमटी = १ हजार मेट्रीक टन).घरगुती वापराचा मोठा वाटाभारतातील एलपीजी वापरात घरगुती स्वयंपाकाचा सर्वांत मोठा वाटा आहे. अंदाजे १० पैकी ९ सिलिंडर घरगुती वापरासाठी जातात. त्यामुळे तुटवडा निर्माण झाल्यास सरकार घरगुती ग्राहकांना प्राधान्य देते. परिणामी व्यावसायिक क्षेत्राला सर्वप्रथम फटका बसतो.हॉटेल उद्योगाला फटकाएलपीजी टंचाईचा सर्वाधिक परिणाम रेस्टॉरंट उद्योगावर होत आहे. 'नॅशनल रेस्टॉरंट असोसिएशन ऑफ इंडिया'नुसार (एनआरएआय) अनेक शहरांमध्ये व्यावसायिक सिलिंडरचा पुरवठा अनियमित झाला आहे.काही शहरांतील स्थितीबंगळूर : लहान हॉटेलांना गॅस न मिळाल्याने सेवा मर्यादितमुंबई : सुमारे २० टक्के रेस्टॉरंट तात्पुरती बंददिल्ली एनसीआर : सिलिंडर वितरणात विलंबआंध्र प्रदेश : काही हॉटेलांकडे केवळ एका दिवसाचा साठाभारताचा रेस्टॉरंट उद्योग सुमारे ६.६ लाख कोटी रुपयांचा असून, लाखो लोकांना रोजगार देतो. उद्योगातील तज्ज्ञांच्या मते, एलपीजी पुरवठ्यात फक्त एका दिवसाचा खंड पडल्यास अर्थव्यवस्थेला सुमारे १२०० ते १३०० कोटी रुपयांचे नुकसान होऊ शकते. एकूणच, जागतिक राजकीय संघर्ष आणि ऊर्जा पुरवठ्यातील अनिश्चितता यामुळे भारतातील सामान्य नागरिकांच्या दैनंदिन जीवनावर आणि अर्थव्यवस्थेवर होणारा परिणाम पुन्हा एकदा स्पष्ट झाला आहे.२०१६ आणि २०२६ : रांगा कायम२०१६ मध्ये नोटाबंदीची घोषणा झाल्यानंतर नागरिकांना एटीएम आणि बँकांबाहेर तासन्तास रांगेत उभे राहावे लागले. मर्यादित प्रमाणात पैसे मिळत असल्याने अनेक दिवस नागरिकांना प्रचंड त्रास सहन करावा लागला. आज जवळपास दहा वर्षांनंतर परिस्थिती वेगळी असली तरी दृश्य जवळजवळ तसेच आहे. आता एटीएमऐवजी गॅस एजन्सीसमोर रांगा लागलेल्या दिसतात. गॅसचा टेम्पो दिसला की लोक त्याला थांबवून "सिलिंडर आहे का?" असा प्रश्न विचारतात. एकीकडे डिजिटल इंडिया, ऑनलाइन बुकिंग आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाचा प्रसार होत असताना दुसरीकडे नागरिकांच्या रांगा मात्र संपताना दिसत नाहीत. 